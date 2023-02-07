Военное обозрение
Войти Регистрация

Западная газета: За сутки армия Украины тратит столько артиллерийских снарядов, сколько небольшая страна Европы их производит за год

5
Западная газета: За сутки армия Украины тратит столько артиллерийских снарядов, сколько небольшая страна Европы их производит за год

Западное издание Financial Times снова актуализирует тему расхода боеприпасов в ходе украинского конфликта. В статье говорится о том, что украинские войска только за сутки боёв и обстрелов расходуют до 6 тысяч артиллерийских снарядов.


Из статьи в FT:

Для сравнения: примерно столько артиллерийских боеприпасов производится в небольшой европейской стране за год.

Издание пишет, что западные компании пытаются нарастить объёмы производства боеприпасов, но есть множество проблем: от сырья и нехватки производственных линий и мощностей до недостаточного числа обученных кадров на предприятиях.

В статье западной газеты:

Некоторые компоненты боеприпасов столь дефицитны, что их поставки в войска (на Западе) увеличились с нескольких месяцев до нескольких лет. Многие заводы уже работают в 3 смены, идёт набор персонала.

Однако, как пишет издание, менеджмент компаний сталкивается с нехваткой инвестиций для того, чтобы темпы производства поддерживать. Некоторые европейские страны начали думать о кооперации военных предприятий, чтобы, например, совместно закупать необходимое сырьё.

Ранее западная пресса писала, что российская армия ежедневно выпускает до 20 тысяч артиллерийских снарядов.
Военное обозрениев Яндекс Новостях
Военное обозрениев Яндекс Дзен
5 комментариев
Объявление

Подписывайтесь на наш Телеграм-канал, регулярно дополнительные сведения о спецоперации на Украине, большое количество информации, видеоролики, то что не попадает на сайт: https://t.me/topwar_official

Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. rocket757
    rocket757 Сегодня, 18:56
    0
    Западная газета: За сутки армия Украины тратит столько артиллерийских снарядов, сколько небольшая страна Европы их производит за год
    . И шо, производители снарядов, вооружений, все в шоколаде... а за "банкет" пусть платит Бюргер, обыватель и все такие же.
  2. opuonmed
    opuonmed Сегодня, 18:57
    0
    если столько тратят сколько арты завезли в укрр из сша и ес ?????????????
    1. Володин
      Володин Сегодня, 19:04
      0
      Цитата: opuonmed
      если столько тратят сколько арты завезли в укрр из сша и ес ?????????????

      Ну так у них и советская арта ещё не до конца перевелась (по их собственным роликам это хорошо видно), хоть и проредилась изрядно
  3. Лт. запаса ВВС
    Лт. запаса ВВС Сегодня, 18:59
    0
    6000 снарядов на 815 километров фронта это где то по 7 нарядов в сутки на километр фронта(плотность огня).
    1. Володин
      Володин Сегодня, 19:03
      0
      Цитата: Лт. запаса ВВС
      6000 снарядов на 815 километров фронта это где то по 7 нарядов в сутки на километр фронта(плотность огня).

      Не думаю, что прям на каждом километре 815-км фронта стоит гаубица и бьёт, бьёт, бьёт. Вполне понятно, что речь идёт о наиболее горячих участках