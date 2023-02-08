Военное обозрение
Войти Регистрация

Пожар и ракетный удар за одни сутки оставили ВСУ без двух крупных поставщиков БПЛА

24
Пожар и ракетный удар за одни сутки оставили ВСУ без двух крупных поставщиков БПЛА

В течение последних суток киевский режим потерял, по крайней мере, на определенный срок, два важных источника поставок беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Напомним, что ВСУ всегда очень активно использовали беспилотники и явно, что такая ситуация стала довольно большой неприятностью для украинских формирований.


Вчера в городе Марупе, что недалеко от столицы Латвии Риги, загорелся завод по производству беспилотных летательных аппаратов Edge Autonomy. Это предприятие на протяжении последних месяцев производило и поставляло гражданские беспилотные летательные аппараты на Украину.

Уже на месте украинские специалисты переделывали латвийские дроны либо в боевые платформы, либо в корректировщики. В результате вчерашнего пожара предприятию был причинен очень серьезный ущерб. Пока руководство завода не в состоянии оценить его масштабы.


Этой ночью в Харькове произошла еще большая неприятность для ВСУ. По Харьковскому авиационному заводу, который давно производит БПЛА, был нанесен удар шестью баллистическими ракетами. В результате прилета на предприятии вспыхнул сильный пожар, охвативший производственные площади.

Власти Харькова пока не приводят точную информацию о разрушениях и жертвах. Но понятно, что ущерб очень значительный. Скорее всего, оперативно восстановить производственные мощности и наладить выпуск беспилотников предприятие сможет не скоро, если вообще сможет.

Таким образом, у киевского режима дела с дальнейшим снабжением армии беспилотными аппаратами будут складываться не очень хорошо. И это – еще один плюс для дальнейшего российского наступления в Донбассе и на других направлениях.
Использованы фотографии:
Telegram-канал Владимира Зеленского; Telegram-канал "Политика Страны"
Военное обозрениев Яндекс Новостях
Военное обозрениев Яндекс Дзен
24 комментария
Объявление

Подписывайтесь на наш Телеграм-канал, регулярно дополнительные сведения о спецоперации на Украине, большое количество информации, видеоролики, то что не попадает на сайт: https://t.me/topwar_official

Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. Orange-Bigg
    Orange-Bigg Сегодня, 11:53
    +11
    По Харьковскому авиационному заводу, который давно производит БПЛА, был нанесен удар шестью баллистическими ракетами.


    Лучше поздно чем никогда,но почему это не было сделано раньше.Завод ,находящийся в 70 км от границы с Россией давно производит беспилотники и никто ничего не предпринимал.Как понимать?
    1. HEISENBERG WHITE
      HEISENBERG WHITE Сегодня, 11:57
      +2
      Использовали Искандеры, наверное хорошо защищён
      1. Orange-Bigg
        Orange-Bigg Сегодня, 11:59
        -2
        То есть Искандеры у нас появились только на днях что ли,а до этого их не было на вооружении?
        1. zloybond
          zloybond Сегодня, 12:11
          -1
          По Харьковскому авиационному заводу, который ДАВНО производит БПЛА, был нанесен удар шестью баллистическими ракетами...
          -Просто удивляет .... давно обьект работает.... и только сейчас решили....
          1. lopvlad
            lopvlad Сегодня, 12:48
            -1
            Цитата: zloybond
            Просто удивляет .... давно обьект работает.... и только сейчас решили....


            чему удивляться ибо производимые и переделываемые там под беспилотники-камикадзе "Стрижи" укробандеровцами долгое время не использовались против России. Как только Запад и Украина сделили ставку на их применение и массовое производство для ударов вглубь России так и втал вопрос по ударам по ХАЗ.Сверхвуковые советские беспилотники при СССР выпускались только на ХАЗ а двигатели для них производил запорожский МоторСич.
    2. ROSS 42
      ROSS 42 Сегодня, 11:57
      +4
      Цитата: Orange-Bigg
      Лучше поздно чем никогда,но почему это не было сделано раньше.

      Отмашки не давали...В России ничего без «трёх зелёных свистков» из Кремля не делают - президентское правление, однако... recourse
    3. Magic Archer
      Magic Archer Сегодня, 11:58
      +5
      Полностью согласен.Вообще надо искать и уничтожать всё что может помогать войскам укрорейха.Кстати,до сих пор не понятно почему не уничтожены мосты на границе с Польшей.Ведь именно по ним идет снабжение тяжелой техникой
      1. igorbrsv
        igorbrsv Сегодня, 12:26
        +2
        . .Кстати,до сих пор не понятно почему не уничтожены мосты на границе с Польшей

        Ещё один мостовредитель wassat
        МО нас забыло спросить. Поэтому
    4. Ка-52
      Ка-52 Сегодня, 11:59
      +8
      Лучше поздно чем никогда,но почему это не было сделано раньше.

