Как только завершится украинский конфликт, США и Россия тут же осознают, что их объединяет немало целей касательно Китая

Сдерживание России и Китая должно быть основной целью внешней политики США, поскольку сближение этих стран несёт угрозу для Вашингтона. Об этом пишет американский журнал The American Conservative (TAC).По мнению автора публикации и редактора журнала Майкла Уоррена Дэвиса, в сдерживании Китая весьма заинтересованы не только сами Соединённые Штаты, но даже и Россия. По этой причине, считает автор книги «Реакционное мышление», Россия и стремится к объединению с КНР против Штатов.В материале также подтверждается и схожесть во мнениях других аналитиков касательно могущества этих двух стран. Вместе они действительно могут дать жёсткий отпор всем странам-членам НАТО, а потому, на Вашингтон возложена миссия по их разъединению. Автор материала предположил свой сценарий развития событий: США способствуют установлению мира (в их понимании, надо полагать) на Украине, не допуская дальнейшего расширения альянса на восток путём присоединения к нему соседних с РФ государств, в то время как Киев идёт на уступки в вопросе признания Крыма и Донбасса в качестве российских территорий. При этом Москве также выдвигается условие по выплате Киеву репараций.Вот как Дэвис прокомментировал своё видение ситуации:В завершении обозреватель TAC отмечает, что на самом деле Пекин намного опаснее для Вашингтона и Москвы, чем Россия и США друг для друга.