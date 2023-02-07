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Журнал Charlie Hebdo решил поглумиться над землетрясением в Турции

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Журнал Charlie Hebdo решил поглумиться над землетрясением в Турции

Французский сатирический журнал Charlie Hebdo уже давно сыскал себе славу издания, которое плюет на чувства людей, будь эти чувства религиозные или просто человеческие. Издание готово опубликовать любую мерзость под прикрытием свободы слова и демократии.


На этот раз авторы решили поглумиться над трагедией, с которой столкнулись жители Турции и Сирии в последние дни – они решили подшутить над землетрясением, унесшим тысячи жизней и ставшим причиной бед для десятков, а то и сотен тысяч жителей стран Востока.

Издание опубликовало рисунок, где изображены разрушенные дома и под ними написаны такие слова - «Землетрясение в Турции. Отправлять танки нет необходимости».

Charlie Hebdo особо известным стал в 2006 году, когда опубликовал карикатуры на пророка Мухаммеда, оскорбив тем самым чувства сотен миллионов мусульман и вызвав тогда многотысячные демонстрации мусульман во многих странах. А в 2020 году журнал разместил оскорбительные рисунки с изображением турецкого президента Эрдогана, который подал тогда на издание в суд.

Ситуация с карикатурой на разрушительное землетрясение в Турции очередной раз ставит вопрос – где же все-таки границы свободы слова и есть ли они вообще в ценностных ориентирах Запада. И эту модель жизни, отвергающую всякие общечеловеческие ценности, Запад пытается навязать всему человечеству как высшее достижение.
Автор:
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39 комментариев
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  1. Uprun
    Uprun Сегодня, 16:47
    +18
    Значит скоро редакцию проредят еще, раз с первого захода не поняли. За базар отвечать нужно.
    1. Чёрный
      Чёрный Сегодня, 16:48
      +12
      Гнусные омерзительные твари....других слов нет
      1. Incvizitor
        Incvizitor Сегодня, 17:16
        +7
        Турки если честно не лучше всех этих уродов.
      2. Господин ПэЖэ
        Господин ПэЖэ Сегодня, 18:14
        0
        Турки, поставляющие оружие укронацистам - ровно такие же омерзительные твари. Так что это тот самый случай, когда жаба имела гадюку.
    2. ASAD
      ASAD Сегодня, 16:55
      +8
      Как говорится,кот скребёт на свой хребет. Специально провоцируют мусульман,что с Кораном, что с трагедией в Турции. Идорасы.
      1. Дедкастарый
        Дедкастарый Сегодня, 17:08
        +8
        что бы не сделали сейчас с "эбдо", я, никого осуждать не буду.
      2. isv000
        isv000 Сегодня, 18:00
        +1
        Цитата: ASAD
        Как говорится,кот скребёт.

        А кто такой скр и почему он делает это? feel
    3. evgen1221
      evgen1221 Сегодня, 17:32
      +4
      На этот раз могут проредить тотально, вместе со зданием и последним родственником. Это не над мифическими материями шутить, тут у тысяц родных убило а это уже воистину другое, и сплотит намного больше. Ну петух(символ франции) крикливая и безмозглая птица заканчивающая жизнь без головы да и курицу есть разрешается, так что узнают турки, весть быстро пронесется, и головенку отрезать петуху найдется масса народа в туристических поездках.
    4. mr.Man
      mr.Man Сегодня, 17:34
      0
      Значит скоро редакцию проредят еще, раз...
      Странно, что арабы вообще с землёй редакцию ещё не сравняли... Похоже западная толерантность заразна. crying
  2. голос_разуma
    голос_разуma Сегодня, 16:51
    +11
    Этих уродов еще жалели когда их отстреливать стали как бешеных собак. Наши либеральчики скакали с табличками "я шарили" "я эбдо". Ну вот точно. Такие же точно кучи навоза.
  3. Яро Полк
    Яро Полк Сегодня, 16:52
    0
    Вы даже карикатуру этой похабщины не стали выкладывать?
  4. dmi.pris1
    dmi.pris1 Сегодня, 16:53
    +2
    Твари европеоидные...Турки должны им припомнить.Кстати,Турция и Франция были достаточно долго в тесных отношениях
    1. stelltok
      stelltok Сегодня, 17:32
      +2
      Кстати,Турция и Франция были достаточно долго в тесных отношениях

