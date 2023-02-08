Показаны результаты ракетного удара по промышленному объекту в Харькове

На одном из промышленных предприятий Харькова после вчерашнего прилета российских ракет вспыхнул сильный пожар. Фотографии последствий удара опубликовали украинские паблики в социальных сетях.
Ранее назначенный киевским режимом мэр Харькова Игорь Терехов рассказал в своем Telegram-канале, что информация о прилете российских ракет в промышленное предприятие подтвердилась. Речь идет о промышленном объекте, расположенном в Киевском районе Харькова.
Как сообщают российские военкоры, «минус один авиазавод», на котором киевский режим собирал беспилотные летательные аппараты для последующей передачи в действующие части ВСУ. Военкоры пишут, что одна из ракет точно попала в склад предприятия.
На фотографиях, опубликованных украинскими ресурсами, видны последствия ракетного удара. Пожарные расчеты тушат возгорание, территория объекта охвачена огнем.
По понятным причинам, украинские власти не раскрывают более подробную информацию о масштабах прилетов. Ведь это может стать неприятной новостью, которая негативно отразится на настроениях в городе.
Напомним, что с октября 2022 года Россия наносит регулярные удары по объектам украинской энергетической инфраструктуры. Также ракетные удары наносятся по промышленным объектам, использующимся в военных целях. Данные действия стали ответом ВС РФ на серии терактов и диверсий украинских формирований на российской территории.