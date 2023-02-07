Журналисты американского издания The New York Times делятся впечатлениями от посещения прифронтовой зоны на Донбассе, находящейся под контролем украинских войск. Выполняя распоряжение Зеленского, украинские подразделения ценой огромных потерь пытаются сдержать наступление российской армии на Донецком направлении.
Журналисты пишут, что в одном из прифронтовых госпиталей морг заполнен до отказа. В самом лечебном учреждении не хватает коек для раненых, носилки с бойцами стоят в коридорах, при этом кареты скорой помощи непрерывно привозят всё новые партии солдат с передовой. Персонал медучреждения вынужден работать практически без отдыха.
В гражданской жизни вы знаете, что какой бы ужасной ни была ваша смена, она рано или поздно закончится. Здесь никогда не знаешь, когда это закончится
— приводит издание слова военного хирурга госпиталя Мирослава Дубенко.
Сами бойцы ВСУ жалуются на нехватку боеприпасов и значительное превосходство ВС РФ в танках и артиллерии. Украинские полевые командиры утверждают, что российские войска на передовой имеют значительный перевес и в живой силе.
Особенно сложно, когда у тебя 50 человек, а у них 300
— приводит издание слова офицера ВСУ по имени Павел, раненного под Артемовском (Бахмутом).
Другой украинский военнослужащий, участвующий в боях под селом Невское на подконтрольной Киеву части Луганской Республики, пожаловался журналистам, что зимой все их позиции как на ладони, «спрятаться негде».
Делая вывод из личной оценки обстановки на Донбассе для ВСУ, американские журналисты открыто намекают, что обещанных западными союзниками вооружений и боеприпасов, включая танки, будет недостаточно, чтобы хотя бы остановить российское наступление.
Следует отметить, что подобные материалы, в которых описывается ужасное положение украинских военных на передовой, в NYT публикуются регулярно. Авторы даже не скрывают, что таким образом пытаются воздействовать на западную аудиторию и политиков, дабы усилить военную помощь Киеву. То есть никак не для завершения конфликта, а исключительно для его дальнейшей эскалации.