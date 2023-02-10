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Потери флотов Украины и России в ходе СВО. Статистика и факты

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Потери флотов Украины и России в ходе СВО. Статистика и факты

В ходе специальной военной операции ВМФ Украины по разным причинам потерял почти все наиболее современные боевые корабли, а также флагман. Львиная доля потерь при этом приходится на Азовское море.


Поскольку в открытых источниках нет исчерпывающей информации об обстоятельствах гибели кораблей или дезертирства экипажей, мы вынужденно ограничиваемся составлением сухого перечня утраченных Украиной боевых и вспомогательных кораблей и судов, входивших в состав военно-морских сил Украины (ВМСУ) и государственной пограничной службы Украины (ГПСУ).

Боевые потери украинского флота


1. Патрульный катер Р 190 «Слов'янськ» (бывший WPB-1321 Cushing), выполняя боевое задание в районе Кинбурнской косы, потоплен 3 марта 2022 года ракетой, выпущенной русским самолётом.

2. Рейдовый тральщик U360 «Генічеськ» (проект 1258 «Корунд») потоплен в июле 2022 года ракетой, выпущенной русским самолётом.

3. Бронированный десантно-штурмовой катер L450 «Станіслав» (украинский проект 58503 «Кентавр-ЛК») потоплен 7 мая 2022 года в районе острова Змеиный ракетой, выпущенной русским самолётом.

Небоевые потери украинского флота


1. В голове колонны флагманский корабль ВМС Украины фрегат F130 «Гетьман Сагайдачний» (проект 11351 «Нерей»). Находившийся в Николаеве, 28 февраля 2022 года корабль был затоплен экипажем по указанию впавших в панику киевских властей.

2. Речной бронекатер Р 174 «Аккерман» (проект 58150 «Гюрза») невредимым брошен экипажем в Бердянске, введён в состав ЧФ РФ.


БК-02 «Акеркман» (бывший Р 174 «Аккерман») под Андреевским флагом.

3. Речной бронекатер Р 179 «Вишгород» (проект 58150 «Гюрза») невредимым брошен экипажем в Бердянске, введён в состав ЧФ РФ.

4. Речной бронекатер Р 177 «Кременчук» (проект 58150 «Гюрза») невредимым брошен экипажем в порту Мариуполя, введён в состав ЧФ РФ.

5. Речной бронекатер Р 178 «Лубни» (проект 58150 «Гюрза») затоплен экипажем в порту Мариуполя, 15 мая 2022 года поднят специалистами ЧФ.


6. Пограничный сторожевой корабль BG 32 «Донбасс» (проект 205П «Тарантул») 19 апреля 2022 года затоплен экипажем. Поднят специалистами ЧФ, в мае 2022 года доставлен в Новороссийск.


7. Пограничный сторожевой корабль BG 108 «Гриф» (проект 1400М) затонул. Поднят специалистами ЧФ.

8. Пограничный сторожевой корабль BG 118 «Арабат» (проект 1400М) брошен экипажем.

9. Пограничный сторожевой корабль BG 1?? (проект 1400М) брошен экипажем.

10. Морской буксир А830 «Корець» (бывший МБ-30) брошен экипажем.

11. Корабль управления А500 «Донбасс» (советский проект 304) 6 апреля 2022 года затоплен экипажем в порту Мариуполя. В мае 2022 года был обследован специалистами ЧФ на предмет подъёма, обнаруженные ими пробоины были заделаны.


12. Малый пограничный катер BG 721 (проект UMS 600) брошен экипажем.

13. Малые пограничные катера проекта UMS-1000 Patrol:

BG ??? брошен экипажем,
BG 14 брошен экипажем,
BG 4 брошен экипажем,
BG 23 брошен экипажем,
BG 309 брошен экипажем.

14. Патрульные катера проекта 50030 «Калкан»:

BG 308 брошен экипажем,
BG 310 брошен экипажем.


BG 311 брошен экипажем.

15. Патрульный катер (бортовой номер не виден) брошен экипажем в марте 2022 года.

