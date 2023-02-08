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Тайвань провёл испытания крылатой ракеты, способной достичь центральной части материкового Китая

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Тайвань провёл испытания крылатой ракеты, способной достичь центральной части материкового Китая

Тайвань продолжает готовиться к противостоянию с материковым Китаем, поскольку Пекин не намерен отступать от своих заявлений о неделимости Китая. Тайбэй в срочном порядке вооружется, не только закупая американское, в основном, оружие, но и разрабатывая собственное. Как сообщает South China Morning Post, на острове прошли испытания новой крылатой ракеты увеличенной дальности.


Чжуншаньский институт науки и технологии Тайваня провел испытания новой крылатой ракеты, способной достичь крупных городов материкового Китая. Заявленная дальность новой модификации ракеты Hsiung Feng IIE (Сюнфэн 2Е - "Сильный ветер") - 1200 км, что вполне достаточно для ударов по городам на побережье и даже в глубине территории КНР в случае начала боевых действий.

Новая ракета способна достичь крупных городов на материке, таких как Циндао на восточном побережье или Ухань в центральной части Китая

- утверждают разработчики.

Подробности испытаний не приводятся, лишь подчеркивается, что прошли они успешно. Испытанная крылатая ракета класса "земля - земля" является модификацией противокорабельной ракеты Hsiung Feng IIE увеличенной дальности. Корабли ВМС Тайваня имеют на вооружении ПКР Hsiung Feng II и Hsiung Feng III дальностью 160 и 130 км соответственно.

Крылатая ракета Hsiung Feng IIE разрабатывается с 2001 года Чжуншаньским институтом науки и технологии - головным НИИ Бюро вооружений Министерства национальной обороны Тайваня. Из открытых источников известно, что ракета массой 1 тонна имеет боевую часть в 200 кг. Система управления - инерциальная + приёмник GPS, ракета дозвуковая, скорость - 0,85 Маха. Заявленная точность - ± 12 метров.
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8 комментариев
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  1. rocket757
    rocket757 Сегодня, 08:52
    0
    Тайвань провёл испытания крылатой ракеты, способной достичь центральной части материкового Китая
    Шоб хоть как то озаботить Китайское руководство, нужно МНОГО, МНОГО ракет разного достоинства, серьёзного калибра ...
    1. Anarchist
      Anarchist Сегодня, 08:58
      0
      Глупо с ракетой без ядрёной начинки на Китай дёргаться. Это скорее приблизит вторжение НОАК на Тайвань, чем как-то охладит партийную верхушку Китая.
      Крым - Россия, Донбасс - Россия. Всё Россия, кроме Косово и Тайваня. Косово - Сербия, Тайвань - Китай.
  2. Ропот 55
    Ропот 55 Сегодня, 08:56
    +3
    Китай интересно как среагирует?! Понятно что войну не начнут из-за этого. А как насчет экономической петли, или опять сделают вид что "мудрую" обезьяну это не касается.
  3. Tagan
    Tagan Сегодня, 08:57
    +1
    Чжуншаньский институт науки и технологии Тайваня провел испытания новой крылатой ракеты, способной достичь крупных городов материкового Китая
    Ну значит пришла пора поиметь опыт небратьев, который гиднюков разных стран ничему не учит.
  4. HAM
    HAM Сегодня, 08:59
    +2
    Китайцы наступают на те же грабли--теряют время и дают вооружится противнику...
    1. Галеон
      Галеон Сегодня, 09:27
      +1
      Китайцам повоевать надо немножко, чем-то посерьезней драки с палками на индийской границе. Хотя бы в Африке замесить кого-нибудь. А то у них военный опыт только горький. Я поэтому даже Сунь-цзы не стал читать: смысл, если китайцев имели все кто хотел?
  5. OldMetall
    OldMetall Сегодня, 09:35
    0
    Интересно, КНР таки пойдет на вторжение или так и будет красные линии проводить из-за моря.
  6. fiv
    fiv Сегодня, 09:47
    0
    Будет амерским подстилкам, чем дать салют, отмечая свою смерть. Сейчас их начнет выпрашивать другая подстилке, с украины.