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Журналисты The New York Times рассказали о переполненных моргах и тяжелых потерях ВСУ на Донбассе

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Журналисты The New York Times рассказали о переполненных моргах и тяжелых потерях ВСУ на Донбассе

Журналисты американского издания The New York Times делятся впечатлениями от посещения прифронтовой зоны на Донбассе, находящейся под контролем украинских войск. Выполняя распоряжение Зеленского, украинские подразделения ценой огромных потерь пытаются сдержать наступление российской армии на Донецком направлении.


Журналисты пишут, что в одном из прифронтовых госпиталей морг заполнен до отказа. В самом лечебном учреждении не хватает коек для раненых, носилки с бойцами стоят в коридорах, при этом кареты скорой помощи непрерывно привозят всё новые партии солдат с передовой. Персонал медучреждения вынужден работать практически без отдыха.

В гражданской жизни вы знаете, что какой бы ужасной ни была ваша смена, она рано или поздно закончится. Здесь никогда не знаешь, когда это закончится

— приводит издание слова военного хирурга госпиталя Мирослава Дубенко.

Сами бойцы ВСУ жалуются на нехватку боеприпасов и значительное превосходство ВС РФ в танках и артиллерии. Украинские полевые командиры утверждают, что российские войска на передовой имеют значительный перевес и в живой силе.

Особенно сложно, когда у тебя 50 человек, а у них 300

— приводит издание слова офицера ВСУ по имени Павел, раненного под Артемовском (Бахмутом).

Другой украинский военнослужащий, участвующий в боях под селом Невское на подконтрольной Киеву части Луганской Республики, пожаловался журналистам, что зимой все их позиции как на ладони, «спрятаться негде».

Делая вывод из личной оценки обстановки на Донбассе для ВСУ, американские журналисты открыто намекают, что обещанных западными союзниками вооружений и боеприпасов, включая танки, будет недостаточно, чтобы хотя бы остановить российское наступление.

Следует отметить, что подобные материалы, в которых описывается ужасное положение украинских военных на передовой, в NYT публикуются регулярно. Авторы даже не скрывают, что таким образом пытаются воздействовать на западную аудиторию и политиков, дабы усилить военную помощь Киеву. То есть никак не для завершения конфликта, а исключительно для его дальнейшей эскалации.
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Использованы фотографии:
Генштаб ВСУ
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22 комментария
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  1. голос_разуma
    голос_разуma Сегодня, 17:06
    +13
    Во-первых то что в морги попало, это малая часть от того что полям и степям под снегом валяется. Во-вторых у тех с кем общались получается моральное состояние не на высоте. Пошел процесс коррозии боевого духа.
    1. frruc
      frruc Сегодня, 17:26
      +1
      ........пожаловался журналистам, что зимой все их позиции как на ладони, «спрятаться негде».

      Еще и жалуются, совсем обнаглели, глубже в землю надо зарываться, хорьки.
    2. Сид2014
      Сид2014 Сегодня, 17:37
      +4
      Не соглашусь! Моральный дух оценить трудно, но сопротивление ВСУ оказывает очень сильное. Помните Мариуполь как всё радостно говорили сломали Азов( лучших бойцов) и теперь всё сопротивления не будет, моральный дух упадёт И ЧТО!!!??? А что касается потерь в результате "перемалывания", так мы их тоже несем с нами не дураки воюют. Накопят резервы ( мотивированных бойцов) у них достаточно+ техника+ ПВО+ может самолёты. Тут нам главное не об... Как под Купянском...
      1. Бородач
        Бородач Сегодня, 17:43
        0
        Цитата: Сид2014
        Не соглашусь! Моральный дух оценить трудно, но сопротивление ВСУ оказывает очень сильное. Помните Мариуполь как всё радостно говорили сломали Азов( лучших бойцов) и теперь всё сопротивления не будет, моральный дух упадёт И ЧТО!!!??? А что касается потерь в результате "перемалывания", так мы их тоже несем с нами не дураки воюют. Накопят резервы ( мотивированных бойцов) у них достаточно+ техника+ ПВО+ может самолёты. Тут нам главное не об... Как под Купянском...

        Это Генштабу надо голову ломать, и ГРУ наладить разведку, чтобы не пролюбить накопление и сосредоточение резервов Укровермахта.
      2. Alex Nevs
        Alex Nevs Сегодня, 17:50
        -1
        Не верно. Они про МАРИУПОЛЬ и слыхом не слыхали.Их держут в инфополе "ОДНИ ПОБЕДЫ! " .ТОлько на передовой от " бывалых" узнают-когда уже поздно.
  2. Чёрный
    Чёрный Сегодня, 17:08
    +14
    Раз мозгов нет, пусть дохнут. Жалости 0....все скулящие о потерях ВСУшники не забывают добавлять - мало оружия, мало танков...значит не навоевались...
  3. dmi.pris1
    dmi.pris1 Сегодня, 17:10
    +11
    Ну,это предназначено не для нас,а для звпадного обывателя.Дабы слезу пустил,и скинулся на этих упоротых "насчастных борцов за свободу".А нам то что-сдох максим ,ну и ...
    1. starina
      starina Сегодня, 17:25
      +5
      Да, это всё для внутреннего пользователя.
      Более того, никаких бойцов "Павел", "частвующий в боях под селом Невское" наверняка никто не опрашивал. Всё выдумывается в редакции, берутся живые фото, немного пафоса, щепотку псевдо-жалости, горсть русофобии-статейка готова. Причем фото можно брать ну...хоть из Ливии,никто и не разберет на западе. Им , в общем-то , пофигу.
      1. Болторез
        Болторез Сегодня, 17:36
        +3
        фото можно брать ну...хоть из Ливии,никто и не разберет на западе.
        На плакатах в лондонском метро, призывающих помочь бедным укробеженцам, примерно до июня гордо красовались измученные морды каких-то пакистанцев с арабами laughing Потом только хватило ума снять их.
        Им , в общем-то , пофигу.
        Именно так- в глазах местных это очередная орава дармоедов на их социал- просто флаг у них в этот раз другой.
        1. tihonmarine
          tihonmarine Сегодня, 18:55
          0
          Цитата: Болторез
          Именно так- в глазах местных это очередная орава дармоедов на их социал- просто флаг у них в этот раз другой.

