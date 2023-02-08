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Пентагон: Китай обогнал США по числу пусковых установок для межконтинентальных баллистических ракет

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Пентагон: Китай обогнал США по числу пусковых установок для межконтинентальных баллистических ракет

В настоящее время Китай смог превзойти США по количеству пусковых установок для межконтинентальных баллистических ракет (МБР) наземного базирования. Об этом сообщает The Wall Street Journal, ссылаясь на материалы Стратегического командования Вооруженных сил США.


Глава Стратегического командования ВС США генерал ВВС Энтони Коттон в специальном письме для комитетов по делам вооруженных сил Палаты представителей и Сената Конгресса США отметил, что в Китае больше пусковых установок шахтного и мобильного базирования, чем в США. Однако Америка пока все еще превосходит Китай по количеству самих межконтинентальных баллистических ракет наземного базирования.

Также у США больше ядерных боеголовок. Кроме того, США располагают баллистическими ракетами подводных лодок и стратегической бомбардировочной авиацией. В этих областях у Вашингтона все еще есть явное преимущество над Пекином.

Конгрессмен от Республиканской партии США из штата Алабама Майк Роджерс, который сейчас занимает пост председателя комитета по делам вооруженных сил в Палате представителей Конгресса США, считает, что Китай, тем не менее, приближается к ядерному паритету. США не должны допускать такой ситуации, убежден политик, и это требует соответствующих изменений и расширения военных возможностей Вашингтона.

В то же время, в США есть много сторонников сохранения Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) с Россией. Они же считают, что подобные договоренности должны быть заключены и с Китаем. Естественно, сами США могут втайне и не соблюдать договоренности, продолжая наращивать свой потенциал в данном направлении.
Использованы фотографии:
Wikipedia / http://www.voanews.com
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12 комментариев
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  1. Uprun
    Uprun Сегодня, 07:58
    +2
    Ну вот, начали в СМИ рисовать нового врага и разгонять угрозу национальной безопасности. А количество боеголовок гос. тайна, можно только хайли лайкли утверждать, а по факту знает тот, кому это положено. Так , что пальцем в небо, что по пусковым установкам, что по количеству носителей.
    1. ЦитатаЛаврова
      ЦитатаЛаврова Сегодня, 08:01
      0
      1. Американский ВПК никогда не стеснялся стиля "все плохо и нужно срочно догонять СССР/РФ/КНР" - так что ничего необычного в таких статьях нет. Просто бизнес. Ничего личного.
      2. Количество боеголовок ограничено как раз таки названным в статье договором и его стороны и публикуют, и подтверждают данные проверками другой стороны. Ничего в этом секретного нет.
      3. Вопрос правильнее ставить иначе - структура платформ всей триады - одна страна делает ставку на ПЛ, другая на наземную составляющую и т.д. то есть сравнивать необходимо с учётом значения конкретной части триады.
      1. Ка-52
        Ка-52 Сегодня, 08:07
        +1
        Количество боеголовок ограничено как раз таки названным в статье договором и его стороны и публикуют, и подтверждают данные проверками другой стороны. Ничего в этом секретного нет.

        Китай никакими договорами с США не связан и не обязан предоставлять данные о своих вооружениях в области СЯО
    2. Silver99
      Silver99 Сегодня, 08:06
      +1
      всегда задавался теоретическим вопросом в случае ядерного конфликта (не дай Бог) двух Держав из трех с наибольшим количеством ЯО как поведет себя третья страна ? Ведь отсидеться на берегу ожидая проплывающего врага не удастся, опять же если США решатся "наказать" Китай, как Россия себя поведет ?
      1. igorbrsv
        igorbrsv Сегодня, 08:40
        0
        Я думаю третья сторона будет нервно курить в сторонке.
        Меня успокаивает немного то, что Россия больше по территроии чем сша. Значит мест схоронится поболее будет. И интересно куда прежде всего бить будут. С одной стороны крупные города надо уничтожить, а они в западной части у нас. С другой ракетные шахты надо. А они в основном на севере и востоке. Но там населения мало. Или на всех хватит recourse
        Ну Москву точно сожгут.
        Со штатами проще. У них население равномерно с шахтами распределено. Там точно все огребут. И посейдоны не могут не радовать. Прям у берегов дежурят. Тоже интересно. Первая партия уже на дежурстве. Где они залягут? what
      2. alexmach
        alexmach Сегодня, 10:09
        0
        Ведь отсидеться на берегу ожидая проплывающего врага не удастся

        Почему не удастся то? вообще-то вполне себе вариант. Если удастся пережить войну сохранив свой понтециал, то вот она и победа.
    3. alexmach
      alexmach Сегодня, 10:07
      0
      А количество боеголовок гос. тайна, можно только хайли лайкли утверждать

      Зато количество шахт - видно из космоса. Правда часть из них вполне могут оказатся ложными позициями, а могут и не оказаться. Китайцы в этом плане большие молодцы. Настроили в последние годы позиций сколько надо.
  2. Mouse
    Mouse Сегодня, 08:09
    +1
    Китай, тем не менее, приближается к ядерному паритету. США не должны допускать такой ситуации

    Амерзы напряглись.....
  3. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 08:20
    +2
    В этих областях у Вашингтона все еще есть явное преимущество над Пекином.
    И это американцев успокоило. Но для страховки хотят заключить с Китаем договор аналогичный заключенному с Россией. Вот только китайцы явно не в восторге от такого предложения. И абсолютно правы. т.к. Сша показали , как они относятся к заключенным ранее договорам.
  4. igorbrsv
    igorbrsv Сегодня, 08:30
    0
    . Естественно, сами США могут втайне и не соблюдать договоренности, продолжая наращивать свой потенциал в данном направлении.

    Если бы могли наращивать, то так не кипишили бы
  5. тоже-врач
    тоже-врач Сегодня, 08:35
    0
    Правильно. Лучше иметь много моноблочных ракет, чем мало монструозных многоблочных. В рамках БГУ чем больше у противника Штатов пусковых установок, тем больше шансов, что часть уцелеет после нападения США. А если учитывать, что сегодня моноблочную МБР возмездия можно уместить в 20 тонн и возить на обычной фуре...
  6. Ив762
    Ив762 Сегодня, 08:54
    +1
    what Пущай бы ядерный паритет супромеж "Матра-SS-никами"(тм) и прочими, всеми кто не Россия, шел через снижение потенциалов, а не наращение... -,ИМХО как-то так. request