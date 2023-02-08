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ВМС США опубликовали кадры обнаружения фрагментов китайского аэростата

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ВМС США опубликовали кадры обнаружения фрагментов китайского аэростата

В настоящее время у побережья штата Южная Каролина проводится поисковая операция Военно-морских сил США по поиску фрагментов китайского «шпионского» аэростата, который ранее был сбит истребителем американских ВВС F-22 Raptor.


Воздушный шар был обнаружен 28 января, после чего Китай заявил, что это – метеорологический зонд, который находится в небе над США с исследовательскими целями. Однако в Пентагоне пришли к выводу, что шар – «шпионский», после чего и было принято решение об его уничтожении.

В операции ВМС США по сбору обломков аэростата задействованы несколько кораблей. Возглавляет операцию десантный корабль USS Carter Hall. Также в операции задействовано океанографическое исследовательское судно Pathfinder, которое проверяет дно океана с помощью гидролокатора.


Для поиска обломков задействован беспилотный подводный аппарат, кроме того в сборе обломков участвуют катера береговой охраны США Venturous, Nathan Bruckenthal и Richard Snyder. Непосредственно в операции задействованы и моряки 2-й группы по обезвреживанию боеприпасов, в состав которой входят водолазная и спасательная команды.


Американские военные утверждают, что площадь, на которую упали обломки аэростата, приблизительно равняется 1500 квадратным метрам. Обломки находятся в воде на глубине примерно 15 метров. Сам аэростат был оснащен внушительным оборудованием для наблюдения.
Использованы фотографии:
U.S. Navy
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11 комментариев
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  1. sanja.grw
    sanja.grw Сегодня, 08:14
    +3
    Ну наконец-то Винни нашли

    Извините, я не достаточное умён, чтобы написать нормальный комментарий
    1. Mister X
      Mister X Сегодня, 09:09
      0
      Вчера была инфа, что шар произведён в Китае, но принадлежал частной компании из США.
    2. Bingo
      Bingo Сегодня, 09:16
      0
      Фишка в том, что шарик сбили, а "входит и выходит" продолжается для полосатиков laughing
      Прям даже любопытно как эрзац-пауэл с горшочком и тряпочкой будет сидеть в ООН и показывать - "Видите? Входит... И выходит... Выходит, что тряпочка шпиЁнская!"
    3. ННиколаичЪ
      ННиколаичЪ Сегодня, 09:51
      0
      Извините, я не достаточное умён, чтобы написать нормальный комментарий

      Ну у меня с комментариями вроде все нормально, даже предупреждение влепили, "за излишнее умничанье",, но тоже не догоняю, правда по другому поводу..
      Объясните пожалста, почему янки будут считать казусом белли снос их спутника с орбиты нашей ПВО, а сами китайский шарик сбили?
      И спутник и шарик занимаются разведкой и сбором информации, летают довольно высоко, или это опять "другое"?
      Может нам тоже запустить пару "шариков", и сказать, мол собьете - мы ваш спутник над бУ краиной собьем..??
  2. LAlexAlex
    LAlexAlex Сегодня, 08:22
    +1
    Сейчас найдут, там ядерную бомбу, споры сибирской язвы, Novichok и прослушивающее устройство настроенное на телефон Байдена.
  3. Егоза
    Егоза Сегодня, 08:27
    0
    А народу-то нагнали! Всего один шарик и можно сказать, что весь флот "на ушах стоит". Кстати, а почему нет снимков с поднятой аппаратурой? Пока что только материал видно. На труселя всем хватит.
    1. Nikoha2010
      Nikoha2010 Сегодня, 09:07
      +1
      Здравствуйте Елена! Скорее всего, что концы в воду, а вот пилота явно наградят. wink
    2. svp67
      svp67 Сегодня, 09:43
      0
      Сударыня hi
      Цитата: Егоза
      Кстати, а почему нет снимков с поднятой аппаратурой?

      Скоро покажут, только пользы от этого...0, 00001 . В любой момент можно всё, что они "предъявят" тем, что к "великому сожалению, вся используемая аппаратура относиться к разряду""двойного назначения", но использовалась как гражданская"
  4. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 08:28
    0
    Сколько американцы затратят средств на эту операцию, чтобы в итоге "доказать" то,что известно - шар был китайским? Вероятность того, что обнаружат китайскую именно "шпионскую" аппаратуру мало вероятна. Хотя любую аппаратуру передающую данные инициатору можно считать разведывательной.
    1. Mouse
      Mouse Сегодня, 08:30
      0
      не найдут, так подкинут.... потом в ООН потрясать будут... yes
    2. Nexcom
      Nexcom Сегодня, 08:55
      0
      и обязательно будут китайские иероглифы, красные звезды, портрет товарища председателя Си и палочки для еды с коробкой недоеденной китайской лапши.....
      Весь спектр улик и признаков. yes