Военное обозрение
Войти Регистрация

Бои у 1-го переулка Ушакова и станции Ступки в Артёмовске говорят об утрате ВСУ беспрепятственной транспортной связи со Славянском

19
Бои у 1-го переулка Ушакова и станции Ступки в Артёмовске говорят об утрате ВСУ беспрепятственной транспортной связи со Славянском

Российские войска продолжают сковывать противника в Артёмовске. После взятия здания одной из местных школ в районе улиц 1-я Земская и Шевченко, удалось продвинуться и на других направлениях.


Стало известно о выходе российских штурмовых групп к станции Ступки. Это железнодорожный объект в северной части Свято-Георгиевской улицы Артёмовска. В километре с небольшим к северу от этого объекта находится село Парасковиевка, в которой также идут бои.

Линия боёв на севере города фактически обозначилась от упомянутой станции Ступки до 1-го переулка Ушакова. Близ этого переулка находится важная транспортная развязка дорог на Парасковиевку и на Славянск.

Украинские войска оборудовали свои позиции вдоль Свято-Георгиевской улицы так, что прослеживается их замысел ожидать возможного наступления с восточного и северо-восточного направления. А вышло так, что подразделения ЧВК «Вагнер» вошли в город ещё и с севера и северо-запада, значительно осложнив жизнь тем, кто собирался «встречать противника» в окопах в городской черте в районе названной выше улицы.



Бои на этой территории свидетельствуют о том, что украинские военные в Артёмовске утратили возможность беспрепятственной транспортной связи со Славянском по дороге, в которую и переходит Свято-Георгиевская улица.
Военное обозрениев Яндекс Новостях
Военное обозрениев Яндекс Дзен
19 комментариев
Объявление

Подписывайтесь на наш Телеграм-канал, регулярно дополнительные сведения о спецоперации на Украине, большое количество информации, видеоролики, то что не попадает на сайт: https://t.me/topwar_official

Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. stels_07
    stels_07 Сегодня, 07:50
    -4
    Бои у 1го переулка в Артемовске,после года спецоперации может говорить лишь об одном...
    1. Володин
      Володин Сегодня, 08:01
      +3
      Цитата: stels_07
      Бои у 1го переулка в Артемовске,после года спецоперации может говорить лишь об одном...

      Бои за каждый камень в Воронеже и Сталинграде в 1942-начале 1943, видимо, у вас тоже вызывают приступы рефлексии. Ну а как - ведь если с дивана, то "должны ж были разгромить врага за 1,5 часа, а воевали уже второй год"...
      Для справки: число жителей Сталинграда (времён ВОВ) и число жителей, например, Мариуполя (2022) сопоставимы (на секундочку).
      1. syabroleonid
        syabroleonid Сегодня, 09:42
        +1
        площадь Бахмута 42 кв.км. Площадь Волгограда сейчас 850 кв.км. Даже если уменьшить её в 3 раза, чтобы соответствовать 1942 году, это всё равно в 5 раз больше.
    2. Nastia Makarova
      Nastia Makarova Сегодня, 08:19
      -1
      говорит лишь об одном что у вас нет в голове ничего)))))))))))))
    3. Бородач
      Бородач Сегодня, 08:29
      +1
      Цитата: stels_07
      Бои у 1го переулка в Артемовске,после года спецоперации может говорить лишь об одном...

