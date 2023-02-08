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Боррель: ЕС всецело выступает за мирное урегулирование в Приднестровье и территориальную целостность Молдовы

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Боррель: ЕС всецело выступает за мирное урегулирование в Приднестровье и территориальную целостность Молдовы

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель, выступая на пресс-конференции по итогам встречи, прошедшей накануне с участием премьера Молдавии Натальи Гаврилицы в рамках заседания Совета ассоциации ЕС-Молдова, заявил о том, что Евросоюз всецело выступает за мирное урегулирование в Приднестровье, с соблюдением территориальной целостности Республики Молдова (РМ). По словам, дипломата, Брюссель подтверждает свою приверженность в этом отношении на фоне конфликта на Украине.


Европейский союз полностью поддерживает процесс мирного и долгосрочного урегулирования приднестровского конфликта, основываясь на суверенитете и нерушимости границ Молдовы, признанных на международном уровне, со специальным статусом для Приднестровья. ЕС, в свою очередь, способствует поддержания диалога на постоянной основе между сторонами во избежание дестабилизации ситуации в регионе

– отметил Боррель, снова забыв о нерушимости границ, например, Сербии...

Верховный представитель Союза по иностранным делам и политике безопасности ответил на вопрос журналистов о том, каковы перспективы начала переговоров по вступлению Молдовы в ЕС после получения республикой одновременно с Украиной статуса государства-кандидата следующим образом:

Мы все знаем, что процесс интеграции в ЕС – довольно трудоёмкий и затратный по времени. Каждой стране даётся оценка в соответствии с её заслугами и выполненными условиями, однако, на данном этапе, я не могу с определённостью сказать, что будущее РМ в Европе

Также он добавил, что Брюссель приветствует и поддерживает реформы, проводимое молдавскими властями во всех областях, в том числе в сфере обороны. Как подчеркнул чиновник, на укрепление обороноспособности страны, только за последние 1,5 года из Европейского фонда мира было выделено 47 млн евро (около 3,5 млрд рублей).

Примечательно, что, хоть Молдавия по конституции и обладает нейтральным статусом, в последнее время всё чаще звучат громкие заявления представителей молдавского истеблишмента о том, что стране нужно обороняться, несмотря на свой нейтралитет, особенно в условиях конфликта в соседней Украине, либо же и вовсе отказаться от него (нейтрального статуса), о чём уже заявила недавно президент Майя Санду. Не в этом ли и заключается «миссия» молдавского руководства, слепо ведущее страну по пути украинского сценария под диктовку своих западных кураторов.
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Использованы фотографии:
Боррель/Соцсети
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21 комментарий
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  1. Александр Х
    Александр Х Сегодня, 10:40
    +10
    Баррель заявил о том, что Евросоюз всецело выступает за мирное урегулирование в Приднестровье
    Значит скоро и там эти гейропейцы устроят войну и убийства мирных граждан.
    1. Egeny
      Egeny Сегодня, 10:57
      +2
      Эта пивная "бочка" в качестве главного дипломата только что керосин не подливает в конфликты.
  2. Nexcom
    Nexcom Сегодня, 10:42
    +7
    эти шакалы уже и в Приднестровье что-ли полезли?? Ну вообще.
  3. Bingo
    Bingo Сегодня, 10:43
    +5
    В Косово иди.
    И на территориальную целостность Молдовы никто не претендует - даже ПНР. Другое государство, им Молдова не нужна, пусть живут. Хоть в Румынии, хоть в ЕС
    1. Egeny
      Egeny Сегодня, 11:06
      +3
      Илья, привет. Вообще-то Дмитрий прав, в Приднестровье тоже тучи сгущаются.
      А с Косово мы лопухнулись. Медведев всё прос...
      1. Bingo
        Bingo Сегодня, 11:19
        0
        Добрего, Евгения
        Цитата: Egeny
        Вообще-то Дмитрий прав, в Приднестровье тоже тучи сгущаются.

