Российские штурмовые отряды продолжают операцию по освобождению Артёмовска. Напомним, что в Киеве этот населённый пункт именуют Бахмутом.Стало известно о том, что подразделения ЧВК «Вагнер» продвигаются в городской черте на разных направлениях. Одно из таких – север города, окружённого уже с трёх сторон (единственной контролируемой ВСУ дорогой остаётся дорога через Хромово на Часов Яр).По данным военкоров, российские подразделения продвинулись на северо-востоке города, взяв под контроль трёхэтажное здание одной из школ. Это школа близ улицы Шевченко. В непосредственной от неё близости находится здание 4-го детского сада, которое превращено противник в очередной опорный пункт с огневыми позициями.Бои идут в районе улиц Алебастровая и 1-я Земская. Это северная часть Артёмовска.Одновременно с этим продвижение ЧВК «Вагнер» идёт на юге и юго-западе города. Крайне важной задачей для наших бойцов является перерезание последней контролируемой ВСУ дороги из города. Это упомянутая дорога на Часов Яр, к которому в свою очередь с юга подступают российские штурмовые отряды, ранее обошедшие с двух сторон село Красное (Ивановское).