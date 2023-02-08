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Представитель Запорожской администрации заявил о целесообразности передвинуть фронт на 150 км

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Представитель Запорожской администрации заявил о целесообразности передвинуть фронт на 150 км

Продолжающиеся массовые поставки западного оружия Киеву приводит к необходимости корректировать действия ВС России в зависимости от характера вооружений и сроков их поставки.


По словам члена главного совета Запорожской администрации Владимира Рогова, из-за очередной помощи Запада в виде дальнобойных ракет, стоит задуматься о необходимости отодвинуть фронт на 150 километров.

Бомбы GLSDB способны преодолевать расстояние в 150 километров. Риски большие, и нужно действовать на упреждение

- сказал Рогов, передают РИА Новости.

Рогов уточнил, что передвигать фронт нужно, конечно, в сторону противника, однако не совсем понятно выполнимая ли это на сегодня задача. Ведь если российские войска могут так запросто передвинуть фронт на десятки километров, возникает вопрос, почему этого до сих пор не произошло.

GLSDB – это малогабаритные высокоточные боеприпасы, фактически — крылатые бомбы американского производства. Эти боеприпасы Киев стремился получить в прошлом году, но их ему так и не поставили. Сейчас же есть вероятность их поставок Украине.

Представитель администрации Запорожской области отметил, что под ударом противника могут оказаться многие населенные пункты в тылу российских войск, включая города Энергодар, Мелитополь, Бердянск и даже Луганск. Поэтому надо не дожидаться, пока эти бомбы начнут прилетать, а «жестко отодвинуть линию боевого соприкосновения» на 150 км, считает Рогов.
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17 комментариев
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  1. DefenderofTruth
    DefenderofTruth Сегодня, 12:20
    +2
    Если заморозить до следующей ближайшей войны с Украиной и НАТО фронт по текущей линии соприкосновения - то сухопутный коридор в Крым будет насквозь простреливаемой дорогой смерти - Херсонская, Запорожская, Донецкая, Луганская области РФ и Крым будут постоянно подвергаться ударам ВСУ как это и было все последние 9 лет на Донбассе, в этом случае мирной жизни там не будет - о любом социально-экономическом развитии этих регионов можно будет забыть.

    Без освобождения портов Херсона, Николаева и Одессы абсолютно невозможно обеспечить безопасность Крыма - он всегда будет под ударом, если РФ не будет полностью контролировать эти порты.

    Если мать городов русских Киев и город-герой Одесса и все исконно русские земли между ними в результате СВО останутся за границей, за пределами территории Российской Федерации - то это будет крупнейшая геополитическая катастрофа для России и трагедия для многих поколений русского народа на века.

    Путин обязан чётко обозначить пространственные, территориальные пределы СВО - освобождение от нацистов Украины до западных административных границ Житомирской и Винницкой областей бывшей Украины и далее по Днестру до его впадения в Чёрное море.

    Иначе новая война будет неизбежной.
    1. Аргон
      Аргон Сегодня, 12:27
      -1
      Если оставить им Галицию, то вероятность новых войн 99%! НАТО будет их готовить к реваншу и будут считать , что имеют право! Так что только полная капитуляция или присоединение !
      1. советник 2 уровня
        советник 2 уровня Сегодня, 12:34
        0
        Цитата: Аргон
        Так что только полная капитуляция или присоединение !

