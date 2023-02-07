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Глава МИД РФ напомнил о поставках Россией авиатехники в Мали и рассказал о перспективах дальнейшего сотрудничества между странами

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Глава МИД РФ напомнил о поставках Россией авиатехники в Мали и рассказал о перспективах дальнейшего сотрудничества между странами

Россия и Мали продолжают укреплять партнерские отношения. Напомним, что в 2019 году главами Минобороны двух стран было подписано соглашение о военном сотрудничестве.


Сегодня, 7 февраля, выступая на пресс-конференции в рамках рабочего визита в эту африканскую страну, глава МИД РФ Сергей Лавров напомнил, что 19 января текущего года Россия поставила уже вторую партию авиатехники в Мали. Со слов министра, среди прочего были переданы истребители типа Су-25 и L-39, а также вертолеты Ми-24П и Ми-8.

В то же время, глава российского внешнеполитического ведомства заявил, что Москва планирует и в дальнейшем укреплять партнерские отношения с Бамако. В частности, уже рассматриваются варианты с дополнительными поставками Россией военной техники в Мали. Кроме того, в будущем малийские венные смогут проходить подготовку в российских вузах.

Впрочем, взаимоотношения стран не ограничиваются военной сферой. Со слов Лаврова, торговый оборот между Россией и Мали растет довольно быстрыми темпами.

Как выразился глава МИД РФ, у нас в стране надеются, что уже в недалеком будущем начнутся поставки российских нефтепродуктов, удобрений и продовольствия в данную африканскую страну.

Не обошел российский министр стороной и тему с ЧВК «Вагнер», которая находится в Мали с 2021 года согласно официальному обращению властей страны с просьбой помочь в борьбе с терроризмом. В США призывают ОНН заняться расследованием «преступлений» российской ЧВК в Африке.

Со слов Сергея Лаврова, ООН не наделена полномочиями расследовать военные преступления, не зависимо от того, кем они совершались или не совершались.

Напомним, что ранее в ЧВК «Вагнер» в ответ на американские инсинуации издали документ, в котором власти США, Канады и Британии признаются нелегитимными, так как их политика направлена на поддержку международного терроризма, с которым российская ЧВК, как отмечено, борется в разных точках планеты.
Автор:
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6 комментариев
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  1. Лт. запаса ВВС
    Лт. запаса ВВС Сегодня, 16:55
    0
    Су-25 не производят, замены нет. Идут боевые действия, разумно ли их поставлять?
    1. Дедкастарый
      Дедкастарый Сегодня, 17:01
      0
      Как выразился глава МИД РФ, у нас в стране надеются, что уже в недалеком будущем начнутся поставки российских нефтепродуктов, удобрений и продовольствия в данную африканскую страну.
      нормальный "товарооборот",не считая конченой авиатехники,и с Зимбабве по космосу подписали...растём...
      Со слов министра, среди прочего были переданы истребители типа Су-25 и L-39, а также вертолеты Ми-24П и Ми-8.
      "истребители" то,кхе ..кхе... СУ -25,вообще жалко, самим нужны шибко.
  2. голос_разуma
    голос_разуma Сегодня, 16:55
    +1
    Вагнер неплохо вышвырнул французских жабоедов из Мали. Поджал глобальный запад по ресурсам. Особенно по месторождениям лития, который нужен для электробатарей. Ну и хорошо, что заранее опыт боевой наработали-теперь рвут противника в Артемовске, так что только перья летят.
  3. Николай Дягелев
    Николай Дягелев Сегодня, 17:04
    +4
    Деньги то хоть эта Мали платит? Или как всегда, дружественная помощь не пойми кому?
    1. голос_разуma
      голос_разуma Сегодня, 17:47
      0
      Зачем деньги? Деньги-мусор подверженный инфляции. В Мали есть добыча алмазов...
  4. ВлР
    ВлР Сегодня, 18:58
    0
    Опять долги списывать, то есть, "реструктурировать", придется. Это на своих денег нет, а на негров - "святое дело."