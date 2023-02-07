«Возвратить границы 1991 года военным путём»: глава офиса Зеленского назвал задачи властей Украины

Первое - сломать зубы россиянам на востоке, второе – уничтожить российскую экономику санкциями, третье – возвратить границы 1991 года военным путём, четвёртое – обеспечить наказание преступников и изоляцию РФ.

Глава офиса президента Украины Андрей Ермак, пока его солдаты тысячами гибнут в Артёмовске, написал очередной духоподъёмный пост, где изложил «задачи Украины в противостоянии с Россией».В своём Телеграм-канале Ермак назвал четыре «основных задачи», которые сейчас решает киевский режим. Выглядят эти цели следующим образом (дословно):Это пишет один из высших руководителей государства, которое с февраля 2022 года потеряло более 8 млн человек (преимущественно в виде беженцев), несколько армий на том же востоке (например, на Донбассе). Об этом пишет руководитель офиса главы государства, экономика которого откатилась на десятилетия назад, потеряв только за прошлый год около 34% ВВП (по самым скромным оценкам), которое ежедневно обсуждает, на сколько часов выключат свет – на 8, на 18, или совсем… Это говорит советник в офисе президента страны, которая сама себя «успешно» изолирует от реальных инвестиций, от культуры, от человечности, от здравого смысла, в конце концов.Обращает на себя внимание ещё один факт. В списке Ермака задач четыре, а у Зеленского шагов было пять. Где потеряли один (одну)?.. Мало того, ни в одном из этих пунктов нет даже толики конструктива, который действительно нужен Украине. В списке задач нет повышения уровня жизни украинцев, возвращения беженцев к местам их проживания, предоставления рабочих мест, нет там ничего о том, что власти Украины собираются строить, создавать, вообще работать, а не продолжать заниматься попрошайничеством перед западными партнёрами.