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«Злую шутку сыграл сирийский опыт»: российские артиллеристы рассказали о проблемах при согласовании удара в начале СВО

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«Злую шутку сыграл сирийский опыт»: российские артиллеристы рассказали о проблемах при согласовании удара в начале СВО

После начала оказания помощи сирийским властям в борьбе с террористами российским военным руководством был получен новый опыт и выстроена новая система управления боем. В условиях проведения военных операций в САР ограниченным контингентом ВС РФ казалось, что цифровизация командных пунктов способна позволить жёстко, но эффективно централизовать руководство войсками.


С началом СВО злую шутку с нами сыграл так называемый «сирийский опыт». Это когда все решения на поражение, от всех объектов разведки, принимались на командном пункте

- рассказывают знающие об имеющихся проблемах не понаслышке артиллеристы 150-й мотострелковой дивизии, принимающей активное участие в спецоперации.

С их слов, требовалось около двух минут («смертельно долго»), чтобы информация, к примеру, с БПЛА «Орлан», о месте расположения противника доходила до монитора «большого начальника», который давал приказ на нанесение удара. Как отмечается, некоторые командиры продолжают практиковать управление огнём по «сирийской схеме», хотя в основном войска уже перестроились и распоряжения о поражении целей отдаются на низовом уровне.

Так, в 150-й мсд командование подразделений самостоятельно принимает решения на нанесение ударов: артполк без излишнего согласования с вышестоящими штабами отвечает за контрбатарейную борьбу и уничтожение резервов, а дивизионы ведут работу в интересах войск, находящихся в первом эшелоне.

Со слов артиллеристов, это стало возможным благодаря оснащению артподразделений собственными средствами разведки (радиолокационной, звуковой и оптической), приобретёнными главным образом на деньги военнослужащих или усилиями волонтёров. Для координации действий выстроена сеть на основе цифровых радиостанций Motorola.



При этом высказывается опасение, что желание военного ведомства поставить на учёт матчасть (те же разведывательные беспилотники), полученную в частном порядке, может привести к формальной «укомплектованности» подразделений необходимым имуществом, которое по сути является расходным материалом.

Но для слаженной работы на постоянной основе требуются непрерывные поставки, например, БПЛА. Так, один солдат сбил свой же квадрокоптер Matrice 30t, приняв его за вражеский. Он увидел дрон на высоте 200 м, 5,45-мм пуля попала в аккумулятор, беспилотник загорелся и упал.

Как заявляется, в целом благодаря оснащению артподразделений беспилотниками изменилась тактика нанесения удара. Сейчас боевая задача выполняется в основном ещё на этапе пристрелки. Дрон обеспечивает целеуказание, корректировщик определяет отклонение разрыва, а старший офицер батареи учитывает корректуры. В итоге для поражения цели требуется всего несколько снарядов.

В качестве примера приводится видеоматериал, на котором зафиксировано подавление пункта управления противника. Он был размещён возле церковного комплекса, видимо с тем умыслом, что российские войска не станут обрабатывать обитель. Была поставлена задача прекратить функционирование вражеского пункта. Расчёт орудия справился с ней, израсходовав всего два снаряда, что уберегло и так пострадавшую в ходе боёв церковь от полного разрушения.

Автор:
Использованы фотографии:
Минобороны РФ
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16 комментариев
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  1. Silver99
    Silver99 Сегодня, 09:19
    -12
    Что-то не поверил, с 200 метров завалить малоразмерную цель в воздухе из "калаша" ???? Да гонит этот солдат.
    1. Ка-52
      Ка-52 Сегодня, 09:26
      +3
      есть видео, где украинский БПЛа сбивают наши бойцы. Против видео думаю вы вряд ли попрете )
    2. Дилетант
      Дилетант Сегодня, 09:40
      +1
      Во время ВОВ были случаи, когда немецкие самолеты сбивались одиночным выстрелом из Мосинки. Но это явная случайность. Почему боец не мог случайно сбить БПЛА? Мог, но подчеркиваю - случайно.
    3. akropin
      akropin Сегодня, 09:41
      +1
      353×267 вполне себе нормальный размер.
    4. AAC
      AAC Сегодня, 09:48
      +2
      Солдат должен поражать ростовую мишень на дистанции 400м. Я в головную мишень уверенно накидываю с 200м. Как раз размер с матрицу. Понять баллистику при зенитной стрельбе имея много патронов несложно. Можно и трассеры использовать. На 200м хорошо видно даже 2-й миник. Только стоит матрица от 1.5 ляма. Думаю "снайперу" люлей выписали по полной программе.
      1. igorbrsv
        igorbrsv Сегодня, 10:05
        0
        Да там может китайский коптер за 5500р был, с примотанной синей изолентой камерой. С зарплаты купит wassat
        МО то спишет, а вот артиллеристы не простят. Придется новый покупать, на казан-экспресс
    5. ваш вср 66-67
      ваш вср 66-67 Сегодня, 10:05
      0
      Цитата: Silver99
      Что-то не поверил, с 200 метров завалить малоразмерную цель в воздухе из "калаша" ???? Да гонит этот солдат.

