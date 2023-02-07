Секретарь СНБО Украины Данилов: ВСУ могут бить по целям в России оружием украинского производства

Украина - это не Корея. Никакой 38-й или какой-то ещё параллели не будет. Адрес русского корабля не поменялся. Наши войска работают.

Секретарь СНБО Украины Алексей Данилов заявил, что украинская армия имеет полное право наносить удары по российской территории при помощи вооружений собственного производства.По словам Данилова, запрет на атаки при помощи поставляемых странами Запада вооружений на объекты, расположенные на территории России, не распространяется на оружие украинского производства, имеющееся на вооружении ВСУ.Секретарь СНБО заявил, что свое дальнобойное оружие у Украины есть.Министр обороны Украины Алексей Резников ранее заявлял о готовности Киева предоставить западным союзникам гарантии того, что в случае поставок украинской армии дальнобойных вооружений, удары по российской территории наноситься не будут. Однако представители руководства украинской разведки неоднократно заявляли о необходимости нанесения ударов по военным складам, расположенным на территориях прилегающих к украинской границе российских регионов.Ранее немецкий канцлер Олаф Шольц отметил, что среди западных союзников Украины существует консенсус в вопросе запрета боевикам киевского режима атаковать территорию России при помощи вооружений западного производства.В ходе интервью немецкому изданию Bild Шольц подчеркнул, что существует договоренность с украинскими властями, согласно которой поставленное Западом оружие будет применяться исключительно на территории Украины и ни в коем случае не будет использоваться для нанесения ударов по России.Кроме того, по словам Шольца, ведущиеся на Украине боевые действия не дают этой стране никаких преференций для вступления в Евросоюз.Возвращаясь к тирадам Данилова, стоит сказать и о том его высказывании, в котором он комментирует слова Арестовича о вероятном "корейском сценарии" для Украины.Данилов: