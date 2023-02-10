Потери флотов Украины и России в ходе СВО. Статистика и факты

Боевые потери украинского флота

Небоевые потери украинского флота



БК-02 «Акеркман» (бывший Р 174 «Аккерман») под Андреевским флагом.

«ВМС вооружённых сил Украины поразили очередной «аналогов нет» – буксир с ЗРК «Тор» на борту». В акватории Чёрного моря был поражён буксир Черноморского флота «Василий Бех», во время транспортирования им на остров Змеиный боеприпасов, вооружения и личного состава Черноморского флота».

Боевые потери Черноморского флота

«Количество скоростных патрульных катеров проекта 03160 «Раптор», которые ЧФ РФ потерял в мае, может достигать пяти единиц. К такому выводу можно прийти, анализируя видео, распространённые военными (генералом Залужным в «Фейсбуке» – Прим. авт.) 2 и 8 мая».

«Таким образом, можно предположить, что все пять эпизодов – это разные попадания в разные катера. В то же время достоверно неизвестно, насколько серьёзные повреждения были нанесены каждому из повреждённых катеров, затонули ли они и какова судьба их экипажей».

Небоевые потери Черноморского флота

Послесловие