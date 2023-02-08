8 февраля – День российской науки

Ежегодно 8 февраля в РФ отмечается День российской науки. Его учредил своим указом в июне 1999 года бывший президент России Борис Ельцин, и в том же году он был впервые отмечен.
Празднование было приурочено к 275-летнему юбилею с момента основания Российской академии наук. Свою историю это научное учреждение отсчитывает с 8 февраля (28 января по старому стилю) 1724 года, а инициатором ее основания был император Петр Великий.
В советские времена у научных работников тоже был свой профессиональный праздник, но его в третье воскресенье апреля. Примерно в это дни в 1918 году вождь мирового пролетариата Владимир Ленин составил «Набросок плана научно-технических работ». Собственно в российских научных учреждениях эту дату отмечают по традиции и в наши дни.
Хотя официальные мероприятия в честь тружеников российской науки проводятся 8 февраля. Праздник считается профессиональным для ученых, преподавателей и студентов, ведущих научную и исследовательскую деятельность. Эти люди создают новые технологии, делают фундаментальные научные открытия.
Россия остро нуждается в них, чтобы обеспечивать технологическую независимость и оставаться в числе передовых стран мира. Именно поэтому президент РФ Владимир Путин учредил в стране Десятилетие науки и технологий, которое продолжается с 2022 по 2031 год.
8 февраля в большинстве учебных и научных учреждений России проводятся масштабные научно-практические мероприятия, к участию в которых активно привлекается молодежь.
Редакция «Военного обозрения» поздравляет научных работников России с профессиональным праздником! Пусть российская наука как можно активнее развивается и ведет страну к процветанию. И пускай государство обеспечит ей для этого самые благоприятные условия.