С концертами на передовую

Богатейшая история флагмана военной культуры – Центрального Дома Российской Армии, отметившего в сентябре 2022 года 95-летний юбилей, содержит немало ярких, запоминающихся страниц, которыми по праву его коллектив может гордиться. На особом счету его концертные бригады, которые во все времена были и по-прежнему остаются наиболее оперативными и эффективными творческими подразделениями, способными укреплять моральный дух, стойкость бойцов и командиров, доносить до них искусство, наполненное торжеством жизни, правды и справедливости.
Хорошо известно, что еще в 20-30 годах прошлого века в рамках культурно-художественного обслуживание войск тогда еще Центральный Дом Красной Армии (ЦДКА) систематически направлял в воинские части свои штатные творческие коллективы и организовывал поездки концертных бригад московских театров, филармонии, театрально-гастрольного объединения. Именно тогда ежегодно в начале весеннего и осенне-зимнего сезонов представители творческих организаций и Центрального комитета профсоюза работников искусств обсуждали на совещаниях в ЦДКА планы культурно-художественного обслуживания армии и флота.
Так, в совещании, состоявшемся 10 октября 1934 года, приняли участие звезда МХАТа В.И. Качалов, оперные знаменитости Е.К. Катульская, М.П. Максакова, И.С. Козловский, М.О. Рейзеп и прима-балерина М.Т. Семенова. Они выступили с предложением: практиковать творческие отчеты деятелей искусств перед советскими воинами. Что было единодушно поддержано. Как результат, по сообщениям в печати, в течение осенне-зимнего театрального сезона 1934-1935 годов в воинских гарнизонах побывало свыше 1000 артистов Москвы, Ленинграда, Минска, Свердловска и других городов.
Показателен и такой пример. Зимой 1935 года ЦДКА командировал в войска 80 концертно-художественных бригад. Одна из них гастролировала в Особой Дальневосточной армии. «Поездка эта превратилась в большой праздник для бойцов и командиров, – писал на страницах газеты «Правда» входивший в ее состав известный писатель Александр Фадеев. В летний же период число концертно-художественных бригад, направляемых в воинские части по путевкам ЦДКА, увеличивалось. Дом Красной Армии полностью взял на себя культурно-художественное обслуживание Гороховецких, Октябрьских и Люблинских красноармейских лагерей, куда приглашались писатели, ученые, известные артисты. Воины Октябрьских лагерей надолго запомнили встречи с Максимом Горьким, Константином Фединым, Леонидом Леоновым.
Трудно переоценить значимость концертных бригад, созданных в ЦДКА в годы Великой Отечественной войны. Уже к концу дня 22 июня в Москве в военкоматах, на вокзалах, во Дворцах культуры, клубах предприятий были развёрнуты агитпункты, в организации которых участвовали все отделы и службы ЦДКА, который постепенно превратился в один из центров идейно-политической и военно-патриотической пропаганды, стал как бы частью оперативного аппарата Главного политического управления Красной Армии. Создавались и концертные бригады, которые начали выступать на сборных пунктах и вокзалах Москвы на второй день войны.
Отправной точкой здесь послужил состоявшийся 23 июня 1941 года Пленум ЦК профсоюза работников искусств, который обратился с призывом к творческим деятелям участвовать в «великой освободительной войне» путем проведения шефской работы в частях действующей Армии и Военно-морского флота. С первых дней войны Военно-шефская комиссия ЦК профсоюза (создана в 1920 г. по инициативе К.С. Станиславского и В.И. Немировича-Данченко), Всероссийское театральное общество (ВТО) и Комитет по делам искусств при СНК СССР взяли на себя централизованное руководство военно-шефской работой, организацией фронтовых артистических бригад, фронтовых театров и театральных филиалов. Центральному Дому Красной Армии отводилась роль одного из главных организаторов концертных бригад для фронта.
