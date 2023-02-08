Подобно хамелеону: ЗАО «Кираса» разрабатывает новые средства маскировки

В швейном цеху "Кирасы". Фото ЗАО "Кираса"
В настоящее время в нашей стране разрабатываются перспективные варианты боевой экипировки военнослужащего, а также различные элементы для них. В частности, уделяется внимание обмундированию с функциями маскировки. Недавно стало известно, что одно из ведущих предприятий в этой области в инициативном порядке создает новое поколение камуфляжа. С его помощью боец сможет оставаться невидимым в разных условиях.
Подобно хамелеону
Одним из старейших отечественных предприятий по производству средств защиты и экипировки военнослужащих является ЗАО «Кираса» (г. Пермь). 6 февраля РИА Новости опубликовало интервью с генеральным директором этой организации Владимиром Кормушиным. Руководитель рассказал о текущих работах и успехах производства, а также о перспективных проектах.
На данный момент главной задачей «Кирасы» является выполнение Гособоронзаказа – производство и поставка разнообразных изделий для вооруженных сил. При этом конструкторское бюро предприятия продолжает работу и занимается новыми проектами. В частности, существует проект маскировочного обмундирования для теплого времени года.
В. Кормушин отметил, что аналогичные разработки есть и у других организаций. Так, в рамках опытно-конструкторской работы «Ратник» этой темой занимается компания «Штурм» (г. Москва). Тем не менее, «Кираса» разрабатывает собственный проект. В дальнейшем его могут предложить министерству обороны в рамках перспективной научно-исследовательской работы «Легионер».
Бойцы в экипировке "Ратник". Фото Минобороны РФ
Целью инициативного проекта является создание маскировки, способной сделать бойца практически невидимым для противника. Для этого необходимо обеспечить защиту от наблюдения в разных диапазонах и с применением разных средств, в т.ч. тепловизоров. Такую задачу предлагается решать при помощи новых материалов с соответствующими изолирующими свойствами и особых красителей. Какие-либо носимые комплексы противодействия или системы постановки помех при этом не понадобятся.
Также В. Кормушин указал идеал, к которому стремятся разработчики камуфляжа. Это обмундирование, способное адаптироваться к внешним условиям. Оно должно самостоятельно меняться подобно хамелеону. Военнослужащий в такой экипировке не будет виден в любое время суток и на любом фоне.
Гендиректор «Кирасы» рассказал об одном из новых проектов и даже описал основные задачи и способы их решения. Однако более подробная информация не приводится. Также не сообщается, на какой стадии находится этот проект, какие успехи уже показывает и как скоро его смогут представить заказчику. Впрочем, если проект справится с основными задачами, о нем обязательно расскажут в будущем.
В разных диапазонах
Таким образом, предприятие «Кираса» начало разработку универсального камуфляжа, способного скрыть военнослужащего от разных средств наблюдения. Как показывает накопленный опыт в сфере средств маскировки, эта задача не отличается простотой. Специалистам организации предстоит найти необходимые материалы и технологии, а также объединить их с учетом объективных факторов и ограничений.
Концепт перспективной экипировки военнослужащего. Фото Минобороны РФ
По сути, разработка подобного средства маскировки может быть разделена на несколько направлений. Первое – визуальный камуфляж, скрывающий бойца или объект от наблюдения невооруженным глазом или через оптику. Другие направления находятся за пределами видимой части спектра. Так, широкое распространение получили тепловизоры, воспринимающие инфракрасное излучение, и от последнего нужно избавляться. Также следует помнить об оптических средствах с подсветкой и о радиолокационных станциях разведки с возможностью засечки человека.
Следует отметить, что решение всех эти задач не представляет принципиальной трудности. Уже существуют и используются различные материалы и целые изделия с необходимыми возможностями и функциями. В то же время, специалистам «Кирасы» при разработке новых вариантов маскировки предстоит изучить все доступные материалы и технологии, в т.ч. в контексте пригодности для пошива обмундирования или снаряжения.
Видимое излучение
Для предотвращения или затруднения визуального обнаружения бойца / объекта давно используются различные варианты камуфляжной окраски. Традиционно в отдаленном прошлом разрабатывались рисунки камуфляжа под конкретные условия. Однако несколько десятилетий назад начались работы по универсальным расцветкам, способным выполнять свои задачи в разных условиях.
Танк с комплектом "Накидка". Фото НИИ Стали
Наибольшую известность в этом направлении получила расцветка MultiCam, разработанная в начале двухтысячных для вооруженных сил США. Этот рисунок обеспечивает маскировку в разных условиях, от зеленых насаждений до пустынь, в т.ч. в разное время суток. «Мультикам» показывает принципиальную возможность создания «многоцелевых» расцветок. Ее также подтверждают аналогичные проекты третьих стран.
Возможны и радикальные решения. Известно о зарубежных исследованиях по созданию универсального камуфляжа, работающего за счет отражения окружающей обстановки. Для этого могут использоваться материалы с микрочастицами, отражающими электромагнитные/световые волны разной длины. Такой материал маскируется под окружающий объект, но не создает эффекта зеркала. Кроме того, он пригоден для изготовления обмундирования – хотя и чрезмерно дорог. Любопытно, что такой материал не обязательно должен иметь камуфляжную расцветку.
Против тепловизора
В нынешних условиях военнослужащего необходимо скрывать не только от оптики, но и от тепловизионных систем. В этой сфере уже есть готовые решения, проверенные на испытаниях и опробованные в реальных условиях. Вполне возможно, что такие идеи могут быть адаптированы к применению в экипировке со всеми ее особенностями и ограничениями.
В качестве примера следует вспомнить комплекс «Накидка» отечественной разработки, предназначенный для защиты бронетехники от визуального наблюдения, тепловизоров и радиолокационных систем. Этот комплекс представляет собой набор чехлов, выполненный с учетом размеров и форм конкретной боевой машины. Чехлы изготовлены из специального многослойного материала с особыми свойствами.
Т-90М с "Накидкой" в зоне боевых действий. Фото Росгвардии
Внешний слой «Накидки» представляет собой камуфляжный материал для оптической маскировки. Под ним находятся дополнительные слои, экранирующие инфракрасное излучение и электромагнитные волны РЛС. Бронемашину с такими чехлами трудно заметить невооруженным глазом, а тепловизор или радиолокатор, в лучшем случае, дают нечеткий сигнал.
Можно ли создать облегченный аналог «Накидки» с теми же функциями маскировки, неясно. Однако комплекс для бронетехники самим своим существованием показывает принципиальную возможность решения такой задачи. Теперь задача может заключаться в масштабировании технологий.
Перспективное направление
Пока неизвестно, на каких идеях и решениях основывается новый проект предприятия «Кираса». Оно вполне может использовать известные наработки и доступные материалы. При этом нельзя исключать разработку совершенно новых идей и компонентов, как самостоятельную, так и в сотрудничестве с другими предприятиями. По понятным причинам, подробности таких работ пока не подлежат разглашению.
Хотя подробности отсутствуют, последние новости показывают, что российская промышленность проявляет интерес к сфере маскировки и камуфляжа. Кроме того, она готова заниматься этой темой, как по заказу Минобороны, так и в инициативном порядке. В обоих случаях удастся получить необходимые результаты, и в армию поступят принципиально новые элементы экипировки и обмундирования. Однако сроки их появления пока остаются неизвестными.