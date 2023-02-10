Потери флотов Украины и России в ходе СВО. Статистика и факты

В ходе специальной военной операции ВМФ Украины по разным причинам потерял почти все наиболее современные боевые корабли, а также флагман. Львиная доля потерь при этом приходится на Азовское море.
Поскольку в открытых источниках нет исчерпывающей информации об обстоятельствах гибели кораблей или дезертирства экипажей, мы вынужденно ограничиваемся составлением сухого перечня утраченных Украиной боевых и вспомогательных кораблей и судов, входивших в состав военно-морских сил Украины (ВМСУ) и государственной пограничной службы Украины (ГПСУ).
Боевые потери украинского флота
1. Патрульный катер Р 190 «Слов'янськ» (бывший WPB-1321 Cushing), выполняя боевое задание в районе Кинбурнской косы, потоплен 3 марта 2022 года ракетой, выпущенной русским самолётом.
2. Рейдовый тральщик U360 «Генічеськ» (проект 1258 «Корунд») потоплен в июле 2022 года ракетой, выпущенной русским самолётом.
3. Бронированный десантно-штурмовой катер L450 «Станіслав» (украинский проект 58503 «Кентавр-ЛК») потоплен 7 мая 2022 года в районе острова Змеиный ракетой, выпущенной русским самолётом.
Небоевые потери украинского флота
1. В голове колонны флагманский корабль ВМС Украины фрегат F130 «Гетьман Сагайдачний» (проект 11351 «Нерей»). Находившийся в Николаеве, 28 февраля 2022 года корабль был затоплен экипажем по указанию впавших в панику киевских властей.
2. Речной бронекатер Р 174 «Аккерман» (проект 58150 «Гюрза») невредимым брошен экипажем в Бердянске, введён в состав ЧФ РФ.
БК-02 «Акеркман» (бывший Р 174 «Аккерман») под Андреевским флагом.
3. Речной бронекатер Р 179 «Вишгород» (проект 58150 «Гюрза») невредимым брошен экипажем в Бердянске, введён в состав ЧФ РФ.
4. Речной бронекатер Р 177 «Кременчук» (проект 58150 «Гюрза») невредимым брошен экипажем в порту Мариуполя, введён в состав ЧФ РФ.
5. Речной бронекатер Р 178 «Лубни» (проект 58150 «Гюрза») затоплен экипажем в порту Мариуполя, 15 мая 2022 года поднят специалистами ЧФ.
6. Пограничный сторожевой корабль BG 32 «Донбасс» (проект 205П «Тарантул») 19 апреля 2022 года затоплен экипажем. Поднят специалистами ЧФ, в мае 2022 года доставлен в Новороссийск.
7. Пограничный сторожевой корабль BG 108 «Гриф» (проект 1400М) затонул. Поднят специалистами ЧФ.
8. Пограничный сторожевой корабль BG 118 «Арабат» (проект 1400М) брошен экипажем.
9. Пограничный сторожевой корабль BG 1?? (проект 1400М) брошен экипажем.
10. Морской буксир А830 «Корець» (бывший МБ-30) брошен экипажем.
11. Корабль управления А500 «Донбасс» (советский проект 304) 6 апреля 2022 года затоплен экипажем в порту Мариуполя. В мае 2022 года был обследован специалистами ЧФ на предмет подъёма, обнаруженные ими пробоины были заделаны.
12. Малый пограничный катер BG 721 (проект UMS 600) брошен экипажем.
13. Малые пограничные катера проекта UMS-1000 Patrol:
BG ??? брошен экипажем,
BG 14 брошен экипажем,
BG 4 брошен экипажем,
BG 23 брошен экипажем,
BG 309 брошен экипажем.
14. Патрульные катера проекта 50030 «Калкан»:
BG 308 брошен экипажем,
BG 310 брошен экипажем.
BG 311 брошен экипажем.
15. Патрульный катер (бортовой номер не виден) брошен экипажем в марте 2022 года.
Замыкает колонну списанное учебное судно A206 «Вінниця» (бывший малый противолодочный корабль проекта 1124 П «Днепр»), зачем-то затопленное экипажем в июне 2022 года в Очакове.
Небезынтересным будет сравнить украинские потери с российскими, а также сопоставить реальные потери ЧФ со сводкой генерального штаба ВСУ, согласно которой Черноморский флот по состоянию на 5 февраля 2023 года потерял восемнадцать кораблей и катеров.
Исчерпывающих сведений о потерях боевых и вспомогательных кораблей Черноморского флота в открытых источниках пока нет, поэтому при подсчёте мы будем опираться на официальные сообщения Министерства обороны РФ, официальные заявления украинской стороны, а также на фото- и видеоматериалы с обеих сторон (уточнения и дополнения со стороны читателей приветствуются).
Начнём со спасательного буксирного судна «Спасатель Василий Бех», поскольку судьба этого достаточно крупного судна широкой публике до сих пор не известна. По сообщениям в первую очередь украинских СМИ, 17 июня 2022 года буксир якобы был потоплен двумя противокорабельными ракетами Harpoon. В качестве доказательства прилагался фрагмент видеозаписи низкого качества, сделанный под углом с монитора.
На фоне отсутствия комментариев российской стороны по этому поводу в «Твиттере» на официальной странице ВМС Украины появилось сообщение следующего содержания:
«ВМС вооружённых сил Украины поразили очередной «аналогов нет» – буксир с ЗРК «Тор» на борту». В акватории Чёрного моря был поражён буксир Черноморского флота «Василий Бех», во время транспортирования им на остров Змеиный боеприпасов, вооружения и личного состава Черноморского флота».
