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В Иране открыли новую подземную базу военно-воздушных сил Oghab 44

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В Иране открыли новую подземную базу военно-воздушных сил Oghab 44

Власти Ирана объявили о введении в эксплуатацию новой подземной базы военно-воздушных сил республики Oghab 44 («Орел 44»). Об этом сообщает иранская пресса со ссылками на представителей военного ведомства исламской республики.


В мероприятии открытия базы участвовали начальник штаба вооруженных сил Ирана генерал-майор Мохаммад Хоссейн Бакери и командующий армией Ирана генерал-майор Абдолрахим Мусави. На военно-воздушной базе, расположенной под землей, могут размещаться самые разные самолеты военной авиации, включая истребители, бомбардировщики и беспилотные летательные аппараты.

Сама база состоит из нескольких секций, включая зону боевого дежурства, ангары для самолетов, ремонтно-технический центр, навигационные и аэродромные службы, топливные хранилища, командный пункт. База может принимать новые истребители и готовить их к выполнению боевых задач.


Авиабаза Oghab 44 – не первый объект подобного рода в Иране. Такие базы строят в соответствии с потребностями вооруженных сил и требованиями по гражданской обороне. Обычно они располагаются под горными районами, чтобы самолеты с базы можно было использовать для проведения внезапных операций, когда противник не ожидает, что иранская авиация начнет боевые вылеты.




Ранее Военно-воздушные силы Ирана открыли специальную подземную базу для беспилотной авиации. Она получила название «База дронов 313». Как утверждает западная пресса, ВВС Ирана создали подробный план по созданию подземных баз пилотируемой и беспилотной авиации по всему Ирану. Это очень дальновидный ход, позволяющий, в том числе, и частично уберечь военные объекты от спутниковой разведки США, которая наблюдает за местами дислокации иранских вооруженных сил.
Автор:
Использованы фотографии:
https://www.tasnimnews.com/, Wikipedia / Shahram Sharifi - http://www.airliners.net/photo/Iran
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29 комментариев
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  1. голос_разуma
    голос_разуma Сегодня, 16:56
    +14
    Нам бы тоже не помешали подземные укрытия для стратегических ракетоносцев и вообще авиации. да и не только, как показал опыт СВО.
    1. Дедкастарый
      Дедкастарый Сегодня, 17:06
      +7
      после ударов по нашим "стратегам",после такого,только материться хочется.
      1. Constantin N
        Constantin N Сегодня, 17:33
        +2
        стратегическая авиация на виду из-за договора снв-3
        1. Shurik70
          Shurik70 Сегодня, 18:49
          +1
          Любой договор - как минимум двусторонний.
          Если одна сторона требования не выполняет, договор автоматически теряет силу.
          США послали на *** свои обязанности.
          Россия не обязана блюсти этот договор
        2. Bad_gr
          Bad_gr Сегодня, 18:50
          0
          Цитата: голос_разуma
          Нам бы тоже не помешали подземные укрытия для стратегических ракетоносцев и вообще авиации. да и не только, как показал опыт СВО.
          Особенно, северные аэродромы. Помимо защиты от врага, ещё и обслуживание техники получится в шикарных условиях (не на морозе с ветрами)
    2. Лаврентия_НаВасНет
      Лаврентия_НаВасНет Сегодня, 17:13
      +4
      Цитата: голос_разуma
      Нам бы тоже не помешали подземные укрытия для

      да перестаньте!!!!
      для боевой авиации, во время боевых действий, не нужны никакие укрытия/капониры или тем более подземные ангары!!!! самолеты должны стоять стройным плотным рядом и радовать глаз генерала-адмирала)))))) авиабазы под Рязанью и Энгельсом, аэродром в Саках не дадут соврать!!!!!!
  2. oleg-nekrasov-19
    oleg-nekrasov-19 Сегодня, 16:59
    +12
    В свое время в Советском Союзе были подземные авиабазы и авиабазы находящиеся прямо в горах. Так например в г. Тирасполе аэродром был подземным - точнее ВПП были наземными, а самолеты поднимались на лифтах через специальные капониры, замаскированные под холмы. Под землей было по крайней мере 4 этажа. Так что все новое , это хорошо забытое старое
  3. Tagan
    Tagan Сегодня, 17:08
    +3
    Цитата: голос_разуma
    Нам бы тоже не помешали подземные укрытия для стратегических ракетоносцев и вообще авиации. да и не только, как показал опыт СВО.