Замыкает колонну списанное учебное судно A206 «Вінниця» (бывший малый противолодочный корабль проекта 1124 П «Днепр»), зачем-то затопленное экипажем в июне 2022 года в Очакове.


Небезынтересным будет сравнить украинские потери с российскими, а также сопоставить реальные потери ЧФ со сводкой генерального штаба ВСУ, согласно которой Черноморский флот по состоянию на 5 февраля 2023 года потерял восемнадцать кораблей и катеров.

Исчерпывающих сведений о потерях боевых и вспомогательных кораблей Черноморского флота в открытых источниках пока нет, поэтому при подсчёте мы будем опираться на официальные сообщения Министерства обороны РФ, официальные заявления украинской стороны, а также на фото- и видеоматериалы с обеих сторон (уточнения и дополнения со стороны читателей приветствуются).

Начнём со спасательного буксирного судна «Спасатель Василий Бех», поскольку судьба этого достаточно крупного судна широкой публике до сих пор не известна. По сообщениям в первую очередь украинских СМИ, 17 июня 2022 года буксир якобы был потоплен двумя противокорабельными ракетами Harpoon. В качестве доказательства прилагался фрагмент видеозаписи низкого качества, сделанный под углом с монитора.

На фоне отсутствия комментариев российской стороны по этому поводу в «Твиттере» на официальной странице ВМС Украины появилось сообщение следующего содержания:

«ВМС вооружённых сил Украины поразили очередной «аналогов нет» – буксир с ЗРК «Тор» на борту». В акватории Чёрного моря был поражён буксир Черноморского флота «Василий Бех», во время транспортирования им на остров Змеиный боеприпасов, вооружения и личного состава Черноморского флота».

Очевидно, у ВМС Украины были основания воздержаться от категорического утверждения об «уничтожении» «Спасателя Василия Беха», поэтому они просто констатировали факт попадания двух ракет в последний. Таким образом, вопрос остаётся открытым.

Боевые потери Черноморского флота


1. Согласно заявлениям в украинских СМИ и социальных сетях, в начале мая 2022 года украинские БПЛА Bayraktar TB2 якобы «уничтожили» пять патрульных катеров проекта 03160 «Раптор». В том числе 2 мая – два катера, 7 мая – два катера (П-275, П-281), 8 мая – 1 катер (П-342 «Юнармеец Балтики»).

В то же время 8 мая 2022 года украинский сайт «Мiлитарний» высказался по этому поводу следующим образом:

«Количество скоростных патрульных катеров проекта 03160 «Раптор», которые ЧФ РФ потерял в мае, может достигать пяти единиц. К такому выводу можно прийти, анализируя видео, распространённые военными (генералом Залужным в «Фейсбуке» – Прим. авт.) 2 и 8 мая».

Сопроводив это сдержанное высказывание пятью скриншотами соответствующего содержания с краткими комментариями, сайт продолжает:

«Таким образом, можно предположить, что все пять эпизодов – это разные попадания в разные катера. В то же время достоверно неизвестно, насколько серьёзные повреждения были нанесены каждому из повреждённых катеров, затонули ли они и какова судьба их экипажей».

Позже выяснится, что не зря «Мiлитарний» подбирал слова, комментируя ситуацию с пятью «Рапторами». На сегодняшний день известно, что минимум два из них были не «уничтожены», а повреждены.

На снимке катер П-275. Несмотря на протяжённую, примерно на треть длины корпуса подводную пробоину, катер остался на плаву.


Далее на снимке катер П-342 «Юнармеец Балтики», доставленный в Севастополь для прохождения ремонта. Слева от него носовая оконечность однотипного катера, предположительно, также повреждённого и доставленного туда с той же целью.


2. В начале мая украинская сторона представила видеозапись, на которой видно, как скоростной транспортно-десантный катер Д-310 (проект 02510 «БК-16») 2 мая 2022 года подвергся атаке с воздуха.


