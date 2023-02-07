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Секретарь СНБО Украины Данилов: ВСУ могут бить по целям в России оружием украинского производства

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Секретарь СНБО Украины Данилов: ВСУ могут бить по целям в России оружием украинского производства

Секретарь СНБО Украины Алексей Данилов заявил, что украинская армия имеет полное право наносить удары по российской территории при помощи вооружений собственного производства.


По словам Данилова, запрет на атаки при помощи поставляемых странами Запада вооружений на объекты, расположенные на территории России, не распространяется на оружие украинского производства, имеющееся на вооружении ВСУ.

Секретарь СНБО заявил, что свое дальнобойное оружие у Украины есть.

Министр обороны Украины Алексей Резников ранее заявлял о готовности Киева предоставить западным союзникам гарантии того, что в случае поставок украинской армии дальнобойных вооружений, удары по российской территории наноситься не будут. Однако представители руководства украинской разведки неоднократно заявляли о необходимости нанесения ударов по военным складам, расположенным на территориях прилегающих к украинской границе российских регионов.

Ранее немецкий канцлер Олаф Шольц отметил, что среди западных союзников Украины существует консенсус в вопросе запрета боевикам киевского режима атаковать территорию России при помощи вооружений западного производства.

В ходе интервью немецкому изданию Bild Шольц подчеркнул, что существует договоренность с украинскими властями, согласно которой поставленное Западом оружие будет применяться исключительно на территории Украины и ни в коем случае не будет использоваться для нанесения ударов по России.

Кроме того, по словам Шольца, ведущиеся на Украине боевые действия не дают этой стране никаких преференций для вступления в Евросоюз.

Возвращаясь к тирадам Данилова, стоит сказать и о том его высказывании, в котором он комментирует слова Арестовича о вероятном "корейском сценарии" для Украины.

Данилов:

Украина - это не Корея. Никакой 38-й или какой-то ещё параллели не будет. Адрес русского корабля не поменялся. Наши войска работают.
Автор:
Использованы фотографии:
Wikipedia/President.gov.ua
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18 комментариев
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  1. 75Сергей
    75Сергей Сегодня, 17:56
    -1
    Ну Унылой Ливерной Колбасе не впервой садится в лужу.
    1. Ilya-spb
      Ilya-spb Сегодня, 18:31
      +1
      Украина - не Корея.
      Украина - не Россия.
      Украина - это Анти-Россия.
      Поэтому - Украины не останется на политической карте мира.
  2. голос_разуma
    голос_разуma Сегодня, 17:56
    -1
    Эта замшелая коряга никак не может парадигму мышления поменять. там еще второй такой же есть Подляка. До енго реальность будет особенно болезненно доходить...как до Геббельса в 45м...
  3. Грац
    Грац Сегодня, 18:01
    +2
    может до наших вышестоящих дойдет что правительственные кварталы в Киеве должны быть сравнены с землёй
    1. Дмитрий444
      Дмитрий444 Сегодня, 18:15
      0
      Наверно тоже пообещал не трогать партнёров.
    2. dmi.pris1
      dmi.pris1 Сегодня, 18:15
      -2
      Мне кажется,глядя на упорство наших руководителей по созренению бесполезных жизней киевских утырков,это может дойти только по факту удара по Москве.А они к этому идут.Как бы это дико не звучало.Вон,удары по инфраструктуре начались не с февраля прошлого года,а с терракта на мосту...Сколько можно наступать на грабли?
    3. Комментарий был удален.
  4. Osipov9391
    Osipov9391 Сегодня, 18:11
    -3
    Ничему не удивляюсь. Вчера в небе над Калужской областью взорвался очередной украинский "Стриж" набитый сотней килограммов взрывчатки летевшей в сторону Москвы.
    И таких аппаратов на складах ВСУ может быть под сотню. Хотя раньше считалось что они уничтожены.

    Кроме того, Украина имеет возможность выпуска стратегических крылатых ракет 55-го семейства с наземными установками пуска, двигателей для этих ракет и того-самого дрона-камикадзе с дальностью в 1000 км вероятно сделанного на базе "Стрижа".

