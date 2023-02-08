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Генштаб ВСУ в сводке фактически признаёт выход российских сил к окраине Часова Яра и пересечение дороги Артёмовск-Славянск

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Генштаб ВСУ в сводке фактически признаёт выход российских сил к окраине Часова Яра и пересечение дороги Артёмовск-Славянск

Украинский генеральный штаб опубликовал утреннюю сводку о событиях на фронтах, из которых можно сделать определённые выводы о продолжении наступления российских войск в районе Бахмута (Артёмовска).


Например, в релизе пресс-секретаря ГШ ВСУ Александра Штупуна (часто его называют «украинским Рэмбо» из-за привычки появляться в помещении перед камерой в полной боевой экипировке) говорится о том, что российские войска осуществили атаку к северо-западу Бахмута на населённые пункты Дубово-Васильевка и Орехово-Васильевка.

В сводке Штупун заявляет, что атаки на эти населённые пункты «отбиты». Но сам факт появления этих названий в сводке украинского генерального штаба говорит о том, что российские войска перешли через стратегически важную дорогу Артёмовск-Славянск и уже имеют возможности для проведения штурмовых действий к западу от неё.



Также обращает на себя внимание тот факт, что продвижение идёт и в сторону Славянска. Например, Орехово-Васильевка находится менее чем в 22 км от этого города и на расстоянии примерно 13 км от северных окраин Бахмута, большинство дорог к которому для ВСУ перерезаны нашими войсками. По прямой от Орехово-Васильевки (через поля и канал Северский Донец - Донбасс) до Краматорска около 16-17 км.

Также в сводке впервые говорится об «отражённой атаки на Часов Яр». Это фактически признание того, что российские силы перешли и через дорогу Артёмовск-Константиновка, продвинувшись к северу от неё и выйдя к окраинам Часова Яра.



Соответственно, появляется возможность перерезать единственную остающуюся под контролем ВСУ дорогу агломерации - ту, которая соединяет Часов Яр с Артёмовском через село Хромово.
Использованы фотографии:
Минобороны России
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6 комментариев
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  1. Uprun
    Uprun Сегодня, 09:54
    +2
    Эти с утра верещат, а наши пока отмалчиваются..., может к обеду что проясниться. А так, да, взяли - сказали, так правильнее будет.
    1. Orange-Bigg
      Orange-Bigg Сегодня, 10:02
      0


      Часов Яр на возвышенности .Завладев им проще будет атаковать Константиновку.
  2. сайгон
    сайгон Сегодня, 10:06
    0
    Если судить по карте топографической прикол в том что по сетке высот последняя трасса в принчипе на прямой наводке уже сейчас , танк к примеру вполне может лупить.
    Гаубицы накрывают и минометы тоже.
  3. DefenderofTruth
    DefenderofTruth Сегодня, 10:09
    0
    Нет цензурных слов - штурмовать в лоб укрепрайоны врага, кладя сотни и тысячи жизней за один город!
    Ну взяли Артёмовск-Бахмут и что дальше? Будем весь 2023 год штурмовать также в лоб укрепрайон Константиновка - Дружковка - Краматорск - Славянск - Красный Лиман?
  4. Egeny
    Egeny Сегодня, 10:09
    0
    впервые говорится об «отражённой атаки на Часов Яр».

    Проверка боем. Наши медленно, но верно проводят "денацификацию".
  5. tihonmarine
    tihonmarine Сегодня, 10:10
    0
    Вагнер наступает с востока на Красную Гору. Ещё севернее со стороны Благодатного пытается прорваться к Железнянскому. А северо-восточнее со стороны Яковлевки «музыканты» атакуют у Весёлого. Российские войска вновь пытались продвинуться к Верхнекаменскому.