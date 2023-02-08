Бои у 1-го переулка Ушакова и станции Ступки в Артёмовске говорят об утрате ВСУ беспрепятственной транспортной связи со Славянском

Российские войска продолжают сковывать противника в Артёмовске. После взятия здания одной из местных школ в районе улиц 1-я Земская и Шевченко, удалось продвинуться и на других направлениях.Стало известно о выходе российских штурмовых групп к станции Ступки. Это железнодорожный объект в северной части Свято-Георгиевской улицы Артёмовска. В километре с небольшим к северу от этого объекта находится село Парасковиевка, в которой также идут бои.Линия боёв на севере города фактически обозначилась от упомянутой станции Ступки до 1-го переулка Ушакова. Близ этого переулка находится важная транспортная развязка дорог на Парасковиевку и на Славянск.Украинские войска оборудовали свои позиции вдоль Свято-Георгиевской улицы так, что прослеживается их замысел ожидать возможного наступления с восточного и северо-восточного направления. А вышло так, что подразделения ЧВК «Вагнер» вошли в город ещё и с севера и северо-запада, значительно осложнив жизнь тем, кто собирался «встречать противника» в окопах в городской черте в районе названной выше улицы.Бои на этой территории свидетельствуют о том, что украинские военные в Артёмовске утратили возможность беспрепятственной транспортной связи со Славянском по дороге, в которую и переходит Свято-Георгиевская улица.