Военное обозрение
Войти Регистрация

Румыния развернула вторую батарею ЗРК Patriot для «защиты воздушного пространства НАТО»

1
Румыния развернула вторую батарею ЗРК Patriot для «защиты воздушного пространства НАТО»

Румыния развернула второй комплекс противоракетной обороны Patriot на юге страны, усилив оборону воздушного пространства стран НАТО. Об этом говорится в сообщении Минобороны страны.


В 2017 году Бухарест заключил контракт на поставку четырех американских противоракетных комплексов Patriot, два из которых уже доставлены на территорию страны и развернуты. Первая батарея была поставлена в Румынию в 2020 году и использовалась в учебных целях в Национальном учебном центре противовоздушной обороны ВВС Румынии. Вторая батарея поступила в течение 2022 года, была испытана в декабре и развернута в коммуне Михай-Браву уезда Джурджу на юге Румынии.

Как пояснили в военном ведомстве страны, третий и четвертый комплексы Patriot частично уже находятся на территории Румынии, поставка прошла в прошлом году. Остальные компоненты системы должны прийти в апреле этого года, после чего произойдет окончательное развертывание. Все батареи поступают на вооружение специально сформированного в 2019 году 74-го зенитного ракетного полка (Regimentului 74 PATRIOT) в составе 1-й зенитной ракетной бригады (Brigada 1 Rachete Sol-Aer General Nicolae Dăscălescu) ВВС Румынии.

Эти четыре системы представляют собой первый этап создания потенциала противовоздушной обороны наземного базирования последнего поколения с испытанными в боевых условиях средствами защиты от тактических баллистических ракет и крылатых ракет, полностью интегрированного в систему НАТО

- заявил министр обороны Румынии Анджел Тылвэр.

Этими четырьмя батареями ЗРК Patriot Румыния не обойдется, в дальнейшем еще три комплекса американских систем ПРО поступят на вооружение Сухопутных войск Румынии. По ранее озвученным планам, их поставка ожидается после 2024 года.
Военное обозрениев Яндекс Новостях
Военное обозрениев Яндекс Дзен
1 комментарий
Объявление

Подписывайтесь на наш Телеграм-канал, регулярно дополнительные сведения о спецоперации на Украине, большое количество информации, видеоролики, то что не попадает на сайт: https://t.me/topwar_official

Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. Silver99
    Silver99 Сегодня, 09:26
    -1
    "Сормат" может лететь через Южный полюс" огибая планету Земля и прилетать с противоположной стороны, где "пэтриоты" их не ждут, может румынские ромалы этого не знают.