26 июня на Белорусском вокзале состоялось знаменитое выступление направленного ЦДКА Краснознаменного ансамбля красноармейской песни и пляски под управлением А.В. Александрова, впервые исполнившего песню, ставшую народным гимном, поднимавшим страну на битву с врагом. Можно привести массу других примеров.
Вскоре по согласованию с Государственным комитетом по делам искусств, ЦК профсоюза работников искусств и в соответствии с указаниями ГПУ РККА ЦДКА начал организовывать и направлять на фронт артистические бригады театров, филармоний, концертно-гастрольных объединений городов и республик страны. Совместно с представителями этих руководящих структур в нем проводились предварительные смотры концертных программ, помогали подбирать репертуар, а также обеспечивали бригады теплыми вещами, продуктами, денежным довольствием и транспортом.
В состав этих бригад входили и многие прославленные мастера сцены. В их числе – актеры Малого театра П. Садовский, С. Менжинский, Е. Гоголева, М. Царев, И. Ильинский, конферансье М. Гаркави, артист эстрады В. Хенкин, певица Л. Русланова. А также писатели и поэты Л. Соболев, В. Лебедев-Кумач, Н. Тихонов, В. Катаев, А. Сурков, А. Барто и многие-многие другие.
Первая бригада артистов ЦДКА отправилась на фронт 9 августа 1941 года. Вот как об этом времени пишет писатель, исследователь истории русской эстрады В.Д. Сафошкин в книге «Лидия Русланова. Валенки, валенки, не подшиты, стареньки. Биография. Песни» (М.: Эксмо, 2003):«Лидия Андреевна Русланова вошла в состав первой концертной фронтовой бригады вместе с Владимиром Хенкиным, Михаилом Гаркави, артистами Большого театра и театра оперетты. Руководил бригадой директор Центрального Дома работников искусств Борис Михайлович Филиппов, который оставил нам свои дневниковые записи, где зафиксировано всё, что связано с фронтовыми буднями бригады:
– Девятого августа – сбор в сквере у ЦДКА. Волнуется Александр Васильевич Александров, руководитель и главный дирижер Краснознаменного ансамбля песни и пляски Красной Армии. – Друзья мои! Пробил час. Будет трудно. Очень трудно. Будет много опасностей. Но наше место там, в огненном пекле. Там, где решается судьба Родины…»
27 сентября. Утро. Вместе с политруком Аптекаревым едем на передовые позиции. В 9 утра на грузовой машине прибываем на огневую точку. Слева, метрах в двухстах от нас, слышатся разрывы немецких снарядов. Батарея, в которую мы прибыли, расположена в трёх километрах от Краснограда, занятого немцами. Обстановка далеко не безопасная. Спрашиваю мнение бригады: ехать на огневую точку или нет. Все как один заявляют: «Ехать!» На грузовике, поданном специально для этой поездки, устраиваются Русланова, Хенкин, Гаркави, Кипиани, баянисты, Аптекарев, я и фоторепортер тов. Попелянский. В орудийном расчёте нас встречают необычайно тепло. Среди бойцов есть и женщины. Концерт проходит не столько под аккомпанемент баянистов, сколько под грохот орудийных выстрелов и разрывы фашистских снарядов. Чтобы отвлечь внимание противника от нашей батареи, все соседние огневые точки артдивизиона капитана Королёва открыли огонь и приняли на себя ответные удары фашистской артиллерии.
Концерт закончен. Капитан благодарит нас и неожиданно даёт команду: – Батарея! В честь московских артистов по фашистам – огонь!».
Артисты из других городов, готовясь к поездке на фронт, останавливались, как правило, в гостинице ЦДКА на площади Коммуны (ныне – гостиница «Славянка» на Суворовской площади). Здесь можно было увидеть джаз-оркестр Леонида Утесова, театр миниатюр Аркадия Райкина, испытавшую первые блокадные дни Ленинграда Клавдию Шульженко, представителей искусства Новосибирска, Свердловска, Алма-Аты, Ташкента. Из ЦДКА отправились в действующую армию в годы войны 35 600 артистов в составе 3500 театрально-концертных бригад, дававших за каждую поездку в среднем 50–60 концертов, а иногда и по 120–150.