Очевидно, у ВМС Украины были основания воздержаться от категорического утверждения об «уничтожении» «Спасателя Василия Беха», поэтому они просто констатировали факт попадания двух ракет в последний. Таким образом, вопрос остаётся открытым.
Боевые потери Черноморского флота
1. Согласно заявлениям в украинских СМИ и социальных сетях, в начале мая 2022 года украинские БПЛА Bayraktar TB2 якобы «уничтожили» пять патрульных катеров проекта 03160 «Раптор». В том числе 2 мая – два катера, 7 мая – два катера (П-275, П-281), 8 мая – 1 катер (П-342 «Юнармеец Балтики»).
В то же время 8 мая 2022 года украинский сайт «Мiлитарний» высказался по этому поводу следующим образом:
«Количество скоростных патрульных катеров проекта 03160 «Раптор», которые ЧФ РФ потерял в мае, может достигать пяти единиц. К такому выводу можно прийти, анализируя видео, распространённые военными (генералом Залужным в «Фейсбуке» – Прим. авт.) 2 и 8 мая».
Сопроводив это сдержанное высказывание пятью скриншотами соответствующего содержания с краткими комментариями, сайт продолжает:
«Таким образом, можно предположить, что все пять эпизодов – это разные попадания в разные катера. В то же время достоверно неизвестно, насколько серьёзные повреждения были нанесены каждому из повреждённых катеров, затонули ли они и какова судьба их экипажей».
Позже выяснится, что не зря «Мiлитарний» подбирал слова, комментируя ситуацию с пятью «Рапторами». На сегодняшний день известно, что минимум два из них были не «уничтожены», а повреждены.
На снимке катер П-275. Несмотря на протяжённую, примерно на треть длины корпуса подводную пробоину, катер остался на плаву.
Далее на снимке катер П-342 «Юнармеец Балтики», доставленный в Севастополь для прохождения ремонта. Слева от него носовая оконечность однотипного катера, предположительно, также повреждённого и доставленного туда с той же целью.
2. В начале мая украинская сторона представила видеозапись, на которой видно, как скоростной транспортно-десантный катер Д-310 (проект 02510 «БК-16») 2 мая 2022 года подвергся атаке с воздуха.
Вопреки утверждению украинской стороны, катер не был «уничтожен», хотя и получил в результате пожара серьёзные повреждения. Не исключено, что списан.
3. 7 мая десантный катер Д-107 «Серна» (проект 11770 «Серна») был атакован БПЛА Bayraktar около острова Змеиный. Вскоре министерство обороны Украины в злорадных выражениях сообщило в «Твиттере», что катер был «уничтожен».
Однако две недели спустя катер был поднят плавучим краном и на самоходной платформе доставлен для прохождения ремонта в Севастополь.
Небоевые потери Черноморского флота
1. 24 марта 2022 года большой десантный корабль «Саратов» (проект 1171), находившийся в порту Бердянска, из-за начавшегося пожара был затоплен экипажем с целью предотвращения детонации находившихся на борту боеприпасов. 2 июля 2022 года корабль был поднят и отправлен в Керчь для прохождения ремонта.
2. 13 апреля 2022 года на ракетном крейсере «Москва» возник пожар, в результате которого сдетонировал боезапас, предположительно, батареи артиллерийских установок АК-630 левого борта. Корабль был взят на буксир, однако в условиях начавшегося волнения на море крейсер, имевший крен около 15 градусов, потерял остойчивость и опрокинулся на левый борт.
К сообщениям украинских и западных СМИ о якобы потоплении крейсера противокорабельными ракетами нет оснований относиться всерьёз по следующим причинам.
Во-первых, бросается в глаза, что ни главнокомандующий ВСУ Залужный, ни министерство обороны Украины, ни ВМС Украины не объявили, что крейсер «Москва» погиб в результате попаданий 1–3 ракет «Нептун», на чём категорически настаивали украинские и мировые СМИ.
В то же время вышеуказанные источники оперативно оповестили своих читателей в «Твиттере» и «Фейсбуке» как об атаках украинскими беспилотниками российских катеров, так и о «потоплении» большого десантного корабля «Орск», например.
Во-вторых, на двух известных фотографиях терпящей бедствие «Москвы» отсутствуют следы попаданий противокорабельных ракет.
Послесловие
Украинский флот, ядро которого лишилось пяти из имевшихся девяти бронированных катеров проектов 58150 «Гюрза» и 58181 «Кентавр», понёс огромные по своим меркам потери и фактически прекратил своё существование как организованная боевая сила.
Широко разрекламированная «волчья стая», на которую возлагалось столько надежд, не причинила противнику никакого ущерба, при этом три из семи членов «стаи» включены в состав Черноморского флота.
Из восемнадцати кораблей и катеров, по словам генерального штаба ВСУ, якобы потерянных Черноморским флотом, реальные безвозвратные потери составили крейсер «Москва» и теоретически два, максимум – три патрульных катера проекта 03160 «Раптор». Ещё один катер (транспортно-десантный Д-310), возможно, списан.
Судьба буксира «Спасатель Василий Бех» до появления соответствующего официального сообщения с российской стороны или видеокадров с украинской стороны, запечатлевших уход корабля под воду, остаётся для нас неизвестной.