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В Минэнерго США заявили, что поставки российской нефти за границу увеличились несмотря на все ограничения

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В Минэнерго США заявили, что поставки российской нефти за границу увеличились несмотря на все ограничения

Как известно, страны Запада ввели ряд ограничений на продажу российской нефти. Несколько дней назад вступили в силу санкции в отношении нефтепродуктов из России, а в декабре прошлого года они коснулись сырой нефти.


Однако все старания западных стран по подрыву экономики России не достигают своей цели, что часто признают и на Западе.

Согласно недавнему отчёту Управления энергетической информации Минэнерго США, в прошлом месяце поставки российской нефти за границу выросли, несмотря на все попытки Запада этому воспрепятствовать.

В Минэнерго США не называют в отчёте конкретных показателей, отмечая, что за январь 2023 года они были выше, чем за ноябрь 2022.

Вступившие в силу с 5 февраля этого года ограничения по российским нефтепродуктам должны всё же снизить экспорт российских энергоресурсов, считают в американском министерстве.

Минэнерго США прогнозирует снижение добычи нефти в России в этом году до 9,9 миллиона баррелей в сутки, а в 2024 – до 9,8 млн б/с.

Напомним, что в 2021 году Россия добывала 9,6 миллиона баррелей в сутки.

Следует сказать, что это не первые негативные прогнозы западных аналитиков в отношении России, которые, к счастью, имеют мало общего с реальностью.
Автор:
Использованы фотографии:
zs.lukoil.ru
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19 комментариев
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  1. Бородач
    Бородач Сегодня, 08:35
    +2
    Зареклась свинья чегой-то есть, бежит, а их два лежит. laughing
    1. Арон Заави
      Арон Заави Сегодня, 08:48
      +3
      Ограничения вводились не на обьем, а предельную закупочную цену. Так что если это заявление прозвучало, то оно только вызывает недоумение.
  2. DefenderofTruth
    DefenderofTruth Сегодня, 08:36
    +8
    Че то ничего не написано про цену барреля в этих поставках.
    А она с учётом потолка в 60 $ - транспортные расходы - скидка за нелегальный рынок = 20 $.

    России сегодня критически нужен Госплан новой форсированной реиндустриализации, а не мутные схемы "параллельного импорта", но для этого в Кремле должен быть новый Сталин.
    1. ЦитатаЛаврова
      ЦитатаЛаврова Сегодня, 08:38
      +1
      Да,тоже заметил, что постеснялись дописать о том, что уже озвучено, что основным потребителем стали страны Азии, покупающие по цене с такой скидкой, которая сопоставима с той, что установлена США и Европой в виде предела в районе 60$.
      На днях (01.02.23) наше Минэнерго выпустило сведения с установлением цены барреля нашей нефти (Юралс) на рынках в январе - 49.02$
      1. Леха с Андроида.
        Леха с Андроида. Сегодня, 08:48
        +1
        Европа эту же нефть будет покупать у азиатов по завышенным ценам...а это удар по конкурентноспособности товаров из Европы...
      2. rocket757
        rocket757 Сегодня, 09:10
        0
        Цитата: ЦитатаЛаврова
        На днях (01.02.23) наше Минэнерго выпустило сведения с установлением цены барреля нашей нефти (Юралс) на рынках в январе - 49.02$

        Рекомендую https://www.youtube.com/watch?v=bs_5YUKnsic очь познавательно, аж в ступор вводит неподготовленного к таким "чудесам", творимым нашими чиновниками от экономики, человека.
    2. Егоза
      Егоза Сегодня, 08:39
      +2
      Цитата: DefenderofTruth
      России сегодня критически нужен Госплан новой форсированной реиндустриализации, а не мутные схемы "параллельного импорта", но для этого в Кремле должен быть новый Сталин.

