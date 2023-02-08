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Нидерланды профинансируют ремонт и поставку Украине немецких танков Leopard 1A5

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Нидерланды профинансируют ремонт и поставку Украине немецких танков Leopard 1A5

Нидерланды снова заявили о поддержке Украины в ее борьбе с "агрессивной Россией" и готовности поддержать Киев материально. Отсутствие бронетехники для передачи украинской армии не сильно огорчает Амстердам, голландцы приняли решение вложиться деньгами.


Нидерланды объявили о готовности оплатить ремонт и поставку Украине ОБТ Leopard первой серии, речь идет порядка о ста танках. Кроме самих Нидерландов, в поставке будут участвовать Германия и Дания. Немного не понятна роль Дании, она тоже будет спонсировать отправку танков из наличия Германии, или все же поставит часть своих. Оба варианта возможны.

Также Нидерланды пообещали провести обучение украинских танкистов, поставить запчасти к танкам и боеприпасы. Об этом заявили глава военного ведомства страны Кайса Оллонгрен и министр иностранных дел Вопке Гукстра, выступая в палате представителей парламента страны.

Война в Украине находится на решающем этапе. Я ожидаю, что бои усилятся в ближайшие месяцы. (...) есть признаки того, что Россия готовит новое наступление. Вот почему важно поставка основных боевых танков. Сохранить устойчивость Украины и улучшить ее позиции на поле боя

- заявила Оллонгрен.

Ранее немецкое правительство дало разрешение на поставку танков Leopard 1 концерну Rheinmetall и компании Flensburger Fahrzeugbau Gesellschaft mbH (FFG), у которых на двоих имеется порядка 187 единиц тяжелой бронетехники. Эти танки будут восстанавливаться и передаваться Украине, а Нидерланды проспонсируют этот процесс, благо им это не впервые. Ранее Амстердам профинансировал модернизацию для Киева советских танков Т-72 из наличия армии Чехии.
Использованы фотографии:
https://t.me/milinua/21049
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22 комментария
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  1. Peter1First
    Peter1First Сегодня, 10:26
    0
    Да не надо их особо ремонтировать! Проверить, чтобы мотор и ходовая кое как работали -и на утилизацию в украину! А выделенные деньги пусть лучше распилят...
    1. Nexcom
      Nexcom Сегодня, 10:36
      -2
      даже этого не надо - заново покрасили и на передовую. "в горнило уничтожения" (с)

      максимум 1-2 боевых выезда выживут.
      1. Дедкастарый
        Дедкастарый Сегодня, 10:53
        0
        Нидерланды профинансируют ремонт и поставку Украине немецких танков Leopard 1A5
        курнули...и решили.
  2. Комментарий был удален.
    1. Nexcom
      Nexcom Сегодня, 10:39
      +2
      надо товарища председателя Си попросить чтобы все китайцы одновременно прыгнули и топнули ногой. lol и будет там землетрясение
  3. ТермиНахТер
    ТермиНахТер Сегодня, 10:38
    -2
    Кто - нибудь может объяснить смысл этого цирка?))) все прекрасно понимают, что даже Леопард 2 А 4, не представляет особой боевой ценности, только А6 имеет реальные шансы на успех. Что там будет делать Леопард 1?
    1. Nexcom
      Nexcom Сегодня, 10:39
      +1
      как что будет делать? гореть будет.
    2. faiver
      faiver Сегодня, 10:44
      +3
      Что там будет делать Леопард 1?
      - была Харьковская перегруппировка, была Херсонская, и никаких леопардов/абрамсов не было....
      1. Uprun
        Uprun Сегодня, 10:47
        +1
        Были словацкие, чешские, польские Т-72, если вы про танки.......
    3. Капитан Пушкин
      Капитан Пушкин Сегодня, 10:58
      +4
      Цитата: ТермиНахТер
      Что там будет делать Леопард 1?

