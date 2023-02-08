С концертами на передовую

«Сейчас, когда отмечается 50 лет со дня создания ЦДСА имени М.В. Фрунзе, мне сразу вспоминается время Великой Отечественной войны. Отсюда нам, артистам Малого театра, не раз приходилось получать путёвки на фронт. Малый театр все четыре года войны посылал концертные бригады в действующую армию… Я все эти годы была и актрисой, и бригадиром таких бригад. Мы выступали перед защитниками Ленинграда, Москвы, Сталинграда... Вслед за Красной Армией артисты Малого входили в Харьков, Орёл, Курск, Гомель... Дойдя до Берлина, с гордостью расписались на стенах Рейхстага: «Мы из Москвы, из Малого театра...»

Руководитель одной из таких бригад Всесоюзного гастрольно-концертного объединения Яков Исаевич Ционский вспоминает:

«Всесоюзное гастрольно-концертное объединение имело фронтовой отдел, комплектовавший бригады артистов для поездки в действующую армию. Московские бригады направлялись сразу в ЦДКА, где проходили смотр их программ и обеспечение всем необходимым для поездки. Моя бригада включала вокальный квартет, которым я руководил, и артистов В.Дрожжину, Р.Склярову, Д.Читашвили, В.Шилкина и других. В первые дни войны по заданиям ЦДКА мы выступали перед бойцами на вокзалах Москвы, а затем получили направления на фронт. Были на Западном, Брянском, Степном, Воронежском фронтах, под Сталинградом и Курском, в осаждённом Ленинграде, давали концерты морякам Балтики и Чёрного моря. За четыре военных года бригада выезжала в войска более 20 раз и дала бойцам в общей сложности до двух тысяч концертов. Каждый раз после приезда в Москву работники ЦДКА обеспечивали нас репертуарными сборниками, помогали обновлять программу. Сборники выпускались периодически»

«Их значение определяется не только художественной ценностью, – отметил он, – Это огромнейшее политическое дело. Бригады узбекские, казахские, туркменские и другие воодушевляют, поднимают своих собратьев на борьбу с врагом».



© Фото из архива Анатолия Ярмоленко

О результатах художественный руководитель ЦДРА Ирина Титова сказала так: «Впечатлений масса, многое еще предстоит осмыслить. В ходе этих встреч мы обрели новых друзей – настоящих защитников Отечества. А своими концертами мы, кажется, добились главного – смогли в какой-то степени поддержать наших военнослужащих, выполняющих важные и ответственные задачи, выразить свое восхищение их героизмом и мужеством».

«Этими концертами мы постарались всячески поддержать наших ребят, выполняющих важные и ответственные задачи. Ведь известно, что хорошая песня и доброе слово всегда были верным мобилизующим средством, поднимали боевой дух защитников Отечества. Судя по тому, как военнослужащие принимали выступления артистов, наша творческая бригада намеченной цели достигла» - такое мнение по завершении творческой командировки высказал заместитель начальника ЦДРА по развитию Вячеслав Титов.