    Метрострой надо задействовать. Они ребята привыкшие.))
  4. ROSS 42
    ROSS 42 Сегодня, 17:13
    +1
    Молодцы! Вот это и есть укрепление обороноспособности...А нам же важнее метро в Москве, которая ОДНА ИЗ ВСЕХ ГОРОДОВ РОССИИ пухнет, как раковая опухоль в последней стадии...
    А кому нужна такая прорва, в которую ежегодно вбухивают триллионы? Кому важен этот рассадник спекуляции и мажоров? Они даже не в курсе, что в российских областных центрах ЛЮДИ ПРОДОЛЖАЮТ ЖИТЬ В ДЕРЕВЯННЫХ БАРАКАХ И ДОМАХ С ПЕЧНЫМ ОТОПЛЕНИЕМ И УДОБСТВАМИ ВО ДВОРЕ...
    Поэтому и самолёты в Энгельсе стоят под открытым небом, а учебно-боевая и боевая техника в частях хранится (хорошо если так) в неотапливаемых боксах...Чтобы на запотевала...
    1. hhurik
      hhurik Сегодня, 17:20
      -1
      ......

      Извините, я не достаточное умён, чтобы написать нормальный комментарий
    2. ROSS 42
      ROSS 42 Сегодня, 17:29
      0
      Цитата: ROSS 42
      а учебно-боевая и боевая техника в частях хранится (хорошо если так) в неотапливаемых боксах...Чтобы на запотевала...

      Типа: я - трепач, а вас два мушкетёра?
      Смотрите сюда:
  5. abrakadabre
    abrakadabre Сегодня, 17:13
    -1
    Наверное очень шумно в таких тоннелях. Особенно при массовых вылетах. Когда несколько самолетов греет движки или проводит рулежку к старту. А еще загазованность надо парировать.
    1. Лаврентия_НаВасНет
      Лаврентия_НаВасНет Сегодня, 17:20
      +4
      Цитата: abrakadabre
      Наверное очень шумно в таких тоннелях.

      што как бэ намекает....на.....на......
      ну не знаю(((((
      наверное, самолеты передвигаются по ангарам с помощью тягачей!!!!
    2. VicVic
      VicVic Сегодня, 17:29
      +3
      И не говорите. А летать в таких тоннелях, наверное, очень сложно, особенно в повороты заходить wassat
  6. Михаил-Иванов
    Михаил-Иванов Сегодня, 17:20
    +9
    Иран, Северная Корея, Белоруссия страны под санкциями. При этом они разработали новейшее наступательное вооружение, которого нет у нас! РСЗО Полонез дальность действия 300 км, высокоточные ракеты аналог Хаймарс, но с дальностью стандартных боеприпасов в два раза лучше. Иранские беспилотники лупят по хохлу и тот только репу чешет, как от них избавиться. Корейцы имеют на вооружение РСЗО (тоже аналог Хаймарс и МЛРС) которое бьет на 600 км. Возникает вопрос, а мы куда свои миллиарды закопали? Почему Иран может прятать свои самолеты под землю, а мы нет?
    1. Бородач
      Бородач Сегодня, 17:38
      0
      Цитата: Михаил-Иванов
      Иран, Северная Корея, Белоруссия страны под санкциями. При этом они разработали новейшее наступательное вооружение, которого нет у нас! РСЗО Полонез дальность действия 300 км, высокоточные ракеты аналог Хаймарс, но с дальностью стандартных боеприпасов в два раза лучше. Иранские беспилотники лупят по хохлу и тот только репу чешет, как от них избавиться. Корейцы имеют на вооружение РСЗО (тоже аналог Хаймарс и МЛРС) которое бьет на 600 км. Возникает вопрос, а мы куда свои миллиарды закопали? Почему Иран может прятать свои самолеты под землю, а мы нет?

      А почему бы не купить у этих стран вооружения для проведения Армейских Игр - 2023 на Украине? Может и команды из других стран приедут на соревнования? soldier
    2. Dart2027
      Dart2027 Сегодня, 17:47
      -1
      Цитата: Михаил-Иванов
      РСЗО Полонез дальность действия 300 км

      300? А может 50?
    3. ROSS 42
      ROSS 42 Сегодня, 19:05
      0
      Цитата: Михаил-Иванов
      Почему Иран может прятать свои самолеты под землю, а мы нет?

      Именно этот вопрос интересует больше всего...
      Однако, виадуки, подземная парковка и ТРЦ с нулевыми и (-)-ми этажами для страны важнее...Это так просто было - разрушить...Создать - гораздо сложнее, особенно, когда гадов, старающихся жрать больше и вкуснее, расплодилось, как плесени в сыром подвале...И самое смешное, фантазии одни и те же, не касающиеся блага страны...Конкретное выражение личного потребительства, которым оправдывается абсолютно всё, даже предательство и сотрудничество с врагами, чтобы можно было выплатить грошовые зарплаты этим «голодранцам» и «нищебродам»...
  7. Михаил-Иванов
    Михаил-Иванов Сегодня, 17:23
    +5
    Цитата: oleg-nekrasov-19
    В свое время в Советском Союзе были подземные авиабазы и авиабазы находящиеся прямо в горах.

