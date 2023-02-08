В Минэнерго США заявили, что поставки российской нефти за границу увеличились несмотря на все ограничения

Как известно, страны Запада ввели ряд ограничений на продажу российской нефти. Несколько дней назад вступили в силу санкции в отношении нефтепродуктов из России, а в декабре прошлого года они коснулись сырой нефти.Однако все старания западных стран по подрыву экономики России не достигают своей цели, что часто признают и на Западе.Согласно недавнему отчёту Управления энергетической информации Минэнерго США, в прошлом месяце поставки российской нефти за границу выросли, несмотря на все попытки Запада этому воспрепятствовать.В Минэнерго США не называют в отчёте конкретных показателей, отмечая, что за январь 2023 года они были выше, чем за ноябрь 2022.Вступившие в силу с 5 февраля этого года ограничения по российским нефтепродуктам должны всё же снизить экспорт российских энергоресурсов, считают в американском министерстве.Минэнерго США прогнозирует снижение добычи нефти в России в этом году до 9,9 миллиона баррелей в сутки, а в 2024 – до 9,8 млн б/с.Напомним, что в 2021 году Россия добывала 9,6 миллиона баррелей в сутки.Следует сказать, что это не первые негативные прогнозы западных аналитиков в отношении России, которые, к счастью, имеют мало общего с реальностью.