        Крикнул Аргон (Хасан) и побежал размахивая флагом в сторону СВО.. Чем вы все это делать собираетесь-кричащие о полном присоединении? а чем и как контролировать потом? а восстанавливать такую территорию-откуда шиши-даже если с первыми двумя вопросами- непонятным способом решится? Лозунги-круто конечно, ну а если подумать?
        Кусать нужно столько, сколько сможешь проглотить, а то и подавиться недолго (особенно "Западенщиной")... овчинка должна стоить- выделки..
    2. Egeny
      Egeny Сегодня, 12:35
      0
      А почто Хмельницкий отдаём, там наша РЛС стоит, хороший городишко, кабак неплохой, была в командировке.)
  2. oleg-nekrasov-19
    oleg-nekrasov-19 Сегодня, 12:21
    +7
    Целесообразно передвинуть фронт до границы с Польшей.
    1. DefenderofTruth
      DefenderofTruth Сегодня, 12:27
      +1
      Зачем нам генетически нацистская Галичина? Пусть поляки её себе забирают и перевоспитывают.
      Да, до границы с Польшей - только эта граница должна проходить по западным административным границам Житомирской и Винницкой областей бывшей Украины.
    2. Egeny
      Egeny Сегодня, 12:32
      0
      Я давно об этом твержу.)
      Скоро так и будет.
  3. Погоны
    Погоны Сегодня, 12:22
    +2
    Какими силами он это предлагает сделать? request
    1. DefenderofTruth
      DefenderofTruth Сегодня, 12:31
      0
      Нужно довести группировку СВО в течение 2023 года до 2 миллионов человек, минимум в 5 раз увеличить там количество боевых единиц основных классов (кораблей, самолётов, вертолётов, танков, БТР, БМП, САУ, РСЗО, ОТРК и других).
      Открыть наступления кроме Донбасса ещё по 5 направлениям:
      1) с юга на Запорожье и Екатеринослав
      2) на запад из Крыма через Днепр на Херсон, Николаев и Одессу
      3) на севере через Сумы и Чернигов на Киев
      4) окружив Харьков на Черкассы, Полтаву
      5) из Белоруссии к Молдове по направлению Мозырь - Коростень - Житомир - Бердичев - Винница - Могилёв-Подольский.

      У ВСУ возникнет перенапряжение сил - оборона повалится.
      1. Ехим
        Ехим Сегодня, 12:38
        0
        Правильно я понял, что вы предлагаете в добавок к этому 5 мобилизаций подобной прошедшей и вместе трехсменной работы военных заводов в сутки(3х8ч=24) сделать 15х8=120?
  4. Леха с Андроида.
    Леха с Андроида. Сегодня, 12:23
    0
    Я на соседней ветке только что говорил о необходимости передвижения линии фронта от Харькова к западу... request теперь вот официальное лицо говорит об этом уже в Запорожье.
    Британцы обещают уже ВСУ поставить более дальнобойное оружие...интересно что это будет и в какие сроки. what
    1. Сергей_тактика
      Сергей_тактика Сегодня, 12:40
      0

      Я на соседней ветке только что говорил о необходимости передвижения линии фронта от Харькова к западу..

      А ты не говори, а делом претвори в жизнь. А пинать под зад наших бойцов, сидя на диване, большого ума не надо
  5. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 12:25
    0
    стоит задуматься о необходимости отодвинуть фронт на 150 километров.
    Да кто же с этим спорит. Всему свой черед, поэтому придет время отодвинут. Вот только к чему прописную истину выдавать за свое тактическо-стратегическое мышление. При этом еще и уточняя, что
    передвигать фронт нужно, конечно, в сторону противника
    Ну спасибо, направление определил. Рогов отличается излишней любовью к интернету где систематически то кричит, что все пропало, то вот так же манипулирует прописными истинами.
  6. ЦитатаЛаврова
    ЦитатаЛаврова Сегодня, 12:26
    +4
    Может хватит уже подобное тащить на ВО?
    Что за бред ??? Отодвинем на 150 км и что, эти 150 км будет разве не освобожденная наша территория, а какая то серая зона, которую можно позволять бомбить, обстреливать и тд???
    То есть, наш Донецк нельзя обстреливать, а наш Харьков (уверен, что мы его обязательно освободим) и т.д. уже будет можно обстреливать, раз он попадет в эту "буферную" зону?
    Ну хватит уже печатать абсолютно вредные заявления, показывающие, что для кого то есть более ценная территория страны, более ценные люди, а есть и менее. Нет, это не так. Каждый сантиметр территории нашего государства, включая, освобождённые районы,- это полноправные люди, земли нашей страны и защищать их мы обязаны ровно также, как жителей хоть Мелитополя, хоть Камчатки...
  7. HAM
    HAM Сегодня, 12:28
    +1
    Бекхан,Вы постоянно просто перепечатываете статьи с сайта "Свободная пресса",пожалуйста давайте хоть какие нибудь свои оценки,а так это просто плагиат.
  8. Гардамир
    Гардамир Сегодня, 12:29
    0
    Вообще-то правильно не на 150, а на 1500км.
  9. Cartalon
    Cartalon Сегодня, 12:35
    0
    Интересно у нас военные тоже мыслят категориями каких то линий и занятых населённых пунктов?