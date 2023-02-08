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Российские инженеры разработали микро-БПЛА «Шмель» по британскому образцу

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Российские инженеры разработали микро-БПЛА «Шмель» по британскому образцу

В Новосибирске российские инженеры разработали микро-БПЛА «Шмель» по британскому образцу. Это беспилотник вертолетного типа.

Как сообщили в агентстве РИА Новости, данная информация предоставлена Денисом Котиным, который возглавляет организацию, создавшую летательный аппарат.

Разработчики представляют новосибирский Центр компетенций беспилотных летательных аппаратов. Они надеются, что созданную ими продукции станут заказывать российское оборонное ведомство и спецслужбы страны.

Данную организацию создали только в этом году. Базой для нее стал Новосибирский государственный технический университет (НГТУ). Специализацией Центра является создание новых образцов беспилотных аппаратов.

По словам Котина, новосибирские инженеры уже создали первый макетный образец. При его разработке они ориентировались на британский микробеспилотник Black Hornet («Черный шершень»).


Нашей задачей было в этом сегменте по техническим характеристикам и габаритам приблизиться к известному аналогу

- рассказал Котин, сообщив, что «аппарат уже летает».

Всю остальную часть года мы должны уже демонстрировать опытный образец потенциальным потребителям

- поделился он дальнейшими планами сотрудников Центра.

Масса нового аппарата составляет 85 граммов. Он способен передвигаться со скоростью до 25 км в час. Максимальная дальность БПЛА составляет два километра, а время нахождения в воздухе не превышает 20 минут.
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28 комментариев
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  1. Nexcom
    Nexcom Сегодня, 11:29
    +2
    Ладно хоть смогли аналог воспроизвести. И на этом неплохо.
    1. Дедкастарый
      Дедкастарый Сегодня, 11:41
      -1
      Российские инженеры разработали микро-БПЛА «Шмель» по британскому
      а без них-никак ? вроде оды пели намедни РАН ..не ?или это не то,что Академия наук СССР ? на "али экспрес"...
      1. dmi.pris1
        dmi.pris1 Сегодня, 12:03
        0
        Все это тянет за собой проблемы.Но их решать то надо.Не одним же "Али" жить.Та же микроэлектроника,привода..Да многое чего.Ситуация в корне может поменяться и останемся вообще без штанов.В прямом смысле.
      2. Хагакуре
        Хагакуре Сегодня, 12:12
        0
        Я там не очень из стать понял насколько это аналог. В одном месте статьи пишестся, что это макетный образец, а во втором, что уже летает. Так это макетный или опытный и летает? Опытный, или демонстрационный для покупателя? Между тремя этими образцами научно-техническая пропасть работы.
    2. ailcat
      ailcat Сегодня, 12:00
      +1
      Не воспроизвести, а создать. "Аналогичного" там только размерность (как понимание того, что задача вообще решаема) и, возможно, "эмпирически оцененное" соотношение тяги несущего и рулевого винтов.
      1. Хагакуре
        Хагакуре Сегодня, 12:42
        0
        И ты в это веришь? Ты хотя бы почитай статью каких трудов стоило СССР скопировать В-29 в Ту-4. И основное в жтой вертолётной копии будут не лопасти вкртолётика, напечатанные на 3D принтере, а электроника, движок, оптика и цифррвая часть оптики. Где это всё взять. Даже для движка понадобится тонкая гибкая медная проволока холодного качения. Её в России такого качаства нет.
    3. Andriuha077
      Andriuha077 Сегодня, 12:28
      +1
      смогли аналог воспроизвести
      Именно...
      Красота, ну прямо игрушка.
      Взяли и встроили чудеса сетецентричности.
      Восторженные отзывы на многочисленных видео.
      Да, у британца есть детские аналоги.
      Eachine E110 2.4G 4CH 6-Axis Gyro 720P Камера Оптическая локализация потока Шкала Flybarless RC Вертолет RTF - Режим 1 (Правый дроссель) с 1 батареей
      https://www.banggood.com/Eachine-E110-2_4G-4CH-6-Axis-Gyro-720P-Camera-Optical-Flow-Localization-Flybarless-Scale-RC-Helicopter-RTF-p-1952870.html
  2. Bingo
    Bingo Сегодня, 11:30
    -3
    Это для РДГ только. Малополезная разработка. Для пехоты нужен именно нормальный коптер с нормальной камерой, возможностью подвесить теплак плюс неплохо бы гранату и время... 20 минут - ниочем, только для РДГ, уже вышедшей к обьекту. Даже для штурмовиков - ну заглянул ты за стенку. Ну допустим, занял дом. Самое время осмотреться, что вокруг - а хренушки, батарейка ек
    1. Ка-52
      Ка-52 Сегодня, 11:44
      -1
      Это для РДГ только. Малополезная разработка. Для пехоты нужен именно нормальный коптер

