Журнал Charlie Hebdo решил поглумиться над землетрясением в Турции

Французский сатирический журнал Charlie Hebdo уже давно сыскал себе славу издания, которое плюет на чувства людей, будь эти чувства религиозные или просто человеческие. Издание готово опубликовать любую мерзость под прикрытием свободы слова и демократии.
На этот раз авторы решили поглумиться над трагедией, с которой столкнулись жители Турции и Сирии в последние дни – они решили подшутить над землетрясением, унесшим тысячи жизней и ставшим причиной бед для десятков, а то и сотен тысяч жителей стран Востока.
Издание опубликовало рисунок, где изображены разрушенные дома и под ними написаны такие слова - «Землетрясение в Турции. Отправлять танки нет необходимости».
Charlie Hebdo особо известным стал в 2006 году, когда опубликовал карикатуры на пророка Мухаммеда, оскорбив тем самым чувства сотен миллионов мусульман и вызвав тогда многотысячные демонстрации мусульман во многих странах. А в 2020 году журнал разместил оскорбительные рисунки с изображением турецкого президента Эрдогана, который подал тогда на издание в суд.
Ситуация с карикатурой на разрушительное землетрясение в Турции очередной раз ставит вопрос – где же все-таки границы свободы слова и есть ли они вообще в ценностных ориентирах Запада. И эту модель жизни, отвергающую всякие общечеловеческие ценности, Запад пытается навязать всему человечеству как высшее достижение.