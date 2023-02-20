Военное обозрение
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Почему такие лёгкие БМП?

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Почему такие лёгкие БМП?

Приземистые бронемашины срываются в воду и плывут в сторону неприятеля...


На практике данная способность до поры ещё нигде не пригодилась. Впрочем, если покопаться в истории как следует, то найдутся уникальные примеры. Самый известный эпизод, подтвердивший значение плавающей бронетехники, по иронии, случился посреди пустыни на Ближнем востоке.

Всего семь танков ПТ-76 при поддержке БТР-50П сумели переломить ход арабо-израильского конфликта 1973 года. Израильское подразделение неожиданно форсировало Суэцкий канал в наиболее широком его месте, где никто не ожидал появления бронетехники. Захват плацдарма на западном берегу Суэца привёл к дезорганизации и дальнейшему разгрому всей египетской группировки на Синае.

«Картонная» броня


Существует заблуждение, согласно которому слабая защищённость отечественных транспортно-боевых средств пехоты целиком связана с их способностью плавать. Якобы неоправданное стремление военных получить плавающую бронетехнику заставило конструкторов пожертвовать остальными характеристиками. В результате — легкое противопульное бронирование и высокая уязвимость.

Однако источник проблемы следует искать в другой плоскости.

Плавучесть — вне всяких сомнений, полезное качество для военной техники. И когда мы ведём речь об отечественных БМП, то наличие плавучести там никак не влияло на защищённость. По крайней мере, настолько, чтобы это могло стать причиной истончения брони до совсем неприличных значений.

Водные виды спорта


Согласно закону Архимеда, значение выталкивающей силы определяется объёмом вытесненной жидкости. Тело может иметь любую массу. Теоретически можно построить плавающий «Абрамс». Вот только размеры амфибийного «дредноута» на гусеницах вряд ли позволят ему использоваться в качестве ОБТ.

Для более легкой бронетехники эта задача имеет решение при разумных значениях габаритов.

Потому мы можем наблюдать плавающий «Курганец» с боевой массой 25 тонн.

В перечне плавающей бронетехники присутствуют немало других примеров. БМП К21, принятая на вооружение в Южной Корее. Финская «Патриа», тайванская «Юнпао», китайская БМП «Тип 04».

И главные тяжеловесы этого списка — боевые машины, созданные на базе унифицированной колесной платформы «Бумеранг».


Партия сказала: «Надо!». Корейские конструкторы нашли решение для 26-тонной плавающей К21


Момент на иллюстрации не требует пояснений. Здесь в главной роли — наиболее современная и тяжелая модификация Patria AMV28, чей индекс прямо указывает на значение боевой массы

На что следует обратить внимание?

Все перечисленные образцы бронетехники имеют массу от 25 до 30 тонн. При этом все они способны с минимальной подготовкой (или без подготовки) пересекать водные преграды, развивая на плаву скорость до 10 км/ч.

Особняком стоит американская БМП «Брэдли». Но даже этот пример не стал исключением. «Брэдли» первых модификаций (22+ тонн) могли участвовать в заплывах с использованием специального снаряжения.

Из наблюдаемого следует вывод. Каждый раз, когда перед конструкторами ставилась задача совместить плавучесть с высокими показателями защищённости — конструкторы находили решение.

Отечественные БМП-1/2 получились столь лёгкими (13-15 тонн) не из-за того, что их заставляли плавать.

Их облегчили намеренно до минимально возможных значений


БМП-1 задумывалась в качестве транспортно-боевой машины «Судного Дня». Лёгкой, дешёвой, массовой и оттого – вездесущей.

По прошествии полувека созданные по таким же лекалам бронемашины продолжают составлять основу парка легкой бронетехники для поддержки пехоты. БМП-1/2/3 используются во всех ипостасях в зоне боевых действий. И у всей этой истории не видно конца.

Главной причиной и источником проблем с защищённостью является их экстремально низкая масса. В 60-е годы этому имелось своё оправдание — ставка на большое количество построенных БМП при ожидавшихся высоких потерях в ядерном конфликте. При таком расчёте некоторая часть бронетехники была обязана уцелеть и прорваться к назначенным рубежам.

Несмотря на массовость и относительную дешевизну этих машин, характеристики БМП-1 оказались хорошо сбалансированы. Это была передовая военная разработка, содержавшая наилучшие из известных на тот момент технических решений.

Всё, что происходило в последующие десятилетия — не имеет никакого достойного объяснения.

