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Глава МИД Армении: Ереван рассматривает встречные предложения Баку по мирному соглашению

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Глава МИД Армении: Ереван рассматривает встречные предложения Баку по мирному соглашению

Армения и Азербайджан продолжают шаги по дипломатическому урегулированию ситуации в Нагорном Карабахе и заключению межстранового мирного договора. Ранее очередной раунд трехсторонних переговоров с участием России должен был состояться в Москве в декабре прошлого года, но Ереван отменил его, ссылаясь на ситуацию с блокированием Лачинского коридора.


В то же время, правительство Армении направило руководству Азербайджана свои предложения про мирному соглашению между странами и уже получило на него ответ. Об этом сообщил глава МИД Армении Арарат Мирзоян на пресс-конференции после встречи с министром иностранных дел ФРГ Анналеной Бербок. Глава армянского дипломатического ведомства отметил, что несмотря на отмену встречи в Москве, Ереван и Баку продолжают работу по урегулированию спорных вопросов.

Мы должны были встретиться в Москве с министрами иностранных дел России и Азербайджана, однако ввиду блокировки Лачинского коридора армянская сторона отложила свое участие. Но несмотря на это, мы передали свои предложения азербайджанской стороне и на днях получили отклик и новые предложения по мирному договору из Баку

— сообщил глава армянского МИД, добавив, что руководство страны внимательно изучит предложения Азербайджана.

По словам Мирзояна, переговоры по заключению мирного договора идут непросто, в том числе из-за армянофобии, присутствующей в общественно-политической обстановке в Азербайджане. Достижению соглашения мешают агрессивные действия Баку в Нагорном Карабахе, оккупация части этой территории азербайджанскими военными и возникший в результате гуманитарный кризис среди жителей региона. Однако, подчеркнул министр, армянская сторона настроена решительно в продвижении мирной повестки и намерена удвоить усилия по установлению долгосрочного мира в регионе.

В конце января министр иностранных дел России Сергей Лавров созвонился со своим азербайджанским коллегой Джейхуном Байрамовым. В ходе разговора стороны обсудили возможность возобновления трехсторонних переговоров при посредничестве Москвы по проекту мирного договора между Арменией и Азербайджаном. В начале февраля премьер-министр Армении Никол Пашинян на переговорах с главой российского кабинета министров Михаилом Мишустиным назвал Россию ключевым партнером Еревана в сфере безопасности.
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Использованы фотографии:
Министерство иностранных дел Республики Армения
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4 комментария
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  1. голос_разуma
    голос_разуma Сегодня, 18:28
    +2
    Чтобы хорошо торговаться на переговорах, надо одержать победу на поле боя. Иначе никак. Иначе, никакое международное сообщество не поможет. а чтоб победить на поле боя надо много средств вкладывать в армию, а не в торговлю оружием....
    1. withoutreverse
      withoutreverse Сегодня, 18:44
      0
      " и заключению межстранового мирного договора"

      Я такого еще на слышал
    2. Romanovski
      Romanovski Сегодня, 18:50
      0
      А Россия на словах - всегда за мир и дружбу в Закавказье,а на деле активно продаёт оружие всем сторонам конфликта ???
  2. igorbrsv
    igorbrsv Сегодня, 18:53
    0
    Армения входит в ОДКБ. Про Азербайджан незнаю. Если нет, то Россия обязана поддержать Армению. Но Россия подтолкнет этим Азербайджан в лапы запада. Зато в этот конфликт могли бы вмешаться Казахстан с Белоруссией. Тогда Россия могла бы занять выжидательную позицию и взять на себя роль миротворца-ппереговорщика