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Сообщается о ракетных ударах по военным и промышленным объектам Харькова

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Сообщается о ракетных ударах по военным и промышленным объектам Харькова

В ночное время суток на военных объектах и объектах промышленности Харькова гремели взрывы. Сообщается о том, что была нанесена серия ударов несколькими «волнами». По последним данным, сначала с территории Харьковской области была произведена попытка нанесения удара по Белгородской области. Российская система ПВО осуществила перехват выпущенных с украинской стороны боеприпасов. После этого последовал ответный удар.


В общей сложности, в Харькове прогремело до семи взрывов на различных объектах.

Киевский ставленник в Харькове Игорь Терехов заявил о вспыхнувших пожарах на поражённых ударами объектах. При этом он не сообщает, какие конкретно объекты загорелись после взрывов на их территории.

Терехов:

Это промышленный объект в Киевском районе.

Так называемый губернатор Харьковской области Олег Синегубов заявил о взрывах и в центральной части Харькова. По его утверждению, российские войска применили для нанесения удара ракеты комплексов С-300.



Синегубов:

В общей сложности было от 6-ти до 10-ти таких ракет.

По некоторым данным, поражение нанесено предприятию, на котором осуществлялся ремонт военной техники. Также поражены объекты, на которых находились украинские военнослужащие.
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5 комментариев
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  1. Леха с Андроида.
    Леха с Андроида. Сегодня, 07:01
    +2
    Ракетный удар ответка серией ответных ракетных ударов... what... противоборство принимает такой оборот...чисто локальная перестрелка.
    Это может продолжаться до бесконечности...логичное решение этой проблемы отодвигать линию фронта дальше на запад.
    1. Сергей_тактика
      Сергей_тактика Сегодня, 07:08
      0
      ...логичное решение этой проблемы отодвигать линию фронта дальше на запад.

      Какая глубокая стратегическая мысль, господин "очевидность" laughing
  2. dmi.pris1
    dmi.pris1 Сегодня, 07:06
    +2
    Бить надо на упреждение.Ответный удар-ну в данном случае выглядит как некая месть.А должно быть уничтожение ,предупреждение удара
  3. DenD
    DenD Сегодня, 07:07
    +1
    Больше ракет, хороших и мощных. Ибо незачем злить русского медведя. Ишь ты решили Белгород атаковать.
  4. fiv
    fiv Сегодня, 07:08
    +1
    Да, точно С-300. И еще из Царь-пушки добавили. А что ему еще говорить? Крякнуть-то положено по должности.