Пентагон: Китай обогнал США по числу пусковых установок для межконтинентальных баллистических ракет

В настоящее время Китай смог превзойти США по количеству пусковых установок для межконтинентальных баллистических ракет (МБР) наземного базирования. Об этом сообщает The Wall Street Journal, ссылаясь на материалы Стратегического командования Вооруженных сил США.
Глава Стратегического командования ВС США генерал ВВС Энтони Коттон в специальном письме для комитетов по делам вооруженных сил Палаты представителей и Сената Конгресса США отметил, что в Китае больше пусковых установок шахтного и мобильного базирования, чем в США. Однако Америка пока все еще превосходит Китай по количеству самих межконтинентальных баллистических ракет наземного базирования.
Также у США больше ядерных боеголовок. Кроме того, США располагают баллистическими ракетами подводных лодок и стратегической бомбардировочной авиацией. В этих областях у Вашингтона все еще есть явное преимущество над Пекином.
Конгрессмен от Республиканской партии США из штата Алабама Майк Роджерс, который сейчас занимает пост председателя комитета по делам вооруженных сил в Палате представителей Конгресса США, считает, что Китай, тем не менее, приближается к ядерному паритету. США не должны допускать такой ситуации, убежден политик, и это требует соответствующих изменений и расширения военных возможностей Вашингтона.
В то же время, в США есть много сторонников сохранения Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) с Россией. Они же считают, что подобные договоренности должны быть заключены и с Китаем. Естественно, сами США могут втайне и не соблюдать договоренности, продолжая наращивать свой потенциал в данном направлении.