Второе и третье поколения БМП создавались в рамках одних и тех же расчётов и представлений о массовой боевой машине — родом из начала 60-х гг. прошлого столетия. Второе поколение БМП-2 в целом являлось повторением БМП-1 с изменённым составом вооружения. Ещё более современная БМП-3, которая тоже скоро отметит полувековой юбилей, продолжила традиции своих предков. 19 тонн боевой массы — значительно меньше, чем у любой зарубежной БМП.

Экстремально лёгкая бронетехника настолько хорошо «прописалась» в своей роли, что отказ от неё грозит глобальными переменами в облике и организации Вооруженных сил. Всё это — очень сложные решения и неоправданные издержки.

В публичном пространстве, при обсуждении легкой бронетехники, постоянно звучат призывы «отказаться от бесполезной плавучести» и повысить защищённость машин. Только на практике это означало бы замену БМП-1/2/3 на боевые машины уровня «Курганец-25» и «Бумеранг». Иначе говоря, разговор переходит в разряд фантазий.

А плавучесть здесь вообще ни при чём.

Цифры и объективные показатели


В разгар холодной войны военная промышленность ФРГ произвела 2136 единиц БМП «Мардер».

США, при безграничных объёмах своего военного бюджета, смогли закупить для армии около 6000 боевых машин «Брэдли» всех модификаций.

По состоянию на 1994 год на вооружении сухопутных войск России находилось 25 тысяч единиц БМП-1 и БМП-2.
(Немая сцена)

Ещё около десятка тысяч таких БМП оказались в странах ближнего и дальнего зарубежья.


Если бы советские БМП обладали массой, как у «Мардера», и имели бы такую же конструкцию, как у «Брэдли», они бы не смогли появиться в столь неожиданных количествах. О некоторых явных различиях между отечественными и зарубежными БМП, и какое влияние это оказывало на стоимость производства/эксплуатации — мы ещё поговорим чуть ниже.

Здесь стоит обратить внимание ещё на такой момент.

Советских БМП было произведено столь много, что возник соблазн использовать их везде, для любых задач. Специализированные и хорошо вооруженные машины с особым набором качеств по итогу превратились в обычный транспорт в зоне боевых действий. Их можно встретить везде — при зачистке населённых пунктов, в составе патрулей и походных колонн. Поодиночке и в составе боевых групп. Несущихся по дорогам, столпившихся повсюду на обочинах, у переправ и блокпостов.


Если в определённый день мы дождёмся перемен, и в строевых частях наконец-то появится долгожданный «Курганец-25», рискую предположить, что новые БМП будут использоваться только по своему назначению. Для совместных действий с тяжелой бронетехникой на самых горячих участках фронта.

Экономика должна быть экономной


Боевая масса — 13,6 тонн.

В одинаковых условиях на грунтовой дороге БМП-1 расходовала втрое меньше топлива, чем американская БМП «Брэдли».

На первый взгляд, показатель 100 л/100 км пути выглядит пугающе для современных автомобилистов. Но здесь речь ведётся о специализированных бронемашинах второй половины ХХ века.

100 л/100 км — весьма необычное значение, нехарактерное для гусеничной бронетехники.

Для сравнения: «Брэдли» первых модификаций по справочнику имела расход 0,75 мили на галлон, то есть свыше 300 литров на 100 км.


Наличие автоматической трансмиссии у «Брэдли» не может быть основным и единственным объяснением её высокой «прожорливости» по сравнению с БМП-1. Главная причина — 22 с лишним тонны боевой массы американской машины.

Легкие и экономичные БМП позволяли советским Вооруженным силам обходиться меньшим количеством топливозаправщиков.

Упрощались снабжение и ремонт.

Низкая масса давала весомые преимущества при использовании всех видов транспорта и погрузочно-разгрузочного оборудования. С транспортировкой БМП по шоссе мог справиться любой седельный тягач. А для эвакуации в боевых условиях было достаточно таких же легких БРЭМ-2, созданных на основе БМП-1.

С позиций армейской логистики БМП советского образца были просто гениальными творениями конструкторской мысли. Поэтому их до сих пор держат на вооружении в огромных количествах. И не собираются ни на что менять.

Как воевать на «картонных» бронемашинах?


К разочарованию всех, кто уже приготовился наброситься с критикой, разговор пойдёт в других тонах.

В первую очередь стоит отметить, что БМП-1 была принята на вооружение на 15 лет раньше американской «Брэдли». Первая в мире серийная боевая машина пехоты. Созданная в соответствии с доктриной тотальной ядерной войны.