Но названные цифры не дают возможности измерить радость и вдохновение, которые дарили артисты бойцам и командирам. Сила искусства укрепляла веру в победу, повышала боевую способность войск, мобилизовывала на полный разгром врага. О концерте Лидии Руслановой в 1942 году в журнале «Огонек» Валентин Катаев писал: «Вот она закончила песню. Молодой боец подходит к певице. Он говорит: «Видишь, какие мы чумазые после боя. Но песней ты нас умыла, как мать умывает своих детей. Спасибо. Сердце оттаяло…».
Формирование и отправка артистических бригад в действующую армию проходили не без трудностей. Вот что рассказывала, например, ветеран Великой Отечественной войны, народный артистка РСФСР Варвара Александровна Обухова в письме, отправленном в ЦДСА накануне его 50-летнего юбилея в 1977 году:
«Сейчас, когда отмечается 50 лет со дня создания ЦДСА имени М.В. Фрунзе, мне сразу вспоминается время Великой Отечественной войны. Отсюда нам, артистам Малого театра, не раз приходилось получать путёвки на фронт. Малый театр все четыре года войны посылал концертные бригады в действующую армию… Я все эти годы была и актрисой, и бригадиром таких бригад. Мы выступали перед защитниками Ленинграда, Москвы, Сталинграда... Вслед за Красной Армией артисты Малого входили в Харьков, Орёл, Курск, Гомель... Дойдя до Берлина, с гордостью расписались на стенах Рейхстага: «Мы из Москвы, из Малого театра...»
Как организовывались наши поездки на фронт? Обычно после запросов ГлавПУРа и Комитета по делам искусств меня вызывали в дирекцию и ставили задачу: быть готовой к отъезду во главе бригады к такому-то сроку. Комиссия при ЦДКА знакомилась с репертуаром бригады и программой концертов, при необходимости вносила коррективы в программу. Неутомимы были работники ГлавПУРа – начальник отдела культпросветучреждений полковник А.А. Царицын, офицеры Б.М. Ярустовский и И.В. Нестьев, инструкторы отдела пропаганды и культурно-массовой работы ЦДКА С.Л. Чернова и А.М. Сандлер.
Просмотр программы бригад проходил обычно в малом концертном зале. Свои пожелания члены комиссии формулировали кратко. Но вот бригада «принята». Мне вручают командировочное удостоверение, узнаю, куда именно ехать, в чьё распоряжение. На складе ЦДКА получаем продуктовый паёк на дорогу (по буханке хлеба, кусочку сала и примерно по фунту сахара), в кассе – денежное довольствие. Зимой артистам выдавались тёплые вещи: телогрейки, а то и стёганые брюки, валенки, шапки. Назначается день отъезда. Полковник Максимов даёт последние указания. Подходит автобус ЦДКА, и мы с рюкзаками отправляемся на вокзал. Очередная поездка на фронт началась».
Фронтовые бригады комплектовались из представителей всех жанров сценического искусства. Нередко артисты оставались на фронте по два-три месяца, а возвратившись в ЦДКА, обновляли репертуар и вновь получали путёвки в действующую армию.
