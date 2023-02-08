Сообщается о ракетных ударах по военным и промышленным объектам Харькова

Это промышленный объект в Киевском районе.

В общей сложности было от 6-ти до 10-ти таких ракет.

В ночное время суток на военных объектах и объектах промышленности Харькова гремели взрывы. Сообщается о том, что была нанесена серия ударов несколькими «волнами». По последним данным, сначала с территории Харьковской области была произведена попытка нанесения удара по Белгородской области. Российская система ПВО осуществила перехват выпущенных с украинской стороны боеприпасов. После этого последовал ответный удар.В общей сложности, в Харькове прогремело до семи взрывов на различных объектах.Киевский ставленник в Харькове Игорь Терехов заявил о вспыхнувших пожарах на поражённых ударами объектах. При этом он не сообщает, какие конкретно объекты загорелись после взрывов на их территории.Терехов:Так называемый губернатор Харьковской области Олег Синегубов заявил о взрывах и в центральной части Харькова. По его утверждению, российские войска применили для нанесения удара ракеты комплексов С-300.Синегубов:По некоторым данным, поражение нанесено предприятию, на котором осуществлялся ремонт военной техники. Также поражены объекты, на которых находились украинские военнослужащие.