      Так Турция и ЕС и сейчас товарооборот высокий.
  5. Nikolaevich I
    Nikolaevich I Сегодня, 16:53
    +3
    Если мне не изменяет память, то эти "юмористы" уже получали по "мусалам" ! А теперь напрашиваются на "добавку" ! "Прежнего" им уже маловато стало ! belay
  6. Комментарий был удален.
  7. oleg-nekrasov-19
    oleg-nekrasov-19 Сегодня, 16:54
    +6
    Журналу Charlie Hebdo далеко до украинских телеграмм каналов , там глумятся над погибшими в Турции детьми . Хотя все это звенья одной цепи -европейской "высокой культуры"
  8. Prjanik
    Prjanik Сегодня, 16:55
    +6
    У них одно неприкасаемо - права лгбт и меньшинств, всё остальное не стоит ничего
  9. ВлР
    ВлР Сегодня, 16:56
    +3
    А помните, как наш Лавров в 2015 году с Олландом и другими "прогрессивными лидерами" в Париже с плакатиком "Я Шарли" ходил? А моральные ур...ды Шарли потом - в качестве благодарности, над жертвами взорванного гражданского самолета с русскими туристами, летевшего из Шарм эль Шейха в Петербург поглумились.
  10. Roman_VH
    Roman_VH Сегодня, 16:58
    +2
    Вот где эта гордость мусульманская в турках? Нет не. Как можно находиться в одном блоке с мерзостью типа этого эбды?
  11. 1erWahrheitsMinister_1984
    1erWahrheitsMinister_1984 Сегодня, 16:59
    +2
    Keine Sorge, DIE werden die Quittung für ihre neuen
    Geschmacklosigkeiten bekommen...; wer nicht hören
    will, muss "fühlen"...!!!
  12. kamakama
    kamakama Сегодня, 16:59
    0
    А у них нет тормозов. Они и про свои домашние трагедии подобное рисуют. Когда там на юге грузовик на набережной кучу людей посбивал. Сатира она такая, без национальности, беспощадная
    1. -Paul-
      -Paul- Сегодня, 17:06
      +4
      Сатира она такая, без национальности, беспощадная

      Это уже не сатира, это чернуха.
  13. dump22
    dump22 Сегодня, 17:02
    0
    «Землетрясение в Турции. Отправлять танки нет необходимости»


    А над кем они так зло пошутили?
    Я так понял, что над немцами, англичанами и американцами, которые как раз отправляют свои танки на Украину.
    1. Trapp1st
      Trapp1st Сегодня, 17:04
      +3
      А над кем они так зло пошутили?
      Я так понял, что над немцами, англичанами и американцами, которые как раз отправляют свои танки на Украину.
      Турки тоже поставляют броню и оружие на украину, да и сушку как то нашу в Сирии сбили. Землетрясение это конечно печально, поэтому больше танков украине.
      1. Болторез
        Болторез Сегодня, 17:11
        +7
        Турки тоже поставляют броню и оружие на украину
        А Россия им МЧС на помощь высылает. Помогут ли турки, случись подобное в России? Разве что контракты на стройработы попытаются себе загрести.
        1. Trapp1st
          Trapp1st Сегодня, 17:17
          +4
          Разве что контракты на стройработы попытаются себе загрести.
          Согласен, не очень понятно что тут вдруг так народ возбудился...
          1. Болторез
            Болторез Сегодня, 17:29
            +2
            вдруг так народ возбудился
            Представилась отличная возможность сплоченным коллективом заклеймить позором западные ценности yes . Нет бы заклеймить нищенские получки французов, их дохлую промышленность, разваленную социалку и медицину tongue Зато вот у них чарли такие плохие.
            1. bk316
              bk316 Сегодня, 17:47
              -2
              Нет бы заклеймить нищенские получки французов, их дохлую промышленность, разваленную социалку и медицину