Руководитель одной из таких бригад Всесоюзного гастрольно-концертного объединения Яков Исаевич Ционский вспоминает:
«Всесоюзное гастрольно-концертное объединение имело фронтовой отдел, комплектовавший бригады артистов для поездки в действующую армию. Московские бригады направлялись сразу в ЦДКА, где проходили смотр их программ и обеспечение всем необходимым для поездки. Моя бригада включала вокальный квартет, которым я руководил, и артистов В.Дрожжину, Р.Склярову, Д.Читашвили, В.Шилкина и других. В первые дни войны по заданиям ЦДКА мы выступали перед бойцами на вокзалах Москвы, а затем получили направления на фронт. Были на Западном, Брянском, Степном, Воронежском фронтах, под Сталинградом и Курском, в осаждённом Ленинграде, давали концерты морякам Балтики и Чёрного моря. За четыре военных года бригада выезжала в войска более 20 раз и дала бойцам в общей сложности до двух тысяч концертов. Каждый раз после приезда в Москву работники ЦДКА обеспечивали нас репертуарными сборниками, помогали обновлять программу. Сборники выпускались периодически»
«Всесоюзное гастрольно-концертное объединение имело фронтовой отдел, комплектовавший бригады артистов для поездки в действующую армию. Московские бригады направлялись сразу в ЦДКА, где проходили смотр их программ и обеспечение всем необходимым для поездки. Моя бригада включала вокальный квартет, которым я руководил, и артистов В.Дрожжину, Р.Склярову, Д.Читашвили, В.Шилкина и других. В первые дни войны по заданиям ЦДКА мы выступали перед бойцами на вокзалах Москвы, а затем получили направления на фронт. Были на Западном, Брянском, Степном, Воронежском фронтах, под Сталинградом и Курском, в осаждённом Ленинграде, давали концерты морякам Балтики и Чёрного моря. За четыре военных года бригада выезжала в войска более 20 раз и дала бойцам в общей сложности до двух тысяч концертов. Каждый раз после приезда в Москву работники ЦДКА обеспечивали нас репертуарными сборниками, помогали обновлять программу. Сборники выпускались периодически»
Роль ЦДКА в организации концертных выступлений на фронте была немаловажна и в том смысле, что ежемесячно выезжавшие в действующую армию бригады (их в среднем было 70-75) формировались в городах и областях всех республик страны. В начале 1943 года на Пленуме ЦК профсоюза работников искусств начальник ЦДКА полковник В.И. Максимов подчеркнул политический смысл таких национальных коллективов.
«Их значение определяется не только художественной ценностью, – отметил он, – Это огромнейшее политическое дело. Бригады узбекские, казахские, туркменские и другие воодушевляют, поднимают своих собратьев на борьбу с врагом».
Репертуар концертных программ, его обновление и политическое содержание также постоянно находились в центре внимания ЦДКА. С помощью Главного политического управления Красной Армии ЦДКА издавал типографским способом репертуарные сборники под общим названием «Красноармейская эстрада». Вот, к примеру, один из таких сборников, выпущенный в марте 1944 года объёмом 160 страниц среднего формата.
Он включает произведения М. Горького, Д. Бедного, В. Маяковского, В. Гусева, А. Суркова, М. Исаковского, В. Лебедева-Кумача, А. Фадеева и других известных прозаиков и поэтов, отрывки из пьес, фельетоны, песни, частушки, пословицы и поговорки. Сборник объединил, в сущности, всё самое лучшее, что могла дать тогда советская литература для красноармейской эстрады, и являлся верным помощником не только коллективов художественной самодеятельности домов Красной Армии и клубов, но и работников профессионального искусства.
ЦДКА поддерживал постоянные связи с артистическими бригадами, тщательно анализировал их успехи и недостатки. Комитет по делам искусств, Главное политическое управление Красной Армии и ЦК профсоюза работников искусств во время войны периодически организовывали при ЦДКА общественные смотры фронтовых концертных бригад для обмена опытом. Один из последних смотров, в котором участвовали несколько сотен артистов, проходил 3 февраля 1945 года. Номера, подготовленные для войск, показали бригады под руководством Я. Немировского и В. Жемчужного, Ленгосэстрады, ансамбль гусляров под управлением Мирской и Беловой, сёстры Игнатьевы и другие исполнители. С. Балашов читал литературный монтаж «Дорогой побед», посвящённый 27-й годовщине Красной Армии. Такие смотры взаимно обогащали бригады, содействовали их творческому росту.
