Глава Пентагона заявил, что его звонок отклонил министр обороны КНР после ситуации с китайским аэростатом

Моя заявка на звонок в Пекине была отклонена. Это было 4 февраля, сразу после того, как мы сбили их шар. К сожалению, звонок они отклонили.

Министр обороны США заявил о том, что он пытался дозвониться до своего китайского коллеги Вэй Фэнхэ после того, как американские ВВС сбили китайский воздушный зонд у берегов штата Северная Каролина. По словам Ллойда Остина, на звонок глава Минобороны КНР не ответил.Ллойд Остин:Напомним, что сразу после того, как аэростат был сбит, ВМС США начали операцию по сбору фрагментов этого объекта, который они назвали шпионским. По американской версии, китайцы сознательно запустили аппарат в направлении Канады и США, чтобы тот провёл детальную съёмку военных объектов с высоты 20-25 км с передачей данных в военное ведомство Китая.На данный момент никакой информации о том, что среди фрагментов было обнаружено шпионское оборудование, из США не поступало. Однако можно предположить, что рано или поздно Пентагон предоставит «доказательства», даже если они будут сфабрикованы.В самом Китае выразили протест в связи с целой военной операцией США по уничтожению зонда, который Пекин назвал метеорологическим. Было указано на то, что Китай оставляет за собой право на ответ в отношении американских аппаратов подобного назначения.