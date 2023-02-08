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В Госдепе США подтвердили предстоящую продажу Польше 18 реактивных установок HIMARS

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В Госдепе США подтвердили предстоящую продажу Польше 18 реактивных установок HIMARS

Вашингтон намерен заключить с Польшей сделку на сумму 18 миллиардов долларов. Речь идет о поставке 18 реактивных систем залпового огня HIMARS и боеприпасов к данной технике.


Такое официальное сообщение сделала пресс-служба Государственного департамента Соединенных Штатов.

Государственный департамент одобрил возможную продажу Польше систем HIMARS и сопутствующего оборудования на сумму 10 миллиардов долларов

- говорится в нем.

В комплект поставки, если ее одобрит Конгресс США, помимо самих комплексов, войдут 468 зарядных модулей, 45 ракет большой дальности ATACMS, а также различные блоки к данной технике. Кроме того, Варшава получит запчасти к РСЗО и тренировочные ракеты.

В какие сроки Соединенные Штаты поставят данную технику, пока неизвестно, но в Минобороны США также подтверждают данную информацию. В американском Агентстве по сотрудничеству в области безопасности положительно отреагировали на идею продать полякам «Хаймарсы», заявив, что сделка поспособствует укреплению обороноспособности союзника Соединенных Штатов по Североатлантическому альянсу. Там заявили, что поставка комплексов будет полностью соответствовать внешнеполитической линии Америки и ее национальной безопасности.

Так как еще до сообщения пресс-службы американского внешнеполитического ведомства о сделке информация появилась у агентства Bloomberg, можно сказать, что в Госдепе США подтвердили предстоящую продажу Польше 18 реактивных установок HIMARS.

В прошлом году экспорт американских вооружений вырос почти на 50 процентов по сравнению с аналогичным прошлым периодом. В основном это связано с поставками оружия Киеву.
Автор:
Использованы фотографии:
Lockheed Martin
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7 комментариев
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  1. Silver99
    Silver99 Сегодня, 09:30
    0
    В принципе "хаймерсы" подтвердили право на существование, на первом этапе СВО к ним относились скептически, но точность прилета в одну точку шести зарядов это выше по мощности чем у "калибра" и большая пробивная способность ж/б укреплений и мостов. Вот если на "ураган" поставить навигацию и управляемые заряды будет что-то напоминающее ЯО по разрушительной силе.
  2. Nexcom
    Nexcom Сегодня, 09:31
    +1
    Там 10 млрд. тут 5 ....
    Откуда у поляков такие средства денежные? Или американцы им кредит дали на покупку техники?
    1. Арон Заави
      Арон Заави Сегодня, 09:47
      -1
      Цитата: Nexcom
      Там 10 млрд. тут 5 ....
      Откуда у поляков такие средства денежные? Или американцы им кредит дали на покупку техники?

      Они не бедные.

      Экономика Польши является социально-ориентированной рыночной экономикой. Шестая по величине экономика в Европейском союзе и самая большая среди бывших членов восточного блока и новых членов Европейского Союза.

      Да и платеж явно разбит на несколько лет.
  3. rocket757
    rocket757 Сегодня, 09:44
    0
    Система рабочая, но нивелировать опасность от её применения, противником, МОЖНО!
    Опять же - ж комплексный подход, с которым у нас не все норм, увы.
    Вроде все знают как, но вот средств для эффективного противодействия не хватает, не везде и не всегда ... увы.
    1. Bingo
      Bingo Сегодня, 09:55
      +1
      Цитата: rocket757
      Система рабочая, но нивелировать опасность от её применения, противником, МОЖНО!

      И для нас неприменима. Дорого и бестолково. Кошмарить мирняк - сойдет, склады и КП накрываются РСЗО без наворотов и по стоимости меньше на порядок, а вот как именно РСЗО с шестью стволами - Химера не пляшет совсем против даже Урагана с 16 направляющими. При том, что в Ураган как раз высокоточные впихнуть можно - и полный аналог Химеры, но дешевле.
      Короче, с Химерой американцы влопались в распил, немцы еще что-то мутят с установкой 2 блоков по 6 ракет, но это тоже - за неименеем гербовой. Например - нахрена вам блочное заряжание? Все равно ТЗМ нужна, чтоб привезти блок и выгрузить его на землю - то есть время то же самое, техника та же самая, просто с дуру ума вы на боевую машину впихнули нахрен не нужный кран, утяжеляя машину, и задирая стоимость пусковой. Это не говоря о всех "плюсах" ненужного усложнения и утяжеления машины, что минусует надежность и проходимость. Это не говоря, что упаковка ракет в блок на заводе - тупо дороже, длительней, а потому осложняет логистику
      ПиСи: Ща опять налетит секта Святого Хаймарса с воплями "вы все врете!" Как они надоели. Хоть бы придумали, чем факты опровергать. Да мозгов нет у сектантов на это...
  4. JonnyT
    JonnyT Сегодня, 09:48
    0
    Из Польши старательно делают монстра!
    Судя по всему через 1-2 года у поляков будет самая сильная армия среди европейских членов НАТО.
  5. Смею_заметить_
    Смею_заметить_ Сегодня, 09:49
    0
    Надеюсь, комплект (верёвка, мыло и табуретка) для счастливого покупателя идёт бонусом?