Генштаб ВСУ в сводке фактически признаёт выход российских сил к окраине Часова Яра и пересечение дороги Артёмовск-Славянск

Украинский генеральный штаб опубликовал утреннюю сводку о событиях на фронтах, из которых можно сделать определённые выводы о продолжении наступления российских войск в районе Бахмута (Артёмовска).Например, в релизе пресс-секретаря ГШ ВСУ Александра Штупуна (часто его называют «украинским Рэмбо» из-за привычки появляться в помещении перед камерой в полной боевой экипировке) говорится о том, что российские войска осуществили атаку к северо-западу Бахмута на населённые пункты Дубово-Васильевка и Орехово-Васильевка.В сводке Штупун заявляет, что атаки на эти населённые пункты «отбиты». Но сам факт появления этих названий в сводке украинского генерального штаба говорит о том, что российские войска перешли через стратегически важную дорогу Артёмовск-Славянск и уже имеют возможности для проведения штурмовых действий к западу от неё.Также обращает на себя внимание тот факт, что продвижение идёт и в сторону Славянска. Например, Орехово-Васильевка находится менее чем в 22 км от этого города и на расстоянии примерно 13 км от северных окраин Бахмута, большинство дорог к которому для ВСУ перерезаны нашими войсками. По прямой от Орехово-Васильевки (через поля и канал Северский Донец - Донбасс) до Краматорска около 16-17 км.Также в сводке впервые говорится об «отражённой атаки на Часов Яр». Это фактически признание того, что российские силы перешли и через дорогу Артёмовск-Константиновка, продвинувшись к северу от неё и выйдя к окраинам Часова Яра.Соответственно, появляется возможность перерезать единственную остающуюся под контролем ВСУ дорогу агломерации - ту, которая соединяет Часов Яр с Артёмовском через село Хромово.