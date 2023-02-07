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Украинский военнослужащий: Бойцы прибывшей под Бахмут 30-й бригады просто убегают при виде противника, так как им нечем стрелять

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Украинский военнослужащий: Бойцы прибывшей под Бахмут 30-й бригады просто убегают при виде противника, так как им нечем стрелять

В отличие от духоподъёмных заявлений высшего украинского руководства и публикаций Ермака о «задаче выйти на границы 1991 года военным путём», украинские военнослужащие, находящиеся в Бахмуте (Артёмовске), бьют настоящую тревогу. В сети публикуется заявление бывшего депутата Верховной рады Украины, а ныне офицера 72-й омбр ВСУ Игоря Луценко. Это заявление обращает на себя особое внимание, так как оно (как пишет сам Луценко) из первых уст, - от украинских солдат, находящихся в Бахмуте:


У 30-й бригады ВСУ под Бахмутом нет боеприпасов. Эта бригада, которую прислали нам на усиление, бросает оружие при виде противника и просто убегает с позиций.

В его заметке говорится, что бежать украинским бойцам приходится «кто куда» не из-за того, что они «плохие парни», а просто потому, что им нечем стрелять.

Украинский военнослужащий:

Им просто нечем стрелять. От слова «совсем». На стрелковое отделение выделяют один «цинк» на сутки. В пулемётных лентах - по 20 патронов, больше патронов нет.

Далее бывший нардеп ВРУ использует нелитературную лексику по поводу складывающейся ситуации.

Игорь Луценко:

Бойцы на месте считают, что россияне уже в ближайшее время, может, уже даже сегодня, перережут трассу на Славянск. А у нас нет артподдержки, потому что 30-я бригада переброшена без БК (боекомплекта).
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37 комментариев
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  1. dmi.pris1
    dmi.pris1 Сегодня, 20:19
    +9
    Надо только знать в какую сторону бежать.А то получается бег по кругу
    1. Чёрный
      Чёрный Сегодня, 20:26
      +5
      Чё бегать, как сайгаки. Лапки к верху и в плен. Гарантия , что не подохните.
      1. Shurik70
        Shurik70 Сегодня, 20:28
        +9
        Не везде, к сожалению, проблемы с боеприпасами.
        Иначе давно бы всё, что надо, освободили
        Ничего, опыта всё больше.
        Организуем проблемы с поставками везде.
        1. фигвам
          фигвам Сегодня, 21:01
          +1
          Цитата: Shurik70
          Не везде, к сожалению, проблемы с боеприпасами.

          Так они сами пишут что у 30 бригады, это свеженькие, которых только пригнали на убой, так торопились что БК не хватает, а когда наши дорогу последнюю перережут, для них это будет конец.
      2. ivan1979nkl
        ivan1979nkl Сегодня, 20:32
        +4
        Лапки к верху и в плен

        многие бы рады, да боятся очень, что по ним пальнут, причём с двух сторон
        1. Влодек
          Влодек Сегодня, 20:42
          +11
          ну наших пленных расстреливали не думали что самим лапки придется поднимать? за все приходиться отвечать рано или поздно
      3. Балу
        Балу Сегодня, 21:22
        +1
        Цитата: Чёрный
        Чё бегать, как сайгаки. Лапки к верху и в плен. Гарантия , что не подохните.

        Праильно. У нас нет иного варианта как всех чертей победить или поубивать в этой Второй Великой Отечественной войне. У бандерлогов три варианта: сбежать подальше за забор (например в канаду laughing ), сдаться или сдохнуть sad
    2. frruc
      frruc Сегодня, 21:02
      0
      Эта бригада, ..бросает оружие при виде противника и просто убегает с позиций.

