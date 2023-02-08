В Киев доставлен первый немецкий танк Leopard 2, пока в виде игрушки

Германия гарантировала Украине поставку первых 14 танков Leopard 2A6 к концу марта этого года. Об этом заявил министр обороны ФРГ Борис Писториус, сообщила пресс-служба украинского Минобороны.
Глава германского Минобороны накануне прибыл в с официальным визитом в Киев, где провел встречу со своим украинским коллегой Алексеем Резниковым. Как не трудно догадаться, главной темой обсуждения была военная посощь Германии Украине. И Писториус не подвел, пообещав поставить первые танки Leopard 2A6 уже в конце марта. Кстати, первый немецкий Leopard 2 уже доставлен в Киев, правда пока игрушечный. Его в подарок Резникову привез Писториус. Расстроганный украинский министр долго благодарил немца.
В Киев прибыл первый Leopard 2. Их будет больше. Спасибо канцлеру ФРГ Олафу Шольцу, моему коллеге Борису Писториусу и всему немецкому народу
- заявил Резников.
Также в ходе визита была поднята тема поставки ОБТ Leopard 1А, глава Минобороны ФРГ пообещал уже к лету передать Киеву 20-25 танков первой серии. Возможно, что это будет не чисто немецкая поставка, потому что Писториус заявил о совместной с европейскими партнерами отправке. В общем они там сами еще до конца не разобрались, но к концу года обещают поставить до 80 ОБТ Leopard 1А.
(...) Их к лету будет 20-25, к концу года – около 80, а в течение 2024 – свыше 100 единиц. Германия делает все возможное для поддержки ВСУ, потому что мы на вашей стороне
- добавил немецкий министр.