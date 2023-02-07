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«Возвратить границы 1991 года военным путём»: глава офиса Зеленского назвал задачи властей Украины

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«Возвратить границы 1991 года военным путём»: глава офиса Зеленского назвал задачи властей Украины

Глава офиса президента Украины Андрей Ермак, пока его солдаты тысячами гибнут в Артёмовске, написал очередной духоподъёмный пост, где изложил «задачи Украины в противостоянии с Россией».


В своём Телеграм-канале Ермак назвал четыре «основных задачи», которые сейчас решает киевский режим. Выглядят эти цели следующим образом (дословно):

Первое - сломать зубы россиянам на востоке, второе – уничтожить российскую экономику санкциями, третье – возвратить границы 1991 года военным путём, четвёртое – обеспечить наказание преступников и изоляцию РФ.

Это пишет один из высших руководителей государства, которое с февраля 2022 года потеряло более 8 млн человек (преимущественно в виде беженцев), несколько армий на том же востоке (например, на Донбассе). Об этом пишет руководитель офиса главы государства, экономика которого откатилась на десятилетия назад, потеряв только за прошлый год около 34% ВВП (по самым скромным оценкам), которое ежедневно обсуждает, на сколько часов выключат свет – на 8, на 18, или совсем… Это говорит советник в офисе президента страны, которая сама себя «успешно» изолирует от реальных инвестиций, от культуры, от человечности, от здравого смысла, в конце концов.

Обращает на себя внимание ещё один факт. В списке Ермака задач четыре, а у Зеленского шагов было пять. Где потеряли один (одну)?.. Мало того, ни в одном из этих пунктов нет даже толики конструктива, который действительно нужен Украине. В списке задач нет повышения уровня жизни украинцев, возвращения беженцев к местам их проживания, предоставления рабочих мест, нет там ничего о том, что власти Украины собираются строить, создавать, вообще работать, а не продолжать заниматься попрошайничеством перед западными партнёрами.
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22 комментария
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  1. Metallurg_2
    Metallurg_2 Сегодня, 19:55
    +19
    возвратить границы 1991 года

    Это в смысле войти в состав России?
    1. ivan1979nkl
      ivan1979nkl Сегодня, 20:13
      +4
      войти в состав России

      буквально он сказал именно это ))))))))))))))))
      Начинает смыкаться в головах?
    2. tihonmarine
      tihonmarine Сегодня, 20:29
      +1
      Цитата: Metallurg_2
      возвратить границы 1991 года

      Это в смысле войти в состав России?

      Ну не будут они уже жить в составе России, до 1240 года вместе жил - да, после 1654 гожа жили вместе - да. Но вот случился 1917 год, Австро- Венгрия распалась, все входящие в нее получили государственность, а рагули получили поляков, и начали всех укров баламутить, вот тут пошло-поехало, даже после ВОВ камарилья продолжала варить бульон (многие мы, это видели, но как то ухмылялись только ). Но 1991 год показал, что уже Украина созрела ко всему, хоть к австриякам, хоть к Европе, хоть в США, но они нкогда не вернутся к России, это отрезанный ломоть.
      Так вот в такой ситуации чего воевать, чего удобрять землю трупами, не легче было бы "обьявить войну немцам-австриякам аль полякам", а через час подписать акт капитуляции, и сразу бы стали гейропейцами, без каких либо проблем. Что так гастарбайтеры, что этак, разницы ни какой.
  2. Bingo
    Bingo Сегодня, 19:57
    +6
    Границы не демаркированы. Но если хочешь, вернем. На 1 января 1991 года.
    1. котик-русич
      котик-русич Сегодня, 20:07
      +5
      Цитата: Bingo
      Границы не демаркированы. Но если хочешь, вернем. На 1 января 1991 года.

      good
    2. SanichSan
      SanichSan Сегодня, 21:31
      +1
      Цитата: Bingo
      Но если хочешь, вернем. На 1 января 1991 года.

