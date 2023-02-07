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«Нас ночью окружат и вырежут»: остатки одного из батальонов ВСУ в Артёмовске выясняют, кто пойдёт на позицию

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«Нас ночью окружат и вырежут»: остатки одного из батальонов ВСУ в Артёмовске выясняют, кто пойдёт на позицию

ЧВК «Вагнер» после освобождения Соледара продолжает перемалывать украинские войска в битве за Артёмовск. На фоне тяжёлых потерь и фронтовых лишений подразделения ВСУ теряют боеготовность и отказываются выдвигаться на передовую, пытаясь при этом прикрыть деморализацию рассуждениями о тяготах несения службы.


Командование ВСУ поставило перед одним из батальонов задачу занять позицию в жилом массиве. Ранее удерживавшее его подразделение было полностью уничтожено штурмовиками «Вагнера», которые после устроенной ими бойни покинули здания в ожидании новой партии неприятеля. Выполнить приказ оказалось сложным делом – в батальоне, укомплектованном мобилизованными, осталось только 90 человек, которые не выводятся с фронта, несмотря на то, что большая часть из них имеет лёгкие ранения.

Мы не в состоянии туда идти. Батальон в мясо превратили. Мобилизованных разорвали. Без поддержки, без ничего. У личного состава нет сил дойти. Они с перемерзанием [обморожениями], не жрали ничего.

- заявляют вышестоящему руководству украинские солдаты, напоминая, что от подразделения их осталось шесть человек.

Они понимают, что выполнение боевой задачи приведёт их к гибели: в ночное время «музыканты» продолжат свою работу:

90 человек должны занять оборону, а дальше нас никого нет. А завтра утром начнётся то же самое. Они нас ночью окружат и вырежут. Там призрачный батальон какой-то в подвалах сидит. Они просто смотрят, чем всё закончится. И это не те на кого можно рассчитывать

- дают прогноз солдаты ВСУ, выясняя, кто из них пойдёт на позицию.

В соответствии с законодательством обязаны предупредить: курение опасно для здоровья:

Автор:
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19 комментариев
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  1. голос_разуma
    голос_разуma Сегодня, 18:24
    +4
    Пока зеля рассуждает о поставках танков и неприступной "фортеции бахмут", а Данилов мриет ударами вглубь России, хлопчики на ЛБС уже все правильно поняли. Вагнера шутить не будут. Один раз предлагают сложить оружие и сдаться-а дальше, отказавшиеся отправляются в гости к бандере.
    И да, разговор по русски, сразу слез весь суржик, и мужики уставшие , замерзшие, голодные, брошенные и преданные командованием, ну и какой у них шанс потом "отойти на следующий рубеж" и что об этих вот сонных снеговиков будет стачивать зубы лучшая в мире штурмовая пехота вагнеров? ЭТИХ уже никуда не отведут-на нэньке их в следующий раз могут увидеть только в виде мороженых туш в камазе...
    1. фигвам
      фигвам Сегодня, 18:32
      +3
      И весь разговор то, даже в такой ситуации, на родном, на русском.......
      1. Shurik70
        Shurik70 Сегодня, 18:39
        +1
        Вот кто на мове не говорит - тех на передовую в первую очередь посылают.
        В заград-отрядах, наверное, только на мове говорят.
  2. Николай310
    Николай310 Сегодня, 18:26
    +5
    судя по данным Шария,этих ребят уже нет в живых...почему не сдались я не понимаю...сомнительная радость сдохнуть за то,чтобы Украину сделать колонией
    1. frruc
      frruc Сегодня, 18:36
      0
      .......обязаны предупредить: курение опасно для здоровья:

      Да, курение является причиной целого букета хронических заболеваний. Капля никотина убивает лошадь.
  3. МятныйПряник
    МятныйПряник Сегодня, 18:27
    +2
    Ну так вышли бы на связь и договорились о сдаче. Это лучше, чем сидеть и ждать своей смерти. request
    1. paul3390
      paul3390 Сегодня, 18:39
      +1
      Ну так вышли бы на связь и договорились о сдаче.

