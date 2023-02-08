Военное обозрение
Войти Регистрация

В России разработан новый транспортный беспилотник ТрАМП, позволяющий доставлять грузы на значительные расстояния

20
В России разработан новый транспортный беспилотник ТрАМП, позволяющий доставлять грузы на значительные расстояния

В России продолжаются работы по созданию новых беспилотных летательных аппаратов различных типов, в том числе и транспортных, способных доставить необходимый груз на значительное расстояние без участия человека. О новой разработке в этой области рассказал источник в российском ОПК.


Новый беспилотник классифицируется как авиационная платформа, отсюда у нее и такое название, созвучное фамилии одного из американских президентов - ТрАМП. Аббревиатура расшифровывается как "транспортная авиационная многофункциональная платформа". Беспилотник самолетного типа, благодаря своему шасси способен садиться и взлетать с коротких, плохо подготовленных площадок. Основное предназначение - доставка грузов массой до 250 кг. Как пояснил источник, при достижении места доставки дрон десантирует груз в заданную точку парашютным способом.

У беспилотника большой грузовой отсек объемом 2 650 литров, что позволяет размещать в нем габаритные грузы. Дальность полета заявлена в 600 км, крейсерская скорость - 195 км/час и потолок - 3 тысячи метров. Дрон можно использовать и в качестве сельскохозяйственной машины и военной, установив в отсек различное оборудование, благо размеры позволяют. А раскрывающиеся вниз створки грузового люка позволяют применять ТрАМП в качестве бомбардировщика для точечных ударов по позициям противника.

В отсек также можно установить радиолокационное, оптическое, картографическое и иное спецоборудование для наблюдения. За счет раскрывающихся вниз створок грузового отсека возможна подвеска ударной полезной нагрузки

- приводит РИА Новости слова источника.

БПЛА имеет модульную конструкцию, что позволяет в короткие сроки провести замену крыла, двигателя и шасси. На нем также установлена система спасения груза. На каком этапе разработки находится беспилотник, не сообщается.
Военное обозрениев Яндекс Новостях
Военное обозрениев Яндекс Дзен
20 комментариев
Объявление

Подписывайтесь на наш Телеграм-канал, регулярно дополнительные сведения о спецоперации на Украине, большое количество информации, видеоролики, то что не попадает на сайт: https://t.me/topwar_official

Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. ROSS 42
    ROSS 42 Сегодня, 07:36
    +15
    В России разработан новый транспортный беспилотник ТрАМП, позволяющий доставлять грузы на значительные расстояния

    Вчерашний день...
    Универсальный беспилотник «БАйДЕН» - Беспилотник Айтишный Дорогущий Единственный Наш...Работает бессистемно, вечно в поиске, требует больших ассигнований.
    1. Бородач
      Бородач Сегодня, 08:04
      0
      Цитата: ROSS 42
      В России разработан новый транспортный беспилотник ТрАМП, позволяющий доставлять грузы на значительные расстояния

      Вчерашний день...
      Универсальный беспилотник «БАйДЕН» - Беспилотник Айтишный Дорогущий Единственный Наш...Работает бессистемно, вечно в поиске, требует больших ассигнований.

      Беспилотник ТРАМП. laughing lol wassat
      Осталось разработать снотворное БАЙДЕН. laughing good
  2. ЦитатаЛаврова
    ЦитатаЛаврова Сегодня, 07:36
    +12
    Новость публикуется из-за наименования платформы?
    В заявлениях о новых разработках недостатка нет. Но очень хочется,что бы подобные новости начинались словами "начались серийные поставки ...."
    1. Умник
      Умник Сегодня, 08:03
      0
      Дальность 600 км для территории России????? Мне чтобы до моря доехать надо 2500 км преодолеть!))))
    2. Henri Mik
      Henri Mik Сегодня, 09:54
      +1
      Вам и карты в руки. Займитесь, поднимите попу с дивана.
  3. faiver
    faiver Сегодня, 07:38
    +12
    В России разработан новый транспортный беспилотник ТрАМП, позволяющий доставлять грузы на значительные расстояния
    - у нас где то старый эксплуатируется на доставке грузов?
    1. ROSS 42
      ROSS 42 Сегодня, 07:54
      +1
      Цитата: faiver
      - у нас где то старый эксплуатируется на доставке грузов?