Во фронтальной проекции толщина брони БМП обеспечивала разумную защиту от средств, имевшихся на вооружении натовской пехоты в первой половине 60-х годов.

Согласно каноническим представлениям о тактике применения БМП, спешивание десанта должно было производиться на расстоянии не ближе полукилометра от позиций противника. На такой дистанции машина всё ещё была неуязвима для пулеметного огня и находилась за пределами прицельной дальности гранатометов и безоткатных орудий.

Основную угрозу для БМП представляли танки противника. По этой причине состав вооружения был выбран из расчёта борьбы с бронетехникой. Противотанковый ракетный комплекс «Малютка» — в паре с 73-мм орудием «Гром», стрелявшим реактивными гранатами. «Гром» служил для прикрытия «мёртвой зоны» ПТРК.

На стороне БМП были её низкая масса и высокая подвижность. Что вкупе с приземистым силуэтом делало такую машину ещё более сложной целью и опасным противником.

БМП-1 создавалась под конкретные условия и тактику применения, в которых раскрывались все преимущества этой машины. Из стройной концепции выбивалась только компоновка с активным размещением десанта.

В предыдущей статье этот момент не нашёл понимания у публики. Поэтому следует пояснить, о чём идёт речь. Фотографии с натовских учений, где из люков «Мардеров» торчат головы панцергренадеров с автоматами наизготовку — имеют мало отношения к тому, что задумали конструкторы БМП-1. Советские мотострелки должны были вести огонь прямо со своих штатных мест через бойницы в бортах.

Каким образом это могло быть использовано на практике, с учётом всех приведённых обстоятельств и «картонных» бортов БМП — сказать трудно.

Что касается плавучести. При тех значениях боевой массы и внутреннего объёма корпуса, рассчитанного на размещение экипажа и десанта из 7 человек, возможность оставаться на плаву для этой машины была уже не жёстким условием, а данностью физических законов.

С развитием средств наблюдения, корректировки огня и насыщением поля боя тяжелым пехотным вооружением концепт БМП-1 перестал отвечать времени. Десант нельзя было высадить за километр в чистом поле — его могли быстро уничтожить. В свою очередь, сама машина не была рассчитана на доставку десантников в «самое пекло». На ближних подступах она уязвима для всех видов вооружений, за исключением ручного стрелкового оружия.

Ещё менее такие машины были подготовлены для штурмовых действий в населённых пунктах. Новый состав вооружения БМП-2 и БМП-3 не снимает с повестки вопроса о защищённости.

Внимание к защите лишь одной фронтальной проекции не способствует защите от осколков артиллерийских снарядов, прилетающих с любого направления. Осколки 152-мм фугаса разлетаются на скорости свыше километра в секунду. На коротких дистанциях (десятки метров) они превосходят по пробивной силе пули крупнокалиберных пулеметов.

К концу прошлого века зона боевых действий стала простреливаться артиллерией и РСЗО на глубину в десятки километров. Машины могут быть накрыты огнём в любое время, на переправе или на марше в составе колонны. Чтобы избежать неоправданных потерь, бронетехнике требуется качественная броня.

Техника для войн прошлого и будущего


Как свидетельствуют примеры реально существующих образцов БМП, увеличение боевой массы до значения 25 и более тонн не приводит к немедленной утрате плавучести. Но появляется самое важное. Такие показатели массы для БМП означают наличие противоснарядного бронирования во всех проекциях. Что даёт защиту от большинства угроз в зоне боевых действий — которые в случае БМП-1/2/3 означали бы потерю боевой машины.


Отказ от плавучести открывает дальнейшие перспективы на пути усиления защиты. Немецкая БМП «Мардер» ещё полвека назад имела боевую массу порядка 30 тонн. Последние модификации «Брэдли» располнели до 34 тонн. Шведский «Стритсфордон-90» преодолел рубеж в 35 тонн.

Глядя на других, не стоит с пренебрежением отвергать идею плавающих бронемашин. Никто не знает, как и когда это может пригодиться в зоне боевых действий.

И всё же следует отдавать отчёт, что всякая попытка использовать плавучую технику имеет многочисленные ограничения. Быть легче воды — только половина успеха.

Способность машины сойти в воду или выйти на неподготовленный берег определяется уклоном этого берега, а также несущими свойствами грунта (песок, ил, каменистое дно). Угрозу представляет ситуация, когда колеса/гусеницы ещё не сцепились как следует с грунтом — а водометный движитель уже прекратил работу. Исследования по данной тематике утверждают, что проблема выбора мест, пригодных для безопасного схода в воду/выхода из воды, делает идею с плавучими бронемашинами малопригодной для реальных условий.

