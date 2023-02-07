Глава МИД Армении: Ереван рассматривает встречные предложения Баку по мирному соглашению

Мы должны были встретиться в Москве с министрами иностранных дел России и Азербайджана, однако ввиду блокировки Лачинского коридора армянская сторона отложила свое участие. Но несмотря на это, мы передали свои предложения азербайджанской стороне и на днях получили отклик и новые предложения по мирному договору из Баку

Армения и Азербайджан продолжают шаги по дипломатическому урегулированию ситуации в Нагорном Карабахе и заключению межстранового мирного договора. Ранее очередной раунд трехсторонних переговоров с участием России должен был состояться в Москве в декабре прошлого года, но Ереван отменил его, ссылаясь на ситуацию с блокированием Лачинского коридора.В то же время, правительство Армении направило руководству Азербайджана свои предложения про мирному соглашению между странами и уже получило на него ответ. Об этом сообщил глава МИД Армении Арарат Мирзоян на пресс-конференции после встречи с министром иностранных дел ФРГ Анналеной Бербок. Глава армянского дипломатического ведомства отметил, что несмотря на отмену встречи в Москве, Ереван и Баку продолжают работу по урегулированию спорных вопросов.— сообщил глава армянского МИД, добавив, что руководство страны внимательно изучит предложения Азербайджана.По словам Мирзояна, переговоры по заключению мирного договора идут непросто, в том числе из-за армянофобии, присутствующей в общественно-политической обстановке в Азербайджане. Достижению соглашения мешают агрессивные действия Баку в Нагорном Карабахе, оккупация части этой территории азербайджанскими военными и возникший в результате гуманитарный кризис среди жителей региона. Однако, подчеркнул министр, армянская сторона настроена решительно в продвижении мирной повестки и намерена удвоить усилия по установлению долгосрочного мира в регионе.В конце января министр иностранных дел России Сергей Лавров созвонился со своим азербайджанским коллегой Джейхуном Байрамовым. В ходе разговора стороны обсудили возможность возобновления трехсторонних переговоров при посредничестве Москвы по проекту мирного договора между Арменией и Азербайджаном. В начале февраля премьер-министр Армении Никол Пашинян на переговорах с главой российского кабинета министров Михаилом Мишустиным назвал Россию ключевым партнером Еревана в сфере безопасности.