    Стратегические КР и БПЛА типа "Стриж" это направление Харьковского завода еще в СССР, двигатели для этих вещей это Мотор Сич из Запорожья.
    Вопрос только в том где сейчас эти занимаются. Маловероятно что на старых местах. Либо вывезено на Запад Украины, либо в соседних странах.
  5. Nikolaevich I
    Nikolaevich I Сегодня, 18:11
    -1
    Укро-разработки ,действительно,имеются ! Но вот "внутренние" возможности производства сокращаются, становятся ограниченными... В связи с этим, бандерлоги мечтают "перенести" производство вооружений в такие страны,как Польша,Чехия,Словакия и т.п. ! Разве не появляется правовой (законный!) повод заявить ,что предоставление Украине производственных мощностей в указанных странах является актом военной агрессии этих стран в отношении России ! И даёт законное право РФ предпринять меры по уничтожению таких производственных мощностей !
    1. Rimlianin
      Rimlianin Сегодня, 18:21
      +1
      Бери ношу по себе, чтоб не падать при ходьбе. Слышали такую поговорку? Вот и ответ на ваш вопрос.
    2. Osipov9391
      Osipov9391 Сегодня, 18:46
      0
      Ну вам реально не надоело еще в это верить ? Ведь за год с одной Украиной не могут разобраться, нечем вдарить по ней так чтобы она разом завернулась.
      А Вы про страны НАТО говорите еще. Уже год скоро а многие до сих пор не приняли реальность и все ура, ура , ура.

      Да там одни польские ВВС состоящие из 60 новых F-16 вооруженных тактическими крылатыми и противокорабельными ракетами, бомбами JDAM и JSOW могут ответить так что вся наша группировка включая остатки ЧФ будут разбиты просто за неделю.
      Даже не привлекая другие силы.
      Только одна Польша имеет авиации больше чем Россия использует в СВО на текущий момент.
  6. vladcub
    vladcub Сегодня, 18:16
    0
    Камрады, обратил внимание, на фамилии :Данилин, Буданов, Резников, все русские фамилии! У меня была директор :Резникова, возможно, даже родня?
    Как все запутано :русские против русских!
  7. opuonmed
    opuonmed Сегодня, 18:16
    -1
    привезут из сша и ес соберут и будут бить название поменяют и все ! а самое мне не понятное почему полит сила жива в украине и почему всу штабы в больших городах и штабы живы и сбу и банковская система !
    1. Osipov9391
      Osipov9391 Сегодня, 18:51
      0
      А зачем ? США уничтожили "Грифоны" еще в конце 80-х и начале 90-х годов, может установки эти где и есть на хранении.
      Харьковский авиазавод делал ракеты Х-55 с дальностью 2500 км. Ну и наземную установку для их запуска вроде РК-55 "Гранат" , "Рельеф" сделать не сложно - сделали для "Грома" и "Нептуна".

      И ничего в этом плане привозить из США не нужно, после распада СССР в Украине задел по такому оружию оставался не меньше чем у самих Штатов.
  8. МятныйПряник
    МятныйПряник Сегодня, 18:24
    +1
    Может, если Украина захочет все таки использовать дальнобойные ракеты по Крыму или еще глубже, все таки рассмотреть ликвидацию ряда высокопоставленных и около-лиц, включая Данилова, в качестве ответной меры.
  9. Бывший солда
    Бывший солда Сегодня, 18:25
    0
    Секретарь СНБО Украины Алексей Данилов заявил, что украинская армия имеет полное право наносить удары по российской территории при помощи вооружений собственного производства.

    Похоже он в школе 3-й закон Ньютона не учил.
  10. sifgame
    sifgame Сегодня, 18:28
    0
    опять этот полоумный здесь, уже бриться перестал
  11. Вольноопределяющийся Марек
    Вольноопределяющийся Марек Сегодня, 18:35
    0
    Ну, и кто то поверил? Думаю, что из посетителей ВО -никто. А, вот поручиться за наше руководство, я не могу. Да, и как не поверить? ! Это же- партнеры!
    Шулеры они, а не партнеры. А, с шулерами можно "или не играть совсем, или сразу бить бронзовым подсвешником по мордасам." Есть третий вариант?
    1. Osipov9391
      Osipov9391 Сегодня, 18:54
      0
      Да что Вы ? После того как в декабре произошло 4 атаки на аэродромы стратегической авиации в глубине нашей территории, после того как вчера очередной украинский БПЛА нафаршированный взрывчаткой рванул недалеко от Москвы в калужских лесах поверили наверное очень многие.
      Или просто так в Москве ставят ПВО на важных объектах ?