Украинские вооруженные формирования должны «уничтожить» российские объекты военного назначения, которые причиняют вред Киеву. Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов, сообщает информационное агентство Reuters.
По утверждению Данилова, если некий объект на российской территории причиняет ущерб Украине, то его «надо уничтожить». Секретарь СНБО допустил, что украинские формирования могут наносить удары по целям на российской территории.
Данилов также отметил, что у киевского режима есть оружие, которое позволяет атаковать российскую территорию. Он подчеркнул, что никто не запрещает наносить удары по целям в России, используя для этого произведенное на Украине оружие. Тем самым, Данилов, видимо, дал сигнал Западу, что при необходимости киевский режим может обойтись и без западных вооружений для атаки объектов на российской территории.
Данилов – один из наиболее одиозных в плане русофобии представителей киевского режима. Он регулярно отмечается антироссийскими заявлениями, например – призывал к расчленению Российской Федерации и прекращению ее существования как единого государства.
Но к угрозам Данилова стоит относиться с определенным вниманием. Тем более, Украина уже не раз совершала провокации и диверсии на российской территории, в том числе с применением беспилотных летательных аппаратов. Чего стоит, к примеру, попытка атаковать с помощью БПЛА аэродромы в Рязанской и Саратовской областях, которые находятся очень далеко от Украины и линии боевого соприкосновения в том числе. Поэтому надо как укреплять противовоздушную оборону и разведку, так и наносить превентивные удары по украинским военным объектам, чтобы они не могли быть задействованы для проведения ударов по российской территории.