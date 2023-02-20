Почему такие лёгкие БМП?

Приземистые бронемашины срываются в воду и плывут в сторону неприятеля...
На практике данная способность до поры ещё нигде не пригодилась. Впрочем, если покопаться в истории как следует, то найдутся уникальные примеры. Самый известный эпизод, подтвердивший значение плавающей бронетехники, по иронии, случился посреди пустыни на Ближнем востоке.
Всего семь танков ПТ-76 при поддержке БТР-50П сумели переломить ход арабо-израильского конфликта 1973 года. Израильское подразделение неожиданно форсировало Суэцкий канал в наиболее широком его месте, где никто не ожидал появления бронетехники. Захват плацдарма на западном берегу Суэца привёл к дезорганизации и дальнейшему разгрому всей египетской группировки на Синае.
«Картонная» броня
Существует заблуждение, согласно которому слабая защищённость отечественных транспортно-боевых средств пехоты целиком связана с их способностью плавать. Якобы неоправданное стремление военных получить плавающую бронетехнику заставило конструкторов пожертвовать остальными характеристиками. В результате — легкое противопульное бронирование и высокая уязвимость.
Однако источник проблемы следует искать в другой плоскости.
Плавучесть — вне всяких сомнений, полезное качество для военной техники. И когда мы ведём речь об отечественных БМП, то наличие плавучести там никак не влияло на защищённость. По крайней мере, настолько, чтобы это могло стать причиной истончения брони до совсем неприличных значений.
Водные виды спорта
Согласно закону Архимеда, значение выталкивающей силы определяется объёмом вытесненной жидкости. Тело может иметь любую массу. Теоретически можно построить плавающий «Абрамс». Вот только размеры амфибийного «дредноута» на гусеницах вряд ли позволят ему использоваться в качестве ОБТ.
Для более легкой бронетехники эта задача имеет решение при разумных значениях габаритов.
Потому мы можем наблюдать плавающий «Курганец» с боевой массой 25 тонн.
В перечне плавающей бронетехники присутствуют немало других примеров. БМП К21, принятая на вооружение в Южной Корее. Финская «Патриа», тайванская «Юнпао», китайская БМП «Тип 04».
И главные тяжеловесы этого списка — боевые машины, созданные на базе унифицированной колесной платформы «Бумеранг».
Партия сказала: «Надо!». Корейские конструкторы нашли решение для 26-тонной плавающей К21
Момент на иллюстрации не требует пояснений. Здесь в главной роли — наиболее современная и тяжелая модификация Patria AMV28, чей индекс прямо указывает на значение боевой массы
На что следует обратить внимание?
Все перечисленные образцы бронетехники имеют массу от 25 до 30 тонн. При этом все они способны с минимальной подготовкой (или без подготовки) пересекать водные преграды, развивая на плаву скорость до 10 км/ч.
Особняком стоит американская БМП «Брэдли». Но даже этот пример не стал исключением. «Брэдли» первых модификаций (22+ тонн) могли участвовать в заплывах с использованием специального снаряжения.
Из наблюдаемого следует вывод. Каждый раз, когда перед конструкторами ставилась задача совместить плавучесть с высокими показателями защищённости — конструкторы находили решение.
Отечественные БМП-1/2 получились столь лёгкими (13-15 тонн) не из-за того, что их заставляли плавать.
Их облегчили намеренно до минимально возможных значений
БМП-1 задумывалась в качестве транспортно-боевой машины «Судного Дня». Лёгкой, дешёвой, массовой и оттого – вездесущей.
По прошествии полувека созданные по таким же лекалам бронемашины продолжают составлять основу парка легкой бронетехники для поддержки пехоты. БМП-1/2/3 используются во всех ипостасях в зоне боевых действий. И у всей этой истории не видно конца.
Главной причиной и источником проблем с защищённостью является их экстремально низкая масса. В 60-е годы этому имелось своё оправдание — ставка на большое количество построенных БМП при ожидавшихся высоких потерях в ядерном конфликте. При таком расчёте некоторая часть бронетехники была обязана уцелеть и прорваться к назначенным рубежам.
Несмотря на массовость и относительную дешевизну этих машин, характеристики БМП-1 оказались хорошо сбалансированы. Это была передовая военная разработка, содержавшая наилучшие из известных на тот момент технических решений.
Всё, что происходило в последующие десятилетия — не имеет никакого достойного объяснения.
Второе и третье поколения БМП создавались в рамках одних и тех же расчётов и представлений о массовой боевой машине — родом из начала 60-х гг. прошлого столетия. Второе поколение БМП-2 в целом являлось повторением БМП-1 с изменённым составом вооружения. Ещё более современная БМП-3, которая тоже скоро отметит полувековой юбилей, продолжила традиции своих предков. 19 тонн боевой массы — значительно меньше, чем у любой зарубежной БМП.