        Вообще-то не совсем, карту Приднестровья они проспали. Наоборот ДО СВО это была болевая точка - провокациями они вполне могли нас выставить агрессорами, создав ситуацию, где мы НЕ МОЖЕМ не вмешаться - а Приднестровье изолировано - без вариантов России пришлось бы необосновано вторгаться в чужую страну. Просто чтоб вытащить ВС РФ в Приднестровье, а это точно агрессия, без шансов.
        А теперь - ситуация в том, что Приднестровье раскатать в момент у НАТО, а тем более Украины - нет банально сил. Новороссию уже победили, ага, влопавшись во второй фронт в Приднестровье - они обрушат фронт на востоке - а дальше чисто дело техники по раскатыванию укропа, потому на Приднестровье максимум - могут только погавкать, бои именно там - как серпом по Фаберже совсем не нам. СЕЙЧАС. А тот момент они проспали уже.
  4. Uprun
    Uprun Сегодня, 10:44
    +2
    До испанского фашиста все-таки дошло - " со специальным статусом для Приднестровья". Пока так, а там кто знает.....
  5. Zaurbek
    Zaurbek Сегодня, 10:44
    +4
    Нужно послушать и сделать все наоборот. Дорога к Приднестровью должна быть или в составе РФ или под контролем РФ...и Приднестровье должно быть или в составе РФ или под контролем РФ. Все другое в ближайшие лет 10 приведет к затратному (по потерям и затратам) походу к Молдавии со стремлением к тому же исходу. На месте Запада, я бы начал войну с РФ не на 404, а в Приднестровье.....это привело бы к большим нашим трудностям.
    1. Uprun
      Uprun Сегодня, 10:52
      +1
      А ничего что там наш контингент войск стоит на постоянной основе? Там, дураков точно нет.
      1. Zaurbek
        Zaurbek Сегодня, 10:59
        -1
        А вы представьте , что Молдова начала СВО и напала и начала убивать военных РФ. Так было в Грузии... На 2021год и на Сегодня (это два разных расклада). Что могла сделать РФ тогда и что сможет сейчас? Это два плохих по разному расклада......
        1. Uprun
          Uprun Сегодня, 11:13
          0
          Я так понимаю, что вы досконально владеете информацией о потенциале, состоянии вооружения, моб. ресурсах армии Молдова.
      2. Fachmann
        Fachmann Сегодня, 12:12
        0
        По моему, "наш контингент" состоит, в основном, из местных, с российскими паспортами.
    2. Egeny
      Egeny Сегодня, 11:09
      +3
      Дорога к Приднестровью должна быть

      Так и будет... Херсон, Николаев, Одесса.)
  6. Андрей Андреев_2
    Андрей Андреев_2 Сегодня, 10:50
    +2
    Ну и выступайте в своем клоповнике Брюсселе... Какого хрена к нам-то лезете? Надо было так же орать при уничтожении Ирака, Ливии, Югославии и тд.
  7. faiver
    faiver Сегодня, 10:59
    +2
    Этой старой обезьяне верить - себя не уважать....
    1. Сергей_52
      Сергей_52 Сегодня, 11:10
      +4
      Вот обезьян то ты сейчас зря обидел...
  8. Neo-9947
    Neo-9947 Сегодня, 11:10
    +2
    Вооот! Уже в Приднестровье полезли.
    Раз так сказал, значит быть войне, 100%.
    А вообще, что-то США расслабились. Будь я Байденом старшим, давно бы и в Приднестровье бучу заварил, и грузин напряг, чтоб они Абхазию с Южной Осетией отвоевывать пошли, и Казахи что-то больно тихо сидят - надо чтоб повыступали. Ну, само собой возле Кунаширо-Шикотана япошки чтоб учения со стрельбой постоянно устраивали, чтоб у наших мыслей не было дальний восток оголять .... Сирия, Афган, Нагорный Карабах - поактивней.
    У Москвы сил хватит - всё это погасить?
    PS.
    Один удар по Вашингтону не предлагать. Хотя это действительно закончит все проблемы.
  9. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 11:15
    0
    я не могу с определённостью сказать, что будущее РМ в Европе
    Но обещать будем, чтобы РМ не забывала куда она стремится и всегда поддерживала все усилия Европы по противодействию и сдерживанию России. Все как обычно - приехал, увидел, наследил.
  10. stankow
    stankow Сегодня, 11:26
    0
    Не надо верить ни слово у зтого ! А то опять война и смерть будет.
  11. axe1stoyn
    axe1stoyn Сегодня, 11:33
    0
    Госпидя, дед, иди ты уже на пенсию или тебя уведут
  12. APASUS
    APASUS Сегодня, 11:56
    0
    Боррель: ЕС всецело выступает за мирное урегулирование в Приднестровье и территориальную целостность Молдовы

    Дедушка старый - ему все равно ?
    Боррель не помнит что гарантом в Приднестровье является Россия или опять дурня включил. А его выступления с победными речами и прогнозом проигрыша России ,не оставляют сомнения , у Молдовы будут проблемы и очень большие . Все благодаря таким деятелям