Европейский союз полностью поддерживает процесс мирного и долгосрочного урегулирования приднестровского конфликта, основываясь на суверенитете и нерушимости границ Молдовы, признанных на международном уровне, со специальным статусом для Приднестровья. ЕС, в свою очередь, способствует поддержания диалога на постоянной основе между сторонами во избежание дестабилизации ситуации в регионе

Мы все знаем, что процесс интеграции в ЕС – довольно трудоёмкий и затратный по времени. Каждой стране даётся оценка в соответствии с её заслугами и выполненными условиями, однако, на данном этапе, я не могу с определённостью сказать, что будущее РМ в Европе

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель, выступая на пресс-конференции по итогам встречи, прошедшей накануне с участием премьера Молдавии Натальи Гаврилицы в рамках заседания Совета ассоциации ЕС-Молдова, заявил о том, что Евросоюз всецело выступает за мирное урегулирование в Приднестровье, с соблюдением территориальной целостности Республики Молдова (РМ). По словам, дипломата, Брюссель подтверждает свою приверженность в этом отношении на фоне конфликта на Украине.– отметил Боррель, снова забыв о нерушимости границ, например, Сербии...Верховный представитель Союза по иностранным делам и политике безопасности ответил на вопрос журналистов о том, каковы перспективы начала переговоров по вступлению Молдовы в ЕС после получения республикой одновременно с Украиной статуса государства-кандидата следующим образом:Также он добавил, что Брюссель приветствует и поддерживает реформы, проводимое молдавскими властями во всех областях, в том числе в сфере обороны. Как подчеркнул чиновник, на укрепление обороноспособности страны, только за последние 1,5 года из Европейского фонда мира было выделено 47 млн евро (около 3,5 млрд рублей).Примечательно, что, хоть Молдавия по конституции и обладает нейтральным статусом, в последнее время всё чаще звучат громкие заявления представителей молдавского истеблишмента о том, что стране нужно обороняться, несмотря на свой нейтралитет, особенно в условиях конфликта в соседней Украине, либо же и вовсе отказаться от него (нейтрального статуса), о чём уже заявила недавно президент Майя Санду. Не в этом ли и заключается «миссия» молдавского руководства, слепо ведущее страну по пути украинского сценария под диктовку своих западных кураторов.