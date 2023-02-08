В Киев доставлен первый немецкий танк Leopard 2, пока в виде игрушки

В Киев прибыл первый Leopard 2. Их будет больше. Спасибо канцлеру ФРГ Олафу Шольцу, моему коллеге Борису Писториусу и всему немецкому народу

(...) Их к лету будет 20-25, к концу года – около 80, а в течение 2024 – свыше 100 единиц. Германия делает все возможное для поддержки ВСУ, потому что мы на вашей стороне