На протяжении всей Великой Отечественной войны в ЦДКА практиковались творческие встречи работников искусств с красноармейцами и командирами. Артисты, художники, писатели, композиторы выступали с отчётами о поездках на фронты, делились творческими планами. В концертах участвовали лучшие артистические силы. Не одну песню об армии и для армии по просьбе руководства ЦДКА написали композиторы А.В. Александров, А.Г. Новиков, братья Даниил Яковлевич и Дмитрий Яковлевич Покрасс, В.П. Соловьев-Седой, М.И. Блантер. Многие песни и пляски, созданные в военное время, до сих пор украшают репертуар профессиональных и самодеятельных художественных коллективов.
Другой важной страницей в истории концертных бригад ЦДРА стал период с 1980 по 1989 год, когда его творческие коллективы участвовали в культурно-художественном обслуживании военнослужащих Ограниченного контингента советских войск в Демократической Республике Афганистан (ДРА). В то время имевший название Центральный Дом Советской Армии подготовил и направил в ДРА более 250 концертных бригад, в которые входили сотрудники Дома и известные советские артисты, в том числе: народные артисты СССР Людмила Зыкина, Иосиф Кобзон, Евгений Беляев, Михаил Глузский, Эдита Пьеха, Людмила Чурсина, народные артисты РСФСР Ольга Аросева, Лев Лещенко, народные артисты Украинской ССР Николай Гнатюк, Николай Олялин, народная артистка Казахской ССР Роза Рымбаева, заслуженный артист Украинской ССР Валерий Леонтьев, заслуженная артистка Эстонской ССР Анне Вески, известные советские артисты Алекандр Розенбаум, Надежда Бабкина, Ирина Алфёрова, Илья Олейников и многие другие.
© Фото из архива Анатолия Ярмоленко
Среди коллективов, выступавших перед воинами-интернационалистами, были: концертный ансамбль ЦДСА, дважды Краснознамённого ансамбль песни и пляски Советской Армии имени А.В. Александрова, Государственный республиканский народный ансамбль «Россия» (художественный руководитель Л. Зыкина), Государственный академический хореографический ансамбль «Берёзка» (художественный руководитель М. Кольцова), ансамбль «Русская песня» (художественный руководитель Н. Бабкина), вокально-инструментальные ансамбли «Пламя» (художественный руководитель С. Березин), «Эхо» (художественный руководитель В. Леонтьев), «Сябры» (художественный руководитель А. Ярмоленко), «Ялла» (художественный руководитель Фаррух Закиров), вокальный ансамбль «Воронежские девчата» (художественный руководитель Ю. Романов, директор А. Ковригина), творческие бригады Росконцерта, Ленконцерта, Московской областной филармонии, Московских академических театров Сатиры и «Современник», Центрального театра Советской Армии, Московского театра оперетты и другие коллективы.
Вспоминает ведущий методист ЦДРА заслуженный работник культуры России полковник в отставке Василий Андреевич Дмитриченко: «Осенью 1983 года, будучи майором Советской Армии, я был назначен на должность инструктора по культурно-художественной работе ЦДСА и сразу же с места в карьер был направлен в командировку в Демократическую Республику Афганистан во главе концертной бригады ЦДСА. В дальнейшем такие командировки стали регулярными. В состав концертных бригад входили как артисты ЦДСА, так и известные советские артисты. Все они выступали в войсковых клубах или на импровизированных сценах – двух сдвинутых друг к другу автомобилях. Большая часть песен на таких концертах исполнялась по заявкам самих военнослужащих. Такие концерты имели очень большое значение, так как, по словам военнослужащих, от них веяло домом, встречей с Родиной. Причём, несмотря на опасность обстрелов, сами артисты просили выступать на открытых площадках, чтобы их смогли увидеть как можно больше военнослужащих. Успешному выполнению задач нашими артистами в Афганистане в полной мере способствовал уникальный опыт работы ЦДКА на фронтах Великой Отечественной войны, ведь в 1980-е годы в ЦДСА трудились многие участники войны».