Вопреки утверждению украинской стороны, катер не был «уничтожен», хотя и получил в результате пожара серьёзные повреждения. Не исключено, что списан.


3. 7 мая десантный катер Д-107 «Серна» (проект 11770 «Серна») был атакован БПЛА Bayraktar около острова Змеиный. Вскоре министерство обороны Украины в злорадных выражениях сообщило в «Твиттере», что катер был «уничтожен».


Однако две недели спустя катер был поднят плавучим краном и на самоходной платформе доставлен для прохождения ремонта в Севастополь.

Небоевые потери Черноморского флота


1. 24 марта 2022 года большой десантный корабль «Саратов» (проект 1171), находившийся в порту Бердянска, из-за начавшегося пожара был затоплен экипажем с целью предотвращения детонации находившихся на борту боеприпасов. 2 июля 2022 года корабль был поднят и отправлен в Керчь для прохождения ремонта.

2. 13 апреля 2022 года на ракетном крейсере «Москва» возник пожар, в результате которого сдетонировал боезапас, предположительно, батареи артиллерийских установок АК-630 левого борта. Корабль был взят на буксир, однако в условиях начавшегося волнения на море крейсер, имевший крен около 15 градусов, потерял остойчивость и опрокинулся на левый борт.

К сообщениям украинских и западных СМИ о якобы потоплении крейсера противокорабельными ракетами нет оснований относиться всерьёз по следующим причинам.

Во-первых, бросается в глаза, что ни главнокомандующий ВСУ Залужный, ни министерство обороны Украины, ни ВМС Украины не объявили, что крейсер «Москва» погиб в результате попаданий 1–3 ракет «Нептун», на чём категорически настаивали украинские и мировые СМИ.

В то же время вышеуказанные источники оперативно оповестили своих читателей в «Твиттере» и «Фейсбуке» как об атаках украинскими беспилотниками российских катеров, так и о «потоплении» большого десантного корабля «Орск», например.

Во-вторых, на двух известных фотографиях терпящей бедствие «Москвы» отсутствуют следы попаданий противокорабельных ракет.

Послесловие


Украинский флот, ядро которого лишилось пяти из имевшихся девяти бронированных катеров проектов 58150 «Гюрза» и 58181 «Кентавр», понёс огромные по своим меркам потери и фактически прекратил своё существование как организованная боевая сила.

Широко разрекламированная «волчья стая», на которую возлагалось столько надежд, не причинила противнику никакого ущерба, при этом три из семи членов «стаи» включены в состав Черноморского флота.

Из восемнадцати кораблей и катеров, по словам генерального штаба ВСУ, якобы потерянных Черноморским флотом, реальные безвозвратные потери составили крейсер «Москва» и теоретически два, максимум – три патрульных катера проекта 03160 «Раптор». Ещё один катер (транспортно-десантный Д-310), возможно, списан.

Судьба буксира «Спасатель Василий Бех» до появления соответствующего официального сообщения с российской стороны или видеокадров с украинской стороны, запечатлевших уход корабля под воду, остаётся для нас неизвестной.
Автор:
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17 комментариев
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  1. Леха с Андроида.
    Леха с Андроида. Сегодня, 04:34
    +1
    Единственная серьезная потеря ЧФ конечно флагман "Москва" .
    Удручает все таки очень низкая роль ЧФ в СВО...ведет пуски Калибров да стоит у причалов и отбивается от беспилотников ВСУ...не для этого он предназначен. what
    Будем надеяться что моряки ЧФ еще покажут боевую мощь ЧФ во всей красе.
    Потери флота ВСУ один хлам малопригодный для ведения серьезных боевых действий...рассматривать сейчас что у Украины есть какой боеспособный флот несерьезно.
    1. Товарищ
      Товарищ Сегодня, 05:28
      0
      Цитата: Леха с Андроида.
      Потери флота ВСУ один хлам малопригодный для ведения серьезных боевых действий

