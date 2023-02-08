Нидерланды профинансируют ремонт и поставку Украине немецких танков Leopard 1A5

Война в Украине находится на решающем этапе. Я ожидаю, что бои усилятся в ближайшие месяцы. (...) есть признаки того, что Россия готовит новое наступление. Вот почему важно поставка основных боевых танков. Сохранить устойчивость Украины и улучшить ее позиции на поле боя

Нидерланды снова заявили о поддержке Украины в ее борьбе с "агрессивной Россией" и готовности поддержать Киев материально. Отсутствие бронетехники для передачи украинской армии не сильно огорчает Амстердам, голландцы приняли решение вложиться деньгами.Нидерланды объявили о готовности оплатить ремонт и поставку Украине ОБТ Leopard первой серии, речь идет порядка о ста танках . Кроме самих Нидерландов, в поставке будут участвовать Германия и Дания. Немного не понятна роль Дании, она тоже будет спонсировать отправку танков из наличия Германии, или все же поставит часть своих. Оба варианта возможны.Также Нидерланды пообещали провести обучение украинских танкистов, поставить запчасти к танкам и боеприпасы. Об этом заявили глава военного ведомства страны Кайса Оллонгрен и министр иностранных дел Вопке Гукстра, выступая в палате представителей парламента страны.- заявила Оллонгрен.Ранее немецкое правительство дало разрешение на поставку танков Leopard 1 концерну Rheinmetall и компании Flensburger Fahrzeugbau Gesellschaft mbH (FFG), у которых на двоих имеется порядка 187 единиц тяжелой бронетехники. Эти танки будут восстанавливаться и передаваться Украине, а Нидерланды проспонсируют этот процесс, благо им это не впервые. Ранее Амстердам профинансировал модернизацию для Киева советских танков Т-72 из наличия армии Чехии.