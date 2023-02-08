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Западная пресса: Как только завершится украинский конфликт, США и Россия осознают, что их объединяет немало целей касательно Китая

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Западная пресса: Как только завершится украинский конфликт, США и Россия осознают, что их объединяет немало целей касательно Китая

Сдерживание России и Китая должно быть основной целью внешней политики США, поскольку сближение этих стран несёт угрозу для Вашингтона. Об этом пишет американский журнал The American Conservative (TAC).


По мнению автора публикации и редактора журнала Майкла Уоррена Дэвиса, в сдерживании Китая весьма заинтересованы не только сами Соединённые Штаты, но даже и Россия. По этой причине, считает автор книги «Реакционное мышление», Россия и стремится к объединению с КНР против Штатов.

В материале также подтверждается и схожесть во мнениях других аналитиков касательно могущества этих двух стран. Вместе они действительно могут дать жёсткий отпор всем странам-членам НАТО, а потому, на Вашингтон возложена миссия по их разъединению. Автор материала предположил свой сценарий развития событий: США способствуют установлению мира (в их понимании, надо полагать) на Украине, не допуская дальнейшего расширения альянса на восток путём присоединения к нему соседних с РФ государств, в то время как Киев идёт на уступки в вопросе признания Крыма и Донбасса в качестве российских территорий. При этом Москве также выдвигается условие по выплате Киеву репараций.

Вот как Дэвис прокомментировал своё видение ситуации:

Как только завершится украинский конфликт, США и Россия тут же осознают, что их объединяет немало целей касательно Китая

В завершении обозреватель TAC отмечает, что на самом деле Пекин намного опаснее для Вашингтона и Москвы, чем Россия и США друг для друга.
Автор:
Использованы фотографии:
сайт Кремля
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5 комментариев
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  1. rocket757
    rocket757 Сегодня, 10:04
    0
    Западная пресса: Как только завершится украинский конфликт, США и Россия осознают, что их объединяет немало целей касательно Китая
    Шоб ЭТО "осознать", нужен ТОТ, кто такое может, готов "осознать"!!!
    Вопрос ... А ЭТО ХТО ТАКОЙ??? ПОЧЕМУ МЫ ТАКОГО НЕ ЗНАЕМ???
    Полосатики или наглы, опять какую то замуту готовят?
    Впрочем, то шо они что то подобное готовят, догадаться не сложно, а вот у нас такие предпосылки, чего то подобного наблюдаются??? Кого на роль "ОСОЗНАВАТЕЛЯ" готовят на этот раз?
    Так то до следующих выборов "царя\вождя" недалече, подготовка идёт полным ходом!!!
    Надо присмотреться, шоб не пропустить, не проглядеть и ПРЕСЕЧЬ, шоб какой то "осознаватель" на верх не пролез!
    1. Orange-Bigg
      Orange-Bigg Сегодня, 10:05
      0
      Наверно ,как они думают, при помощи условного Навального во власти после конфликта.Во всяком случае они на это расчитывают.Но нам это надо?

      Сдерживание России и Китая должно быть основной целью внешней политики США, поскольку сближение этих стран несёт угрозу для Вашингтона.


      По мнению автора публикации и редактора журнала Майкла Уоррена Дэвиса, в сдерживании Китая весьма заинтересованы не только сами Соединённые Штаты, но даже и Россия.


      Эти цитаты это полное попрание элементарной логики.В сдерживании США с их гегемонией заинтересованны Россия и Китай.
  2. Zaurbek
    Zaurbek Сегодня, 10:04
    0
    А с другой стороны, горница между Китаем и РФ сухопутная, спрос на ресурсы у Китая больше, чем у ЕС. Стран транзитеров нет. Китай является производителем оборудования и технологий интересных РФ, а значит, валюта Юань интересна для РФ как платежное средство (в отличие от Доллара и Евро).
  3. Вождь_Бармалеев
    Вождь_Бармалеев Сегодня, 10:05
    0
    Это нашим чиновникам делается такой толстый намёк - эй, шавки, готовьтесь - мы будем вас покупать! Много не дадим но во славу демократии вы там сильно не кобеньтесь. И самое интересное, что большинство продастся.
  4. скептик
    скептик Сегодня, 10:05
    0
    Хуже войны с наглосакцами и амерзавцами, может быть, только дружба с ними, особенно против Китая.