      ХАЗ бомбили еще в марте. Если вы про это не знаете, то это не означает, что этого не было.
    5. 1976AG
      1976AG Сегодня, 12:04
      +7
      Цитата: Orange-Bigg
      По Харьковскому авиационному заводу, который давно производит БПЛА, был нанесен удар шестью баллистическими ракетами.


      Лучше поздно чем никогда,но почему это не было сделано раньше.Завод ,находящийся в 70 км от границы с Россией давно производит беспилотники и никто ничего не предпринимал.Как понимать?


      Разве никто ничего не предпринимал ? Удары наносились и наносятся каждый день по объектам противника. И все цели важные, все надо уничтожать.
    6. SaLaR
      SaLaR Сегодня, 12:27
      -2
      Ну надо узнать кому из российских олигархов он принадлежит и сразу всё станет понятно..
    7. Last centurion
      Last centurion Сегодня, 12:32
      +1
      Наверное начали химозу с квадриков кидать. Вот и произошли несчастные случаи на заводиках. Тотально несчастные. Ну вот. Поедут танки с урановыми бб снарядами, так завод может случайно сдуть в немеции или в СШП что-то смоет с прилегающим городом вместе. Пути Господни неисповедимы :D
  2. Nexcom
    Nexcom Сегодня, 11:56
    +5
    Гореть вам не потухая, супостатские заводы. Ага. yes
  3. Uprun
    Uprun Сегодня, 11:57
    +1
    А нам то какая печать с того...., погорело и погорело...... , в Харькове надо было раньше подпалить, а заодно и по НПЗ ситуацию провентилировать....., может что и работает еще.
  4. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 11:58
    +2
    В Харьков прилетело запланировано, а вот завод в Марупе наказала судьба. Ну не может совершенно безнаказанно с определенной территории переполненной ненавистью исходить еще в добавок и угроза. ВСУ теперь придется очень осторожно и бережно использовать БПЛА, хотя их еще снабжают и др. страны альянса.
  5. poquello
    poquello Сегодня, 12:00
    0
    "загорелся завод по производству беспилотных летательных аппаратов Edge Autonomy. Это предприятие на протяжении последних месяцев производило и поставляло гражданские беспилотные летательные аппараты на Украину.
    Уже на месте украинские специалисты переделывали латвийские дроны либо в боевые платформы, либо в корректировщики. "
    приятная новость, только вот сомнения по "гражданским" беспилотникам, скорее таки именно латвийское предприятие переделывало гражданские, а не украинские специалисты
  6. СергейАлександрович
    СергейАлександрович Сегодня, 12:01
    +3
    В Латвии, конечно, интересное происшествие. Или несоблюдение правил пожарной безопасности, или антифашисты местные легковоспламеняющиеся материалы на территорию занесли.
    1. Сергей_тактика
      Сергей_тактика Сегодня, 12:05
      +3
      Петров с Башировым опять местные соборы осматривали
    2. Fachmann
      Fachmann Сегодня, 12:07
      +4
      Рядом с местом возгорания нашли окурок от папирос "Герцеговина Флор".
      laughing
    3. Bingo
      Bingo Сегодня, 12:14
      +2
      Цитата: СергейАлександрович
      Или несоблюдение правил пожарной безопасности, или антифашисты местные легковоспламеняющиеся материалы на территорию занесли.

      ...и по новостям пожар начался со взрыва feel feel
  7. Bingo
    Bingo Сегодня, 12:02
    +3
    Отдельно радует горелый амерский завод у лабусов)))
  8. oleg-nekrasov-19
    oleg-nekrasov-19 Сегодня, 12:02
    +2
    Судя по тому, что украинская сторона вчера ночью анонсировала шесть прилетов и опубликовала сегодня только крупную воронку в Парке Горького, то можно сделать вывод, что все что летело прилетело куда нужно.
  9. Romeo
    Romeo Сегодня, 12:08
    -3
    интересно, а раньше не как нельзя было вдарить по этим объектам
  10. starina
    starina Сегодня, 12:14
    -1
    Цитата: oleg-nekrasov-19
    опубликовала сегодня только крупную воронку в Парке Горького, то можно сделать вывод


    что не всё прилетело куда надо. В парке беспилотники не собирают. lol

    Пысы. Судя по сообщениям Рыбаря удар был по цехам завода ФЭД. Раньше так назывался по крайней мере. Там до парка пол километра. Разброс тогда серьезный.