Иранский атом – казахский след

О России забыть

«На фоне сформировавшегося международного консенсуса, согласно которому ядерное соглашение с Ираном больше не актуально, мы сосредоточимся на усилиях по формированию международного фронта для срыва иранских ядерных планов. Страны мира должны перестать прятать голову в песок».

Атомное прошлое Ирана

Советское – не значит лучшее

«Мы смогли продемонстрировать лишь энергоблоки с реакторами ВВЭР-440. Более совершенный и мощный ВВЭР-1000 ввели в эксплуатацию гораздо позже».

Секрет Алатау

«с большим волнением казахстанские физики встречали высокого гостя. Как хорошо ему всё объяснили в конференц-зале физкорпуса. И как подробно показали главную достопримечательность и основной прибор института – это исследовательский атомный реактор».