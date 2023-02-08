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Источник назвал причину высокой эффективности применения ракет для уничтожения украинских РЛС

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Источник назвал причину высокой эффективности применения ракет для уничтожения украинских РЛС

Применяемая российской авиацией в ходе специальной военной операции для уничтожения украинских РЛС авиационная ракета показала высочайшую эффективность. Об этом рассказал источник в российском ОПК.


Высокой эффективности удалось достичь благодаря новой универсальной головной части. По словам источника, разработанную в Корпорации "Тактическое ракетное вооружение" ракету снабдили универсальной ГСН, что позволило ей поражать все типы целей, включая радиолокационные станции. Предыдущая версия ракеты имела три разных головки наведения для применения по различным целям. При этом он не назвал применяемый российскими войсками боеприпас.

Новейшую ракету класса "воздух - РЛС" снабдили новейшей универсальной головной частью, способной работать по всем видам целей

- приводит ТАСС слова источника

В октябре прошлого года уже сообщалось о высокой эффективности ракет для уничтожения РЛС, достигающей 98%. Речь шла о новой высокоскоростной ракете Х-31ПД "воздух - РЛС" производства корпорации "Тактическое ракетное вооружение". Именно ее применяют российские истребители Су-35С и Су-30СМ для уничтожения станций, ЗРК и т.д. в зоне СВО.

Противорадиолокационная высокоскоростная ракета Х-31ПД является модификацией ракеты Х-31П. Основные изменения – увеличена дальность полета до 250 километров, заменены три селективных головки на одну широкополосную, которая глушит весь диапазон применяемых и прогнозируемых частот работы средств ПВО потенциального противника. Масса боевой части увеличена до 110 кг.

Как отмечается, в ходе СВО была испытана вся линейка разработанных КТРВ средств авиационного поражения, включая перспективные.
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20 комментариев
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  1. Бородач
    Бородач Сегодня, 08:19
    +7
    98% поражения целей. Поразительный результат. Браво. hi
    1. Аргон
      Аргон Сегодня, 08:23
      0
      Ещё бы изобрели бы , что нибудь против ПЗРК. Самое обидное наверное, это получить стингером в бочину. Противная мелочь.
      Интересно , а есть ли такая тактика, когда летят на расстоянии 10-15 км друг за другом?! Можно было бы засекать пуск ПЗРК и сообщать о нем впереди идущему и заодно атаковать место пуска. И так несколько самолётов цепью. В Израиле было такое, но по аэродромам работали ..
      1. Бородач
        Бородач Сегодня, 08:42
        0
        Цитата: Аргон
        Ещё бы изобрели бы , что нибудь против ПЗРК. Самое обидное наверное, это получить стингером в бочину. Противная мелочь.
        Интересно , а есть ли такая тактика, когда летят на расстоянии 10-15 км друг за другом?! Можно было бы засекать пуск ПЗРК и сообщать о нем впереди идущему и заодно атаковать место пуска. И так несколько самолётов цепью. В Израиле было такое, но по аэродромам работали ..

        Нужны сотни, тысячи БПЛА, которые будут контролировать воздушное пространство на десятки километров по фронту и в глубину обороны, тогда сверху будет видно любое шевеление на земле, и будет немедленное целеуказание в режиме реального времени.
  2. Silver99
    Silver99 Сегодня, 08:22
    +3
    Любой военный конфликт это испытание и совершенствование вооружений, СВО показало и пробелы в россиской армии, помимо производства беспилотников нужен аналог "хаймерса", малый расход боеприпасов при высокой точности, шесть снарядов боекомплекта прилетают с разбросом 10 см, причем универсальные заряды использует, недооценили наши оружейники, надо срочно исправлять и сделать лучше и мощнее.
    1. sir.jonn
      sir.jonn Сегодня, 09:00
      +4
      Цитата: Silver99
      надо срочно исправлять и сделать лучше и мощнее.

      Много чего надо исправлять. БПЛА по телику наизобретали больше и лучше всех, а в армию в итоге иранские поделки идут. За экипировку у солдат вообще стыдно говорить, " Ратник " столько пиарился, а в итоге мобилизованые всю одежду в охотничьих магазинах скупили. Подобные казусы необходимо не просто исправлять, за них должны нести ответственность определенные личности.
  3. Canecat
    Canecat Сегодня, 08:23
    0
    ходе СВО была испытана вся линейка разработанных КТРВ средств авиационного поражения, включая перспективные.