      Возможно, это действительно так, однако, не будем забывать, что на Украине люди живут в альтернативной реальности.
      Пять лет назад лейтенант Мокряк (командир бронекатера "Бердянск"), поведал украинскому журналисту следующее :
      «Когда "волчья стая" будет атаковать, российский корабль будет не в состоянии одновременно держать на мушке шесть, пять или даже четыре цели. А это означает, что по крайней мере один из этих бронированных "волчат" достанет противника. Так что теперь увидим, кто кого»

      Поэтому забавно было наблюдать, как экипажи "бронированных волчат", столкнувшись с физической реальностью, быстро утратили свои иллюзии и стали массово дезертировать с вверенных им кораблей, даже не попытавшись привести их в негодность.
    2. не тот
      не тот Сегодня, 06:42
      +2
      Единственная серьезная потеря ЧФ конечно флагман "Москва"
      Который своей гибелью, к сожалению, весь их потерянный недофлот перевешивает.
      Будем надеяться что моряки ЧФ еще покажут боевую мощь ЧФ во всей красе.
      В сражении с кем Вы хотите, чтобы моряки Чф продемонстрировали Вам свою боевую мощь? С натовским флотом?
      Удручает все таки очень низкая роль ЧФ в СВО...ведет пуски Калибров
      Не забывайте о морской пехоте.
      1. Гражданский
        Гражданский Сегодня, 07:30
        +2
        Ну хорошо, отметем все потери ЧФ как небоевые и незначительные, тогда возникает вопрос:
        А чем занимается ЧФ кроме пусков Калибров, которые можно и из Каспия неплохо доставлять? Десантные операции? Блокада портов противника?
  2. Леха с Андроида.
    Леха с Андроида. Сегодня, 05:47
    0
    Цитата: Товарищ
    экипажи "бронированных волчат", столкнувшись с физической реальностью, быстро утратили свои иллюзии и стали массово дезертировать с вверенных им кораблей,

    Да это так... what
    В 2008 году грузинский военно-морской флот smile точно также атаковал наших моряков с известными последствиями...история повторилась вновь.
    1. Товарищ
      Товарищ Сегодня, 06:34
      0
      Цитата: Леха с Андроида.
      В 2008 году грузинский военно-морской флот точно также атаковал наших моряков

      Украинские моряки, в отличие от грузинских, даже не пытались атаковать русские корабли, они просто разбежались по домам.
  3. svp67
    svp67 Сегодня, 06:10
    +6
    Я бы не относил потери "Саратова" и "Москвы" к "небоевым", они погибли в момент боевого выхода и есть огромная уверенность, что от диверсий. Не зря же после этого были нанесены удары по местам дислокации и обучения украинских морских диверсантов...
    1. Товарищ
      Товарищ Сегодня, 06:29
      0
      Цитата: svp67
      Я бы не относил потери "Саратова" и "Москвы" к "небоевым", они погибли в момент боевого выхода

      Уважаемый коллега, "Саратов" не был в походе, на нём открыли кингстоны, когда он стоял у причала. Верхняя палуба осталась на поверхности и была отлично видна из космоса.

      Цитата: svp67
      есть огромная уверенность, что от диверсий

      Ну что же, это Ваше право, конечно, быть в чём-то уверенным.
      1. svp67
        svp67 Сегодня, 06:39
        +4
        Цитата: Товарищ
        "Саратов" не был в походе,

        А где он был? Он пришел в недавно освобожденный Бердянск с целью доставки материальных запасов нашим войскам, он выполнял боевую задачу и боюсь, что там не только "кингстоны" послужили причиной его затопления, думаю, что целостность бортов сильно пострадала от пожара и взрывов...
      2. не тот
        не тот Сегодня, 06:46
        +3
        "Саратов" не был в походе, на нём открыли кингстоны, когда он стоял у причала
        У причала он погиб,или в море - что принципиально сей факт меняет?Это для вас не боевая потеря становится?
      3. faiver
        faiver Сегодня, 07:54
        +1
        Мало того, помимо "Саратова" получили повреждения еще ДВА БДК пр. 775, причем командир одного из "поляков" погиб и были еще погибшие и раненные, прекрасно помню видео резкого отхода БДК от пирса.
        И уж говорить что это не боевые потери - вам не стыдно?
  4. Леха с Андроида.
    Леха с Андроида. Сегодня, 06:12
    +1
    Цитата: svp67
    есть огромная уверенность, что от диверсий.

