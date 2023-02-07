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Бундесвер начинает испытания новой 155-мм колёсной самоходной гаубицы RCH-155, первым заказчиком которой стала Украина

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Бундесвер начинает испытания новой 155-мм колёсной самоходной гаубицы RCH-155, первым заказчиком которой стала Украина

Бундесвер приступает к испытаниям новой колесной самоходной артиллерийской установки RCH-155 калибра 155 мм, поставку которых очень ждет Украина. Как сообщает пресса ФРГ, тестирование САУ немецкими военными продлится до мая.


Немецкая армия начала испытания САУ RCH-155, первым заказчиком котрой стал не Бундесвер, а ВСУ. Контракт на производство партии новых самоходных гаубиц для украинской армии получила компания Krauss-Maffei Wegmann (KMW). Всего Киев должен получить восемнадцать новых самоходных артиллерийских установок, способных наносить удары на дальность свыше 50 километров.

Запрос на поставку САУ RCH-155 Киев направил в Берлин еще июле прошлого года, в сентябре стало известно, что правительство Германии одобрило поставку и выдало лицензию на производство 18 САУ компании KMW. Стоимость контракта составляет 216 млн. евро, но Киеву оплачивать ничего не придется, все будет произведено за счет Германии.

Согласно соглашению, первые гаубицы KMW поставит не ранее чем через 30 месяцев после начала производства, т.е. примерно в 2025 году. Также немцы обещают обучить украинские расчеты и снабдить ВСУ запчастями на случай каких-либо поломок.

САУ RCH-155 (Remote Controlled Howitzer 155) представляет собой автоматизированный башенный артиллерийский модуль AGMх (Artillerie-Geschütz-Modul) с 152-мм орудием от гаубицы PzH 2000, размещенный на шасси колесного бронетранспортера GTK Boxer (8x8). Модуль необитаемый, поэтому расчет САУ составляет всего два человека. Боевая масса RCH-155 составляет 39 тонн, сам модуль весит 12,5 тонн. Боекомплект - 30 снарядов в модуле. Заявленная дальность - до 54 км при стрельбе высокоточными снарядами, темп стрельбы - 9 выстрелов в минуту.
Использованы фотографии:
Krauss-Maffei Wegmann
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19 комментариев
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  1. голос_разуma
    голос_разуma Сегодня, 17:41
    +2
    Нормальный такой лаг-сейчас испытания, потом запустим производство и через три года поставим. Они через три года, что надеются еще на карте мира украину найти?
    1. opuonmed
      opuonmed Сегодня, 18:13
      +1
      а почему нет ? полит сила жива все живо в украине полит сила призывает на убой народ ес и сша бабла и оружие дают а РФ не че с этим сделать не может даже поставки не может уничтожить может проста приказа нету что бы этим занимались я хз что хотят сделать в украине руководители РФ !
  2. frruc
    frruc Сегодня, 17:42
    0
    RCH-155 калибра 155 мм, поставку которых очень ждет Украина.

    Чем она (украина) будет рассчитываться, русофобией что ли. Или ей поставят в качестве гуманитарки. А может за счет конфискованных Рос.активов ?
    1. Простой
      Простой Сегодня, 18:06
      +1
      Землями вместе с оставшимся населением будет расчитываться.
  3. svp67
    svp67 Сегодня, 17:47
    0
    САУ RCH-155 (Remote Controlled Howitzer 155) представляет собой автоматизированный башенный артиллерийский модуль AGMх (Artillerie-Geschütz-Modul) с 152-мм орудием от гаубицы PzH 2000, размещенный на шасси колесного бронетранспортера GTK Boxer (8x8). Модуль необитаемый, поэтому расчет САУ составляет всего два человека. Боевая масса RCH-155 составляет 39 тонн, сам модуль весит 12,5 тонн. Боекомплект - 30 снарядов в модуле. Заявленная дальность - до 54 км при стрельбе высокоточными снарядами, темп стрельбы - 9 выстрелов в минуту.
    Интересная машинка и так понимаю, что для обеспечения ее боевой работы требуется еще специальные машины, а их Украины будут поставлять?
    1. ColdWind
      ColdWind Сегодня, 18:08
      0
      Грузовик с боеприпасами и несколько крепких пар рук. С этим там проблем нет.
  4. Керенский
    Керенский Сегодня, 17:48
    0
    расчет САУ составляет всего два человека.

    Какой норматив а замену колеса?
  5. ColdWind
    ColdWind Сегодня, 17:49
    -1
    Лучшее САУ на данный момент. Экипаж 2 человека или вовсе безэкипажный, любая платформа, все современные снаряды, великолепное базовое орудие. САУ без компромиссов.


    1. роман66
      роман66 Сегодня, 17:51
      0
      Как это безэкипажный??? А за рулём кто???
      1. ColdWind
        ColdWind Сегодня, 18:04
        0
        В соседней машине или в другой стране. Зависит от пожеланий заказчика.
    2. Простой
      Простой Сегодня, 18:11
      0
      На первой фотографии данный аппарат стрелять так не будет.
      В варианте с колесной базой есть ограничения по направлению стрельбы.
      1. ColdWind
        ColdWind Сегодня, 18:20
        +2
        Нет никаких ограничений. На боксере он может стрелять на ходу, с поворот башни от 0 до 180 градусов.
        «На картинке» это скриншот с видео ниже, перед выстрелом:
  6. Artillerieunteroffizier
    Artillerieunteroffizier Сегодня, 17:49
    0
    2025... Ну, у них есть чувство юмора. Ведь у немецкого бундесвера тогда очень странная машина, после которой Зеленского все равно уже нет. Чем-то похож на Жюля Верна.
  7. роман66
    роман66 Сегодня, 17:50
    +1
    Это не заказчик, это халявщик
    Тттттттттт
  8. rocket757
    rocket757 Сегодня, 17:57
    0
    Бундесвер начинает испытания новой 155-мм колёсной самоходной гаубицы RCH-155, первым заказчиком которой стала Украина
    . Кто в шоколаде, это понятно... а вот кто банкет, тому тоже шоколадное и радостно?
  9. 75Сергей
    75Сергей Сегодня, 17:57
    0
    Ищут, ищут вундерваффе, потому как надеятся более не на что.
  10. Виктор Сергеев
    Виктор Сергеев Сегодня, 18:00
    0
    Главное, что себестоимость была на уровне грузовика, а купили по цене К9, ну а самое главное заранее распределить откаты и предоплату взять 100%, а то хрен его знает какая там страна будет?.
  11. михаилл
    михаилл Сегодня, 18:03
    0
    2025 год. Вполне реально, 2-3 года от начала испытаний до серийного производства- это очень быстро. Это по сути запредельные темпы.
  12. km-21
    km-21 Сегодня, 18:31
    +1
    Без сомнений Запад будет поставлять на фронт самые современные вооружения в количестве достаточном для того чтобы в конце концов русские и украинцы перебили друг друга полностью. И это непременно когда-нибудь произойдет, если Россия жесткими болезненными ответами не заставит Запад одуматься и прекратить поставки. Но к сожалению достойных ответов России на действия Запада пока не просматривается.