      Целых 8 лет успешно воевали с Российской армией на Донбассе, а тут такой облом.
      Луценко видно "заливает" как соловей. Боеприпасов у них предостаточно, возможно не хотят воевать, вот и разбегаются. Ждут большие поставки боеприпасов из Франции и США
    3. Андрей Николаевич
      Андрей Николаевич Сегодня, 21:17
      -1
      А с майдана,не убегали. Хорошо им было. Пусть ,,вагнер,, всех их там перережет. Меньше предателей будет.
    4. Аргон
      Аргон Сегодня, 21:17
      +1
      А чё приходили то? )) тема отсутствия боеприпасов скорее всего оправдание бегства с поле боя. Много там призванных под страхом расстрела. Тюрьмы переполнены , вот и пугают расстрелами.
  2. голос_разуma
    голос_разуma Сегодня, 20:20
    +8
    Вот она реальность с передовой. А где тут были заявления "противник удерживает укрепления, наносит поражение, а потом спокойно отходит, мяса мобилизованного много, пополнят бригады и потом еще сто деревень надо освобождать"
    Что-то не получается уже у шумеров с пополнением? Кроме того, чтоб наловить рагулей по военкоматам их надо еще вооружать и обучать, проводить боевое слаживание. А им ни БК не дают, ни учат толком и солдатский телеграф уже пропитал их страхом столкновения с непобедимым Вагнером. Хлопцы четко понимают что их кинули "на мясо" на убой и не желают погибать за обнюханного клоуна, жизни которого, как выяснилось, ничего не угрожает, за его жену совершающего шопинг в бутиках в Париже, за сына Данилова ,снимающего видосики в Майами, за невоюющих депутатов рады отдыхающих по тайландам и испаниям во время войны, и за бесящуюся с жиру толпу в Куршавеле.
    1. igorbrsv
      igorbrsv Сегодня, 21:16
      0
      wassat смысл им БК выдавать. Их может и на стрельбища-то не водили. У них предназначение похоже другое
  3. Ропот 55
    Ропот 55 Сегодня, 20:21
    +1
    Чего то я не понял, а чем тогда остальные огрызаются уже который месяц? Или это только у этой бригады?
    1. t-12
      t-12 Сегодня, 20:26
      +2
      Там дороги под сильным обстрелом, боеприпасы трудно подвозить.
      1. Ропот 55
        Ропот 55 Сегодня, 20:34
        -4
        t-12 hi, тогда по логике наши бойцы должны вперед легче продвигаться а у нас за каждую лестничную клетку бойцы бьются и сопротивление жесточайшее, значит б. к. пока не проблема.
        1. igorbrsv
          igorbrsv Сегодня, 21:20
          -1
          Да что-то так себе бьются судя по рассказам. В доме всу засели, пролёт обрушен. Те выйти не могут, эти войти. Сидят ждут пока они сами с голоду сдохнут. Сами наверное от вагнеровца рассказ слышали. По ящику транслировали
      2. ivan1979nkl
        ivan1979nkl Сегодня, 20:35
        +2
        боеприпасы трудно подвозить

        от окраин Инановского до трассы Часов Яр - Бахмут миномётом можно достать
  4. Кот Александрович
    Кот Александрович Сегодня, 20:27
    +3
    Ладно боекомплект, зато их кормят хорошо, раз бегать могут.
  5. Комментарий был удален.
  6. alexandr 66
    alexandr 66 Сегодня, 20:31
    -7
    А кто тогда огрызается как загнаный зверь? Опять очередная туфта,как будто у нас все в порядке. Поживём,увидим
    1. Сергей 42
      Сергей 42 Сегодня, 20:35
      +1
      Там сборная солянка, кто то матевированных и есть ещё б к...
  7. poquello
    poquello Сегодня, 20:32
    +1
    "Бойцы на месте считают, что россияне уже в ближайшее время, может, уже даже сегодня, перережут трассу на Славянск."
    уже, осталась одна на Часов Яр
  8. tihonmarine
    tihonmarine Сегодня, 20:34
    0
    что они «плохие парни», а просто потому, что им нечем стрелять.

    От дурку то запускают, вся Европа США и все 50 стран гонят столько оружия в Руины, что еще на 10 лет хватит.
    Просто напишите - " ну ссым мы воевать, и не дай бог лоб в лоб, да при музыке "Полет Валькириии", от которой хочется выть и бежать до Африки."
  9. Bingo
    Bingo Сегодня, 20:35
    +6
    Твайумать))) За 20 лет распродать все склады Западной группы войск, где патронов было на весь Варшавский Договор на несколько лет войны, потом 8 лет орать, что ведут войну с Россией - и умудриться не построить даже одного патронного завода... Вот не удивлюсь, если у них реально с патронами начинается напряг wassat
    А что? То, что 12,7 они все расстреляли еще в 14ом году - это вообще факт общеизвестный, ну, думаю, и 7,62/5,45 тоже не бесконечые
  10. Rage66
    Rage66 Сегодня, 20:47
    +2
    Всем сдавшимся в плен гарантируем жизнь, хлеб и медицинскую помощь soldier
    1. frruc
      frruc Сегодня, 21:10
      0
      Rage66 ...Всем сдавшимся в плен гарантируем жизнь, хлеб .....

      Я бы предложил лопату, кайло и баланду в солнечном Туруханске. Бандеровцы там уже бывали.
      1. роман66
        роман66 Сегодня, 21:24
        0
        Ну, собственно, одно другому не мешает..
  11. Бывший солда
    Бывший солда Сегодня, 20:57
    +2
    В его заметке говорится, что бежать украинским бойцам приходится «кто куда» не из-за того, что они «плохие парни», а просто потому, что им нечем стрелять.

    Ну если так дела их плохи, то чего ж фронт до сих пор стоит?
    1. igorbrsv
      igorbrsv Сегодня, 21:30
      0
      Если у него в руках автомат, никто ж не знает заряжен или нет. Может не стреляет потому что экономит. Какой .... на рожон побежит...
  12. Иль-Хам
    Иль-Хам Сегодня, 21:01
    +3
    А киборгам что, патроны нужны? А как же бесстрашие и отвага? Или шприцы закончились?
  13. gardaster
    gardaster Сегодня, 21:02
    +4
    Патроны при интенсивных боевых действиях имеют свойство как-то быстро заканчиваться. И если нет своего запаса и производства, то из-за границы не довозишься. А запасы на украине были, и немалые. Но товар ходовой. И сии запасы очень неплохо конвертировались. А сейчас еще и разнобой по калибрам. Только семёрок три - 39, 51 и 54, 5,45, 5,56. К браунингу 0.50 калибр добавился. И это не считая к снайперкам всяко разно. Так что не удивлюсь, если некоторые укроповские подразделения могут сидеть на голодном пайке по патронам. Да и запасы, похоже, делают для новоформируемых бригад. А 30-й омбр вообще ещё с 14-го не везло.
  14. Лешак
    Лешак Сегодня, 21:05
    +2
    Пути снабжения, в основном, перерезаны а оставшиеся простреливаются. Отсюда и проблемы с подвозом боеприпасов у некоторых подразделений. Но, к сожалению, это не частое явление. Сопротивление ещё очень серьёзное.
  15. Fangaro
    Fangaro Сегодня, 21:05
    +2
    Посмеяться, в принципе, можно. Над бывшим депутатом аналога нашей Государственной Думы. Но есть ли кто то из бывших, или действующих, депутатов ГД РФ в ВС РФ, и не наблюдателем, а в штатном расписании?
    И там, где может не хватать современных средств связи?
    Про Рогозина знаю. Выписан из госпиталя и сразу на передовую отправился.
    1. igorbrsv
      igorbrsv Сегодня, 21:34
      0
      А я читал, что Рогозин там днюху справлял. В ДНР. Его случайно подранили. Кому верить... request
  16. Житель Урала
    Житель Урала Сегодня, 21:37
    0
    Все это замечательно конечно. Только ситуация напоминает конец лета 2022. ВСУ на фронт кидают ненужное мясо, а тем временем готовят ударный кулак - это уже очевидно. Будет очередной удар, сумеют ли наши военачальники его купировать и разгромить основный силы или нет - покажет только время. А так, да - "мы их шапками и одной левой - у них же ничего нет, да и воевать не умеют..."
  17. Олег Апушкин
    Олег Апушкин Сегодня, 21:37
    0
    Там хотя-бы красные флажки поставили? Идёт охота на шакальё.
  18. DKuznecov
    DKuznecov Сегодня, 21:37
    0
    Пропил небось БК, или хуже того - профукал.
    А теперь жалуется.
    На войне такого нытья - навалом. Я б не верил...
  19. 75Сергей
    75Сергей Сегодня, 21:39
    0
    Обычными людьми пытаются заткнуть оборону и выиграть время, не похоже, что у них кризис.
    Готовят, гады, контрудар.