Своими воспоминаниями о поездках в Ограниченный контингент советских войск в Демократической Республике Афганистан делится артистка концертного ансамбля ЦДРА, заслуженный артист России Наталья Максимовна Пярн, работающая в ЦДСА – КЦ ВС РФ – ЦДРА с 1979 года: «В 1981 году в Афганистане мы вертолётами в течение семнадцати суток облетали всю страну – Кабул, Герат, Газни, Кандагар, Джелалабад. В труднодоступные точки добирались на БТР. И как приятно было увидеть знакомые лица солдат и офицеров, перед которыми я выступала пятью месяцами раньше в воинских частях, дислоцированных на территории Туркестанского военного округа. Никогда не забуду поездку на БТР в Джабаль-Уссарадж. Мне, ведущей концертной программы, в течение 15 минут тысяча зрителей под открытым небом не давали начать программу бурными аплодисментами, только за то, что мы решились к ним приехать, что было очень небезопасно. А концертов под открытым небом было много. Сценой служили открытые кузова машин, и во время концерта можно было наблюдать траектории трассирующих пуль, бои, как известно, там были не учебные. Кстати, это объясняет, почему нас – молодых девчонок, служащих Советской Армии допускали в Афганистане к оружию для проведения тренировочных стрельб из автомата Калашникова и пистолета Макарова».
В 2016 году впервые с момента окончания контртеррористической операции на Северном Кавказе Центральный Дом России Российской Армии имени М.В. Фрунзе стал направлять фронтовые бригады артистов и писателей в зону ведения боевых действий – в Сирийскую Арабскую Республику. Основные силы и средства российской группировки дислоцированы на авиабазе «Хмеймим». Именно туда и направлялись фронтовые бригады ЦДРА. Причём впервые в более чем 90-летней истории Дома фронтовую бригаду возглавил начальник учреждения, заслуженный работник культуры РФ полковник запаса Василий Мазуренко.
На импровизированной сцене на плацу жилого городка авиабазы, а также на сторожевых заставах (блокпостах) для военнослужащих группировки выступали артисты концертных ансамблей. Как писали газеты, все без исключения концертные номера получили высокую зрительскую оценку, дыхание Родины, выраженное в красивых музыкальных формах, сердцами военнослужащих было принято в горячей арабской стране. Добрых слов заслужили и поэты военно-художественной студии писателей ЦДРА. Они передали в библиотеку, пункт психологической разгрузки авиабазы и на сторожевые заставы свои книги, диски со своими песнями, а также книги, изданные военно-художественной студией писателей. Ещё одной особенностью поездок сотрудников ЦДРА в зону боевых действий стала организация выставок картин художников ЦДРА в культурно-досуговом центре авиабазы «Хмеймим», которую организовывала заведующая выставочным залом Людмила Гурар.
По результатам командировки в Сирию начальник военно-художественной студии писателей ЦДРА Владимир Силкин и редактор студии Игорь Витюк написали циклы стихотворений, которые вошли в книгу стихотворений и песен «Чужая и наша война», изданную Главным военно-политическим управлением Вооружённых Сил Российской Федерации. Композиторы ЦДРА некоторые из этих стихов положили на музыку, и теперь эти песни входят в репертуар артистов ЦДРА. Командировки артистов на авиабазу «Хмеймим» продолжаются и в настоящее время.
Концертные бригады ЦДРА выступали и перед военнослужащими военной базы, дислоцированной в Республике Армении. Несколько концертом состоялись в рамках посещения российской военной базы в Армении делегацией Общественного совета при Минобороны России, в состав которой вошли общественные деятели, актеры, режиссеры, артисты, журналисты и ветераны военной службы и боевых действий.
