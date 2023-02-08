Эксперт рассказал о том, как Запад может разжечь конфликт между Россией и Азербайджаном

Несмотря на то, что Азербайджан являлся частью СССР, назвать данную страну безусловным союзником России довольно сложно. Впрочем, Баку также нельзя обвинить в «прозападных» взглядах.По сути, Азербайджан, не являющийся членом ОДКБ и НАТО, занял нейтральную позицию. Однако есть нюанс, который может сильно испортить отношения между Баку и Москвой.Более того, именно этот повод, по мнению военного обозревателя Александра Артамонова, может использовать Запад, чтобы разжечь новый конфликт в «подбрюшье» России.Со слов эксперта, Азербайджан считает себя сторонником Украины и открыто выражает поддержку ее властям, при этом, не втягиваясь в конфликт.В то же время, данная страна сама находится в состоянии конфликта с Арменией. Но в данном случае, как выразился Артамонов, Россия может стать его участником.Эксперт пояснил, что ввод российских миротворцев в Нагорный Карабах, который Азербайджан считает своей территорией (да так де-юре считает даже Ереван), может в будущем стать серьезной точкой преткновения в отношениях Москвы и Баку.Все дело в том, что юридически нахождение нашего воинского контингента в Лачине не обосновано, на что в последнее время нередко указывают на Западе. Правда, не совсем понятна логика данного высказывания. Ведь миротворцы в Карабах были приглашены на основании трёхстороннего соглашения, где есть подпись и азербайджанского лидера. Куда уж легитимнее...Только и в самом Азербайджане есть силы, которые к нашим миротворцам относятся неодобрительно. Чего стоит недавняя акция так называемых «азербайджанских экологов», которые намеренно провоцировали наших военных.О выводах, сделанных в ходе собственного расследования, часть которых достаточно спорна, Александр Артамонов рассказывает в видеоролике: