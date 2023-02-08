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В Киев доставлен первый немецкий танк Leopard 2, пока в виде игрушки

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В Киев доставлен первый немецкий танк Leopard 2, пока в виде игрушки

Германия гарантировала Украине поставку первых 14 танков Leopard 2A6 к концу марта этого года. Об этом заявил министр обороны ФРГ Борис Писториус, сообщила пресс-служба украинского Минобороны.


Глава германского Минобороны накануне прибыл в с официальным визитом в Киев, где провел встречу со своим украинским коллегой Алексеем Резниковым. Как не трудно догадаться, главной темой обсуждения была военная посощь Германии Украине. И Писториус не подвел, пообещав поставить первые танки Leopard 2A6 уже в конце марта. Кстати, первый немецкий Leopard 2 уже доставлен в Киев, правда пока игрушечный. Его в подарок Резникову привез Писториус. Расстроганный украинский министр долго благодарил немца.

В Киев прибыл первый Leopard 2. Их будет больше. Спасибо канцлеру ФРГ Олафу Шольцу, моему коллеге Борису Писториусу и всему немецкому народу

- заявил Резников.

Также в ходе визита была поднята тема поставки ОБТ Leopard 1А, глава Минобороны ФРГ пообещал уже к лету передать Киеву 20-25 танков первой серии. Возможно, что это будет не чисто немецкая поставка, потому что Писториус заявил о совместной с европейскими партнерами отправке. В общем они там сами еще до конца не разобрались, но к концу года обещают поставить до 80 ОБТ Leopard 1А.

(...) Их к лету будет 20-25, к концу года – около 80, а в течение 2024 – свыше 100 единиц. Германия делает все возможное для поддержки ВСУ, потому что мы на вашей стороне

- добавил немецкий министр.
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20 комментариев
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  1. Бородач
    Бородач Сегодня, 08:06
    +3
    Писториус начал поставки игрушечных танков Укровермахту. laughing lol wassat
    Это полный писториус.
    1. dmi.pris1
      dmi.pris1 Сегодня, 08:22
      +5
      Смешного в этом ничего нет.Да,привез пока статуэтку.Но ведь следом пойдут и боевые машины и недооценивать это нельзя
      1. Бородач
        Бородач Сегодня, 08:39
        0
        А я не над танками смеюсь, а над украинцами, принимающими в подарок игрушечные танки в тот момент, когда как воздух нужны ОБТ. Фамилия Писториус тоже очень смешит. Интересно, он знает, что его фамилия означает по-русски?
  2. Uprun
    Uprun Сегодня, 08:07
    +1
    Это уже второй немецкий танк на территории окраины, на первом летом уже раскатывал Люся.
    1. Uncle Lee
      Uncle Lee Сегодня, 08:13
      +1
      Цитата: Uprun
      Это уже второй немецкий танк

      А это сила ! (игрушечная)....Дальше будет по серьезному.
  3. Романенко
    Романенко Сегодня, 08:07
    +3
    Ну первым то леопардам быстро Писториус настанет, они для затыкания дыр и моральной поддержки, а вот к приходу вторых надо готовиться по-серьезному.
    Все шапкозакидательские сообщения в прессе о том, какие они плохие и неприспособленные, пора прекращать.
  4. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 08:13
    +2
    игрушечный. Его в подарок Резникову привез Писториус.
    Вот и разберись, либо немцы тролят украинцев, либо Писториус на полном серьезе вручил "подарок" считая его символическим. Но в любом случае Резников остался довольным и наверное прослезился. После чего немецкий министр тоже растрогавшись начал сыпать цифрами.
    1. dmi.pris1
      dmi.pris1 Сегодня, 08:23
      +1
      А чего ему не прослезится?Напоследок,перед отставкой
  5. Silver99
    Silver99 Сегодня, 08:16
    +2
    Так это очкастое чудо изображающее МО Украины вчера побежал с пресс-конференции его догнали в силой впарили, он конечно не такое ожидал, да и сроки поставок середина лета не раньше, а "леопарды" будут первой модели, не тот что на игрушке, это аналог Т-64, без активной динамической защиты и пушка 105 мм, такой даже Т-72 не возьмешь в лоб, опять же боеприпасы 40 лет лежали на складах, просто непредсказуемы где будут детонировать, может прямо в стволе.
    1. dmi.pris1
      dmi.pris1 Сегодня, 08:25
      +2
      Если рассматривать аналог,то тогда уже Т62.Правда у немца со связью и приборами получше будет
  6. Snay
    Snay Сегодня, 08:21
    +2
    До конца марта надо продвинуться как можно дальше!
  7. AAC
    AAC Сегодня, 08:25
    0
    По некоторым подсчетам за год Украина потеряла около 2 тысяч танков. Эти 20-25 даже толком не будут замечены. На 1000км фронта. Даже не знаю. Можно будет экскурсии возить из отличившихся военнослужащих посмотреть на подбитые Leopard. А такими темпами перемалывания техники к 2024 году 100 ОБТ окажутся единственными и то где то в районе польской границы.
  8. BAI
    BAI Сегодня, 08:30
    -1
    178 леопрад-1 будет на Украине
    ‐‐-‐-----------------------------------------
  9. Егоза
    Егоза Сегодня, 08:32
    0
    глава Минобороны ФРГ пообещал уже к лету передать Киеву 20-25 танков первой серии. Возможно, что это будет не чисто немецкая поставка, потому что Писториус заявил о совместной с европейскими партнерами отправке. В общем они там сами еще до конца не разобрались, но к концу года обещают поставить до 80 ОБТ Leopard 1А.

    До конца года еще дожить надо. Даже лето пережить. А так - будут думать "давать- не давать".
  10. Alexandr2637
    Alexandr2637 Сегодня, 08:40
    +1
    первый немецкий Leopard 2 уже доставлен в Киев, правда пока игрушечный

    Ну теперь будет Резникову чем заняться в свободное время....
  11. rocket757
    rocket757 Сегодня, 08:49
    0
    В Киев доставлен первый немецкий танк Leopard 2, пока в виде игрушки
    Можно и поржать, пока, но готовится надо и к тому, что начнут давать\ подкидывать им, уже не игрушки.
  12. Illanatol
    Illanatol Сегодня, 08:56
    0
    Цитата: Романенко
    Все шапкозакидательские сообщения в прессе о том, какие они плохие и неприспособленные, пора прекращать.


    Да на здоровье, пусть чепчики кидают. Не прессе же воевать и не хомячкам, что эти измышлизмы потребляют. А те, кому придется встретить этот "зверинец" на поле боя, морально и материально готовы и адекватны. Им эта досужая болтовня воевать не помешает.
    1. AdAstra
      AdAstra Сегодня, 09:14
      0
      Да вот как бы лучше это зверинец на западной границе ххлндии встречать ракетами, чтобы он до поля боя вообще не доезжал.
  13. Васян1971
    Васян1971 Сегодня, 09:14
    0
    Их к лету будет 20-25, к концу года – около 80, а в течение 2024 – свыше 100 единиц.

    Ну, это если их под подушкой хранить. request
  14. Товарищ Ким
    Товарищ Ким Сегодня, 09:24
    0
    Цитата: BAI
    178 леопрад-1 будет на Украине

    Печально, но факт.
    Нашим ребятам прибавится работы.

    Может в верхах перестанут на первое место ставить деньги от экспорта газа в Германию и Европу, и перекроют трубу?

    Как-то нехорошо получается, это если бы Сталин до Победы отгружал фашистам русскую пшеницу.