Представитель Запорожской администрации заявил о целесообразности передвинуть фронт на 150 км

Продолжающиеся массовые поставки западного оружия Киеву приводит к необходимости корректировать действия ВС России в зависимости от характера вооружений и сроков их поставки.
По словам члена главного совета Запорожской администрации Владимира Рогова, из-за очередной помощи Запада в виде дальнобойных ракет, стоит задуматься о необходимости отодвинуть фронт на 150 километров.
Бомбы GLSDB способны преодолевать расстояние в 150 километров. Риски большие, и нужно действовать на упреждение
- сказал Рогов, передают РИА Новости.
Рогов уточнил, что передвигать фронт нужно, конечно, в сторону противника, однако не совсем понятно выполнимая ли это на сегодня задача. Ведь если российские войска могут так запросто передвинуть фронт на десятки километров, возникает вопрос, почему этого до сих пор не произошло.
GLSDB – это малогабаритные высокоточные боеприпасы, фактически — крылатые бомбы американского производства. Эти боеприпасы Киев стремился получить в прошлом году, но их ему так и не поставили. Сейчас же есть вероятность их поставок Украине.
Представитель администрации Запорожской области отметил, что под ударом противника могут оказаться многие населенные пункты в тылу российских войск, включая города Энергодар, Мелитополь, Бердянск и даже Луганск. Поэтому надо не дожидаться, пока эти бомбы начнут прилетать, а «жестко отодвинуть линию боевого соприкосновения» на 150 км, считает Рогов.