Проще всех эта задача удаётся легким БМП-1/2. Кроме того, у БМП, в отличие от БТРов, отсутствует водомет — движение на плаву обеспечивается перематыванием гусениц. Гусеничный движитель также обеспечивает лучшее сцепление со скользким дном. Однако эти положительные моменты никак не искупают негативного влияния экстремально лёгкой брони.

Какие качества или их комбинация будут поставлены во главу угла при создании перспективной российской БМП? Ответом на этот вопрос уже являются плавающий 25-тонный «Курганец» и 30-тонный плавающий ВПК-7829 «Бумеранг».
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10 комментариев
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  1. Krilion
    Krilion Сегодня, 05:33
    +2
    самая главная проблема в том, что прежнее руководство минобороны зациклилось на воздушном десантировании техники... из-за этого у нас много техники имеют весьма условное бронирование, хотя перспективы десантирования как показала практика, отсутствуют чуть менее чем полностью... так что все благодаря царящему в минобороны всеобщему идиотизму...
    1. ЖЭК-Водогрей
      ЖЭК-Водогрей Сегодня, 06:43
      +1
      Цитата: Krilion
      главная проблема в том, что прежнее руководство минобороны зациклилось на воздушном десантировании техники... из-за этого у нас много техники имеют весьма условное бронирование, хотя перспективы десантирования как показала практика, отсутствуют чуть менее чем полностью... так что все благодаря царящему в минобороны всеобщему идиотизму...

