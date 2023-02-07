Бойцы ВДВ на Краснолиманском направлении уничтожили САУ ВСУ с помощью беспилотника

На Краснолиманском направлении эффективно сработали военнослужащие 76-й воздушно-десантной дивизии ВС РФ. Расчет, управлявший беспилотным летательным аппаратом-камикадзе «Ланцет», удачно вывел дрон на украинскую САУ «Гвоздика». В результате атаки «Ланцета», «Гвоздика» была уничтожена.
Штурмовые подразделения ВДВ, как следует из сообщения Минобороны, активно используют беспилотные летательные аппараты для разведки позиций противника и их последующего уничтожения. В этих целях они тесно взаимодействуют с артиллерийскими подразделениями: разведчики выясняют точные координаты позиций с помощью беспилотников, после чего данные передаются артиллерийским подразделениям и уже они накрывают вражеские позиции массированным огнем.
Также вечером 7 февраля стало известно о мощных взрывах в районе Краматорска и Славянска. Как сообщают военкоры, ссылаясь на местных информаторов, земля буквально дрожит из-за взрывов.
Не исключено, что ВС РФ смогли поразить склад боеприпасов и оружия ВСУ в окрестностях Краматорска. Украинская сторона пока не сообщает о каких-либо взрывах или ударах в этих городах.
Генштаб ВСУ в вечерней сводке также сообщил, что российская военная авиация нанесла 1 ракетный и 16 авиационных ударов. Также было совершено 14 обстрелов из РСЗО, в том числе нанесены удары по позициям ВСУ в Очакове Николаевской области, а также в Антоновке оккупированной украинскими формированиями Херсонской области.