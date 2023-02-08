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Командир спецназа «Ахмат» сообщил о переброске Киевом на Донбасс дополнительных сил с Западной Украины

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Командир спецназа «Ахмат» сообщил о переброске Киевом на Донбасс дополнительных сил с Западной Украины

Большие потери среди личного состава и отсутствие резервов на фоне продолжающегося наступления российской армии вынуждают командование ВСУ перебрасывать на Донбасс тщательно сберегаемые "на всякий случай" части и соединения с Западной Украины. Об этом сообщил командир спецназа "Ахмат" Апты Алаудинов.


По данным нашей разведки, Генштаб ВСУ принял решение о переброске на линию соприкосновения в Донбассе дополнительных сил не только с других направлений, но и с Западной Украины. Их задача - удержать российские войска до окончания мобилизации и не дать прорвать линию обороны. Несмотря на это, подразделения российской армии продолжают выдавливать противника с позиций и продвигаться вперед.

С противоположной стороны начинает прорывать информация, что у них дела очень плохи, в топку войны ежедневно забрасываются огромные силы и средства, которые снимаются с херсонского, харьковского направлений и даже с западной Украины

- заявил Алаудинов.

Спецназ "Ахмат" и части 2-го армейского корпуса бывшей НМ ЛНР воюют на Луганском направлении, ежедневно продвигаясь вперед. По словам командира чеченского спецназа, "Ахмат" и луганские бойцы воют вместе с самого начала СВО и уже превратились в единый организм, уничтожающий врага. В последние дни наступление наших войск вынудило противника начать отход на некоторых участках, в том числе и на Луганском направлении, хотя в Киеве это и не признают.

Сейчас ВСУ в спешном порядке готовят вторую линию обороны перед неизбежным отступлением, удержать первую, прорванную во многих местах, командование ВСУ уже не надеется.
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20 комментариев
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  1. Bingo
    Bingo Сегодня, 11:06
    +11
    Для них есть весьма плохие новости...
    1. Дедкастарый
      Дедкастарый Сегодня, 11:10
      +1
      Командир спецназа «Ахмат» сообщил о переброске Киевом на Донбасс дополнительных сил с Западной Украины
      добрая примета....
      1. Деревенский я......
        Деревенский я...... Сегодня, 11:28
        -6
        Уй, как это всё просто! А тут рассказывали, что все возможности переброски вооруженных сил и боеприпасов нарушены или это фейк? И кому верить?
        1. ohtsistem
          ohtsistem Сегодня, 11:48
          0
          Вот карта Артёмовска и примерно где находятся и какие подразделения. Их около 10 тысяч. Тяжело Вагнеру. Карту к сожалению не пропустили, 68.46 Кb.
          1. Карат
            Карат Сегодня, 11:53
            -1
            Цитата: ohtsistem
            Вот карта Артёмовска и примерно где находятся и какие подразделения. Их около 10 тысяч. Тяжело Вагнеру. Карту к сожалению не пропустили, 68.46 Кb.


            У Вагнера 30 тысяч бойцов. Что им 10 тыс. противника?
            1. ohtsistem
              ohtsistem Сегодня, 12:08
              +1
              Атаковать укрепы 1х3 по понятию тяжело.
        2. Эдик
          Эдик Сегодня, 11:56
          -1
          Цитата: Деревенский я......
          И кому верить?

          Не кому не надо верить..
    2. Egeny
      Egeny Сегодня, 11:12
      +1
      Так мы так и делаем - возвращаем, точнее "денацифицируем".)
    3. DefenderofTruth
      DefenderofTruth Сегодня, 11:31
      +2
      Причём тут Россия?
      Зеленский и сам неплохо справляется с утилизацией украинцев.



  2. Андрей Николаевич
    Андрей Николаевич Сегодня, 11:11
    +1
    Да уж.. Западенцы им ,, навоюют,,) Они по другим делам мастера- помыть, убрать, кирпичи таскать и т д …
    1. poquello
      poquello Сегодня, 11:15
      +1
      Цитата: Андрей Николаевич
      Да уж.. Западенцы им ,, навоюют,,) Они по другим делам мастера- помыть, убрать, кирпичи таскать и т д …

      так понимаю это не западэнцы а части размещенные там, что есть большая разница
      1. lopvlad
        lopvlad Сегодня, 12:22
        0
        Цитата: poquello
        так понимаю это не западэнцы а части размещенные там, что есть большая разница


        это было бы справедливо будь на Украине было мирное время и солдат по призыву распределяли бы по всей стране.Но там боевые действия уже почти год и формирование воинских подразделений происходит на месте и уже потом принимается решение оставить их по месту комплектования либо бросить на передовую.Поэтому там и будут в основной массе те самые западенцы,которых на Украине с момента СВО в основной массе жалели и поэтому тотально мобилизовывали и бросали на передовую жителей Новороссии и Малороссии.То что перебрасывают силы с Западной Украины означает одновременно два момента.Первый момент состоит в том что дела у украинской армии на Донабассе пошли плохо а второй момент то что мобилизационный потенциал находящихся под оккупацией Украины земель Новороссии и Малороссии исчерпан.
  3. poquello
    poquello Сегодня, 11:11
    +2
    "вынуждают командование ВСУ перебрасывать на Донбасс тщательно сберегаемые "на всякий случай" части и соединения с Западной Украины"
    самое время охоты
  4. DefenderofTruth
    DefenderofTruth Сегодня, 11:27
    0
    Наконец то наши воины встретятся лицом к лицу с отборными частями SS - галицаями.


  5. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 11:31
    +2
    Цитата: Андрей Николаевич
    Они по другим делам мастера- помыть, убрать, кирпичи таскать и т д …
    А самой главное - карательные полицейские функции и конечно "работа" в концлагерях.
  6. Сергей Подаревский
    Сергей Подаревский Сегодня, 11:37
    -2
    Победа над фашизмом на Украине, приблизит победу над ами!
  7. APASUS
    APASUS Сегодня, 11:49
    +1
    Подходят отборные части полицаев типа "Галичина",Торнадо ,Азов и прочие ,те что берегли для расправы над мирным населением Донбасса , а кинут в мясорубку
  8. oppozite28
    oppozite28 Сегодня, 11:57
    +1
    С противоположной стороны начинает прорывать информация, что у них дела очень плохи, в топку войны ежедневно забрасываются огромные силы и средства, которые снимаются с херсонского, харьковского направлений и даже с западной Украины

    - заявил Алаудинов.
    В самом начале СВО представителями ворружённых сил Российской Федерации, а также Главнокомандующим вооружёнными силами Российской Федерации было предложено военнослужащим ВСУ сложить оружие и сдаться в плен !!!
  9. Aleprok
    Aleprok Сегодня, 12:05
    0
    украинцы всегда отличались своей хитрож..постью, поэтому слушаем, но внимательно следим. В прошлом году они тоже ныли несколько месяцев, а потом раз... и у нас перегруппировка
  10. Volhv
    Volhv Сегодня, 12:19
    0
    Всё идёт к тому, что потомки будут вести своё летоисчисление от сотворения мира [как минимум] в предгорьях Карпат, а может и [как максимум - и это предпочтительнее] от сотворения мира в Денвере...