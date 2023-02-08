Бывший кандидат в президенты США заявила, что политика Байдена только вредит Америке

Когда на всё это смотришь в целом, приходишь к выводу, что на самом деле эти люди Америку ненавидят

Политика нынешнего американского президента и его команды уже давно находится под критикой в Соединенных Штатах.По словам экс-депутата нижней палаты Конгресса США, а также бывшего кандидата в президенты страны Тулси Габбард, деятельность администрации Джо Байдена все больше оборачивается для Америки разрушительными последствиями и вредит. Об этом Габбард сказала в эфире телеканала Fox News.При этом она отметила, что отрицательное воздействие нынешних американских властей идет на самом разном уровне. Примером, может быть и введенный недавно запрет на преследование мигрантов, который, по словам Габбард, мешает американским пограничникам выполнять свои обязанности по обеспечению безопасности. За это прямую ответственность несет министр внутренней безопасности Майоркас, который ничего не предпринимает, отмечает политик.Это один из примеров подтверждающих, что нынешняя администрация не находится на стороне американского народа – она за обогащение преступных картелей, так как упрощает им переход границы, сказала Габбард в интервью Fox News.Видимо, Габбард поддерживает политику Трампа, который в свое время начал строительство стены на границе с Мексикой.Кроме политики «открытых границ», администрация Байдена покушается на права американских граждан, гарантированные им конституцией страны, считает экс-парламентарий.- подчеркнула Габбард.