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Иранский атом – казахский след

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Иранский атом – казахский след



О России забыть


Уже в первые недели 2023 года Казахстан и Иран успели отличиться по части антироссийских выпадов. Первые широко объявили о закрытии торгпредства в России, хотя постоянно твердят о более глубокой экономической интеграции в рамках ЕАЭС и даже о введении единой валюты – евраза или алтына, которого так жаждал Нурсултан Назарбаев.

А в Тегеране не просто не признали присоединение Крыма и Донбасса (Демарш Тегерана – стоп-Крым и стоп-Донбасс), чего от них никто особо и не требовал, но нарочито объявили об этом всему миру. Кто-то в иранских верхах, по всей видимости, по-прежнему рассчитывает на сомнительную лояльность Запада и возможность снятия санкций.

Что ж, Россия уже опередила в этом смысле исламскую республику, так пусть попробуют, и, может быть, им даже вернут «ядерную сделку». Всё это приобретает особую актуальность с учётом очередного обострения в то ли холодном, то ли горячем противостоянии Ирана с Израилем. Тель-Авив уже открыто призывает к созданию общемирового фронта против Ирана.

Оттуда твердят, что атомная программа Ирана – чуть ли не Бич Божий для Израиля. При этом о своих ядерных арсеналах Тель-Авив изначально помалкивает... Если точнее, 2 января глава израильского МИДа Эли Коэн заявил при вступлении в должность:

«На фоне сформировавшегося международного консенсуса, согласно которому ядерное соглашение с Ираном больше не актуально, мы сосредоточимся на усилиях по формированию международного фронта для срыва иранских ядерных планов. Страны мира должны перестать прятать голову в песок».


Нелишне напомнить, что 1 июля 1968 года Иран стал одной из первых стран, подписавших международный Договор о нераспространении ядерного оружия и ратифицировал его в 1970 году. В отличие от поныне не подписывающего этот документ Израиля, где по оценкам МАГАТЭ и зарубежных разведцентров, атомное оружие и средства его доставки созданы ещё в 60-х – середине 70-х.

Это было проделано в полном секрете на юге страны на базе ядерного центра в Димоне. Сделано не без помощи США и Франции. Между тем развивать атомную энергетику – подчеркнем, сугубо в мирных целях – с помощью СССР планировали еще в монархическом Иране.

Атомное прошлое Ирана


Среди прочего, в амбициозном проекте был задействован институт ядерной физики Казахской ССР. Но уже в зародыше реализацию проекта предотвратили внешнеполитические факторы. А ведь развитие атомной энергетики Ирана стартовало ещё в 1957 году.

Именно тогда было подписано бессрочное соглашение с США «О сотрудничестве в использовании атомной энергии в мирных целях» (расторгнуто ИРИ в 1979 году). В 1958 году Иран вступил в МАГАТЭ. А в 1966 году с содействием со стороны Франции, ФРГ и США был создан Национальный ядерный центр при Тегеранском университете.


Уже в 1967 году здесь был введён в эксплуатацию американский исследовательский реактор мощностью 5 МВт, имеющий в качестве топлива 5,6 кг высокообогащенного урана. В том же году США поставили в этот центр плутоний для исследовательских целей и «горячие камеры», способные ежегодно выделять до 600 г плутония.

А в 1974 шахиншахом был обнародован долгосрочный план развития атомной энергетики, реализация которого с некоторыми коррективами продолжается в ИРИ. Его главные задачи – в течение 20–25 лет построить 23 атомных реактора общей мощностью в 23 ГВт и создать замкнутый ядерный топливный цикл. Для реализации большого иранского атомного проекта в 1974 году была создана «Организация по атомной энергии Ирана» (ОАЭИ).

Советское – не значит лучшее


Но незадолго до этого стали проявляться признаки неготовности Ирана к зависимости в означенной сфере от Запада. Такая тенденция вполне вписывалась в активно развивающееся с середины 60-х политико-экономическое сотрудничество Ирана с СССР.