Экстремально лёгкая бронетехника настолько хорошо «прописалась» в своей роли, что отказ от неё грозит глобальными переменами в облике и организации Вооруженных сил. Всё это — очень сложные решения и неоправданные издержки.
В публичном пространстве, при обсуждении легкой бронетехники, постоянно звучат призывы «отказаться от бесполезной плавучести» и повысить защищённость машин. Только на практике это означало бы замену БМП-1/2/3 на боевые машины уровня «Курганец-25» и «Бумеранг». Иначе говоря, разговор переходит в разряд фантазий.
А плавучесть здесь вообще ни при чём.
Цифры и объективные показатели
В разгар холодной войны военная промышленность ФРГ произвела 2136 единиц БМП «Мардер».
США, при безграничных объёмах своего военного бюджета, смогли закупить для армии около 6000 боевых машин «Брэдли» всех модификаций.
По состоянию на 1994 год на вооружении сухопутных войск России находилось 25 тысяч единиц БМП-1 и БМП-2.
(Немая сцена)
Ещё около десятка тысяч таких БМП оказались в странах ближнего и дальнего зарубежья.
Если бы советские БМП обладали массой, как у «Мардера», и имели бы такую же конструкцию, как у «Брэдли», они бы не смогли появиться в столь неожиданных количествах. О некоторых явных различиях между отечественными и зарубежными БМП, и какое влияние это оказывало на стоимость производства/эксплуатации — мы ещё поговорим чуть ниже.
Здесь стоит обратить внимание ещё на такой момент.
Советских БМП было произведено столь много, что возник соблазн использовать их везде, для любых задач. Специализированные и хорошо вооруженные машины с особым набором качеств по итогу превратились в обычный транспорт в зоне боевых действий. Их можно встретить везде — при зачистке населённых пунктов, в составе патрулей и походных колонн. Поодиночке и в составе боевых групп. Несущихся по дорогам, столпившихся повсюду на обочинах, у переправ и блокпостов.
Если в определённый день мы дождёмся перемен, и в строевых частях наконец-то появится долгожданный «Курганец-25», рискую предположить, что новые БМП будут использоваться только по своему назначению. Для совместных действий с тяжелой бронетехникой на самых горячих участках фронта.
Экономика должна быть экономной
Боевая масса — 13,6 тонн.
В одинаковых условиях на грунтовой дороге БМП-1 расходовала втрое меньше топлива, чем американская БМП «Брэдли».
На первый взгляд, показатель 100 л/100 км пути выглядит пугающе для современных автомобилистов. Но здесь речь ведётся о специализированных бронемашинах второй половины ХХ века.
100 л/100 км — весьма необычное значение, нехарактерное для гусеничной бронетехники.
Для сравнения: «Брэдли» первых модификаций по справочнику имела расход 0,75 мили на галлон, то есть свыше 300 литров на 100 км.
Наличие автоматической трансмиссии у «Брэдли» не может быть основным и единственным объяснением её высокой «прожорливости» по сравнению с БМП-1. Главная причина — 22 с лишним тонны боевой массы американской машины.
Легкие и экономичные БМП позволяли советским Вооруженным силам обходиться меньшим количеством топливозаправщиков.
Упрощались снабжение и ремонт.
Низкая масса давала весомые преимущества при использовании всех видов транспорта и погрузочно-разгрузочного оборудования. С транспортировкой БМП по шоссе мог справиться любой седельный тягач. А для эвакуации в боевых условиях было достаточно таких же легких БРЭМ-2, созданных на основе БМП-1.
С позиций армейской логистики БМП советского образца были просто гениальными творениями конструкторской мысли. Поэтому их до сих пор держат на вооружении в огромных количествах. И не собираются ни на что менять.
Как воевать на «картонных» бронемашинах?
К разочарованию всех, кто уже приготовился наброситься с критикой, разговор пойдёт в других тонах.
В первую очередь стоит отметить, что БМП-1 была принята на вооружение на 15 лет раньше американской «Брэдли». Первая в мире серийная боевая машина пехоты. Созданная в соответствии с доктриной тотальной ядерной войны.
Во фронтальной проекции толщина брони БМП обеспечивала разумную защиту от средств, имевшихся на вооружении натовской пехоты в первой половине 60-х годов.
Согласно каноническим представлениям о тактике применения БМП, спешивание десанта должно было производиться на расстоянии не ближе полукилометра от позиций противника. На такой дистанции машина всё ещё была неуязвима для пулеметного огня и находилась за пределами прицельной дальности гранатометов и безоткатных орудий.