      О том, что крышка котла в Артёмовске захлопывается, Бандера уже заждался в гости еврофашистов, черти am развели огонь под сковородками. Денацификация продолжается.
  2. fiv
    fiv Сегодня, 07:56
    +4
    Братцы, берегите себя! Пусть хниды дохнут от голода и холода в окружении. Может, не так быстро, зато вы будете живы и здоровы на радость нам.
  3. kaufman
    kaufman Сегодня, 08:08
    -5
    Очевидно , что всу сдадут город. Сопротивляются до последнего. Сколько месяцев уже идёт штурм ? Какие ресурсы затрачены ? Город в руинах . А сколько ещё впереди посёлков и городков.
    Почитал отчёт Минфина за январь. Становится как то грустно. Ликвидная часть ФНБ уже уменьшилась аж на 37%, то есть то что собирали годами , расходуется за месяцы. Расходы бешено увеличились , доходы вдвое сократились .
    1. DenD
      DenD Сегодня, 08:19
      +1
      Расходы могли бы быть ещё выше, не начнись СВО. Любой здравомыслящий человек понимает, что этот фурункул нужно было вскрывать. Так или иначе в обозримом будущем украинцы давинули бы на Крым. А значит боестолкновения стали бы неизбежны.
      1. kaufman
        kaufman Сегодня, 09:07
        0
        Оборона Крыма на узком участке и наступление на фронте более 1000 км в условиях жесточайших санкций . Думается что это две большие разницы.
        1. fiv
          fiv Сегодня, 09:18
          0
          оборона крыма плавно перешла бы в оборону ростовской, белгородской, брянской, луганской, донецкой, воронежской, курской областей, краснодарского края с разрушениями в них, потерями среди гражданского населения. Решать задачи военными способами, если уж мыслить только такими категориями, всегда выгодней на чужой территории.
    2. Nastia Makarova
      Nastia Makarova Сегодня, 08:20
      +1
      затягивайте пояс если так все так плохо.......................
      1. kaufman
        kaufman Сегодня, 09:09
        0
        Всем придётся подтянуть пояса.если так продолжится через пол года в фнб останется ноль.
        Я думаю не о поясах населения, а о поддержании боеспособности армии. Хотя по хорошему одним поддержанием тут не отделаешься , нужно наращивать. А на это нужны огромные средства
    3. Aleksandr21
      Aleksandr21 Сегодня, 08:45
      +1
      Цитата: kaufman
      Очевидно , что всу сдадут город. Сопротивляются до последнего. Сколько месяцев уже идёт штурм ?....


      То что сдадут город, это 100%, другое дело что сейчас цель у ВСУ как можно дольше удерживать Артемовск. чтобы выиграть время....пока вторую линию обороны укрепляют (Славянск-Краматорск-Дружковка) + дождаться новых поставок вооружении Запада/и тех мобилизованных которых Запад обучает, для новых соединений...

      Так что до конца февраля скорей всего, будут удерживать город... т.е. повторится история с Мариуполем, когда зачищать пришлось весь город, по районам.... а дальше новые рубежи.
    4. tihonmarine
      tihonmarine Сегодня, 09:47
      0
      Цитата: kaufman
      . Расходы бешено увеличились , доходы вдвое сократились .

      Война идет за жизнь страры и выживание народа России, а вы сопли распустили. Во времена ВОВ было намного труднее и доходы упал в разы, но народ и страна победили.
  4. syabroleonid
    syabroleonid Сегодня, 08:34
    -1
    Чтобы выйти на Свято-Георгиевскую ул. с севера и с северо-запада ,нужно занять Красную гору и Парасковиевку. А раз этого нет, значит автор гоняется за призраками.
  5. Single-n
    Single-n Сегодня, 08:53
    0
    Странно. В кои веке все четко и грамотно написано и показано, а автора нет.
    Поэтому буду хвалить "анонима". Уважаемые авторы статей. Учитесь грамотно оформлять свои творения. Коротко, иллюстрированно и без лозунгов с эпитетами.
    А по сути заметки. Скажем так. Гарнизон Бахмута уже может "гладить толстую белую лисичку".
    1. tihonmarine
      tihonmarine Сегодня, 09:52
      0
      Цитата: Single-n
      Поэтому буду хвалить "анонима". Уважаемые авторы статей. Учитесь грамотно оформлять свои творения.

      Я конечно не сомневаюсь, во многом Вы правы. Но чтобы статьи на сайте, стали лучше, грамотнее и хорошо оформлены, то покажите это нам, напишите пару статей, подпишитесь с ремаркой -"вот так нужно писать".
      Критиковать всегда просто, как лопатой махать.
  6. cpls22
    cpls22 Сегодня, 09:19
    0
    Через Ягодное по ул.Молодёжной ещё могут двигаться .
  7. stopkran
    stopkran Сегодня, 10:00
    0
    Но близок, близок миг победы.
    Ура! Мы ломим; гнутся шведы (украинцы).
    О славный час! О славный вид!
    Ещё напор – и враг бежит.
    А.С. Пушкин «Полтава»