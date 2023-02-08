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Угроза потери Купянска заставила командование ВСУ начать эвакуацию из города штаба 14-й ОМБр и нацбата «Кракен»

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Угроза потери Купянска заставила командование ВСУ начать эвакуацию из города штаба 14-й ОМБр и нацбата «Кракен»

Продвижение российских войск в Харьковской области, несмотря на ожесточенное сопротивление ВСУ, поставило под угрозу захвата нашими Купянска, уже дважды переходившего из рук в руки. Как сообщил источник в российских силовых структурах, из города начали выводить командные структуры и местную администрацию.


Первыми из Купянска побежали националисты из так называемого "батальона спецназначения" Кракен (запрещённая в РФ террористическая структура). Предвидя освобождение города российскими войсками, они быстренько эвакуировали свой штаб и все имущество в Харьков, приготовившись драпать вслед за ними, часть боевиков уже так и сделала. Также из города выведен штаб 14-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ, представители подконтрольной Киеву администрации пытаются вывезти архивы. Активно уезжают поддерживающие режим Зеленского.

Из Купянска в Харьков эвакуируются пособники нацистов с семьями. Также оккупационная администрация и другие службы вывозят служебную документацию и архивы

- приводит ТАСС слова источника.


В Киеве, естественно, никакой эвакуации не признают заявляя, что "доблестные" ВСУ грудью встали на защиту украинской земли, а все заявления подобного рода являются "российской пропагандой" и фейками. Между тем в местных пабликах уже началась паника, заявляется, что русские начали наступление по всему фронту и срочно надо бежать в Харьков или даже дальше. Резко взлетели цены на такси, желающие уехать из Купянска на этом виде транспорта теперь должны выложить порядка 6 тысяч гривен с человека. Масла в огонь подливает сообщение, что подразделения 14-й бригады сдали русским Синьковку, расположенную в 7 км от города.

В то же время в Киеве заявляют, что по данным украинской разведки, в ближайшее время масштабного наступления российской армии не будет, а если и будет, то на другом участке.
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22 комментария
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  1. oleg-nekrasov-19
    oleg-nekrasov-19 Сегодня, 12:04
    +1
    На Купянском направлении идут бои уже в 7 км от города, враг держится в окрестных селах. Под Кременной так же идут тяжелые бои. ВСУ продолжают готовиться к обороне на ранее стабильных участках фронта: роют окопы, возводят блиндажи. В Харьковской области усиленно задействуются БПЛА для вскрытия продвижения наших войск.
    1. Арон Заави
      Арон Заави Сегодня, 12:16
      +1
      Цитата: oleg-nekrasov-19
      На Купянском направлении идут бои уже в 7 км от города, враг держится в окрестных селах. Под Кременной так же идут тяжелые бои. ВСУ продолжают готовиться к обороне на ранее стабильных участках фронта: роют окопы, возводят блиндажи. В Харьковской области усиленно задействуются БПЛА для вскрытия продвижения наших войск.

      Ну Купянск без боя не сдадут. А вывод тылов и гражданского населения , которое не хочет быть гражданами России напрашивается.
      1. igorbrsv
        igorbrsv Сегодня, 12:42
        0
        Население может и хочет стать гражданами России. Только спрятаться в Купянске не получится. И врядли их оттуда вывозят. Скорее сами бегут, кто как может. Инстинкт самосохранения.
        Учитывая что мирное население бежало, а в городе остаётся только всу, то от города тоже мало что останется
  2. dmi.pris1
    dmi.pris1 Сегодня, 12:09
    +5
    Авторы,пишите пожалуйста корректно.Не "захват",а "освобождение".Любого населенного пункта.Это наша земля.Это хорошо,что продавливаем всук по нескол ким направлениям,главное что бы сил хватило
    1. Карат
      Карат Сегодня, 12:14
      +2
      Цитата: dmi.pris1
      Авторы,пишите пожалуйста корректно.Не "захват",а "освобождение".Любого населенного пункта.Это наша земля.Это хорошо,что продавливаем всук по нескол ким направлениям,главное что бы сил хватило


      Юридически Синьковка это Харьковская область. А Харьковская область ещё в состав РФ не вошла. Пока не вошла.
    2. Monster_Fat
      Monster_Fat Сегодня, 12:35
      +1
      О! Опять "Кракен".... Неуничтожимый.... Вечноживущий.... love
  3. Андрей Николаевич
    Андрей Николаевич Сегодня, 12:11
    0
    Свиньи почувствовали скорый празднник и боятся быть зарезанными.
  4. ЦитатаЛаврова
    ЦитатаЛаврова Сегодня, 12:12
    +1
    Ох, уж этот "Кракен"...
    И ближе к сути темы - мне кажется,что уже достаточно новостей в стиле - "вот уже почти", "осталось совсем немного","почти окружили" и т.п.
    Это по меньшей мере: 1. Непрофессионально 2. Не честно по отношению к тем, кто сражается.

