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Бывший кандидат в президенты США заявила, что политика Байдена только вредит Америке

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Бывший кандидат в президенты США заявила, что политика Байдена только вредит Америке

Политика нынешнего американского президента и его команды уже давно находится под критикой в Соединенных Штатах.

По словам экс-депутата нижней палаты Конгресса США, а также бывшего кандидата в президенты страны Тулси Габбард, деятельность администрации Джо Байдена все больше оборачивается для Америки разрушительными последствиями и вредит. Об этом Габбард сказала в эфире телеканала Fox News.

При этом она отметила, что отрицательное воздействие нынешних американских властей идет на самом разном уровне. Примером, может быть и введенный недавно запрет на преследование мигрантов, который, по словам Габбард, мешает американским пограничникам выполнять свои обязанности по обеспечению безопасности. За это прямую ответственность несет министр внутренней безопасности Майоркас, который ничего не предпринимает, отмечает политик.

Это один из примеров подтверждающих, что нынешняя администрация не находится на стороне американского народа – она за обогащение преступных картелей, так как упрощает им переход границы, сказала Габбард в интервью Fox News.

Видимо, Габбард поддерживает политику Трампа, который в свое время начал строительство стены на границе с Мексикой.

Кроме политики «открытых границ», администрация Байдена покушается на права американских граждан, гарантированные им конституцией страны, считает экс-парламентарий.

Когда на всё это смотришь в целом, приходишь к выводу, что на самом деле эти люди Америку ненавидят

- подчеркнула Габбард.
Автор:
Использованы фотографии:
Википедия/The White House
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4 комментария
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  1. Normann
    Normann Сегодня, 16:19
    0
    Чем больше расприй в обеих партиях США, тем спокойней остальной части планеты, за небольшим исключением.
  2. Egeny
    Egeny Сегодня, 16:19
    0
    Многие из нас хорошо помнят роман-сказку Юрия Олеши «Три толстяка» — история о воображаемой стране, в которой правят Три толстяка – алчные, злые обжоры и куклу наследника... Тулси Габбард.

    Неужели реинкарнация?)
  3. Жан Батист
    Жан Батист Сегодня, 16:20
    0
    Собаки лают, караван идёт... Другое дело работать с теми кто туда приезжает, вербовать их чтоб они там в правельном направлении лодку раскачивали, пользоваться надо уязвимостями , а нас только на зларадство хватает, работать надо, я готов
  4. evgen1221
    evgen1221 Сегодня, 16:52
    0
    Почитал тут обращение бидона в конгресе, занятные вещи по уловкам обогащения на ровном месте из воздуха за счет населения чувак поведал. И похоже что такая обдираловка у них давно уже длится, счас он типа озаботился отменой этой вольницы( важная фраза-только сейчас и озаботился,а отменят или нет еще вопрос). В общем впечатление у мну такое, раз наши барыги амеров по части бизнеса в абсолют возводят, то им явно есть еще куда рости по части получения сверхприбылей со всего что шевелится.