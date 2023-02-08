Байден назвал конфликт на Украине «испытанием для США и всего мира на века»

Я говорю, что США будут поддерживать Украину столько, сколько потребуется.

Президент США Джо Байден выступил с ежегодным обращением к конгрессу США. С начала этого года конгресс поделён между демократами (за ними остался сенат) и республиканцами (у них большинство в палате представителей).В ходе своего обращения Байден затронул и украинскую проблематику. По словам американского президента, «война на Украине – испытание на века не только для США, но и для всего мира».Примечательно, что во время обращения Байдена к конгрессменам в зале присутствовала и посол Украины в Штатах Оксана Маркарова. Американский президент, обращаясь к Маркаровой, заявил:Симптоматичным на этом фоне стал призыв Джозефа Байдена к конгрессменам об очередном поднятии потолка государственного долга. Уже в который по счёту раз эту планку американские законодатели поднимают, причём всякий раз заявляя, что нового повышения «лимита» точно не будет и что США точно начнут платить по своим долгам. Но в это уже всё меньше верят не только сами американцы, но и большинство людей в мире.На текущий момент суммарный долг США составляет более 31,54 трлн долларов, что в расчёте на каждого американского налогоплательщика составляет почти 247 тысяч долларов – это доход за несколько лет трудовой деятельности в США при нынешней средней зарплате.По понятным причинам, никаких своих долгов при таком раскладе Вашингтон погашать не собирается. А потому падение объёмов использования доллара в мировой экономики на фоне российской СВО на Украине и стало для американских властей «испытанием на века». Они прекрасно понимают, что если доллар лишится своего статуса, то американская экономика может испытать настоящий коллапс в короткий промежуток времени. И потому военная поддержка Украины для США сегодня – это очередное вложение в свою национальную валюту с попытками сохранить для неё статус валюты финансового гегемона.