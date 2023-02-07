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Штурмовые отряды ЧВК «Вагнер» продвигаются на севере Артёмовска - взято под контроль здание школы в районе улицы Шевченко

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Штурмовые отряды ЧВК «Вагнер» продвигаются на севере Артёмовска - взято под контроль здание школы в районе улицы Шевченко

Российские штурмовые отряды продолжают операцию по освобождению Артёмовска. Напомним, что в Киеве этот населённый пункт именуют Бахмутом.


Стало известно о том, что подразделения ЧВК «Вагнер» продвигаются в городской черте на разных направлениях. Одно из таких – север города, окружённого уже с трёх сторон (единственной контролируемой ВСУ дорогой остаётся дорога через Хромово на Часов Яр).

По данным военкоров, российские подразделения продвинулись на северо-востоке города, взяв под контроль трёхэтажное здание одной из школ. Это школа близ улицы Шевченко. В непосредственной от неё близости находится здание 4-го детского сада, которое превращено противник в очередной опорный пункт с огневыми позициями.

Бои идут в районе улиц Алебастровая и 1-я Земская. Это северная часть Артёмовска.



Одновременно с этим продвижение ЧВК «Вагнер» идёт на юге и юго-западе города. Крайне важной задачей для наших бойцов является перерезание последней контролируемой ВСУ дороги из города. Это упомянутая дорога на Часов Яр, к которому в свою очередь с юга подступают российские штурмовые отряды, ранее обошедшие с двух сторон село Красное (Ивановское).
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13 комментариев
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  1. голос_разуma
    голос_разуma Сегодня, 17:27
    +1
    А вот это уже процесс "разрезания на дольки" Пошел обратный отсчет для возможности гарнизону сложить оружие и сдаться.
    1. tihonmarine
      tihonmarine Сегодня, 17:37
      +1
      Цитата: голос_разуma
      А вот это уже процесс "разрезания на дольки" Пошел обратный отсчет для возможности гарнизону сложить оружие и сдаться.

      Ну как апельсин дольками
      1. Бородач
        Бородач Сегодня, 17:47
        +2
        Похоже мало, кто сможет покинуть Артёмовск. Вернее смогут, но не все. Часть собаки обглодают, часть в братских могилах соскладируют, часть в пакетах домой поедут, остальные лапки кверху, Гитлер - Капут, капитулирен, них шиссен. am
        1. AVA77
          AVA77 Сегодня, 18:00
          +1
          Уточнение по Кличко. Не только лишь все, мало кто может это сделать.
    2. Простой
      Простой Сегодня, 17:58
      +2
      Бахмут будет удерживать до тех пор, пока новый рубеж обороны Славянск - Краматорск- Константиновка не подготовят.
      1. igorbrsv
        igorbrsv Сегодня, 18:16
        +1
        Похоже все эти города с гарнизонами
        к убою готовят. Лишь бы наше наступление замедлить насколько возможно. Может рассчитывают кое-как до марта-апреля продержаться, до танковой перемоги request
  2. Carlos Sala
    Carlos Sala Сегодня, 17:42
    +1
    Большой Вагнер. Великолепные боевики.
    1. Чёрный
      Чёрный Сегодня, 17:46
      +3
      Если враг не сдаётся - его уничтожают....
  3. 23424636
    23424636 Сегодня, 18:07
    0
    сгушая краски автор абсолютно упустил ни одна из 3 дорог не перекрыта .Ивановское не занята..Ни Параскеевка .ни Красная гора тоже..Позиционные бои в окраинах города идут уже полгода.Но исторический центр и левый берег Бахмута не взят ибо там многоэтажки и чем то схож с Орджоникидзевским районом Мариуполя.Единственное зерно в этом сражении за город это движение по руслу сухого канала к мосту трассы Бахмут Константиновка. В этой связи хочется обратить внимане на возможность сконцентрировать свои силы в направлении Константиновка не захватывая Часов Яр .там песчанные карьеры и отвалы вскрышние место пересеченное и много оврагов и других мест скрытого движения.Константиновка город на порядок важнее чем Бахмут ибо позволяет выдвинутся на направление Очеретино и тем самым обойти Авдеевку с севера и закрыть группировку в Дзержинске.
    1. Простой
      Простой Сегодня, 18:27
      +2
      Там виднее - куда идти.

      Хотя да, одновременный удар по Бахмуту и Константиновке был бы эффективнее - Часов Яр был бы призовым бонусом. "Странная " СВО.
    2. Александр_26
      Александр_26 Сегодня, 18:49
      +1
      Ну да, генералСБУ говорит для всех, что Артемовск очень скоро сдадут( вопреки заявкам Клоуна), а вы , милок, утверждаете, что РФ вообще ничего не захватило в Артемовске. Да и вообще- Артемовск никому не нужен.вот Константиновка- это супер.Через несколько дней рагули будут вопить, что Константиновка никому не нужна...И так далее.Смешные вы ребята,рагулята!. Если бы, милок, не был нужен, то не цеплялись бы скакуасы за него.
  4. igorbrsv
    igorbrsv Сегодня, 18:35
    +2
    Бахмут всё одно зачистят. И городок восстановлению не подлежит.
    Если верить онлайн картам боевых действий завязались бои в Северске.
    В Новодаровке какое-то боестолкновение, похоже на контратаку всушников. То ли пытаются спасти Угледар, то ли предотвратить наступление на Гуляй-поле
    1. Простой
      Простой Сегодня, 18:43
      +1
      Насчет "город восстановлению не подлежит" - я бы не был так опрометчивым.

      Хотя Бахмут и находится в топографической низине - под землей уже готовая канализация. Строить же город "с чистого листа" - во - первых должна быть целесообразность, во - вторых - это будет дороже восстановления.
      Может просто скукошится до поселка городского типа. Все зависит от возможностей будущей экономики новых регионов.