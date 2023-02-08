Военное обозрение
Войти Регистрация

Эксперт рассказал о том, как Запад может разжечь конфликт между Россией и Азербайджаном

5
Эксперт рассказал о том, как Запад может разжечь конфликт между Россией и Азербайджаном

Несмотря на то, что Азербайджан являлся частью СССР, назвать данную страну безусловным союзником России довольно сложно. Впрочем, Баку также нельзя обвинить в «прозападных» взглядах.


По сути, Азербайджан, не являющийся членом ОДКБ и НАТО, занял нейтральную позицию. Однако есть нюанс, который может сильно испортить отношения между Баку и Москвой.

Более того, именно этот повод, по мнению военного обозревателя Александра Артамонова, может использовать Запад, чтобы разжечь новый конфликт в «подбрюшье» России.

Со слов эксперта, Азербайджан считает себя сторонником Украины и открыто выражает поддержку ее властям, при этом, не втягиваясь в конфликт.

В то же время, данная страна сама находится в состоянии конфликта с Арменией. Но в данном случае, как выразился Артамонов, Россия может стать его участником.

Эксперт пояснил, что ввод российских миротворцев в Нагорный Карабах, который Азербайджан считает своей территорией (да так де-юре считает даже Ереван), может в будущем стать серьезной точкой преткновения в отношениях Москвы и Баку.

Все дело в том, что юридически нахождение нашего воинского контингента в Лачине не обосновано, на что в последнее время нередко указывают на Западе. Правда, не совсем понятна логика данного высказывания. Ведь миротворцы в Карабах были приглашены на основании трёхстороннего соглашения, где есть подпись и азербайджанского лидера. Куда уж легитимнее...

Только и в самом Азербайджане есть силы, которые к нашим миротворцам относятся неодобрительно. Чего стоит недавняя акция так называемых «азербайджанских экологов», которые намеренно провоцировали наших военных.

О выводах, сделанных в ходе собственного расследования, часть которых достаточно спорна, Александр Артамонов рассказывает в видеоролике:

Автор:
Военное обозрениев Яндекс Новостях
Военное обозрениев Яндекс Дзен
5 комментариев
Объявление

Подписывайтесь на наш Телеграм-канал, регулярно дополнительные сведения о спецоперации на Украине, большое количество информации, видеоролики, то что не попадает на сайт: https://t.me/topwar_official

Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. Silver99
    Silver99 Сегодня, 13:53
    -1
    У России есть мощный ответ на провокации Азербайджана, выгнать поганой метлой всех торгашей с рынков и уличных лобазов и пусть деньги на прокорм своих выводков в Турции зарабатывают.
    1. ЦитатаЛаврова
      ЦитатаЛаврова Сегодня, 14:05
      +2
      Хватит уже победных обещаний. И уж тем более национализма типа того, что содержится в вашем предложении. Детей элиты сначала в СВО выгоните, а потом за граждан других национальностей беритесь. Сделаем (это я о победе над противником) - тогда и говорить можно.
      И по сути поста - на самом деле Азербайджан свое отношение к России давно показал. Или что, он не блокировал сквозную дорогу в НКР, которую по всем соглашениям должны охранять наши миротворцы? Нет, блокировал! И теперь армянские анклавы,фактически отрезаны от снабжения со стороны Армении. А наши миротворцы выступают в роли простых наблюдателей. Потому, ощущение, что автор ролика сидит где то в тепле и с ситуацией знаком исключительно заочно.
  2. Million
    Million Сегодня, 13:54
    +1
    Главное,чтобы Алиеву хватило мудрости не ввязываться в конфликт.
    1. ЦитатаЛаврова
      ЦитатаЛаврова Сегодня, 14:12
      0
      Да он уже в нем по самые уши. Или блокирование анклавов НКР пока Россия ведёт СВО он случайно провел, хотя эту дорогу наши миротворцы по соглашениям должны контролировать?
      Да он спит и видит как Россия ослабнет на Украине и он наступление дальше разовьёт
  3. Novichek)
    Novichek) Сегодня, 13:59
    0
    . Эксперт рассказал
    . А этот самый эксперт не из Армении случайно ?