      коллега, тут и не пишут о назначении. У британцев их Black Hornet Nano стоит на вооружении у разведчиков. У американцев - ССО их КМП. Так что не надо тут махру приплетать wink
      хотя штурмовикам на Донбассе такие аналоги Шершней тоже не помешают. Это инструмент ближнего боя.
      1. Bingo
        Bingo Сегодня, 12:17
        0
        Цитата: Ка-52
        Так что не надо тут махру приплетать

        Поясню, чтоб завод окупался - нужна массовая продукция, а это - штучная будет. Им для махры надо делать, а не гоняться за избыточной миниатюризацией, это когда простеньких валом будет - можно и об "икре" подумать, а с голодухи смолотишь что угодно, не обязательно голодному пирожные подсовывать. Может в табло прилететь, как Марии-Антуанетте
        1. ИванИванов
          ИванИванов Сегодня, 12:31
          0
          Испытать на поле боя, если подойдет - будут заказы, не от гос-ва, так волонтеры соберут
      2. Vyacheslav57
        Vyacheslav57 Сегодня, 12:23
        +1
        Цитата: Ка-52
        коллега, тут и не пишут о назначении.

        Вот и хреново , что не пишут для чего создали . Каждое изобретение должно иметь своё назначение . Пока я не пойму , для чего эта штука , я не оценю хорошая она или плохая , полезная или будет обременением для рядового штурмовика . В общем , выводы делать рано , появятся первые кадры применения этих дронов , там и посмотрим .
  3. Алексей Зоммер
    Алексей Зоммер Сегодня, 11:31
    -1
    Хорошо, что смогли сделать.
    Теперь осталось комплектующие локализовать.
  4. kor1vet1974
    kor1vet1974 Сегодня, 11:34
    -1
    Аналог создали, хотелось бы что бы и производили из российских материалов и комплектующих..
  5. Хагакуре
    Хагакуре Сегодня, 11:40
    -1
    Собрать детский вертолётик из импортных комплектующих много ума не надо. Упешно предлагаются "эффективными собственниками" для МО в шесть-двадцать раз больше себестоимости. Покажите что там отечественного, особенно в области оптики? Западные образцы базируются на высококачественной цифровой оптике, производимой в странах НАТО. Канадские видеокамеры устанавливаемые на Байрактары различают водителя в автомобиле на удалении в 24 км. Что же вы повесите в данную игрушку в качестве видеокамеры и какое и как оно будет передавать разрешение на ближайший смартфон? Кроме того Россия славится своими разработками, так никогда и не пошедшими в серию. Разработок у нас валом. Телеканал "Звезда" пестрит разработками. А где они в серии? Когда это можно будет получить у ближайшего интенданта?
    1. APASUS
      APASUS Сегодня, 11:44
      +2
      Цитата: Хагакуре
      Собрать детский вертолётик из импортных комплектующих много ума не надо.

      Ты попробуй сети . Нет таких в продаже микроаккумуляторов в продаже и камер таких не найти (с таким разрешением ) я уже не говорю про софт
      1. Хагакуре
        Хагакуре Сегодня, 12:22
        0
        Цитата: APASUS
        Цитата: Хагакуре
        Собрать детский вертолётик из импортных комплектующих много ума не надо.