    Интересно, что перспективного испытал противник. Такую то информацию можно пустить в массы
  4. DenD
    DenD Сегодня, 08:26
    +2
    98% уничтожения РЛС российско-советского образца или в том числе стран НАТО? Это важно. Дальность 250 км конечно впечатляет.
    1. AAC
      AAC Сегодня, 08:33
      +4
      В сводка много НАТОвских радаров проскальзывало. Скорее всего тем же оружием, принципы работы то те же.
    2. Карат
      Карат Сегодня, 08:36
      +1
      Цитата: DenD
      98% уничтожения РЛС российско-советского образца или в том числе стран НАТО?


      По моему ответ очевиден

      заменены три селективных головки на одну широкополосную, которая глушит весь диапазон применяемых и прогнозируемых частот работы средств ПВО потенциального противника.
  5. stels_07
    stels_07 Сегодня, 08:34
    +5
    Шота не вразумлю,если есть така чудо ракета,то почему авиация так низенько летает?
    1. Егоза
      Егоза Сегодня, 08:37
      -5
      Цитата: stels_07
      Шота не вразумлю,если есть така чудо ракета,то почему авиация так низенько летает?

      Так шоб над хатами пролетать. Русские с мирняком не воюют. Есть шанс живыми убраться.
  6. solar
    solar Сегодня, 08:36
    +3
    Применяемая российской авиацией в ходе специальной военной операции для уничтожения украинских РЛС авиационная ракета показала высочайшую эффективность.

    Честно говоря, "высочайшая эффективность" против РЛС плохо согласуется с тем, что через год боевых действий украинская ПВО продолжает активно существовать и фактически препятствовать допуску авиации за линию фронта.
    Хотелось бы услышать объяснение этому от "источника в российском ОПК".
    1. Ка-52
      Ка-52 Сегодня, 08:59
      +1
      Хотелось бы услышать объяснение этому от "источника в российском ОПК".

      для этого не нужен "источник в ОПК". Достаточно самому подумать или обратиться к истории. Как пример: при всем своем глобальном превосходстве в воздухе американцам не удалось до конца подавить ПВО Югославии. Они просто перешли на скрытый режим работы, из засады, кочующими установками. Радары наведения включаются лишь кратковременно, затрудняя их фиксацию, с последующей сменой позиции (тк американские хармы могут продолжать наведение в место последней фиксации работы РЛС). Поэтому уничтожить полностью ПВО противника практически не возможно, особенно применительно к Украине. Где АВАКСы НАТО следят за нашей авиацией, сами обзорные РЛС могут прятаться на территории сопредельных стран и тд
    2. bairat
      bairat Сегодня, 09:13
      0
      Предположу, с дивана конечно, что в ряде случаев за уничтоженные РЛС принимаются их макеты, с какими то примитивными излучателями радиоволн. Ну я бы на месте противника так сделал.
  7. алексей_444
    алексей_444 Сегодня, 08:36
    +2
    К пуговицам претензии есть? нет, в этом ключе статья, эффективность ракет есть, а самолёты за линией фронта летают на какие то километры, до мостов долететь не можем, собьют, сколько дешового чугуния, а применить не можем. После таких статей и появляются разговоры о договорняках, типа да мы одной левой, только не дают. Флай бомбера надо читать как на самом деле с этими ракетами дело обстоит.
  8. убей фашиста
    убей фашиста Сегодня, 08:37
    +2
    Хорошо если это на самом деле так, а не очередная пиар акция. Мы уже слышали восторженные доклады отечественных чинуш на всяческих авиашоу, что всех догнали в производстве БПЛА, а бандерлогов утюжим шахид-мопедами. Только личная ответственность чиновников и руководителей за потраченные бюджетные деньги может повысить эффективность системы.
  9. Nikolaevich I
    Nikolaevich I Сегодня, 08:38
    0
    Госпидя ! Да что ж это такое !? В который уж раз на ВО "подаётся" сообщение о Х-31, как "новейшая новость" ! Кстати, мне весьма ндравится ПРР Х-59УШКЭ (ТП) ! "Кое в чём" она лучше,по моему мнению, ПРР Х-31... ! Но,похоже, сейчас ей отведена роль "золушки" !
  10. Б-15
    Б-15 Сегодня, 08:39
    0
    98% поражения целей достижим только при решении проблемы сохранения в наведении местоположения цели после снятия ею высокого.
    Думаю, что увеличение боезаряда до 110кг, так же решает эту задачу.
    Одним словом - МОЛОДЦЫ КТРВ!!!
  11. МЮД
    МЮД Сегодня, 09:13
    0
    По моему мнению, так же нужна ракета с тем же функционалом, но немного полегче и можно поближе (а значит дешевле) для уничтожения станций контрбатарейной борьбы, РЭБ в прифронтовой зоне.
  12. OldMetall
    OldMetall Сегодня, 09:33
    0
    "которая глушит весь диапазон применяемых и прогнозируемых частот работы средств ПВО потенциального противника"

    Глушит РЭБ. А ПРР выявляет и уничтожает.