Так, в октябре 1972 года, в ходе очередного визита М. Р. Пехлеви в Советский Союз глава Ирана заявил о заинтересованности в сотрудничестве с СССР и в атомной энергетике. В декабре 1972 года – январе 1973 года иранская профильная делегация совершила «негласный» визит в СССР, где получила дополнительную информацию о некоторых НИОКР в советской атомной энергетике.

В предварительных советско-иранских переговорах о планах строительства первой иранской АЭС в Бушере участвовал премьер-министр СССР А. Н. Косыгин. Вместе с ним иранские представители посетили Нововоронежскую АЭС; по зарубежным, в том числе иранским, источникам, профильные эксперты Ирана побывали в тот период ещё на трёх советских АЭС.

Однако в то время достижения советских атомщиков не в полной мере отвечали иранским запросам.

«Мы смогли продемонстрировать лишь энергоблоки с реакторами ВВЭР-440. Более совершенный и мощный ВВЭР-1000 ввели в эксплуатацию гораздо позже».

Секрет Алатау


А в октябре 1972 года иранская делегация во главе с самим шахиншахом посетила Институт ядерной физики Казахской ССР и действующий там исследовательский атомный реактор (ВВР-К мощностью 6 МВт, введён в действие в 1967 году). Расположенные в районе Алатау – вблизи Алма-Аты. 50 лет спустя в 2017 в одном казахстанском СМИ было отмечено, что

«с большим волнением казахстанские физики встречали высокого гостя. Как хорошо ему всё объяснили в конференц-зале физкорпуса. И как подробно показали главную достопримечательность и основной прибор института – это исследовательский атомный реактор».


Тогда же иранская делегация получила материалы о некоторых НИОКР этого института; стороны договорились о предварительной разработке программы научного сотрудничества в атомной отрасли. Не позже середины 1973 года обе стороны планировали утвердить эту программу.

Тем самым советская сторона давала понять Западу о качественно новом этапе советско-иранского партнёрства. Но сработал эффект бумеранга: вскоре на Иран было оказано сильнейшее политическое давление со стороны США, Франции, ФРГ и Израиля. С целью заставить Тегеран свернуть начавшееся было партнерство с СССР в атомной отрасли.


Москва же не стала препятствовать этому давлению.

Именно поэтому дальнейшая реализация атомной программы Ирана полностью контролировалась Западом – впрочем, только до провозглашения ИРИ в 1979 году. Дальше был «русский Бушер», «ядерная сделка» и все многолетние перипетии вокруг неё.
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Использованы фотографии:
из архивов авторов, newsweek.com
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3 комментария
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  1. Николай Малюгин
    Николай Малюгин Сегодня, 05:39
    +2
    То,что Иран не признал Крым и Донбасс,можно говорить.А то,что мы воюем с помощью иранских цветов,лучше помолчать.Сейчас некоторым не дают покоя лавры СССР по поводу множества дружественных стран.А что мешает нам повторить такое. Одними угрозами не приобретешь друзей.Многие считают Иран дремучей страной, ярым противником еврейства.Хотя синагог в этой стране больше,чем в любой стране.Многие видят страну,где подавляется инакомыслие.Хотя вопрос о народном противостоянии у них решен.
  2. parusnik
    parusnik Сегодня, 06:05
    +3
    вскоре на Иран было оказано сильнейшее политическое давление со стороны США, Франции, ФРГ и Израиля. С целью заставить Тегеран свернуть начавшееся было партнерство с СССР в атомной отрасли.
     Наверное потому, что
    Советское – не значит лучшее
     ? Да? smile Крым,не признали,страны СНГ,ОДКБ,БРИКС, чего же в Иран,камни бросать? Иран,как и Россия по уши в санкциях,ему зачем лишние? Да и потом,часть Союзного государства, не признает увеличение территории Союзного государства..И эта часть,так же в санкциях..
  3. Bioorganizm
    Bioorganizm Сегодня, 08:14
    0
    Вообще не понял про казахский след. Что за чушь написал автор? В СССР ИЯФ в Алатау ....
    Не было там ничего особенного и интересного для Ирана и его оружия.