      Воевать. Леопард 1 в борт возьмет любой танк. Попадание в лоб ОФ 105мм любой танк отправит на ремонт.
      Не говоря о легко бронированной технике и пехоте.
      При грамотном применении, проблем нам доставит не маленьких. Танк есть танк.
      1. PVV66
        PVV66 Сегодня, 11:03
        0
        По бронированию, Леопард-1 сравним с Т-34-85 поздних выпусков. Ему хоть куда попади, гарантированное поражение.
        1. советник 2 уровня
          советник 2 уровня Сегодня, 11:27
          +1
          броня какого современного танка участвующего в конфликте- выдержит в борт 105мм? никакого? а 125мм? никакого? тогда
          Цитата: PVV66
          По бронированию, Леопард-1 сравним с Т-34-85 поздних выпусков. Ему хоть куда попади, гарантированное поражение.
          и что это дает? кроме того, что в лобовых сражениях Лео-1 проиграет т-72.. а много "Прохоровок" планируется? с учетом текущего применения - вполне себе серьезная боевая машина.. да и тот же т-34 и сегодня, мог бы "шороху навести" при отсутствии современных танков- танк это танк
    4. SovAr238A
      SovAr238A Сегодня, 11:02
      +2
      А древний и пустой Т-62 что там делает?
      Ценность представляет?
    5. AlexVas44
      AlexVas44 Сегодня, 11:26
      0
      Цитата: ТермиНахТер
      ...только А6 имеет реальные шансы на успех. Что там будет делать Леопард 1?

      Главное - не победа, а участие.
  4. fiv
    fiv Сегодня, 11:00
    0
    Вот сдается мне, что с промышленной безопасностью в голландии, да и в германии дела не очень обстоят. Того и гляди, пожары пойдут какие-нибудь
    1. Nexcom
      Nexcom Сегодня, 11:03
      0
      после посещения некоторыми личностями соборов??
  5. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 11:03
    +1
    Нидерланды профинансируют ремонт и поставку Украине немецких танков Leopard 1A5
    Как я посмотрю у голландцев явный избыток средств, а еще больше стремление быть в тренде "борьбы с Россией".
    1. Смею_заметить_
      Смею_заметить_ Сегодня, 11:16
      0
      Значит, Берлин - не конечная станция.
    2. Арон Заави
      Арон Заави Сегодня, 11:33
      0
      Цитата: rotmistr60
      Нидерланды профинансируют ремонт и поставку Украине немецких танков Leopard 1A5
      Как я посмотрю у голландцев явный избыток средств, а еще больше стремление быть в тренде "борьбы с Россией".

      В Нидерландах общество совершенно уверено, что это россияне сбили Малазийский Боинг летевший из Амстердама.
      1. rotmistr60
        rotmistr60 Сегодня, 11:49
        0
        Ну так вы (Израиль) им бы объяснили, что это сделал Киев при развед сопровождении Сша.
  6. Rabioso
    Rabioso Сегодня, 11:41
    0
    Хочу заметить что эти танки не больше металлолом чем те же т-72. И разговоры о танковых сражениях и снарядах в борт это полная ерунда. Если взять скажем тот же т-55 и поставить ему орудие дальнобойнее. Современные системы наведения и хороший Каз он не уступит ни т-90 ни Абрамсу. Как говорит герой одного известного фильма " главное что у него под капотом"
  7. voyaka uh
    voyaka uh Сегодня, 11:48
    +2
    По бронированию Лео-1 примерно эквивалентен Т-62 (которые воюют на Украине).
    А вот по точности пушки намного превосходит. У него L7 - рекордсмен всех времен по точности/дальности среди танковых орудий.
  8. Messer
    Messer Сегодня, 12:08
    +1
    Цитата: Капитан Пушкин
    Цитата: ТермиНахТер
    Что там будет делать Леопард 1?

    Воевать. Леопард 1 в борт возьмет любой танк. Попадание в лоб ОФ 105мм любой танк отправит на ремонт.
    Не говоря о легко бронированной технике и пехоте.
    При грамотном применении, проблем нам доставит не маленьких. Танк есть танк.

    Абсолютно верное утверждение. Да хоть музейные T-III и Т-IV поставят, и те стрелять умеют. БМП вон как воюют с обеих сторон. Хоть и картонные... Так что шапкозакидательство здесь совершенно неуместно.