    Когда освободим, тогда и надо писать. А не стараться ловить какой то хайп на подобных новостях. Все таки, за такими "почти" стоят жизни людей и их надо ценить. Да и выглядеть тогда пустозвонами не придется.

    Что то не припомню я статей "Берлин взят на 2/3" или "Германия скоро подпишет безоговорочную капитуляцию" в свое время. Сделали - тогда уже озвучиваем.
    1. Аргон
      Аргон Сегодня, 12:31
      0
      В статье больше о бегущих, а не взятии!
  5. антивирус
    антивирус Сегодня, 12:13
    0
    Просто харкив сдадут и фсе.
    Кракен мифический еще существует. Какое у него знамя?
    Запрещенное бандеровско-фашисткое?
    1. Степан S
      Степан S Сегодня, 12:27
      0
      Просто харкив сдадут и фсе.

      В феврале прошлого года один раз уже сдали и "фсе", день сурка какой то получается.
  6. ism_ek
    ism_ek Сегодня, 12:14
    0
    Не надо бежать "впереди паровоза". Бои тяжёлые, продвижение незначительно. С юга месяц в районе Новоселовки топчемся.
  7. sgr291158
    sgr291158 Сегодня, 12:16
    -1
    Крысы покидают тонущий корабль. Видать жареным начинает пахнуть все сильнее.
  8. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 12:17
    0
    из города начали выводить командные структуры и местную администрацию
    Если это так, то хвост им прижали чувствительно. Не исключаю, что в штабах ВСУ по тихому, заранее разрабатываются планы последующего "организованного отступления" теперь из Харькова. Ну, а громко обсуждаются планы захвата Крыма и Донбасса.
    1. Степан S
      Степан S Сегодня, 12:26
      +1
      "организованного отступления" теперь из Харькова.

      Из города они не уйдут просто так. Тут за каждое село бьются до полного разрушения, а вот Харьков возьмут и сдадут с какого то перепугу.
      1. rotmistr60
        rotmistr60 Сегодня, 12:41
        0
        А я разве написал, что уйдут просто так. Я написал "Не исключаю, что в штабах ВСУ по тихому, заранее разрабатываются планы...". И иронию все таки иногда нужно отличать от утверждения.
  9. Uprun
    Uprun Сегодня, 12:18
    0
    Время разбрасывать камни, время собирать камни, библейские законы имеют право на жизнь наряду с законами физики.
  10. Bingo
    Bingo Сегодня, 12:19
    +1
    Ну да, фронт подошел, карателей перебросили - что они на фронте сделать могут? Они мирняк кошмарить только научены
  11. Степан S
    Степан S Сегодня, 12:24
    0
    Из Купянска в Харьков эвакуируются пособники нацистов с семьями. Также оккупационная администрация и другие службы вывозят служебную документацию и архивы

    Что характерно, точь в точь, теми же словами характеризуют власти и СМИ Украины эвакуацию в Россию населения, поверившего в то, что "мы здесь навсегда".
    Бедные, люди, власть меняется, а они без вины виноватые и за все приходится отвечать.
  12. starina
    starina Сегодня, 12:34
    -3
    Цитата: dmi.pris1
    Это наша земля


    Это выглядит несколько,как минимум , самоуверенно.
    Эта самоуверенность уже привела к драпу и жертвам людей.
    А как максимум -провокационно.
    Чем ты отличаешься от какого-нибудь Тараса Свинарчука, который заявляет о исконных украинских Кубани и Белгородщине?
    1. д^Амир
      д^Амир Сегодня, 12:48
      0
      наличие исторических к тому оснований как минимум hi
  13. Tagan
    Tagan Сегодня, 12:41
    0
    Цитата: Арон Заави

    Ну Купянск без боя не сдадут. А вывод тылов и гражданского населения , которое не хочет быть гражданами России напрашивается.

    Укрорейх жителей востока Украины за людей не считает. Поэтому судьба гражданского населения их не интересует. Интересовало, когда можно было пограбить. А так, гражданских они там называют сепарами.