День рабочей поездки делегации завершил концерт для военнослужащих, гражданского персонала и их детей – юнармейцев с участием артистов ЦДРА. К поездке в Армению творческий коллектив ЦДРА подготовил новую концертную программу «Солдаты, офицеры», которую представили заслуженная артистка Российской Федерации Зинаида Сазонова, Ирина Сурина, заслуженная артистка Российской Федерации Наталья Москвина, Ян Берёзкин. В ходе концерта артисты исполнили разножанровые вокальные композиции – от лирических романсов и песен патриотического звучания до авторских произведений и шлягеров советской эстрады.
Легендарная «Катюша» на слова Михаила Исаковского и музыку Матвея Блантера в исполнении Зинаиды Сазоновой была встречена бурными аплодисментами и ей подпевал зрительный зал. Трогательные чувства вызвала композиция Яна Березкина «Мама», проникновенно звучала песня Евгения Мартынова и Ильи Резника «Яблони в цвету», которую исполнила Наталья Москвина, а Ирина Сурина, композицией «Каким ты был» (слова М. Исаковского, музыка М. Дунаевского) напомнила о советском кинофильме режиссера Ивана Пырьева «Кубанские казаки».
Концертная бригада ЦДРА радовала своим искусством российских военнослужащих, выполняющих миротворческие задачи в Нагорном Карабахе.
Творческую миссию артистов центрального военного учреждения культуры точно определила художественный руководитель ЦДРА Ирина Титова в интервью представителям СМИ: «Мы подготовили песни на разных языках — и на армянском, и на азербайджанском, потому что мир с соседями — это самое святое, что может поддержать Россия. Артисты Центрального Дома как артисты Российской Армии хотели бы внести свою лепту в дело мира и добра».
Первый концерт состоялся 12 июня в ходе торжественных мероприятий, посвященных Дню России, на базе российского миротворческого контингента в Нагорном Карабахе. Сразу после торжественного марша военнослужащих артисты ЦДРА прямо на строевом плацу оказались в центре внимания. В их исполнении прозвучали песни «Мой дом – Россия», «Мы вернемся домой», «Родина», «Приказ на Кавказ», «Мир вашему дому» и другие произведения, были исполнены красивые хореографические композиции.
И артистов ЦДРА миротворцы приняли с большим радушием, каждый концертный номер вызывал у них большой восторг. В такой же теплой атмосфере прошел и второй концерт, который состоялся в полевых условиях, на блокпосте российских миротворцев.
Когда в феврале нынешнего года началась специальная военная операция, в ЦДРА, как, впрочем, и в других центральных военных учреждениях культуры, уже думали, чем можно поддержать ее участников. Но так получилось, что первыми зрителями концертных бригад стали военнослужащие, участники СВО, оказавшиеся в военных медицинских учреждениях после ранений и контузий. Концерты состоялись в военных госпиталях города Москвы – имени П.В. Мандрыка, имени Н.Н. Бурденко, в подмосковном Солнечногорске и ряде других.
Хорошо запомнился концерт в военном госпитале, где творческий коллектив выступал вместе с народным артистом России Михаилом Пореченковым и донецкой поэтессой Анной Ревякиной. Атмосфера в зрительном зале была раскрепощенной и очень душевной. Во время исполнения очередной песни звезда телесериалов не удержался и под аплодисменты больных и медперсонала пустился в пляс вместе с артистами ЦДРА. Позднее военнослужащие в госпитальных халатах так впечатлились выступлением солисток ансамбля, что каждой вручили розы. Не скрывала восторженных эмоций и присутствовавшая на концерте заместитель Председателя Государственной Думы Федерального Собрания РФ Анна Кузнецова.
Концертами программа встреч с военнослужащими в госпиталях не ограничилась. Их вниманию также представлялась выставка работ лауреатов Всероссийского конкурса военной вышивки «Суровая нитка -2022», военнослужащим вручили письма и рисунки российских школьников, поступившие в адрес ЦДРА в ходе Всероссийской акции «Письмо солдату».
