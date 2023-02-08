Угроза потери Купянска заставила командование ВСУ начать эвакуацию из города штаба 14-й ОМБр и нацбата «Кракен»

Продвижение российских войск в Харьковской области, несмотря на ожесточенное сопротивление ВСУ, поставило под угрозу захвата нашими Купянска, уже дважды переходившего из рук в руки. Как сообщил источник в российских силовых структурах, из города начали выводить командные структуры и местную администрацию.
Первыми из Купянска побежали националисты из так называемого "батальона спецназначения" Кракен (запрещённая в РФ террористическая структура). Предвидя освобождение города российскими войсками, они быстренько эвакуировали свой штаб и все имущество в Харьков, приготовившись драпать вслед за ними, часть боевиков уже так и сделала. Также из города выведен штаб 14-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ, представители подконтрольной Киеву администрации пытаются вывезти архивы. Активно уезжают поддерживающие режим Зеленского.
Из Купянска в Харьков эвакуируются пособники нацистов с семьями. Также оккупационная администрация и другие службы вывозят служебную документацию и архивы
- приводит ТАСС слова источника.
В Киеве, естественно, никакой эвакуации не признают заявляя, что "доблестные" ВСУ грудью встали на защиту украинской земли, а все заявления подобного рода являются "российской пропагандой" и фейками. Между тем в местных пабликах уже началась паника, заявляется, что русские начали наступление по всему фронту и срочно надо бежать в Харьков или даже дальше. Резко взлетели цены на такси, желающие уехать из Купянска на этом виде транспорта теперь должны выложить порядка 6 тысяч гривен с человека. Масла в огонь подливает сообщение, что подразделения 14-й бригады сдали русским Синьковку, расположенную в 7 км от города.
В то же время в Киеве заявляют, что по данным украинской разведки, в ближайшее время масштабного наступления российской армии не будет, а если и будет, то на другом участке.