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Секретарь СНБО Украины допустил нанесение ударов по объектам в России, «причиняющим ущерб Украине»

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Секретарь СНБО Украины допустил нанесение ударов по объектам в России, «причиняющим ущерб Украине»

Украинские вооруженные формирования должны «уничтожить» российские объекты военного назначения, которые причиняют вред Киеву. Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов, сообщает информационное агентство Reuters.


По утверждению Данилова, если некий объект на российской территории причиняет ущерб Украине, то его «надо уничтожить». Секретарь СНБО допустил, что украинские формирования могут наносить удары по целям на российской территории.

Данилов также отметил, что у киевского режима есть оружие, которое позволяет атаковать российскую территорию. Он подчеркнул, что никто не запрещает наносить удары по целям в России, используя для этого произведенное на Украине оружие. Тем самым, Данилов, видимо, дал сигнал Западу, что при необходимости киевский режим может обойтись и без западных вооружений для атаки объектов на российской территории.

Данилов – один из наиболее одиозных в плане русофобии представителей киевского режима. Он регулярно отмечается антироссийскими заявлениями, например – призывал к расчленению Российской Федерации и прекращению ее существования как единого государства.

Но к угрозам Данилова стоит относиться с определенным вниманием. Тем более, Украина уже не раз совершала провокации и диверсии на российской территории, в том числе с применением беспилотных летательных аппаратов. Чего стоит, к примеру, попытка атаковать с помощью БПЛА аэродромы в Рязанской и Саратовской областях, которые находятся очень далеко от Украины и линии боевого соприкосновения в том числе. Поэтому надо как укреплять противовоздушную оборону и разведку, так и наносить превентивные удары по украинским военным объектам, чтобы они не могли быть задействованы для проведения ударов по российской территории.
Автор:
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12 комментариев
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  1. Погоны
    Погоны Сегодня, 08:52
    +2
    Конечно, допустил. А чего бы ему не допустить, когда он живой, находится в добром здравии и полной безопасности? winked
    1. ЦитатаЛаврова
      ЦитатаЛаврова Сегодня, 08:55
      +4
      Причем, спокойно все эти годы обстреливая Донецк, в котором это жЫвотное бросило свои престарелую мать.
      Но да, вы абсолютно правильно заметили - почему бы ему не только не говорить подобные вещи, но и не делать....чьего производства были дроны под Саратовом, Севастополем, кто помогал вывозить взрывчатку для крымского моста и тд....не наши ли "западные партнёры"?
      1. tihonmarine
        tihonmarine Сегодня, 09:24
        -1
        Цитата: ЦитатаЛаврова
        Причем, спокойно все эти годы обстреливая Донецк, в котором это жЫвотное бросило свои престарелую мать.

        Такие вот персонажи, в том числе и бывшие ветеринары, под руководством профессионального комика правят сегодня страной. Украинский журналист Юрий Ткачев, комментируя в своем Telegram-канале публикации СМИ о Данилове, написал: «Власть — чисто по Оруэллу. Свиньи встали на две ноги и убеждают, что всегда такими были»
  2. Ропот 55
    Ропот 55 Сегодня, 08:53
    +5
    Вот поэтому такие организмы должны как можно быстрее переходить в другой мир. И фиолетово на принцыпы и мораль на джентельмество и человеколюбие.
    1. DefenderofTruth
      DefenderofTruth Сегодня, 08:59
      +5
      Мы не убиваем наших дорогих нацистских партнёров - бережём их для переговоров без предварительных условий.
  3. Невский_ЗУ
    Невский_ЗУ Сегодня, 08:53
    +3
    Кто ответит за слова, и перейдет к делу: Данилов или Медведев?
    Оба занимают должности в Совбезе.
  4. DefenderofTruth
    DefenderofTruth Сегодня, 08:57
    0
    Нацистская крыса, загнанная в угол поражения, опасна.
    Удары по Москве обязательно будут и по крупным городам РФ, которые менее защищены чем Москва.
    Поэтому государство Украина нужно обязательно добивать до конца как бешеного зверя. Излечить невозможно, пожалеть - укусит.
    Путин должен мобилизовать всю Россию, но добить Украину любой ценой и освободить Киев и Одессу - иначе состояние войны, возникшее в 2014 году не прекратится.
    1. Погоны
      Погоны Сегодня, 09:10
      0
      Цитата: DefenderofTruth
      Путин должен мобилизовать всю Россию, но добить Украину любой ценой и освободить Киев и Одессу


