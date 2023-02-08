Глава Пентагона заявил, что его звонок отклонил министр обороны КНР после ситуации с китайским аэростатом

Министр обороны США заявил о том, что он пытался дозвониться до своего китайского коллеги Вэй Фэнхэ после того, как американские ВВС сбили китайский воздушный зонд у берегов штата Северная Каролина. По словам Ллойда Остина, на звонок глава Минобороны КНР не ответил.
Ллойд Остин:
Моя заявка на звонок в Пекине была отклонена. Это было 4 февраля, сразу после того, как мы сбили их шар. К сожалению, звонок они отклонили.
Напомним, что сразу после того, как аэростат был сбит, ВМС США начали операцию по сбору фрагментов этого объекта, который они назвали шпионским. По американской версии, китайцы сознательно запустили аппарат в направлении Канады и США, чтобы тот провёл детальную съёмку военных объектов с высоты 20-25 км с передачей данных в военное ведомство Китая.
На данный момент никакой информации о том, что среди фрагментов было обнаружено шпионское оборудование, из США не поступало. Однако можно предположить, что рано или поздно Пентагон предоставит «доказательства», даже если они будут сфабрикованы.
В самом Китае выразили протест в связи с целой военной операцией США по уничтожению зонда, который Пекин назвал метеорологическим. Было указано на то, что Китай оставляет за собой право на ответ в отношении американских аппаратов подобного назначения.