Западная газета: За сутки армия Украины тратит столько артиллерийских снарядов, сколько небольшая страна Европы их производит за год

Для сравнения: примерно столько артиллерийских боеприпасов производится в небольшой европейской стране за год.

Некоторые компоненты боеприпасов столь дефицитны, что их поставки в войска (на Западе) увеличились с нескольких месяцев до нескольких лет. Многие заводы уже работают в 3 смены, идёт набор персонала.

Западное издание Financial Times снова актуализирует тему расхода боеприпасов в ходе украинского конфликта. В статье говорится о том, что украинские войска только за сутки боёв и обстрелов расходуют до 6 тысяч артиллерийских снарядов.Из статьи в FT:Издание пишет, что западные компании пытаются нарастить объёмы производства боеприпасов, но есть множество проблем: от сырья и нехватки производственных линий и мощностей до недостаточного числа обученных кадров на предприятиях.В статье западной газеты:Однако, как пишет издание, менеджмент компаний сталкивается с нехваткой инвестиций для того, чтобы темпы производства поддерживать. Некоторые европейские страны начали думать о кооперации военных предприятий, чтобы, например, совместно закупать необходимое сырьё.Ранее западная пресса писала, что российская армия ежедневно выпускает до 20 тысяч артиллерийских снарядов.