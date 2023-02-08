Командир спецназа «Ахмат» сообщил о переброске Киевом на Донбасс дополнительных сил с Западной Украины

С противоположной стороны начинает прорывать информация, что у них дела очень плохи, в топку войны ежедневно забрасываются огромные силы и средства, которые снимаются с херсонского, харьковского направлений и даже с западной Украины

Большие потери среди личного состава и отсутствие резервов на фоне продолжающегося наступления российской армии вынуждают командование ВСУ перебрасывать на Донбасс тщательно сберегаемые "на всякий случай" части и соединения с Западной Украины. Об этом сообщил командир спецназа "Ахмат" Апты Алаудинов.По данным нашей разведки, Генштаб ВСУ принял решение о переброске на линию соприкосновения в Донбассе дополнительных сил не только с других направлений, но и с Западной Украины. Их задача - удержать российские войска до окончания мобилизации и не дать прорвать линию обороны. Несмотря на это, подразделения российской армии продолжают выдавливать противника с позиций и продвигаться вперед.- заявил Алаудинов.Спецназ "Ахмат" и части 2-го армейского корпуса бывшей НМ ЛНР воюют на Луганском направлении, ежедневно продвигаясь вперед. По словам командира чеченского спецназа, "Ахмат" и луганские бойцы воют вместе с самого начала СВО и уже превратились в единый организм, уничтожающий врага. В последние дни наступление наших войск вынудило противника начать отход на некоторых участках, в том числе и на Луганском направлении, хотя в Киеве это и не признают.Сейчас ВСУ в спешном порядке готовят вторую линию обороны перед неизбежным отступлением, удержать первую, прорванную во многих местах, командование ВСУ уже не надеется.