          «Откуда дровишки?» — «Из лесу, вестимо; семья то большая как тырить так двое, а жрать все семья». Сначала Британия у все тырила, а теперь у Британии все тырят.
  4. oleg-nekrasov-19
    oleg-nekrasov-19 Сегодня, 17:24
    +1
    Журналистам The New York Times неплохо бы проехать по посадкам, лесам и проселочным дорогам , там очень много трупов "переможников" и техники ушатаной и сгоревшей натовского образца. Жаль только возможности у них такой нет , реальную картину показать украинской "перемоги" , да и хозяева сего издания вряд ли одобрят.
  5. Roust
    Roust Сегодня, 17:26
    +2
    Ну, ежели мозгов нема, то скакать до обещанного вступления в гейропу с кастрюлей на башке можно только в морг. Поздно сопли и слезы пускать.
  6. dump22
    dump22 Сегодня, 17:28
    +2
    Потери страшные, тут никто в этом не сомневается.
    Я вот думаю, что американские СМИ их даже приуменьшают.
    1. tihonmarine
      tihonmarine Сегодня, 18:08
      0
      Цитата: dump22
      Я вот думаю, что американские СМИ их даже приуменьшают.

      И не сомневайтесь даже, если на Украине узнают от запада действительные потери, жить Зеле останется не более 12 часов ( и его кагалу столько же ).
  7. 1erWahrheitsMinister_1984
    1erWahrheitsMinister_1984 Сегодня, 17:37
    +2
    Ich werde erst zufrieden sein, wenn sich die Leichenhallen in
    den USA bis an ihre Kapazitätsgrenzen füllen für all die schweren
    Verbrechen welche die USA in der Ukraine und Russland zu verantworten
    haben...!!! Das aller wichtigste nach der Zerschlagung der Nato-Armee
    in Europa ist es, den Krieg in die Vereinigten Staaten von Amerika zu tragen und dafür zu sorgen, dass auch dieses Land
    seinen gerechten Anteil an unschuldigen Toten Menschen zu tragen hat...!!!
  8. Bingo
    Bingo Сегодня, 17:42
    +2
    [center]
    Тикайте до коновала, хирои Украины...
  9. Carlos Sala
    Carlos Sala Сегодня, 17:46
    +5
    Продолжайте бомбардировать энергетическую систему, и все рухнет под ее тяжестью.
  10. rocket757
    rocket757 Сегодня, 17:49
    +2
    Сами бойцы ВСУ жалуются на нехватку боеприпасов и значительное превосходство ВС РФ в танках и артиллерии. Украинские полевые командиры утверждают, что российские войска на передовой имеют значительный перевес и в живой силе.
    Особенно сложно, когда у тебя 50 человек, а у них 300
    . Ну да, палить по гражданским и воевать с ополченцами, всяко "смачнее" было... а теперь их приперло!
    Это РАСПЛАТА, за все предыдущее... бумеранг вернулся.
  11. Incvizitor
    Incvizitor Сегодня, 17:50
    +4
    Пусть сразу в морг везут все равно трансплонтологи 300х выпотрошат, нисколько не жаль этих зверей, нечего было лезть на нашу землю с войной.
    1. Bingo
      Bingo Сегодня, 18:02
      +1
      Цитата: Incvizitor
      Пусть сразу в морг везут все равно трансплонтологи 300х выпотрошат, нисколько не жаль этих зверей, нечего было лезть на нашу землю с войной.


      Если забыли, это которого на камеру шлепнули, он еще, обдолбавшись, орал, что они "свои"))) А так орал, как он всю рyсню нагнет, ага
  12. Tagan
    Tagan Сегодня, 18:01
    +1
    Цитата: Сид2014
    Не соглашусь! Моральный дух оценить трудно, но сопротивление ВСУ оказывает очень сильное. Помните Мариуполь как всё радостно говорили сломали Азов( лучших бойцов) и теперь всё сопротивления не будет, моральный дух упадёт И ЧТО!!!??? А что касается потерь в результате "перемалывания", так мы их тоже несем с нами не дураки воюют. Накопят резервы ( мотивированных бойцов) у них достаточно+ техника+ ПВО+ может самолёты. Тут нам главное не об... Как под Купянском...

    Работы для наших воинов ещё достаточно. Но что касается резервов укровермахта, то они не безграничны. Касательно достаточности мотивированных, не наблюдался бы такой цирк с конями по отлову мужского населения и массовыми воззваниями с передовой. Количество пленных, опять же. Как-то не очень вяжется.
  13. tihonmarine
    tihonmarine Сегодня, 18:04
    +1
    Авторы даже не скрывают, что таким образом пытаются воздействовать на западную аудиторию и политиков, дабы усилить военную помощь Киеву.

    Зачем писать и так ясно, запад должен орать - "Больше оружия Зеленскому, а то мы пойдем воевать вместо украинцев", ясно что народ запада всегда поддержит эти призывы, ну зачем им за Украину подыхать, для этого есть аборигены и колониальные войска.