Военное обозрение
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Показаны результаты ракетного удара по промышленному объекту в Харькове

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Показаны результаты ракетного удара по промышленному объекту в Харькове

На одном из промышленных предприятий Харькова после вчерашнего прилета российских ракет вспыхнул сильный пожар. Фотографии последствий удара опубликовали украинские паблики в социальных сетях.


Ранее назначенный киевским режимом мэр Харькова Игорь Терехов рассказал в своем Telegram-канале, что информация о прилете российских ракет в промышленное предприятие подтвердилась. Речь идет о промышленном объекте, расположенном в Киевском районе Харькова.

Как сообщают российские военкоры, «минус один авиазавод», на котором киевский режим собирал беспилотные летательные аппараты для последующей передачи в действующие части ВСУ. Военкоры пишут, что одна из ракет точно попала в склад предприятия.


На фотографиях, опубликованных украинскими ресурсами, видны последствия ракетного удара. Пожарные расчеты тушат возгорание, территория объекта охвачена огнем.


По понятным причинам, украинские власти не раскрывают более подробную информацию о масштабах прилетов. Ведь это может стать неприятной новостью, которая негативно отразится на настроениях в городе.

Напомним, что с октября 2022 года Россия наносит регулярные удары по объектам украинской энергетической инфраструктуры. Также ракетные удары наносятся по промышленным объектам, использующимся в военных целях. Данные действия стали ответом ВС РФ на серии терактов и диверсий украинских формирований на российской территории.
Использованы фотографии:
Telegram-канал "Политика Страны"
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16 комментариев
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  1. Гвардейский поворот
    Гвардейский поворот Сегодня, 10:33
    +8
    Охота по киеву и львову, чтобы прилетело.
    1. ivan1979nkl
      ivan1979nkl Сегодня, 10:36
      +4
      Охота по киеву и львову, чтобы прилетело

      чтобы ответить им за Донецк и Мариуполь особенно
      1. Egeny
        Egeny Сегодня, 10:53
        +1
        Ну зачем спешить... Вот отремонтируют свои заводики да починят свет, тогда и прилетит.)
    2. ИванИванов
      ИванИванов Сегодня, 10:57
      +3
      Охота по киеву и львову, чтобы прилетело.

      Чаще , больше, шире.
  2. starina
    starina Сегодня, 10:38
    +1
    Ранее назначенный киевским режимом мэр Харькова Игорь Терехов


    У вас статьи школьники пишут?
    Понятно, мелочь. Но уже тут столько мусора пошло, что вишневый цвет ресурса можно обновить в желтый.

    Был зарегистрирован кандидатом на внеочередных выборах харьковского городского головы 31 октября 2021 года. 1 ноября 2021 года городская территориальная избирательная комиссия объявила Терехова победителем мэрских выборов.
    1. Egeny
      Egeny Сегодня, 10:49
      +2
      У вас статьи школьники пишут?

      Школьники, порой, лучше пишут.)
      Я тут уже умилялась грамотностью наших аборигенов: в школе не учились что ли или всё забыли.
      Кстати бот этого сайта тоже грамотностью не блещет.)
  3. Alexandr2637
    Alexandr2637 Сегодня, 10:49
    +1
    Развалинами предприятия удовлетворён.
  4. Грица
    Грица Сегодня, 10:52
    +1
    А что, только Харьковом и ограничились? Непорядок... Где продолжение? Мы уже привыкли к массовым.
  5. Novichek)
    Novichek) Сегодня, 10:57
    +2
    Авиазавод это конечно понятно, цель приоритетная, а как на счёт нефтеперерабатывающего ?
    1. Novichek)
      Novichek) Сегодня, 11:13
      +7
      https://t.me/s/rsotmdivision Сейчас же уже и прятаться перестали — факел горит круглосуточно, готовые нефтепродукты вывозят ж/д транспортом. Даже в публичном украинском пространстве появилась информация о его работе.

      Завод, переданный Министерству Обороны для нужд ВСУ и вовсю открыто поставляющий ГСМ для ВСУ, до сих пор не уничтожен. Завод, наполненный легко горючими нефтепродуктами, легко поджигается и очень тяжело тушится. Объяснить то, что завод до сих пор работает, с точки зрения здравого смысла невозможно.
      1. LIONnvrsk
        LIONnvrsk Сегодня, 12:09
        0
        Цитата: Novichek)
        Объяснить то, что завод до сих пор работает, с точки зрения здравого смысла невозможно.

        Не учите генштаб (слу)жить! Лучше помогите армии материально! feel
      2. topol717
        topol717 Сегодня, 12:38
        0
        Цитата: Novichek)
        Объяснить то, что завод до сих пор работает, с точки зрения здравого смысла невозможно.

        Вы в какой армии здравый смысл видели? Нашему МИДу зуб дали, еще и честное пионерское сказали, что завод работает исключительно в рамках зерновой сделки.
  6. PVV66
    PVV66 Сегодня, 10:57
    +6
    Я охреневаю. Год как идет СВО, а у нас под боком в 20 км. от границы действующий авиа завод врага! Это саботаж или преступная халатность!? Интересно знать, а сколько еще действующих оборонных предприятий на украине?
    1. james
      james Сегодня, 11:26
      0
      Все идет по плану, славяне убиваю славян.
  7. Bingo
    Bingo Сегодня, 11:10
    +1
    Там кстати в Латвии, в Марупе, вчера какой-то завод сгорел, говорят, беспилотники выпускали для лохлов...
    В латвийском городе Марупе (административный центр Марупского края; расположен у юго-западной границы Риги) загорелся завод по производству дронов, принадлежащий компании Edge Autonomy.
    Пожар начался после взрыва. Хороший такой пожар, красочный, высокого уровня сложности.

  8. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 11:19
    +1
    «минус один авиазавод», на котором киевский режим собирал беспилотные летательные аппараты
    Пускай и дальше побольше хвастаются что и где они делают подтверждая данные нашей разведки. Ждем эффективного продолжения.