    В Московской области есть секретный завод, который делает беспилотники. Он расположен под водохранилищем. Построить укрытия не проблема, проблема головы людей во власти, особенно в Минфине. Нам, к сожалению, начать придется с демонтажа. Сначала надо демонтировать либеральную надстройку в обществе, а потом начать полноценное строительство экономики. И речь идет не только о ВПК. Хочется верить, что я при жизни это увижу, а не прочитаю в книжке Рогозина...
    1. Лаврентия_НаВасНет
      Лаврентия_НаВасНет Сегодня, 17:36
      +1
      Цитата: Михаил-Иванов
      В Московской области есть секретный завод, который делает беспилотники.

      вот михаил вот этим текстом как бэ намекает..... на .....на......
      ну не знаю....
      на свою осведомленность что ли)))))))))
  8. VicVic
    VicVic Сегодня, 17:24
    -2
    Наша база в Энгельсе, как и прочие базы, что называется, тихо курит в сторонке.
    И это с нашим опытом строительства метрополитена, шахт стратегических ракет и прочее.
  9. Daishi
    Daishi Сегодня, 17:28
    -1
    Так вот зачем Собянин в Москве метро копает на каждом углу, это видимо прикрытие, для подземных авиабаз
  10. Pavel57
    Pavel57 Сегодня, 17:28
    +1
    О, еще Фантомы на службе в ВВС Ирана.
  11. lowwar
    lowwar Сегодня, 17:44
    +1
    Востоковед Каринэ Геворгян недавно делала военно-политический обзор по Ближнему Востоку. Обмолвилась, что Иран тяжело будет завоевать его оппонентам т.к. вся (!) страна имеет подземную дорожную инфраструктуру.
  12. megadeth
    megadeth Сегодня, 18:03
    0
    Авиабаза Oghab 44 – не первый объект подобного рода в Иране
    У Ирана и ракеты в подобных многокилометровых бетонных убежищах размещены. А у нас ВВС на свежем воздухе. Наверно надо нам боевую авиацию в укрытия убирать (вдруг война с "империалистическими хищниками")... Да и о заводах по производству техники, ракет, боеприпасов и т.д. подумать пока не поздно. Но на это вряд ли найдут деньги, хотя брошенных, защищённых объектов, которые при желании можно восстановить, и использовать в этих целях, по России матушке достаточно...имхо
  13. billybones
    billybones Сегодня, 18:04
    +3
    Иногда кажется, что Иран - выживший осколок СССР. Максимально возможная технологическая независимость, своя современная военная промышленность, простое, эффективное и технологичное вооружение, копирование любой необходимой техники без страданий по авторским правам.
    Зато у нас наблюдается флот из яхт размером с линкор.
    1. Владимир80
      Владимир80 Сегодня, 18:32
      0
      К сожалению не все так радужно, больше половины деталей гераней - шахедов импортные
      1. billybones
        billybones Сегодня, 18:47
        0
        Вроде так, но и под санкциями шахеды производятся в Иране. Кто мешал аналогичные простые и эффективные аппараты производить у нас, используя импортные комплектующие. Их простота и дешевизна невыгодна тем, кто делает состояния на ВПК.
        И я не вижу что-то строительства новых военных заводов у нас.
  14. 23424636
    23424636 Сегодня, 18:29
    +2
    Цитата: Михаил-Иванов
    Иран, Северная Корея, Белоруссия страны под санкциями. При этом они разработали новейшее наступательное вооружение, которого нет у нас! РСЗО Полонез дальность действия 300 км, высокоточные ракеты аналог Хаймарс, но с дальностью стандартных боеприпасов в два раза лучше. Иранские беспилотники лупят по хохлу и тот только репу чешет, как от них избавиться. Корейцы имеют на вооружение РСЗО (тоже аналог Хаймарс и МЛРС) которое бьет на 600 км. Возникает вопрос, а мы куда свои миллиарды закопали? Почему Иран может прятать свои самолеты под землю, а мы нет?

    обратите внимание на тему производства БПЛА Орион компанией Кронштадт. Ею руководит армянский менеджер Исаакян они получили от правительства страны 26 ярдов на организацию производсттва.Сам Шойгу приезжал и знакомился с делами в далекий 2017 год. Увы Орионы есть .но их никто не видел на фронте.Эти спецы закупили оптику у Канады.потом им отказали.далее они закупили ее у турок .что поставляют их на Байрактар .но там что то изменилось и БПЛА есть но в уме. Ростех отличился увеличением во много раз производства Краснополей. Конечно это военная тайна но Краснополь не может поражать цели движущуюся ,без подсветки .Как выяснилось ее подсветку должен быть обеспечить Орион 30 . но их увы ни кто на фронте не видел.Есть наводчики и корректировщики .но это сталкеры ,которых просто завалят при обнаружение их подстветки.а танки европы уже на подходе.