Землетрясение внесет коррективы в ход предвыборной кампании в Турции

Катастрофа

Предвыборные коррективы

6 февраля с разницей в десять часов в Турции и Сирии произошли два мощных подземных толчка с магнитудой 7,8 и 7,5 балла по шкале Рихтера. К концу дня 7 февраля Анкара и Дамаск подтвердили гибель 4 544 и 1 509 человек, ранения разной степени тяжести получили в обеих странах свыше 30 тыс. человек и еще десятки тысяч остались без средств и жилья. Трагедия грозит стать крупнейшей единовременной природной катастрофой в Турции и Сирии за 90 лет. Турция за сутки сместилась на три метра южнее.Трясло в Иране, Ливане, Армении, Ираке, на Кипре. Всего по региону прошло более 540 афтершоков разной магнитуды. Эпицентр с массовыми разрушениями пришелся между провинциями Кахраманмараш и Газиантеп, пострадали сирийские провинции и города Алеппо, Хомс, где дома оседали кварталами. В городе Хама погибла сестра премьер-министра САР (а это триста километров до эпицентра). В Латакии землетрясение сложило многоэтажный дом, отель, но в целом прошло «по касательной», и авиабаза Хмеймим повреждений не получила, по крайней мере, «дежурные силы несут службу в штатном режиме», как заявили в МО РФ.Подземные толчки запустили разговоры о том, что такая чувствительная субстанция, как природный газ, может в итоге оказаться вместе с трубопроводами в небезопасной зоне, а это риски и для обсуждаемого в последнее время газового хаба. Но в данном случае как раз маршруты поставки газа проходят по относительно сейсмоустойчивому направлению. Турецкий поток выходит на европейскую часть Турции. А вот нефтепроводы, выходящие на порт Джейхан, действительно пострадали, хотя и не остановлены. Не нарушена и стройка АЭС «Аккую».С одной стороны, не очень корректно с ходу обсуждать возможные политико-экономические последствия по следам подобной трагедии. И прежде всего, конечно, необходимо принести соболезнования.Но, с другой стороны, уже сегодня в Турции и Сирии происходят во многом уникальные для региона события – такое количество команд, пришедших на помощь пострадавшим, и в таком составе наблюдать приходится редко. На соседних полосах стоят самолеты Ирана, Израиля, Китая, Азербайджана, Армении, ОАЭ, Алжира, России, Греции, США, Сербии, а еще прибывают спасатели с Украины, и это далеко не полный перечень государств, оказывающих содействие. Всего более 30 стран. Нет Швеции, но это вполне объяснимо весьма непростыми отношениями последнего периода.Такое единение на фоне трех активных узлов вооруженного противостояния (Украина, Сирия, Иран) и двух тлеющих (Греция, Карабах), конечно, не означает, что завтра по выражению пророка Исаии «волк будет жить вместе с ягненком, и барс будет лежать вместе с козленком», но вполне однозначно указывает – всем сторонам становится трудно поддерживать общий высокий уровень напряженности и взаимного давления. И дело даже не в собственно военных действиях на местах или угрозах, а в стремлении, что называется, «в целом» понизить напряжение хоть где-то, не уступая в принципиальных вопросах.Если особого снижения градуса между Россией и Украиной, Ираном и Израилем ожидать сейчас точно не стоит, то на турецко-сирийском треке, карабахском и в Эгейском море это вполне возможно. Соболезнования Р. Эрдогану высказал Н. Пашинян. Для Р. Эрдогана развить начавшийся диалог с Дамаском было бы вполне адекватным решением с любой стороны, что с этической, что с политической, тем более что нормализация отношений и вопрос беженцев входит в его «предвыборный кейс». Аналогично и с вопросом развития наземной операции в приграничных курдских районах – самым адекватным решением будет её отложить. Сейчас энтузиазма даже у правого крыла она точно не вызовет.Для турецкой оппозиции природная катастрофа не сулит дополнительных перспектив, если так можно выразиться. Дело в том, что если в январе рейтинги были, что называется, «рабочими», то сегодня становится понятно, что ущерб нанесен очень значительный, кабинету Р. Эрдогана придется заниматься людскими проблемами. Все это означает для него дополнительную общественную поддержку.В турецком парламенте и на оппозиционных платформах, естественно, запустили волну критики в адрес Р. Эрдогана, который, дескать, годами не уделял должного внимания усилению сейсмоустойчивости городов, отсылая к опыту печально известного измитского землетрясения 1999 года, поднимали вопросы строительных нормативов. Но ведь понятно и то, что полноценно предсказывать такие катаклизмы не умеют нигде. Израиль вот недавно заявлял о том, что умеют за 48 часов давать прогнозы. А Израиль ведь тоже тряхнуло, но с прогнозами там как-то не вышло. Землетрясения и лесные пожары – это две ежегодные проблемы Турции.Для турецкой оппозиции желательно, чтобы Р. Эрдоган сместил дату выборов «вправо», но местные обозреватели и политологи сходятся в целом во мнении, что на перенос он не пойдет. При январском колебании рейтингов турецкому президенту будет проще и эффективнее, решая проблемы, войти в выборы. Все произошедшее, несомненно, вносит сильные коррективы в предвыборный расклад сил и стратегии. Но такие обстоятельства не выбирают. Сейчас для турецкого лидера главная задача – это максимально задействовать весь свой кабинет и представителей ПСР в решении вопросов ликвидации последствий стихии и в работе непосредственно на местах катастрофы.Для России, чем увереннее Р. Эрдоган преодолеет планку в 50 % голосов, тем лучше. Накануне турецкий министр внутренних дел С. Сойлу предложил американскому послу «убрать грязные руки и ухмыляющиеся физиономии в масках» и прекратить через подкуп журналистов будоражить общество. Главе турецкого МВД делать такие заявления не впервой, но понятно, что это всегда часть общей стратегии, а не самодеятельность.Р. Эрдоган для США и ЕС давно как кость в горле, а для Лондона Турция – это элемент крупной отдельной игры. Оппозиция более удобна для каждого из этих игроков. Инциденты с посольствами за последние месяцы постоянны – ни британцы, ни американцы, ни французы даже не пытаются скрыть попытки взаимодействия с оппозицией. Попытки провести атаки на газопроводы уже были. Аналогично происходит и в отношении инцидентов с пожарами, локальными кризисами.Однако сегодня при таком масштабе трагедии возбуждать столь нагло и открыто турецкое общество – это чересчур даже для американского представительства. Тем более после безумных сцен с сожжением в Швеции и Дании Корана.Воспользоваться медийным ресурсом уже полноценно не получится. Поэтому шансы оппозиционных «шести кресел», на этот раз действительно потенциально реально высокие, уже вряд ли сработают.