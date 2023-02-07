Мы не в состоянии туда идти. Батальон в мясо превратили. Мобилизованных разорвали. Без поддержки, без ничего. У личного состава нет сил дойти. Они с перемерзанием [обморожениями], не жрали ничего.

90 человек должны занять оборону, а дальше нас никого нет. А завтра утром начнётся то же самое. Они нас ночью окружат и вырежут. Там призрачный батальон какой-то в подвалах сидит. Они просто смотрят, чем всё закончится. И это не те на кого можно рассчитывать

ЧВК «Вагнер» после освобождения Соледара продолжает перемалывать украинские войска в битве за Артёмовск. На фоне тяжёлых потерь и фронтовых лишений подразделения ВСУ теряют боеготовность и отказываются выдвигаться на передовую, пытаясь при этом прикрыть деморализацию рассуждениями о тяготах несения службы.Командование ВСУ поставило перед одним из батальонов задачу занять позицию в жилом массиве. Ранее удерживавшее его подразделение было полностью уничтожено штурмовиками «Вагнера», которые после устроенной ими бойни покинули здания в ожидании новой партии неприятеля. Выполнить приказ оказалось сложным делом – в батальоне, укомплектованном мобилизованными, осталось только 90 человек, которые не выводятся с фронта, несмотря на то, что большая часть из них имеет лёгкие ранения.- заявляют вышестоящему руководству украинские солдаты, напоминая, что от подразделения их осталось шесть человек.Они понимают, что выполнение боевой задачи приведёт их к гибели: в ночное время «музыканты» продолжат свою работу:- дают прогноз солдаты ВСУ, выясняя, кто из них пойдёт на позицию.В соответствии с законодательством обязаны предупредить: курение опасно для здоровья: