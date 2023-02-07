У 30-й бригады ВСУ под Бахмутом нет боеприпасов. Эта бригада, которую прислали нам на усиление, бросает оружие при виде противника и просто убегает с позиций.

Им просто нечем стрелять. От слова «совсем». На стрелковое отделение выделяют один «цинк» на сутки. В пулемётных лентах - по 20 патронов, больше патронов нет.

Бойцы на месте считают, что россияне уже в ближайшее время, может, уже даже сегодня, перережут трассу на Славянск. А у нас нет артподдержки, потому что 30-я бригада переброшена без БК (боекомплекта).

В отличие от духоподъёмных заявлений высшего украинского руководства и публикаций Ермака о «задаче выйти на границы 1991 года военным путём», украинские военнослужащие, находящиеся в Бахмуте (Артёмовске), бьют настоящую тревогу. В сети публикуется заявление бывшего депутата Верховной рады Украины, а ныне офицера 72-й омбр ВСУ Игоря Луценко. Это заявление обращает на себя особое внимание, так как оно (как пишет сам Луценко) из первых уст, - от украинских солдат, находящихся в Бахмуте:В его заметке говорится, что бежать украинским бойцам приходится «кто куда» не из-за того, что они «плохие парни», а просто потому, что им нечем стрелять.Украинский военнослужащий:Далее бывший нардеп ВРУ использует нелитературную лексику по поводу складывающейся ситуации.Игорь Луценко: