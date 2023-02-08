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Комбриг «Востока» назвал ключевые принципы эффективного производства БПЛА для ВС РФ

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Комбриг «Востока» назвал ключевые принципы эффективного производства БПЛА для ВС РФ

Наличие у российской армии регулярной и объективной полевой аэроразведки значительно повысило бы боевую эффективность подразделений. Но решение данной задачи требует совершенствования производства беспилотных летательных аппаратов. Об этом пишет в своем Telegram-канале командир бригады «Восток» Александр Ходаковский.


По утверждению офицера, если сравнить производство БПЛА с историей производства автомобилей, то можно провести некоторые параллели. Например, дофордовская автомобильная линейка отличалась предельной пестротой, но затем в организацию производства внедрили концепцию конвейера. Следствием этого подхода стал выпуск в годы Великой Отечественной войны танков Т-34 в огромных количествах.

Как пишет Ходаковский, в вопросах создания БПЛА (беспилотных летательных аппаратов) Россия сейчас стоит на «дофордовском» уровне. Многие предприятия и конструкторские коллективы пытаются сейчас конкурировать друг с другом в создании БПЛА, но при ознакомлении с опытными образцами становится ясно, что большинство беспилотников дублирует друг друга. Да еще и продукт получается не тот, который нужен военным.

Изготовители делают продукт, который в большинстве своём не соответствует нашим тактическим задачам. Простой вопрос: а как вы летаете в дни с низкой облачностью, которых у нас восемь дней из десяти? - часто ставит производителя в тупик

- пишет командир «Востока».

Ходаковский отмечает, что изделия отечественных производителей не летают ниже 200 метров в облачную погоду. Но что делать, если погода еще не поменялась, задается вопросом комбриг. Ответа на этот вопрос производители дать не могут.

Поэтому Ходаковский предложил собственные принципы организации производства беспилотных летательных аппаратов в современной России: достаточность, воспроизводимость, тиражность. Далее он раскрывает суть каждого принципа. Достаточность, по мнению Ходаковского, подразумевает соответствие беспилотника потребностям подразделения и относительно низкую стоимость. Воспроизводимость позволяет изготавливать беспилотники в промышленных количествах, то есть – добиться тиражности.

Самое важное на данном этапе, делает вывод Ходаковский, заключается в том, чтобы обеспечить удовлетворение потребностей в БПЛА не отдельных подразделений, а фронта в целом. Но выполнение этой задачи требует отступления от капиталистических принципов – стремления заработать деньги на поставках вооружений и техники в армию и тяги к утверждению бренда компании или изобретателя.
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14 комментариев
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  1. Ка-52
    Ка-52 Сегодня, 09:14
    -3
    У автора (или у уважаемого Александра Сергеевича) смешались люди-кони. Сначала шел разговор про пром.производство и потом вдруг резко проблемой этого производства стала минимальная высота полета БПЛА.
    По поводу многосортицы - это все понятно. Сейчас, когда в эту сферу полились государственные молочные реки, то понятное дело многие решили реализовать свои профессиональные идеи и возможности. Но дело не в разработчиках и производителях. Вся эта разномастная кодла приплывет в МО и именно там должны системно подойти в выбору требуемой машины.
    По поводу минимальной высоты полета - ну есть простое понятие: ниже высота полета - больше рисков и меньше дальность полета. Любой средний БПЛА может летать на h=200, но просто зачем его туда толкать? Его там уронит первый же стрелок ПЗРК
    И да, понятие низккая облачность это не только 200м, это может быть и 80м вполне. А это уже низковысотный полет, больше от квалификации оператора зависит. Или от удачи - риск влететь в сопку 50/50
    1. mag nit
      mag nit Сегодня, 09:21
      +1
      Потому что автор, - на все руки блогер.
  2. Anemo
    Anemo Сегодня, 09:19
    +1
    Без обид.! Есть комбриги, как комбриги. А есть Ходаковский - ну во все щели тракторист.
    1. Zaurbek
      Zaurbek Сегодня, 09:44
      +1
      Про БПЛА говорят все.....без Мавиков, которые купили гражданские организации, было бы все очень плохо. На данный момент и с Орланами все плохо - их мало (а это не самый технически сложный аппарат) а его разновидность Орлан30 - наводит лазером - Краснополь. Где МО с поточным производством Орлана?
      1. Слон
        Слон Сегодня, 09:53
        -1
        Наш премьер, как бывший налоговик, заточен только для того чтоб деньги и пособия распределять. К великому сожалению он не имеет опыта заниматься производстенными вопросами, особенно в условиях военного времени
  3. ЦитатаЛаврова
    ЦитатаЛаврова Сегодня, 09:19
    +2
    На тактическом уровне, он безусловно прав - нужен новый "Т-34", но необходимо понимать, что одновременно с ним были и ИСУ, и КВ, и ИС - каждый для своих целей. Также и нам нельзя концентрироваться только на тактической глубине. Архинеобходимо не отставать от США, а лучше всего превосходить их над БПЛА разного предназначения и ТТХ. Не в одно сегменте, а по уровням - стратегические, разведывательные и т.д. Тот же "Охотник" - пример крайне необходимой концепции, которая точно не должна пострадать из за смещения вектора. Потому, что это будущее, которое позволит потом не догонять,а быть лидерами.
    1. Алексей Зоммер
      Алексей Зоммер Сегодня, 09:31
      +2
      ИСУ делались на базе серийных шасси танков ИС.
      Так что автор прав.
      На базе 2-3 (условно) серийных типов БПЛА нужно строить специализированные беспилотники.
      Так можно снизить себестоимость и добиться взаимозаменяемости комплектующих.
      Экспериментальных типов БПЛА может быть тысячи, но серийно выпускаться должны единицы самых удачных типов.
  4. Галеон
    Галеон Сегодня, 09:19
    +3
    Достаточность, воспроизводимость, тиражность. Этот Ходаковский неплохой организатор. Осталось понять: какое из управлений МО отвечает у нас за эти принципы. Кто заказывает бпла? У кого в обязанностях решать вопросы бпла в армии? Во вопрос! Покруче тяги к утверждению бренда what
    1. Ка-52
      Ка-52 Сегодня, 09:37
      +1
      Кто заказывает бпла?

      вот вам на вскидку три фамилии. Можете их славить или проклинать, в зависимсоти от вашей объективности
      Дудкин Александр Владимирович
      Кравцова Наталия Александровна
      Рыженков Вячеслав Анатольевич
    2. Zaurbek
      Zaurbek Сегодня, 09:40
      0
      У МО проблем с БПЛА нет. Пару месяцев назад уже ответили.
  5. Zaurbek
    Zaurbek Сегодня, 09:39
    0
    Но выполнение этой задачи требует отступления от капиталистических принципов – стремления заработать деньги на поставках вооружений и техники в армию и тяги к утверждению бренда компании или изобретателя.


    Ни какого отношения капитализм к этому не имеет. Капитализм не мешает Мавикам продаваться в гигантских количествах по все стороны фронта.
    Частники делают то, что могут делать. Если частник сделал аппарат, который получил хорошую оценку в МО(Подразделения) , то у МО и государства есть все рычаги и средства для организации массового выпуска этого изделия......кредиты, выкуп лицензии, строительство завода, выдача кредита т.д.
    Для этого и нужны Стартапы и их финансирование на раннем уровне.
    1. Слон
      Слон Сегодня, 10:01
      -1
      Но еще нужны люди, способные на высоком уровне принимать необходимые управленческие решения для реорганизации и строительства таких заводов для массового выпуска подобных изделий военного назначения
  6. Volga073
    Volga073 Сегодня, 09:43
    -2
    Весь Генштаб оказался - ворье, жулье и аферисты.
    В головах дачи в России и дома в Майами.
    Может восстановить Пятое управление КГБ СССР?
    1. Слон
      Слон Сегодня, 10:08
      -1
      КГБ восстановить необходимо, также нарезав им функции управления диверсионными группами и партизанским движением в тылу врага, организации ликвидации представителей нацистской верхушки у бандерлогов