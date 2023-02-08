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Байден назвал конфликт на Украине «испытанием для США и всего мира на века»

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Байден назвал конфликт на Украине «испытанием для США и всего мира на века»

Президент США Джо Байден выступил с ежегодным обращением к конгрессу США. С начала этого года конгресс поделён между демократами (за ними остался сенат) и республиканцами (у них большинство в палате представителей).


В ходе своего обращения Байден затронул и украинскую проблематику. По словам американского президента, «война на Украине – испытание на века не только для США, но и для всего мира».

Примечательно, что во время обращения Байдена к конгрессменам в зале присутствовала и посол Украины в Штатах Оксана Маркарова. Американский президент, обращаясь к Маркаровой, заявил:

Я говорю, что США будут поддерживать Украину столько, сколько потребуется.

Симптоматичным на этом фоне стал призыв Джозефа Байдена к конгрессменам об очередном поднятии потолка государственного долга. Уже в который по счёту раз эту планку американские законодатели поднимают, причём всякий раз заявляя, что нового повышения «лимита» точно не будет и что США точно начнут платить по своим долгам. Но в это уже всё меньше верят не только сами американцы, но и большинство людей в мире.

На текущий момент суммарный долг США составляет более 31,54 трлн долларов, что в расчёте на каждого американского налогоплательщика составляет почти 247 тысяч долларов – это доход за несколько лет трудовой деятельности в США при нынешней средней зарплате.

По понятным причинам, никаких своих долгов при таком раскладе Вашингтон погашать не собирается. А потому падение объёмов использования доллара в мировой экономики на фоне российской СВО на Украине и стало для американских властей «испытанием на века». Они прекрасно понимают, что если доллар лишится своего статуса, то американская экономика может испытать настоящий коллапс в короткий промежуток времени. И потому военная поддержка Украины для США сегодня – это очередное вложение в свою национальную валюту с попытками сохранить для неё статус валюты финансового гегемона.
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15 комментариев
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  1. Ропот 55
    Ропот 55 Сегодня, 06:11
    +6
    Сколько же пафоса и громких фраз от кровавого упыря, прям действительно Дракула.
  2. dmi.pris1
    dmi.pris1 Сегодня, 06:12
    +8
    Испытание тебя только ждет,Бидон.В аду
    1. yuliatreb
      yuliatreb Сегодня, 07:11
      0
      А безбожнику все едино, что ад, что рай, поэтому и не ведают, что творят.
  3. kenig1
    kenig1 Сегодня, 06:14
    +2
    Я говорю, что США будут поддерживать Украину столько, сколько потребуется.
    Только кому потребуется не сказал.
  4. Б-15
    Б-15 Сегодня, 06:22
    +3
    Сколько пафоса за игрой слов.
    А если разобраться, то все их слова и прогнозы - абсолютно чёткое понимание ситуации.
    Сказанные слова легко перевести так, если они проиграют, то мироустройство будет без гегемона на сотни лет.
    Поэтому, ставки для них более чем велики.
    Поэтому, госдолг будет повышен.
    А вот вопрос с открытым участием НАТО в конфликте - и хочется, и колется. Дай то бог, чтобы не срослось.
  5. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 06:23
    +4
    В поддержке Украины, но до определенного периода сомнений не возникает.
    «война на Украине – испытание на века не только для США, но и для всего мира».
    Высокопарно и предсказуемо для назначивших себя "исключительными". Они, что собрались века побеждать Россию на поле боя? Тогда им необходимо отступить пока не поздно. А если Сша не выдержат эти испытания и вынуждены будут после поражения ВСУ прекратить помощь Украине, которая уже будет ни к чему? Весь мир (весь это кто?) тоже впадет в депрессию от поражения? Как только американцы начинают вспоминать "великие испытания", которые могут повлиять на весь мир, то значит они ввязавшись в очередную вооруженную авантюру уже предчувствуют ее окончание не по своему плану. Очередной призыв к консолидации "демократического" сообщества для борьбы с Россией при ощущении, что кто-то из этого сообщества может дать слабину.
  6. Комментарий был удален.
  7. сойка_тк
    сойка_тк Сегодня, 06:26
    +1
    Смерть америкосским оккупантам! Пусть земля горит везде под их ногами! Пусть сгорят все их зеленые бумажки в горниле этой войны! Гори в аду, Байден со всеми своими дегенеративными отпрысками!
  8. Армен Сологян
    Армен Сологян Сегодня, 06:27
    +4
    Ну вот буря в пустыне, а до этого Югославия и прочие злодеяния, в том числе геноцид индейцев, от США как раз и есть не однократные испытания всего мира на века. Там на рыльце уж не только пушок!
  9. Мореход
    Мореход Сегодня, 06:38
    +3
    Раз в сто лет приходит к нам за звездюлями коллективный запад. Итог известен. Жаль только парней, как и моего деда по отцовской линии.
  10. Ретвизан 8
    Ретвизан 8 Сегодня, 06:40
    +3
    То , что заявляет этот старый маразматик вообще к реальности не имеет ни какого значения.
    То , что напишут то и прочитает .
    Из всего делают шоу , обильно сдабривая его пафасом и лживыми улыбками .
    Конченые, лицимерные твари !
    negative negative
  11. imerjak
    imerjak Сегодня, 06:41
    +2
    Главарь рассказывает о том, как под видом благородных целей проводить испытания своего вооружения на нашем континенте, у наших границ. Плут.
  12. Политикан
    Политикан Сегодня, 06:44
    +3
    поддерживать Украину столько, сколько потребуется.

    Ты столько не протянешь
  13. Почеркушник
    Почеркушник Сегодня, 06:59
    +2
    Прежде всего это испытание для России, жизнеспособности ее социального устройства, экономики, способности мобилизоваться в период опасности, проверка на вшивость "друзей" и партнёров. Дерьмо должно всплыть и его нужно убрать.
  14. OldMetall
    OldMetall Сегодня, 07:07
    +2
    Старая обезьяна в одном права - для шататов это и вправду испытание. Надеюсь, они его не пройдут.
  15. ROSS 42
    ROSS 42 Сегодня, 07:08
    0
    Байден назвал конфликт на Украине «испытанием для США и всего мира на века»

    Да, это очередное испытание для мирового сборища подонков, пытающихся уничтожить всё, что не хочет им подчиняться и живёт по своим правилам.
    ПМВ, ВМВ, бесчисленное множество вооружённых нападений на суверенные страны...Пора этот список заканчивать. Очень хочется дожить до того времени, когда американского солдата будут гнать ото всюду, а любое проявление вооружённого давления будут пресекать всем мировым сообществом...
    Эти новые Содомы и Гоморры пора стирать до основания...