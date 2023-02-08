Румыния развернула вторую батарею ЗРК Patriot для «защиты воздушного пространства НАТО»

Эти четыре системы представляют собой первый этап создания потенциала противовоздушной обороны наземного базирования последнего поколения с испытанными в боевых условиях средствами защиты от тактических баллистических ракет и крылатых ракет, полностью интегрированного в систему НАТО

Румыния развернула второй комплекс противоракетной обороны Patriot на юге страны, усилив оборону воздушного пространства стран НАТО. Об этом говорится в сообщении Минобороны страны.В 2017 году Бухарест заключил контракт на поставку четырех американских противоракетных комплексов Patriot, два из которых уже доставлены на территорию страны и развернуты. Первая батарея была поставлена в Румынию в 2020 году и использовалась в учебных целях в Национальном учебном центре противовоздушной обороны ВВС Румынии. Вторая батарея поступила в течение 2022 года, была испытана в декабре и развернута в коммуне Михай-Браву уезда Джурджу на юге Румынии.Как пояснили в военном ведомстве страны, третий и четвертый комплексы Patriot частично уже находятся на территории Румынии, поставка прошла в прошлом году. Остальные компоненты системы должны прийти в апреле этого года, после чего произойдет окончательное развертывание. Все батареи поступают на вооружение специально сформированного в 2019 году 74-го зенитного ракетного полка (Regimentului 74 PATRIOT) в составе 1-й зенитной ракетной бригады (Brigada 1 Rachete Sol-Aer General Nicolae Dăscălescu) ВВС Румынии.- заявил министр обороны Румынии Анджел Тылвэр.Этими четырьмя батареями ЗРК Patriot Румыния не обойдется, в дальнейшем еще три комплекса американских систем ПРО поступят на вооружение Сухопутных войск Румынии. По ранее озвученным планам, их поставка ожидается после 2024 года.