      УУУРРРРРРРЯЯЯЯ!!!! hi
      Положить несколько миллионов молодого трудоспособносного мужского населения в Украинскую землю, чтобы что? Цель-то какая?
  5. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 09:00
    +2
    Данилов – один из наиболее одиозных в плане русофобии представителей киевского режима.
    И поэтому уже лишний год топчет землю, как и др. не менее одиозные личности киевского режима. Неужели не понятно, что дай им возможность и силы они бы давно начали ровнять с землей российские города, как это делают на Донбассе.
  6. ROSS 42
    ROSS 42 Сегодня, 09:04
    -1
    Украинские вооруженные формирования должны «уничтожить» российские объекты военного назначения, которые причиняют вред Киеву.

    А российские вооружённые силы имеют право уничтожать объекты военного назначения (в том числе находящиеся на территориях других государств), приносящие вред российской территории?
    * * *
    Когда начнём, г-н Путин? Слушать подобный маразм уже не хватает ни сил, ни терпения?
    Что вас останавливает от «раз и навсегда заткнуть эти поганые глотки»?
  7. tihonmarine
    tihonmarine Сегодня, 09:15
    -1
    По утверждению Данилова, если некий объект на российской территории причиняет ущерб Украине, то его «надо уничтожить».


    Посылы Данилова адресованы за океан, в крайнем случае — в Брюссель, как и обращения большинства политиков и чиновников «незалэжной». Данилов — человек разносторонних дарований, хотя."недоброжелатели" говорят о нем как о человеке со скромными (интеллектуальными) возможностями. Оговаривают, наверное. Если бы это было правдой, то вряд ли бы он стал известен в узких кругах состоятельных коллекционеров. А у него, как говорят осведомленные люди, имеется более ста картин (102, но некоторые называют даже 600), 495 фарфоровых статуэток и библиотека, состоящая более чем из 20 тыс. книг. Все это немалое богатство (духовное, разумеется) компактно размещается в его киевской квартире (площадью 350 кв. м) и загородном доме неподалеку от Киева. Как и все деятели такого уровня вышедшие из донбасских ОПГ, Алексей Мячеславович Данилов закончил целых три вуза почти одновременно. В 1999 г. он получил диплом учителя истории в Луганском государственном педагогическом университете. Через год окончил Восточноукраинский национальный университет им. В. Даля, по специальности магистр менеджмента и Луганский институт внутренних дел МВД Украины (юрист). А до того в совхозе-техникуме приобрел специальность ветеринара. Да верно говорят - "О, бездна богатства и премудрости и ведения Божия! "
    Каждый день, мы для себя открываем что то новое в Древней Шумерии, о ее потомках.
  8. Дилетант
    Дилетант Сегодня, 09:26
    +1
    Но к угрозам Данилова стоит относиться с определенным вниманием.

    А почему к его угрозам должны относиться без внимания? Он один из руководителей страны с которой РФ ведет войну, стыдливо называемой "С̶т̶р̶а̶н̶н̶о̶й̶ Специальной военной операцией", причем Украина выступает фактически на стороне НАТО. Поэтому они имеют полное право на ответные удары.
    Вот только последствия этих гипотетических ударов по территории РФ для страны 404 и ее руководства, пока непредсказуемы. От долго ожидаемого удара по Банковой улице до очередных т.н."переговоров" со сдачей нацикам освобожденных территорий Новороссии.