      Так, один солдат сбил свой же квадрокоптер Matrice 30t, приняв его за вражеский. Он увидел дрон на высоте 200 м, 5,45-мм пуля попала в аккумулятор, беспилотник загорелся и упал.
      Где вы прочитали, что из калаша? По калибру пули определили? Так журналисты такое пишут, что и на гОлову не натянешь! laughing
  2. Лешак
    Лешак Сегодня, 09:37
    +2
    То что перестроились и уменьшили количество согласований - очень хорошо. Быстрое принятие решений - большая половина успеха.
  3. Дилетант
    Дилетант Сегодня, 09:37
    0
    С их слов, требовалось около двух минут («смертельно долго»), чтобы информация, к примеру, с БПЛА «Орлан», о месте расположения противника доходила до монитора «большого начальника», который давал приказ на нанесение удара.

    2 минуты до начальника, еще 2 минуты назад, от начальника до исполнителя + Х минут на принятия решения.
    Допустим Х=5 минут. Всего получается 9 минут. За это время, только если это не быстро движущийся одиночный автомобиль/танк/САУ, ничего существенного не произойдет.
    Если Х >=1 час или больше, то это вина начальника, а не СУ (системы управления)
    Для таких целей действительно нужна реакция с большей скоростью. Просто требуется ввести еще один элемент селекции целей.
    А вообще статья какая то "мутная"
    1. Alex_Bora
      Alex_Bora Сегодня, 09:44
      0
      За это время, только если это не быстро движущийся одиночный автомобиль/танк/САУ, ничего существенного не произойдет.
      А сколько времени нужно РСЗО для залпа и смены позиции. Или сколько Цезарь или Арчер успеет сделать выстрелов, даже если его сразу засекли, прежде, чем будет дана команда на поражение?
  4. fiv
    fiv Сегодня, 09:42
    0
    собственными средствами разведки (радиолокационной, звуковой и оптической), приобретёнными главным образом на деньги военнослужащих или усилиями волонтёров.

    Надеюсь, людей, способствующих появлению у ВС РФ всего этого, собирающих деньги, жертвующих, не забудет родное отечество. Люди то их не забудут.
  5. Bingo
    Bingo Сегодня, 09:46
    0
    При этом высказывается опасение, что желание военного ведомства поставить на учёт матчасть (те же разведывательные беспилотники), полученную в частном порядке, может привести к формальной «укомплектованности» подразделений необходимым имуществом, которое по сути является расходным материалом.

    Во-от. Давно в голову билась такая мысль, что надо пересматривать список расходников. БПЛА - это не "штатная техника", а именно расходный материал - его рано или поздно нейтрализуют, и нужен новый. А еще в расходники надо записывать банальные батарейки - сколько с ними гемора было поначалу. Ну вот фонарик банальный - необходимость, и не на аккумах - я их в задницу себе в поле на подзарядку подключать буду? А кое-кто вон и колиматором разжился, он батарейки жрет, например...
  6. HattinGokbori88
    HattinGokbori88 Сегодня, 09:53
    0
    В Сирии врагом были джихадистские группировки, которые постоянно воевали друг с другом и были вяло поддержаны Западом. Уже тогда российской армии не пришлось сражаться с ними лицом к лицу. Алавиты (которые составляют 10% сирийского населения, но на самом деле являются хозяевами остальных 90%) и поддерживаемые Ираном иракские шиитские группы вели все наземные бои.

    Но в Украине все по-другому. Здесь российская армия ведет настоящую войну, но любит называть ее «Специальной военной операцией». В Сирии российская армия фактически провела специальную военную операцию, но ее любят называть войной.
    Однако, как только война на Украине закончится, российская армия будет сильнее, чем в прошлом, даже с половиной боеприпасов.
  7. NG inform
    NG inform Сегодня, 09:54
    0
    С нормальной системой управления артиллерии по сути не требуется пристрелка.
    Беспилотник определяет положение с точностью до десятков сантиметров, оператор верифицирует цель, центральный компьютер выбирает оптимальную артиллерийскую установку (не обязательно ближайшую) и наведение идёт прямо на цель по законам баллистики.
  8. Житель Урала
    Житель Урала Сегодня, 09:56
    0
    Наладили связь при помощи "Motorola"...
  9. Andron78
    Andron78 Сегодня, 10:00
    0
    Это не сирийский опыт сыграл, а твердолобость некоторых военначальников. Система управления должна быть не только надежной, но и гибкой, быстро приспосабливаться к условиям войны. А материальное обеспечение должно быть достаточным. Хотя... о чем там говорить, если наши военные теоретики (читай ГШ) не смогли просчитать условия войны, начиная от тылового обеспечения и заканчивая моральным духом солдата.