        Ты попробуй сети . Нет таких в продаже микроаккумуляторов в продаже и камер таких не найти (с таким разрешением ) я уже не говорю про софт

        Вот именно! А с чего делать если своих заводов под это нет? Микроаккумуляторы кстати есть. До СВО у нас на радиорынке был ларек где можно было купить любую реплику любого аккумулятора для наушников под заказ. Пожалуйста, знай где в Китае это производится и покупай. Микрокамеры тоже - было валом. Другое дело что из ввоз в Россию как шпионское оборудование был запрещён. Да, это не западные оригиналы и качество там так себе. Но тем не менее. Откуда это в России своё? Даже "свои" тепловизоры, которые строятся на "своих" матрицах в основе матриц имеют китайские микроболометрические датчики теплового излучения, и то, только потому, что французские под санкциями.
    2. Ка-52
      Ка-52 Сегодня, 11:52
      +1
      Канадские видеокамеры устанавливаемые на Байрактары различают водителя в автомобиле на удалении в 24 км.

      чтобы впредь не нести такую пургу выясни, что ОЭС у ТБ2 весит 42 кг, если не ошибаюсь. И куда ты ее к такому аппарату приспособишь?
      1. Хагакуре
        Хагакуре Сегодня, 12:31
        0
        Причем тут это? Прежде чем что-то возражать, нужно понять написанное, чтобы самому выглядеть умным, а не наоборот. Оптическая промышленность в западных странах находится на высоком мировом уровне. В России её просто нет. Канадская камера для Байрактара как пример для этого и показана. Вон, украинские каналы разбирают в прямом эфире сбитые российские Орланы. Внутри импортные камеры и теплаки. Теплаки с французскими матрицами. Если вы на Орлан не можете ничего своего прилепить, что вы прилепите сюда? Это вообще микро! Далее... Даже если предположить невероятное: это полностью свой образец из полностью всего своего - где мощности для его производства? Вон там Орионы обещали почти год назад. Завод построен. Где они?
    3. ИванИванов
      ИванИванов Сегодня, 12:33
      0
      Собрать детский вертолётик из импортных комплектующих много ума не надо. Упешно предлагаются "эффективными собственниками" для МО в шесть-двадцать раз больше себестоимости.

      Так можно сказать о любом новом образце. Этот вопрос решается легко - испытанием на ТВД.
  6. Комментарий был удален.
  7. ROSS 42
    ROSS 42 Сегодня, 11:50
    +1
    По словам Котина, новосибирские инженеры уже создали первый макетный образец. При его разработке они ориентировались на британский микробеспилотник Black Hornet («Черный шершень»).

    Можно сравнить (почти ровно 8 лет назад):
    Беспилотный летательный аппарат PD-100 Black Hornet Nano (Великобритания)
    https://topwar.ru/63016-bespilotnyy-letatelnyy-apparat-pd-100-black-hornet-nano-velikobritaniya.html
  8. Владимир Постников
    Владимир Постников Сегодня, 11:51
    -1
    По словам Котина, новосибирские инженеры уже создали первый макетный образец.
    Макеты - это макеты. Еще ничего нет, а уже микро? (Почему не мини, если речь о размерности?) Мда, пиар продолжает рулить.
    1. Хагакуре
      Хагакуре Сегодня, 12:33
      0
      Вот именно. Одной части статьи это макет, а в другой уже летает. Так это макет или летает?
  9. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 11:51
    0
    Так осенью что то из этой серии наши на передовой находили.Шершень ли это был,не знаю.
  10. Uprun
    Uprun Сегодня, 11:52
    +2
    Походу, так и дойдем до "боевых тараканов", как в "Пятом элементе", лишь бы бегали быстро и далеко с эфкой....
  11. isv000
    isv000 Сегодня, 12:03
    0
    Всю остальную часть года мы должны уже демонстрировать опытный образец потенциальным потребителям

    Всю остальную часть года образец должен набираться опыта непосредственно на передовой, а уж в Снегосибирске должны вносить корректировки, я так думаю!
  12. Аркадий007
    Аркадий007 Сегодня, 12:18
    0
    Такие должны были быть в войсках ещё год назад.
    Это очень хорошее подспорье при взятии жилых застроек.
  13. Комментарий был удален.
  14. cpls22
    cpls22 Сегодня, 12:23
    0
    Преимущества минимального размера будут ощутимы только для разведки внутри зданий и укрытий. Там темно, и может быть экранирование управления. Соответственно, востребованность такой малютки будет зависеть от возможности поставить на неё тепловизор , и наличия качественного ПО, обеспечивающего автономную работу (хотя бы по возвращению назад при потере связи). Программисты у нас есть, производство своих тепловизоров (кажется, именно в Новосибирске) - тоже. Так что - новость м.б. действительно хорошая, не пустая.