      Выработал гарантийный срок эксплуатации...Вместе с системным обеспечением...
    2. Умник
      Умник Сегодня, 08:47
      0
      Видели ролик про дрона почты России вот это он)
  4. Дед-дилетант
    Дед-дилетант Сегодня, 07:45
    +5
    Названием разработчики наверняка потроллили Дональда Дака Трампа. Удачно совпала аббревиатура.
    Транспортный беспилотник - это неплохо, конечно. Но возникает вопрос, что нам мешает пойти по пути товарищей из КНР, возобновить производство Ан-2, только в беспилотном варианте, для транспортировки грузов? Там ведь далеко не 250 кг можно доставить, чуть побольше.
    1. Умник
      Умник Сегодня, 08:48
      0
      Еще дешевую беспилотную копию ан2 можно использовать для прорыва ПВО!
      1. faiver
        faiver Сегодня, 10:12
        0
        вот только дешевой у нас эта копия уже не получится, у нас цена нового самого недорого УАЗа приближается уже к 1,5млн. рублей....
  5. venaya
    venaya Сегодня, 07:45
    0
    Беспилотник самолетного типа, благодаря своему шасси способен садиться и взлетать с коротких, плохо подготовленных площадок. Основное предназначение - доставка грузов массой до 250 кг. Как пояснил источник, при достижении места доставки дрон десантирует груз в заданную точку парашютным способом.

    Безпилотник - это хорошо, только вот "парашютным способом" не все грузы возможно доставить в сохранности. Хорошо бы ещё иметь возможность у летательного аппарата и как мягкой посадки так и собственно взлёта. Использование схемы как у вертолёта или квадро-коптера недостаточно, слишком маленькая дистанция полёта полчуиться, здесь уже желательно использования принципа осуществляемого в более современных аппаратах как к примеру у конвертопланов, точно получится и дёшево и сердито да и дальность полётов реально повысится.
  6. Комментарий был удален.
    1. ROSS 42
      ROSS 42 Сегодня, 08:01
      0
      Цитата: Политикан
      как назови так и будет летать. Лучше назвать"ПУтевый Транспортный ИНформативный"

      А чего вас не устроил:
      Первоклассный Универсальный Транспортный Имперский Настольный...
      lol
      ОКБ «Сухого» (входит в ОАК госкорпорации «Ростех») на выставке «Аэронет 2035» показало модель экспериментального беспилотного транспортного самолета RA-00076. Ожидается, что масса самого беспилотника составит 10 кг, а габариты – 27 х 73 х 110 см. ... ОКБ «Сухого» (входит в ОАК госкорпорации «Ростех») на выставке «Аэронет 2035» показало модель экспериментального беспилотного транспортного самолета RA-00076.

  7. Романенко
    Романенко Сегодня, 08:05
    +2
    На каком этапе разработки находится беспилотник, не сообщается.

    Вот самое главное и опять в рукав спрятали.
    Такие аппараты надо побыстрее внедрять, облетали и на войсковые испытания, там уже будет понятно, что добавить, что убрать...
    Времени жалко, уносящего жизни ребят, пока идет сертификация и прочая крайне необходимая бюрократия.
  8. Bioorganizm
    Bioorganizm Сегодня, 08:07
    -2
    А я говорил "Трамп наш", на кормлении у Кремля.
  9. Dart2027
    Dart2027 Сегодня, 08:09
    -1
    название, созвучное фамилии одного из американских президентов - ТрАМП
    Зачем палить кантору?
  10. fiv
    fiv Сегодня, 08:12
    -1
    А какой ковер за 800 рублей она в прошлом году хотела купить!
  11. evgen1221
    evgen1221 Сегодня, 08:37
    0
    Разработан? Замечательно! Теперь дело за малым, всячески тормозить производство и применение, и не в коем случае не думать об применении наработок в гражданском секторе, этим и автотаза с его технологиями 70х хватит.
  12. Вольноопределяющийся Марек
    Вольноопределяющийся Марек Сегодня, 09:12
    0
    Вот, что можем, так это анонсировать и отрапортовать. Держу пари, что разработка заглохнет и крупной серии не будет. Все, как всегда. Главное отрапортовать.
  13. Bingo
    Bingo Сегодня, 09:20
    +1
    Кто ж на такое название надоумил? Палят агента Данилу, как хотят!
    ПиСи: главное, чтоб доставка не как на презентации Почты России - с размаху в ближнюю стену