    После СВО узнаем если конечно рассекретят все подробности произошедшего.
  5. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 06:26
    0
    Странно, что боевые потери украинского флота малы, всего 3 единицы. По местам дислокации их кораблей (катеров) удары не наносились или посчитали, что они не представляют серьезной опасности?
  6. север 2
    север 2 Сегодня, 06:34
    +2
    может я что то пропустил , но разве до сих пор не было официального сообщения МО РФ , от чего возник пожар и отчего на крейсере Москва образовались пробоины . Если официальное сообщение МО РФ было , то нечего тогда ссылаться даже на намёки МО Украины . А если официального сообщения МО РФ до сох пор не было , тогда действительно парадокс . Столько свидетелей из спасённой части экипажа крейсера , он лежит на дне территориальных вод России и до сих пор не разобрались - были ли воздействия на корабль из вне , что бы он получил пробоины . То что крейсер затонул при буксировке , это всем и так понятно . Но а какая цепь событий привело к тому , что крейсер пришлось буксировать?
    Повторюсь,может быть я пропустил официальное и конечное сообщение МО РФ по этой трагедии...
  7. yuriy1863
    yuriy1863 Сегодня, 06:52
    +5
    Во-вторых, на двух известных фотографиях терпящей бедствие «Москвы» отсутствуют следы попаданий противокорабельных ракет.

    Понятно желание автора уменьшить градус проблем современного российского флота, остро проявившегося в процессе БД. Но причисление потерь ркр "Москва" и бдк "Саратов" к не боевым, вызывают лишь горькую усмешку.
    Во-первых, корабли просто так не горят. Для возгорания должна быть какая-то причина. Оба корабля находились в зоне боевых действий и выполняли боевые задачи: ркр "Москва" в море, бдк "Саратов" - у стенки. Следовательно корали должны были находится в соответствующих повышенных степенях боевой готовности. Бдк "Саратов" находился в процессе разгрузки боезапаса и экипаж должен был, по идее, находиться по местам "Боевой тревоги". Сам по себе боезапас не взрывается: если он находится в состоянии складирования,то он пребывает в штатной укупорке и имеет определенные степени предохранения от инициации взрывчатого вещества БЧ либо метательного заряда.
    Во-вторых, имеемые скудные фото- и видеоматериалы по указанным кораблям, более всего наводят на мысль о том, что объемные пожары возникли в результате боевого воздействия на них определенным видом оружия. Кстати, на упомянутых автором фото ракетного крейсера "Москва" места поражения корабля довольно хорошо просматриваются.
    Я это всё пишу не для того, чтобы кого-то осудить или опозорить. Да, к сожалению, уровень боевой подготовки, особенно в части борьбы за живучесть корабля (в случае с "Москвой"), вызывает искреннее сожаление. После таких случаев надо системно изучить все обстоятельства, всё проанализировать и сделать принципиальные выводы, а не рассказывать сказки.
    1. не тот
      не тот Сегодня, 06:57
      +3
      Благодарю за профессиональный и взвешенный комментарий от знающего и разбирающегося в теме человека!
  8. Стирбьорн
    Стирбьорн Сегодня, 08:04
    +1
    Судьба буксира «Спасатель Василий Бех» до появления соответствующего официального сообщения с российской стороны или видеокадров с украинской стороны, запечатлевших уход корабля под воду, остаётся для нас неизвестной.
    Мне кажется корабль, водоизмещением 1670 т (как корвет) сложно спрятать. Если вон даже фотки рапторов имеются. Многие недооценивают эту потерю, типа мол буксир же. По факту, это вполне такой серьезный современный спасатель, весьма дорогой по стоимости (импортное оборудование) - возможно самый дорогой из потерянных ЧФ.