      Десантирование касалось только алюминиевых БМД и др. БМП-1/2 разработаны в Советском Союзе, они картонные из-за стремления сэкономить на весе и стоимости. Соответственно их осколок 152 мм снаряда шьет в борт. Десант внутри БМП-1/2 боится ездить, но и на броне тоже находится не вариант при наличии у противника артиллерии.
    2. алексеев
      алексеев Сегодня, 07:07
      0
      Самая главная пооблема в том, что до сих пор мгогии не понятно: нужна разная бронетехника и тяжелая, и легкая. В зависимости от задач.
      Надежды заполучить "толстлбронную" машину и спрятаться "от всего " в ней при ее неизбежной неповоротливости по сравнению с легкой БМП есть иллюзии. Только комплекс мер: подвижность, малые габариты, адекватная задачам броня, использование систем маскировки дают вкупе с правильной тактикой дают успех в деле защищенности.
      Воюют же и на пикапах без всякой брони и, иной раз, это оправдано, даже не вызывает споров у заинтересованных граждан.
  2. Вождь_Бармалеев
    Вождь_Бармалеев Сегодня, 05:43
    +4
    Пока читал статью, испытывал странное чувство, что об этом я уже читал, только очень давно... А потом в памяти вдруг щёлкнуло - Испытания СКИБР, Стругацкие, 1960 год - концепция современной БМП - впереди бегут роботы-кентаврики, разведывают, расчищают, а за ними уже трюхает "тело". Кому интересно - почитайте - понравится.
  3. AlexWar
    AlexWar Сегодня, 05:49
    -3
    Нам в любом случае нужны хорошо бронированные машины, при чем я бы даже сказал что с модулем от терминатора машины, именно с двумя спаренными пушками.
    Старые бмП и БТР свой век отжили. Их теперь можно прошить даже крупнокалиберным пулеметов. Пехота просто так не полезет в бой. Сидит наша пехота в окопах и никуда не дергается, потому что боится наступать. защититься не чем посути кроме танков, и танкисты тоже боятся наступать потому что тоже могут получить
    Я подумал на счет плавающих бтр, да посути хватит и понтонов, подъехала машина , разложиласть на нее заехал БТР и поплыли.
    На БТР надо ставить модули от терминатора, любой враг испугается если еще машина будет быстро ехать, если еще сделать 30 мм пули с вольфрамовыми сердечниками там и танку мало не покажется
    Две пушки одна для атаки на танки с вольфрамовыми сердечниками, а вторая разрывными. Теми же вальфрамовыми сердечниками можно и пробить стену где укрылся враг
    Машины поддержки танков терминаторы неплохо себя показали, вот ждем еще машины пехоты. Почему на на СВО даже образцы Курганцев не отправили?
    Курганский завод делает бмп 3, да их после первого боя списывать надо будет.
    Если бы завод делал бы эти машины МО не отказалось бы их брать. Естьи ЧВК и Ахмат, им это надо.
  4. AlexWar
    AlexWar Сегодня, 06:07
    -2
    Тигры возмите бронеатомобили, их делали не для нашей армии. Нашим заводам пора понять что вы ребята делайте вначале а потом все ваше будет воплощено в жизнь когда оно потребуется и хорошо зарекомендует себя в боях. Вот возьмите и попросите чтобы ваши образцы отправили на фронт
    Мо досокращало армию, что сделало ее полностью не боеспособной.
    Когда война пошла на сопредельной территории почему мы не готовили армию? С 2014 года могли заказывать технику, но у нас в 2010 был развал армии при Сердюкове.
    Насокращали так что мы вынуждены мобилизовать людей. В СССР армия была 5 млн человек неспроста, но видимо генералы те закончились которые имели боевой опыт
    Почему Мо каждый год не выставляет на тендеры свои заявки что им нужны хорошо бронированные машины? Надо чтобы машины были на бумаге, как это делают в США ведут разработки, кто то выигрывает тендер
    Чтобы машины были нужно проводить тендеры на заказы МО
    ИСторию изучите, войны были и будут. Они были всегда. Россия стала большой потому что народы этой страны отбивались от врагов.
  5. wlkw
    wlkw Сегодня, 06:38
    0
    Интересная статья. коротко и по делу, многое объясняет
  6. gromovanton
    gromovanton Сегодня, 06:45
    0
    Прежде всего спасибо за отличную статью!
    Было бы весьма интересно узнать статистику поражения личного состава в части:
    Из 100 ℅ невозвратных потерь сколько в ходе транспортировки к переднему краю и причины( фугас на дороге, артиллерия накрыла, ДРГ в засаде) и непосредственно в ходе непосредственно боя.
    Сравнение потерь на БМП/ БТР/ Уралах
    Если по нашим по разным причинам данных нет, то есть ли по ВСУ/ США такая статистика ?
  7. Любитель Акул
    Любитель Акул Сегодня, 07:03
    0
    Да не трогайте вы БМП,БТР,сколько уже всякого написано! Вы трогайте, пофамильно,а не так,МО,генералы и прочее тех,кто посылает БМП и БТР туда,куда и МАУС не послали бы. Послал лейтенант Пупкин БМП в городе на штурм без прикрытия,к стенке(условно) Пупкина, послал ком полка роту,батальон в атаку на позиции цепью на БМП ,без артподготовки,без подавления ОП ,на минные поля,ком полка ночью,одного с пулеметом ПК и РПГ -7 с полным ранцем выстрелов,за языком,ползком к окопам.
    Давайте уже и спецназ ГРУ обтечем,плохо воюют.А они предназначены для штурмовых действий? У них задача другая от слова вообще.Мы же не говорим,давайте в отряды спецназа танков напихаем,солнцепеков,бронепоездов,крейсеров)))))).
    Не знаю как в ВДВ,чистых дивизиях,но в ДШБр 1-й батальон парашютно-десантный,у них техники нет вообще(тяжелой),давайте из цепью пустим на окопы,без техники. Потом будем обсуждать,чего же нам не хватило в ПДБ? Давайте броники им дадим,40 мм толщиной пластины,не пробьет же солдата))
    Техника,любая,сильна в тактике применения. Если эту технику наклепали 30 000 штук,используйте ее там,где она пригодиться. Лучше уж на БМП,БТР подьехать к своим позициям,чем на УРАЛе.
    Для штурмовых действий создавайте МАУСОВ с пушками во все стороны,с батальоном экипажа,чтоб и калибры пускал,искандеры,да и ОНИКС присабачить.
    Бригада в Афгане идет колонной,половина на уралах в кузовах сидят,про Чечню вообще молчу. Меньше было бы потерь если бы в каждом подразделении БТР Бэха была для подвоза л/с? И рассредаточенность и броня пригодная противопульная.
    В конце концов, разрубите чурку ребром ладони,как на показухах)))))) Нет? Чего? Топор возьмете? Да нет,у жены нож на кухне возьмите,сподручней.
  8. НДР-791
    НДР-791 Сегодня, 07:20
    0
    на практике это означало бы замену БМП-1/2/3 на боевые машины уровня «Курганец-25» и «Бумеранг». Иначе говоря, разговор переходит в разряд фантазий.

    Тогда и говорить не о чем. Пока все оставшиеся не сгорят на поле боя в кабинетах не почешутся - там же в борт не прилетает.