      не расслабляться! soldier это только разминка. вон Байден обещал отправить Россию в 19 век. посмотрите на карту сколько работы! bully
  3. tihonmarine
    tihonmarine Сегодня, 20:05
    +2
    Глава офиса президента Украины Андрей Ермак, пока его солдаты тысячами гибнут в Артёмовске, написал очередной духоподъёмный пост

    Вот эти толстомясые, только "пургу гонят", а глупые рагули с криками - "ура, сала украине !".погибают в окопах. Но они же этого сами хотят.
  4. nik-mazur
    nik-mazur Сегодня, 20:08
    +2
    возвратить границы 1991 года военным путём
    Бойся своих мечтаний – они могут исполниться, потому как укрограницы на декабрь 91-го и на январь того же года – это две больших разницы или четыре маленьких, как говорили, пока ещё, в украинской Одессе.
  5. Ропот 55
    Ропот 55 Сегодня, 20:10
    +4
    Чего в последнее время слишком много от наследников хунты подобных заявлений, Зеленский, Подоляк, Ермак, чего раньше они потише были, пытаются отвлечь от чего, или вдохновить на "подвиг"? На мой взгляд истерят они.
  6. Николай-Николаевич
    Николай-Николаевич Сегодня, 20:13
    +3
    А чего, я пропустил предыдущую серию этой юморины от 95 квартала?
  7. Zoer
    Zoer Сегодня, 20:14
    +2
    Да хоть на 7е декабря1991го года. Похоже блажат по Фрейду.
    laughing
  8. Погоны
    Погоны Сегодня, 20:16
    +1
    Поднимите веки нашему Главнокомандующему, а то он не видит, где в Киеве Правительственный квартал.
  9. JonnyT
    JonnyT Сегодня, 20:20
    0
    Очередной бред киевских наркоманов......

    Они вынуждены заполнять информационное поле, потому что если этого не делать, то всплывать начнет ,мягко говоря , "неприятная информация"
  10. ROSS 42
    ROSS 42 Сегодня, 20:26
    +3
    «Возвратить границы 1991 года военным путём»: глава офиса Зеленского назвал задачи властей Украины

    Перед возвратом не стоит ли напомнить, с чем пришла в состав СССР Украина в 1922 году?
  11. cheburator
    cheburator Сегодня, 20:32
    +1
    В границе 1991 года было одно государство!
  12. Sergey Romanchenko
    Sergey Romanchenko Сегодня, 20:32
    0
    Самое главное что после войны Украина на фиг ни кому не нужна. Сейчас это страна зомби , почти вся экономика датируется из вне. Индустрия почти вся остановлена. Оружие бесплатно из вне.
    Но только мясо плоть идёт на убой. 100 000 украинцев Европа сказала погибло.

    Кстати за 10 месяцев погибло всего 6900 мирных жителей. Это данные ООН и красного креста. И данные уверен весьма аккуратные . там ракета в дом попала , сразу в ООН выступление что Россия бомбит города.

    Но мне кажется будет гораздо больше ели Россия Киев и там данные расстрелов и чисток откроются.
    1. Zoer
      Zoer Сегодня, 21:41
      0
      Самое интересное, что 404й пророчат судьбу кореи, причем западенцы типа ЮКорея))) Но чот все эти Фантазёры упускают из виду возможности США сразу после ВМВ2 и сейчас. laughing
  13. Andron78
    Andron78 Сегодня, 20:39
    +1
    Интересная у него государственная награда... Командорский крест со звездой Ордена «За заслуги перед Польшей» (2022).
  14. Бывший солда
    Бывший солда Сегодня, 20:49
    0
    Первое - сломать зубы россиянам на востоке, второе – уничтожить российскую экономику санкциями, третье – возвратить границы 1991 года военным путём, четвёртое – обеспечить наказание преступников и изоляцию РФ

    Два вопроса этому Ермаку:
    1. А Украина способна уничтожить российскую экономику своими санкциями? Угрожают прекратить поставки сала?
    2. "Может быть возьмёте частями?" или как Остап Бендер желаете все получить сразу и целиком? am
  15. salat
    salat Сегодня, 20:59
    0
    Какого чёрта у них свет есть я понять не могу??? И да, включите на сайте колокольчик
  16. DefenderofTruth
    DefenderofTruth Сегодня, 21:21
    +1
    Я - против!
    Не нужны нам русским людям границы 1991 года - не нужна нам фашистская Галичина!
    Западная граница России в результате СВО должна пройти по западным административным границам Житомирской и Винницкой областей бывшей Украины, далее - по Днестру до его впадения в Чёрное море.
    1. Балу
      Балу Сегодня, 21:44
      0
      Цитата: DefenderofTruth
      Я - против!
      Не нужны нам русским людям границы 1991 года - не нужна нам фашистская Галичина!

      Вот именно! Пусть галичане сапоги лижут полякам и прислуживают, раз уж так им хочется. wassat