              Французы действительно бедно живут и жили, приезжаешь к ним как шейх арабский, но разве можно людей за это клеймить . А за злобствование на крови очень даже можно.
              1. Болторез
                Болторез Сегодня, 18:24
                -1
                Французы действительно бедно живут и жили
                Серодобольные россияне могли бы и гумконвой послать нуждающимся laughing муки, масла- глядишь и подобрели бы.
  14. Gromit
    Gromit Сегодня, 17:24
    +3
    Забавно, российские и украинские паблики проявляют трогательное единодушие по поводу этой карикатуры.

    Россиян оскорбляет глумёжка над братским турецким народом (С чего это вдруг интересно? Они из НАТО что ли вышли или может хотя бы украм оружие не продают? По мне так турки наживаются на русской крови по полной.)
    украинцы увидели пренебрежение над их великой битвой против Империи Зла. Да как можно! Сравнивать какое-то природное явление с развалинами Бахмута! Зрада-Зрада! Гав-гав!

    А всего то был нужен чёрно белый набросок рухнувшей многоэтажки и лаконичная подпись в стиле Капитана Очевидность. "Землетрясение в Турции. Танки не понадобятся".
  15. Петр_Колдунов
    Петр_Колдунов Сегодня, 17:25
    +2
    Странное и вывернутое представление о свободе слова у лягух! Не надо только потом обижаться и ходить хороводом с плакатами Жёсюишарли - когда оскорблённые в очередной раз пошутят над этими мерзавцами!
    1. dump22
      dump22 Сегодня, 17:48
      +1
      Не надо только потом обижаться и ходить хороводом с плакатами Жёсюишарли - когда оскорблённые в очередной раз пошутят над этими мерзавцами!


      А вы случайно не оправдываете таким образом терроризм?

      Статья 205.2 УК РФ «Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма»
      ...публичное оправдание терроризма – это выраженное в публичном заявлении о признании идеологии и практики терроризма правильными...
      1. Станислав_Шишкин
        Станислав_Шишкин Сегодня, 17:54
        -1
        Цитата: dump22
        Не надо только потом обижаться и ходить хороводом с плакатами Жёсюишарли - когда оскорблённые в очередной раз пошутят над этими мерзавцами!
        А вы случайно не оправдываете таким образом терроризм?
        А вы не путаете профилактику терроризма с его оправданием? Случайно... Сами терпеливо сносите все плевки и оскорбления, пишете заявления в полицию, или можете выйти за рамки УК?
  16. for
    for Сегодня, 17:26
    +1
    А на ВО была статья с соболезваньями?
    1. for
      for Сегодня, 17:29
      +1
      Цитата: for
      А на ВО была статья с соболезваньями?

      А нашел, газопровод взорвался!
      1. Gromit
        Gromit Сегодня, 17:36
        +1
        Мы живём в то прекрасное время, когда можно искренне желать подохнуть туркам за то что они продают украм своё оружие и обдирают РФ, пользуясь её безвыходным положением. Одновременно, так же искренне желать подохнуть французам сообщающим о трагедии в Турции без должного уважения.

        И не испытывать от этого никакого диссонанса.
        На соболезнования погибшим просто нет времени.
  17. VicVic
    VicVic Сегодня, 17:33
    +1
    Когда эти "юмористы" поймут, что так делать нельзя, будет слишком поздно ... для "юмористов"
  18. Alex20042004
    Alex20042004 Сегодня, 17:42
    +1
    Одно слово, другого не подберёшь - САТАНИСТЫ.
  19. Виктор Сергеев
    Виктор Сергеев Сегодня, 18:09
    +1
    Если их взорвут карикатуру даже переделывать не нужно будет.
  20. Инок
    Инок Сегодня, 18:39
    0
    Интересней было бы знать, кто стоит за этими выходками хранцузов. Таки да.