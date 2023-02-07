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Бойцы ВДВ на Краснолиманском направлении уничтожили САУ ВСУ с помощью беспилотника

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Бойцы ВДВ на Краснолиманском направлении уничтожили САУ ВСУ с помощью беспилотника

На Краснолиманском направлении эффективно сработали военнослужащие 76-й воздушно-десантной дивизии ВС РФ. Расчет, управлявший беспилотным летательным аппаратом-камикадзе «Ланцет», удачно вывел дрон на украинскую САУ «Гвоздика». В результате атаки «Ланцета», «Гвоздика» была уничтожена.


Штурмовые подразделения ВДВ, как следует из сообщения Минобороны, активно используют беспилотные летательные аппараты для разведки позиций противника и их последующего уничтожения. В этих целях они тесно взаимодействуют с артиллерийскими подразделениями: разведчики выясняют точные координаты позиций с помощью беспилотников, после чего данные передаются артиллерийским подразделениям и уже они накрывают вражеские позиции массированным огнем.

Также вечером 7 февраля стало известно о мощных взрывах в районе Краматорска и Славянска. Как сообщают военкоры, ссылаясь на местных информаторов, земля буквально дрожит из-за взрывов.

Не исключено, что ВС РФ смогли поразить склад боеприпасов и оружия ВСУ в окрестностях Краматорска. Украинская сторона пока не сообщает о каких-либо взрывах или ударах в этих городах.

Генштаб ВСУ в вечерней сводке также сообщил, что российская военная авиация нанесла 1 ракетный и 16 авиационных ударов. Также было совершено 14 обстрелов из РСЗО, в том числе нанесены удары по позициям ВСУ в Очакове Николаевской области, а также в Антоновке оккупированной украинскими формированиями Херсонской области.

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15 комментариев
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  1. Чёрный
    Чёрный Сегодня, 19:50
    +6
    Берегите себя парни. Давите фашистов. Правда на вашей стороне.
  2. голос_разуma
    голос_разуma Сегодня, 19:53
    +1
    Год назад, это умели только НМ ДНР и ЛНР. Теперь так умеет кадровая армия ВС РФ. Учимся по ходу войны у своих противников, чтоб их превзойти и победить.
    1. хрыч
      хрыч Сегодня, 19:56
      +2
      Сомневаюсь, что у милиции ЛДНР были Ланцеты.
      1. ivan1979nkl
        ivan1979nkl Сегодня, 20:10
        +1
        Сомневаюсь, что у милиции ЛДНР были Ланцеты

        Судя по сообщениям Ланцеты применяют крайне скурпулёзно по особо важным целям и доверяют это специально обученным людям
    2. СергейАлександрович
      СергейАлександрович Сегодня, 20:38
      +1
      Не совсем так, ВДВ обучились и применяют ланцеты ещё с весны прошлого года. ВДВ были и продолжают быть самыми передовыми бойцами.
  3. Лешак
    Лешак Сегодня, 19:54
    +2
    Так и хочется перефразировать известное высказывание: "Воюют все!". Не Вагнером единым! Движуха пошла по всему фронту и задействованы все рода войск находящиеся в зоне СВО.
    1. wladimirjankov
      wladimirjankov Сегодня, 20:29
      0
      результаты пока есть только у чвк вагнер.
      1. Карат
        Карат Сегодня, 20:34
        0
        Цитата: wladimirjankov
        результаты пока есть только у чвк вагнер.


        У Вагнера не было бы никаких результатов, если бы их не прикрывали ВС РФ.
  4. Prjanik
    Prjanik Сегодня, 20:07
    +2
    А чего сам Ланцет по САУшке не показали
  5. FreddiM
    FreddiM Сегодня, 20:09
    -5
    А у Ланцета видеофиксация отсутствовала на тот момен,т чтобы подтвердить сей факт?
  6. голос_разуma
    голос_разуma Сегодня, 20:18
    +1
    Цитата: хрыч
    Штурмовые подразделения ВДВ, как следует из сообщения Минобороны, активно используют беспилотные летательные аппараты для разведки позиций противника и их последующего уничтожения. В этих целях они тесно взаимодействуют с артиллерийскими подразделениями: разведчики выясняют точные координаты позиций с помощью беспилотников, после чего данные передаются артиллерийским подразделениям и уже они накрывают вражеские позиции массированным огнем.

    Цитата: хрыч
    Сомневаюсь, что у милиции ЛДНР были Ланцеты.

    "Штурмовые подразделения ВДВ, как следует из сообщения Минобороны, активно используют беспилотные летательные аппараты для разведки позиций противника и их последующего уничтожения. В этих целях они тесно взаимодействуют с артиллерийскими подразделениями: разведчики выясняют точные координаты позиций с помощью беспилотников, после чего данные передаются артиллерийским подразделениям и уже они накрывают вражеские позиции массированным огнем."
  7. wladimirjankov
    wladimirjankov Сегодня, 20:40
    +2
    Вот здесь оператор ланцета попал хорошо. Навряд ли эта САУ подлежит восстановлению. Учимся однако. Но заряд все таки у этого дрона нужно сделать по мощнее.
  8. Carlos Sala
    Carlos Sala Сегодня, 20:55
    +3
    Ланцет надо производить массово и с большей разрушительной силой
  9. эгссп
    эгссп Сегодня, 21:32
    0
    Где видос? Это не комментарий. Это вопрос.
  10. эгссп
    эгссп Сегодня, 21:35
    0
    Спасибо Prijanik за видео, очень хорошо.