ВМС США опубликовали кадры обнаружения фрагментов китайского аэростата

В настоящее время у побережья штата Южная Каролина проводится поисковая операция Военно-морских сил США по поиску фрагментов китайского «шпионского» аэростата, который ранее был сбит истребителем американских ВВС F-22 Raptor.Воздушный шар был обнаружен 28 января, после чего Китай заявил, что это – метеорологический зонд, который находится в небе над США с исследовательскими целями. Однако в Пентагоне пришли к выводу, что шар – «шпионский», после чего и было принято решение об его уничтожении.В операции ВМС США по сбору обломков аэростата задействованы несколько кораблей. Возглавляет операцию десантный корабль USS Carter Hall. Также в операции задействовано океанографическое исследовательское судно Pathfinder, которое проверяет дно океана с помощью гидролокатора.Для поиска обломков задействован беспилотный подводный аппарат, кроме того в сборе обломков участвуют катера береговой охраны США Venturous, Nathan Bruckenthal и Richard Snyder. Непосредственно в операции задействованы и моряки 2-й группы по обезвреживанию боеприпасов, в состав которой входят водолазная и спасательная команды.Американские военные утверждают, что площадь, на которую упали обломки аэростата, приблизительно равняется 1500 квадратным метрам. Обломки находятся в воде на глубине примерно 15 метров. Сам аэростат был оснащен внушительным оборудованием для наблюдения.