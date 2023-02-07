Главком ВМФ РФ Николай Евменов проконтролировал ход испытаний фрегата «Адмирал Головко» и корвета «Меркурий»

Планируется, что в текущем году фрегат "Адмирал Головко" войдет в состав Северного флота, а корвет "Меркурий" пополнит состав надводной составляющей Черноморского флота

Построенный для Северного флота фрегат "Адмирал Головко" проекта 22350 войдет в состав ВМФ в этом году, решение принято по итогам совещания, проведенного в Адмиралтействе под руководством главкома Николая Евменова. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны.Руководство ВМФ РФ заслушало представителей "Северной верфи", построившей фрегат "Адмирал Головко" и корвет "Меркурий" для флота. Сейчас оба корабля находятся на испытаниях, фрегат на третьем этапе, корвет на завершающем, оба корабля вышли на морские полигоны Балтийского моря. В ближайшее время оба корабля будут переданы заказчику, но точные сроки не называются, все ограничилось заявлением, что передача произойдет "в этом году".- говорится в сообщении.По неофициальной информации, "Адмирал Головко" будет передан военным в марте этого года и отправится служить в Североморск, где войдет в состав 43-й дивизии ракетных кораблей Северного флота. "Адмирал Головко" является вторым серийным после головного "Адмирала Горшкова" и первого серийного "Адмирала Касатонова", но первым с полностью российской энергетической установкой.Корвет "Меркурий" - это построенный на "Северной верфи" корвет "Ретивый" проекта 20380, переименованный в 2021 году. Заложен 20 февраля 2015 года, спущен на воду 12 марта 2020 года, после чего достраивался на плаву. Является пятым корветом проекта 20380, построенным по модифицированному проекту с установкой нового многофункционального радиолокационного комплекса "Заслон".