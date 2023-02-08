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Глава Пентагона заявил, что его звонок отклонил министр обороны КНР после ситуации с китайским аэростатом

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Глава Пентагона заявил, что его звонок отклонил министр обороны КНР после ситуации с китайским аэростатом

Министр обороны США заявил о том, что он пытался дозвониться до своего китайского коллеги Вэй Фэнхэ после того, как американские ВВС сбили китайский воздушный зонд у берегов штата Северная Каролина. По словам Ллойда Остина, на звонок глава Минобороны КНР не ответил.


Ллойд Остин:

Моя заявка на звонок в Пекине была отклонена. Это было 4 февраля, сразу после того, как мы сбили их шар. К сожалению, звонок они отклонили.

Напомним, что сразу после того, как аэростат был сбит, ВМС США начали операцию по сбору фрагментов этого объекта, который они назвали шпионским. По американской версии, китайцы сознательно запустили аппарат в направлении Канады и США, чтобы тот провёл детальную съёмку военных объектов с высоты 20-25 км с передачей данных в военное ведомство Китая.

На данный момент никакой информации о том, что среди фрагментов было обнаружено шпионское оборудование, из США не поступало. Однако можно предположить, что рано или поздно Пентагон предоставит «доказательства», даже если они будут сфабрикованы.

В самом Китае выразили протест в связи с целой военной операцией США по уничтожению зонда, который Пекин назвал метеорологическим. Было указано на то, что Китай оставляет за собой право на ответ в отношении американских аппаратов подобного назначения.
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10 комментариев
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  1. Армен Сологян
    Армен Сологян Сегодня, 06:36
    +6
    Ну в принципе сейчас спокойно можно уничтожать спутники связи, которые мешают проведению СВО на украине. Помнится с этой задачей может хорошо справится "Нудоль". Вот и будут испытания с практическим результатом. Да и не мешало бы эти испытания провести как показательные испытания для НАТО.
  2. carpenter
    carpenter Сегодня, 06:41
    +3
    Однако можно предположить, что рано или поздно Пентагон предоставит «доказательства», даже если они будут сфабрикованы

    В США синдром "Пробирка Пауэлла" отработан чётко, что что, а брехать они умеют. Через пару тройку дней, заява из госдепа вылетит.
    1. Сибирь55
      Сибирь55 Сегодня, 06:55
      +1
      Доказательства есть. Убойные. Но... они засекречены.
      Занавес
  3. Ретвизан 8
    Ретвизан 8 Сегодня, 06:45
    +1
    Ага , как в песне : ..." и на звонки не отвечай, как будто дома нет .
    Пусть телефон шепчет : "прощай" ,
    гудками мне в ответ ...
    wassat
  4. Политикан
    Политикан Сегодня, 06:48
    +1
    К сожалению, звонок они отклонили

    А что он мог ответить. Только послать на четыре веселых разноцветных "американских" буквы
  5. Леха с Андроида.
    Леха с Андроида. Сегодня, 06:49
    +1
    можно предположить, что рано или поздно Пентагон предоставит «доказательства», даже если они будут сфабрикованы.

    Я почему то в этом уверен.
    А так китайцы похвально ведут себя...вторая часть марлезонского балета еще впереди.
  6. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 06:56
    +2
    Моя заявка на звонок в Пекине была отклонена
    А если бы не выпендривались и пообещали на запрос Китая отдать ему найденные остатки аппаратуры, то возможно с вами и поговорили по телефону. Но американское самолюбие превыше всего. Сначала позорно несколько дней решали, что делать и как, а главное чем сбивать, но зато потом начали фиги показывать КНР. Поздно что-то показывать когда весь мир несколько дней наблюдал американскую беспомощность.
  7. fiv
    fiv Сегодня, 07:01
    +1
    Так в Китае BLM не пользуется популярностью. Вот с негром и говорить не стали. Да и его белого хозяина не очень уважают.
  8. Napayz
    Napayz Сегодня, 07:08
    0
    Моя заявка на звонок в Пекине была отклонена. ... звонок они отклонили.

    Министр полосатых жалуется, что ли? Не пойму... request
    laughing laughing laughing
  9. ROSS 42
    ROSS 42 Сегодня, 07:14
    +1
    По словам Ллойда Остина, на звонок глава Минобороны КНР не ответил.

    Пора подобную практику применять ко всем чиновникам из США и других, агрессивно настроенных стран...
    Хватит слушать бред содомитов. В нормальном обществе таким и руки не подают, и с ними не здороваются...