      Так где ж его взять? Хорошо, что хоть на СВО сподобились.
      1. rocket757
        rocket757 Сегодня, 09:08
        0
        Госпланы сами не появляются ... нужна структурная перестройка экономики, всех структур управления экономикой, ответственные специалисты и много чего ещё!!!
        Сделать то можно, но КТО, КОГДА и КАК за это тяжкое\опасное дело возьмётся???
    3. Карат
      Карат Сегодня, 08:44
      +1
      Цитата: DefenderofTruth
      А она с учётом потолка в 60 $ - транспортные расходы - скидка за нелегальный рынок = 20 $.


      У нас нет договоров со странами объявившим потолок. Продают по рыночной стоимости минус дисконт 10-15 процентов. Транспортные расходы не превышают 2-3 процента. А скидка на чёрный рынок это фантазия. Вы можете смело пересчитать конечную стоимость продажи в сторону увеличения.
      1. DefenderofTruth
        DefenderofTruth Сегодня, 08:53
        0
        А Индия и Китай не берут российскую нефть без огромной скидки - пользуются безвыходным положением олигархов РФ
        1. Карат
          Карат Сегодня, 08:58
          0
          Цитата: DefenderofTruth
          А Индия и Китай не берут российскую нефть без огромной скидки - пользуются безвыходным положением олигархов РФ


          Берут. "Огромная" скидка составляет 10-15 процентов.
      2. rocket757
        rocket757 Сегодня, 09:05
        0
        Котировки рассчитывает ценовое агентство Argus, данные агрегирует и публикует Минэкономразвития, Минфин, исходя из них, определяет величину налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ), налога на дополнительный доход и экспортных пошлин.
        Судя по заявлению специалистов, это какой то абсурд!!! Претензии даже не к самому агентству Argus ... они ребята солидные и со своей репутацией дружат, как раз ... вопрос к нашему минфину и прочим чиновникам, очень много!!! Даже в том агентстве уже пальцем у виска крутят, глядя на наших чиновников ...
        В общем, А. Фролов интересно описал всю эту ситуацию на сайте "Геоэнергетика инфо". Стоит почитать, послушать.
        https://www.youtube.com/watch?v=bs_5YUKnsic
    4. Светлан
      Светлан Сегодня, 08:54
      0
      Сталина мало. Нужно ещё, чтобы его боялись/уважали и в руках его был инструмент под названием НКВД.
  3. ДЕНЕБ
    ДЕНЕБ Сегодня, 08:37
    +3
    Так говорите...с объединенной Европой Россия ,,воюет,,))))
  4. faiver
    faiver Сегодня, 08:39
    +6
    вопрос не в количестве продаваемой нефти, а количестве получаемых доходов от ее продажи....
    1. kaufman
      kaufman Сегодня, 09:13
      0
      Именно , в точку! А доходы снизились существенно. А от продажи газ ещё более существенно. И ведь тенденции образовались не хорошие. Теряем рынки сбыта
  5. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 08:43
    +1
    старания западных стран по подрыву экономики России не достигают своей цели, что часто признают и на Западе
    Иногда признают, но как-то вяло и не громко. Поэтому готовится следующий пакет санкций с мыслью, а вдруг вот сейчас точно сломаем экономику России? А пока у Запада - "дела идут, контора пишет, а касса деньги выдает".
  6. tihonmarine
    tihonmarine Сегодня, 08:54
    +1
    Минэнерго США прогнозирует снижение добычи нефти в России в этом году до 9,9 миллиона баррелей в сутки, а в 2024 – до 9,8 млн б/с.

    Закон рынка -"чем больше дефицита нефти на мировом рынке, тем выше ее цена."
  7. rocket757
    rocket757 Сегодня, 08:55
    0
    В Минэнерго США заявили, что поставки российской нефти за границу увеличились несмотря на все ограничения
    Дело такое мутное, причём, с какой бы стороны не смотреть.
    Вопрос ... а вопросов шибко много, так шо не стоит спешить, ответы, если будут, своей неопределённостью, мутностью, могут запутать ещё больше, чем теперешние непонятки.