Основную угрозу для БМП представляли танки противника. По этой причине состав вооружения был выбран из расчёта борьбы с бронетехникой. Противотанковый ракетный комплекс «Малютка» — в паре с 73-мм орудием «Гром», стрелявшим реактивными гранатами. «Гром» служил для прикрытия «мёртвой зоны» ПТРК.
На стороне БМП были её низкая масса и высокая подвижность. Что вкупе с приземистым силуэтом делало такую машину ещё более сложной целью и опасным противником.
БМП-1 создавалась под конкретные условия и тактику применения, в которых раскрывались все преимущества этой машины. Из стройной концепции выбивалась только компоновка с активным размещением десанта.
В предыдущей статье этот момент не нашёл понимания у публики. Поэтому следует пояснить, о чём идёт речь. Фотографии с натовских учений, где из люков «Мардеров» торчат головы панцергренадеров с автоматами наизготовку — имеют мало отношения к тому, что задумали конструкторы БМП-1. Советские мотострелки должны были вести огонь прямо со своих штатных мест через бойницы в бортах.
Каким образом это могло быть использовано на практике, с учётом всех приведённых обстоятельств и «картонных» бортов БМП — сказать трудно.
Что касается плавучести. При тех значениях боевой массы и внутреннего объёма корпуса, рассчитанного на размещение экипажа и десанта из 7 человек, возможность оставаться на плаву для этой машины была уже не жёстким условием, а данностью физических законов.
С развитием средств наблюдения, корректировки огня и насыщением поля боя тяжелым пехотным вооружением концепт БМП-1 перестал отвечать времени. Десант нельзя было высадить за километр в чистом поле — его могли быстро уничтожить. В свою очередь, сама машина не была рассчитана на доставку десантников в «самое пекло». На ближних подступах она уязвима для всех видов вооружений, за исключением ручного стрелкового оружия.
Ещё менее такие машины были подготовлены для штурмовых действий в населённых пунктах. Новый состав вооружения БМП-2 и БМП-3 не снимает с повестки вопроса о защищённости.
Внимание к защите лишь одной фронтальной проекции не способствует защите от осколков артиллерийских снарядов, прилетающих с любого направления. Осколки 152-мм фугаса разлетаются на скорости свыше километра в секунду. На коротких дистанциях (десятки метров) они превосходят по пробивной силе пули крупнокалиберных пулеметов.
К концу прошлого века зона боевых действий стала простреливаться артиллерией и РСЗО на глубину в десятки километров. Машины могут быть накрыты огнём в любое время, на переправе или на марше в составе колонны. Чтобы избежать неоправданных потерь, бронетехнике требуется качественная броня.
Техника для войн прошлого и будущего
Как свидетельствуют примеры реально существующих образцов БМП, увеличение боевой массы до значения 25 и более тонн не приводит к немедленной утрате плавучести. Но появляется самое важное. Такие показатели массы для БМП означают наличие противоснарядного бронирования во всех проекциях. Что даёт защиту от большинства угроз в зоне боевых действий — которые в случае БМП-1/2/3 означали бы потерю боевой машины.
Отказ от плавучести открывает дальнейшие перспективы на пути усиления защиты. Немецкая БМП «Мардер» ещё полвека назад имела боевую массу порядка 30 тонн. Последние модификации «Брэдли» располнели до 34 тонн. Шведский «Стритсфордон-90» преодолел рубеж в 35 тонн.
Глядя на других, не стоит с пренебрежением отвергать идею плавающих бронемашин. Никто не знает, как и когда это может пригодиться в зоне боевых действий.
И всё же следует отдавать отчёт, что всякая попытка использовать плавучую технику имеет многочисленные ограничения. Быть легче воды — только половина успеха.
Способность машины сойти в воду или выйти на неподготовленный берег определяется уклоном этого берега, а также несущими свойствами грунта (песок, ил, каменистое дно). Угрозу представляет ситуация, когда колеса/гусеницы ещё не сцепились как следует с грунтом — а водометный движитель уже прекратил работу. Исследования по данной тематике утверждают, что проблема выбора мест, пригодных для безопасного схода в воду/выхода из воды, делает идею с плавучими бронемашинами малопригодной для реальных условий.
Проще всех эта задача удаётся легким БМП-1/2. Кроме того, у БМП, в отличие от БТРов, отсутствует водомет — движение на плаву обеспечивается перематыванием гусениц. Гусеничный движитель также обеспечивает лучшее сцепление со скользким дном. Однако эти положительные моменты никак не искупают негативного влияния экстремально лёгкой брони.
Какие качества или их комбинация будут поставлены во главу угла при создании перспективной российской БМП? Ответом на этот вопрос уже являются плавающий 25-тонный «Курганец» и 30-тонный плавающий ВПК-7829 «Бумеранг».