Начиная с 21 июня, артисты центрального военного учреждения культуры в составе творческой бригады военного ведомства выступали с концертами в самых разных местах дислокации российских войск на территории Западного военного округа, включая населенные пункты Белгородской, Курской и Воронежской областей. И всюду – будь то опушка леса, актовый зал учебного заведения, госпиталь, площадка аэродрома – их ждал теплый прием, всюду во время концерта царила атмосфера праздника, а зрители в погонах и местные жители, включая детей и ветеранов, восторженно аплодировали каждому номеру, что отметил сопровождавший творческий коллектив начальник отдела Департамента культуры Минобороны России Александр Зайцев.
Итогом девятидневной творческой поездки артистов ЦДРА, в ходе которой они выступили с концертами перед участниками специальной военной операции, стали горячие аплодисменты, теплые слова благодарности и букеты цветов.
Каждый раз артисты ЦДРА представляли большую программу, в которой в исполнении вокалистов звучали песни патриотического, гражданского характера, такие, как «Гордая моя Россия», «Флаг моего государства», «Армия России», а также произведения в память о погибших воинах. Эстрадные композиции сменяли лирические мотивы, мастерство отточенной хореографии демонстрировали солисты балетной группы. Концерты завершались на высокой ноте: песни «За веру», «Россия, вперед!» поднимали зрителей с мест, у многих на глазах наворачивались слезы.
Исключение составил концерт, посвященный Дню памяти и скорби, программа которого отобразила историю Великой Отечественной войны, начиная с ее первого дня – 22 июня. Но и современным защитникам Отечества было посвящено немало произведений.
Незабываемыми были встречи с военными летчиками. На концертах присутствовали все свободные от полетов военнослужащие. Молодые, энергичные, готовые к риску мужчины в музыке знают толк, а потому от души аплодировали.
По завершении одного из последних концертов, состоявшегося 29 июня, артисты ансамбля ЦДРА принимали слова благодарности от командующего Военно-воздушными силами — заместителя главнокомандующего Воздушно-космическими силами генерал-лейтенанта Сергея Дронова, который отметил профессионализм, высокое мастерство исполнения и так необходимый военнослужащим, участвующим в боевых действиях, зажигательный настрой творческого коллектива.
О результатах художественный руководитель ЦДРА Ирина Титова сказала так: «Впечатлений масса, многое еще предстоит осмыслить. В ходе этих встреч мы обрели новых друзей – настоящих защитников Отечества. А своими концертами мы, кажется, добились главного – смогли в какой-то степени поддержать наших военнослужащих, выполняющих важные и ответственные задачи, выразить свое восхищение их героизмом и мужеством».
Запомнились выступления артистов ЦДРА перед мобилизованными военнослужащими – концерты состоялись в Нижегородской, Рязанской областях и их недавняя творческая поездка в Республику Беларусь. Тогда в ходе командировки в братскую республику артисты ЦДРА дали четыре концерта, три из которых состоялись в полевых условиях – в местах дислокации российских военнослужащих. Все концерты, которые прошли с участием вокально-инструментального ансамбля «Оборона» и ансамбля русской песни «Русский ZOV», были тепло встречены зрителями.
Русские народные песни и эстрадные композиции в стиле рок звучали в исполнении артистов ЦДРА, а произведения патриотического характера о России, защите ее священных рубежей неоднократно были исполнены на бис. Особую атмосферу на концертах создавало знакомство военнослужащих с письмами, которые адресовали им маленькие россияне в рамках Всероссийской акции «Письмо солдату». Другим душевным моментом встреч стали поздравления именинников: для них в качестве музыкальных подарков звучали песни, специально подготовленные артистами.
«Этими концертами мы постарались всячески поддержать наших ребят, выполняющих важные и ответственные задачи. Ведь известно, что хорошая песня и доброе слово всегда были верным мобилизующим средством, поднимали боевой дух защитников Отечества. Судя по тому, как военнослужащие принимали выступления артистов, наша творческая бригада намеченной цели достигла» - такое мнение по завершении творческой командировки высказал заместитель начальника ЦДРА по развитию Вячеслав Титов.