      Не думаю, что всё так просто. Сзади наверняка бандерлоги сидят, как раз на такой случай. Да и родня у них в Цэгабонии осталась - что с ними тогда сделают наверняка всех предупредили.
      1. Ропот 55
        Ропот 55 Сегодня, 18:54
        0
        paul3390 hi, при ЖЕЛАНИИ всегда есть способ, просто эти люди не ХОТЯТ в плен поэтому и умирают.
      2. Лешак
        Лешак Сегодня, 18:55
        0
        Да ладно. В этой мясорубке кто-то будет следить зарезали их ночью или они метнулись к нашим?! Просто страх мешает. Страх что убьют в бою и страх что убьют в плену - пропагандой они накачаны по самые небалуйся.
  4. Кот Александрович
    Кот Александрович Сегодня, 18:28
    0
    Только вот не понял, а в чём проблемы? Им ведь никто коктели на пляже не обущал. Кажись. А вот необходимость преодолевать тудности - это да. Пусть преодолевают.
  5. 2я19
    2я19 Сегодня, 18:31
    +3
    Служить Америке это хлопотно, это смертельно опасно. Через голову не дошло, дойдёт через дыру в голове.
  6. bk316
    bk316 Сегодня, 18:33
    +5
    Вот такая хрень, 8 лет стреляли по мирняку и рассказывали басни как они с армией РФ воюют, а тут приключилась настоящая война. Бывает.
    1. everfreen
      everfreen Сегодня, 18:51
      0
      Как обычно это бывает - это разные люди.
      Кашу заварили одни, а гибнут мобилизованные, у которых никто пожелания не спрашивает.
  7. Bingo
    Bingo Сегодня, 18:42
    +2
    ...и наверняка, поковырять этого "несгибаемого бойца", выяснится, что он в 14-ом году на Донбасс за рабами ехал, там же людей нет, а теперь рыдает, что его ночью вырежут...
    И вообще, вы ж эти. Как его? Которые в ДАПе.. А-а-а, киборги! А что за струйка по ботинку потекла? Масло течет из шарниров?
  8. Prjanik
    Prjanik Сегодня, 18:42
    +1
    Ну это типичные настроения в Бахмутских пидроздилах. Особенная радость сейчас массово загребаемым окраинским мужикам, тушками которых будут забрасывать коток Вагнера, впрочем говорят что уже и женщин готовятся загребать
  9. Вольноопределяющийся Марек
    Вольноопределяющийся Марек Сегодня, 18:43
    +1
    Все это так. Но, наши тоже не железные. Хотелось бы, что бы больше работала арта и авиация. Меньше штурмов, больше огня. Не надо жалеть тех, кто гнобил Донбасс, кто готов за дядю Сема воевать.
  10. Хибинский Пластун
    Хибинский Пластун Сегодня, 18:49
    +1
    Ночью вырежут? Ну, что вы- ВИА "музыкантов" вам колыбельную споют, что то вроде-"ще не сдохла Украина" ... Берите пример с лягушатников-"Лучше плен- чем Верден".
  11. rocket757
    rocket757 Сегодня, 19:00
    0
    «Нас ночью окружат и вырежут»: остатки одного из батальонов ВСУ в Артёмовске выясняют, кто пойдёт на позицию
    ну да, скакать по площадям веселее было, даже по хатам сидеть, было нормально и тут... прилетел бумеранг! Вернулся.
    Запускали его, мож и не сами, но сами точно радостно скакали, когда его запускали.
  12. Гарист Павел
    Гарист Павел Сегодня, 19:02
    0
    Жалко и этих людей. тот, кто радуется "перемалыванию". Да, нациков и наёмников, однозначно нужно к Бандер отправлять. А простых людей, пусть и оболваненых-жалко. Ведь у них есть семьи, друзья. Чем больше перемолем, тем большая пропасть будет между всеми нами. Преступник тот, кто не ударил по главарям, мостам, станциям. Ведь можно было эту войну относительно быстро закончить... Было бы желание...