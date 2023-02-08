Комбриг «Востока» назвал ключевые принципы эффективного производства БПЛА для ВС РФ

Изготовители делают продукт, который в большинстве своём не соответствует нашим тактическим задачам. Простой вопрос: а как вы летаете в дни с низкой облачностью, которых у нас восемь дней из десяти? - часто ставит производителя в тупик

Наличие у российской армии регулярной и объективной полевой аэроразведки значительно повысило бы боевую эффективность подразделений. Но решение данной задачи требует совершенствования производства беспилотных летательных аппаратов. Об этом пишет в своем Telegram-канале командир бригады «Восток» Александр Ходаковский.По утверждению офицера, если сравнить производство БПЛА с историей производства автомобилей, то можно провести некоторые параллели. Например, дофордовская автомобильная линейка отличалась предельной пестротой, но затем в организацию производства внедрили концепцию конвейера. Следствием этого подхода стал выпуск в годы Великой Отечественной войны танков Т-34 в огромных количествах.Как пишет Ходаковский, в вопросах создания БПЛА (беспилотных летательных аппаратов) Россия сейчас стоит на «дофордовском» уровне. Многие предприятия и конструкторские коллективы пытаются сейчас конкурировать друг с другом в создании БПЛА, но при ознакомлении с опытными образцами становится ясно, что большинство беспилотников дублирует друг друга. Да еще и продукт получается не тот, который нужен военным. пишет командир «Востока».Ходаковский отмечает, что изделия отечественных производителей не летают ниже 200 метров в облачную погоду. Но что делать, если погода еще не поменялась, задается вопросом комбриг. Ответа на этот вопрос производители дать не могут.Поэтому Ходаковский предложил собственные принципы организации производства беспилотных летательных аппаратов в современной России: достаточность, воспроизводимость, тиражность. Далее он раскрывает суть каждого принципа. Достаточность, по мнению Ходаковского, подразумевает соответствие беспилотника потребностям подразделения и относительно низкую стоимость. Воспроизводимость позволяет изготавливать беспилотники в промышленных количествах, то есть – добиться тиражности.Самое важное на данном этапе, делает вывод Ходаковский, заключается в том, чтобы обеспечить удовлетворение потребностей в БПЛА не отдельных подразделений, а фронта в целом. Но выполнение этой задачи требует отступления от капиталистических принципов – стремления заработать деньги на поставках вооружений и техники в армию и тяги к утверждению бренда компании или изобретателя.