Пожар и ракетный удар за одни сутки оставили ВСУ без двух крупных поставщиков БПЛА

В течение последних суток киевский режим потерял, по крайней мере, на определенный срок, два важных источника поставок беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Напомним, что ВСУ всегда очень активно использовали беспилотники и явно, что такая ситуация стала довольно большой неприятностью для украинских формирований.Вчера в городе Марупе, что недалеко от столицы Латвии Риги, загорелся завод по производству беспилотных летательных аппаратов Edge Autonomy. Это предприятие на протяжении последних месяцев производило и поставляло гражданские беспилотные летательные аппараты на Украину.Уже на месте украинские специалисты переделывали латвийские дроны либо в боевые платформы, либо в корректировщики. В результате вчерашнего пожара предприятию был причинен очень серьезный ущерб. Пока руководство завода не в состоянии оценить его масштабы.Этой ночью в Харькове произошла еще большая неприятность для ВСУ. По Харьковскому авиационному заводу, который давно производит БПЛА, был нанесен удар шестью баллистическими ракетами. В результате прилета на предприятии вспыхнул сильный пожар, охвативший производственные площади.Власти Харькова пока не приводят точную информацию о разрушениях и жертвах. Но понятно, что ущерб очень значительный. Скорее всего, оперативно восстановить производственные мощности и наладить выпуск беспилотников предприятие сможет не скоро, если вообще сможет.Таким образом, у киевского режима дела с дальнейшим снабжением армии беспилотными аппаратами будут складываться не очень хорошо. И это – еще один плюс для дальнейшего российского наступления в Донбассе и на других направлениях.