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Шведская пресса активно освещала уличный суд курдских активистов в Финляндии над куклой, изображающей Эрдогана

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Шведская пресса активно освещала уличный суд курдских активистов в Финляндии над куклой, изображающей Эрдогана

Изначально, Финляндия и Швеция обговаривали все совместные шаги по поводу присоединения к Североатлантическому военному блока. Планируемое вхождение должно было по договорённостям происходить совместно. Без первых и вторых. Но, видимо, понимая все трудности пути Стокгольма в НАТО (из-за позиции Турции), в Хельсинки принимают решение вступать в НАТО без Швеции.


Как только это стало ясно, в шведской прессе появляется информация о демонстративном сжигании в Финляндии куклы, изображающей президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, а также о деятельности радикальных курдских активистов.

Демонстрация прошла в Оулу в Финляндии в понедельник. Куклу, изображающую президента Турции, принесли протестующие, требующие освобождения основателя Рабочей Партии Курдистана (партия в Турции считается экстремистской) Абдуллы Оджалана.

Финская полиция ранее отказывала демонстрантам в использовании флагов РПК, но в этот раз в Оулу эти флаги развевались в центральной части города.

Инициатор действа Арпад Ковач утверждает, что террористом является Эрдоган, а не Оджалан.

Мы обвиняем Эрдогана в терроризме, геноциде, военных преступлениях и преступлениях против человечества. Настоящий террорист свободен, и не только свободен, но и волен вмешиваться в международную политику. Он волен делать то, что хочет, и вся Европа и почти весь мир делают то, что он говорит

- говорит инициатор демонстрации.

Пока Ковач говорил, кукла была связана верёвками и поднята в воздух с помощью палок. На груди была табличка со словом «террорист». Был устроен своего рода показательный суд.

Шведская пресса активно осветила эту акцию в финском городе, явно намекая на то, что Турции и в этой случае стоило бы подумать - принимать ли Финляндию в НАТО на фоне её отказа принимать туда Швецию после акции с сожжением Корана.
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2 комментария
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  1. голос_разуma
    голос_разуma Сегодня, 18:45
    -1
    Еще одна шпилька в адрес Эрдогана. ну теперь точно в НАТО либо Швеция либо Турция, но не одновременно.
  2. tihonmarine
    tihonmarine Сегодня, 19:02
    0
    Инициатор действа Арпад Ковач утверждает, что террористом является Эрдоган, а не Оджалан.

    Наверное Эрдоган, заплатил хорошие деньги этим ребятам, чтобы он "смастырили эту куклу". Теперь он может спокойно обвинить Финляндию в пособничестве курдским террористам. Интересные действа, сначала шведы, а теперь финны.