Россия и Мали продолжают укреплять партнерские отношения. Напомним, что в 2019 году главами Минобороны двух стран было подписано соглашение о военном сотрудничестве.Сегодня, 7 февраля, выступая на пресс-конференции в рамках рабочего визита в эту африканскую страну, глава МИД РФ Сергей Лавров напомнил, что 19 января текущего года Россия поставила уже вторую партию авиатехники в Мали. Со слов министра, среди прочего были переданы истребители типа Су-25 и L-39, а также вертолеты Ми-24П и Ми-8.В то же время, глава российского внешнеполитического ведомства заявил, что Москва планирует и в дальнейшем укреплять партнерские отношения с Бамако. В частности, уже рассматриваются варианты с дополнительными поставками Россией военной техники в Мали. Кроме того, в будущем малийские венные смогут проходить подготовку в российских вузах.Впрочем, взаимоотношения стран не ограничиваются военной сферой. Со слов Лаврова, торговый оборот между Россией и Мали растет довольно быстрыми темпами.Как выразился глава МИД РФ, у нас в стране надеются, что уже в недалеком будущем начнутся поставки российских нефтепродуктов, удобрений и продовольствия в данную африканскую страну.Не обошел российский министр стороной и тему с ЧВК «Вагнер», которая находится в Мали с 2021 года согласно официальному обращению властей страны с просьбой помочь в борьбе с терроризмом. В США призывают ОНН заняться расследованием «преступлений» российской ЧВК в Африке.Со слов Сергея Лаврова, ООН не наделена полномочиями расследовать военные преступления, не зависимо от того, кем они совершались или не совершались.Напомним, что ранее в ЧВК «Вагнер» в ответ на американские инсинуации издали документ, в котором власти США, Канады и Британии признаются нелегитимными, так как их политика направлена на поддержку международного терроризма, с которым российская ЧВК, как отмечено, борется в разных точках планеты.